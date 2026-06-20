Télécharger le calendrier complet de la Coupe du monde 2026 en PDF

Découvrez le calendrier complet de la Coupe du monde 2026 avec le programme jour par jour de tous les groupes.

La Coupe du monde 2026 a débuté le jeudi 11 juin avec le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Il s'agit d'un Mondial inédit sur sa forme avec 48 équipes engagées. Du côté des Etats-Unis, Mexique et Canada, 32 équipes verront pour la première fois des 16es de finale.

Les équipes qualifiées

Concacaf : Canada, Curaçao, États-Unis, Haïti, Mexique, Panamá

: Canada, Curaçao, États-Unis, Haïti, Mexique, Panamá AFC : Arabie saoudite, Australie, Irak, Japon, Jordanie, Ouzbékistan, Qatar, République de Corée, RI Iran

: Arabie saoudite, Australie, Irak, Japon, Jordanie, Ouzbékistan, Qatar, République de Corée, RI Iran CAF : Afrique du Sud, Algérie, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Égypte, Ghana, Maroc, RD Congo, Sénégal, Tunisie

: Afrique du Sud, Algérie, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Égypte, Ghana, Maroc, RD Congo, Sénégal, Tunisie CONMEBOL : Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, Paraguay, Uruguay

: Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, Paraguay, Uruguay OFC : Nouvelle-Zélande

: Nouvelle-Zélande UEFA : Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, Écosse, France, Espagne, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse, Tchéquie, Turquie

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La Coupe du monde se déroulera du 11 juin au dimanche 19 juillet, date de la finale aux Etats-Unis du côté de New York New Jersey. Le Stade de Mexico a été de son côté choisi pour accueillir le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud.