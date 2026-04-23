Coupe du monde 2026 : l'Italie à la place de l'Iran, c'est officiel ! La demande de Trump est déjà faite

Depuis plusieurs semaines, le fantasme de voir l'Italie à la Coupe du monde est bien présent...

Jeudi 23 avril, l'Italie est une nouvelle fois au coeur des rumeurs... Est ce que la Nazionale va finalement participer à la Coupe du monde ? C'est en tout cas le souhait d'un émissaire de Donald Trump, Paolo Zampolli, qui a demandé à la Fifa de remplacer l'Iran par l'Italie lors de la prochaine Coupe du monde cet été, comme il explique au Financial Times en raison de la guerre au Moyen-Orient. "Je confirme que j'ai suggéré à Donald Trump [président des Etats-Unis, ndlr] et à Gianni Infantino [président de la Fifa, ndlr] que l'Italie remplace l'Iran à la Coupe du monde. Je suis d'origine italienne et ce serait un rêve de voir les Azzurri à un tournoi organisé par les Etats-Unis. Avec quatre titres, ils ont le pedigree pour justifier leur présence."

Mais pour les supporters italiens, on est encore très loin de cette possibilité. Déjà parce que le patron de la Fifa, Gianni Infantino n'en démord pas depuis plusieurs semaines, l'Iran sera à la Coupe du monde selon ses propres termes. "L'Iran viendra, c'est sûr" a-t-il expliqué lors d'une conférence économique organisée par la chaîne de télévision CNBC à Washington. "Nous espérons qu'à ce moment-là (le début de la compétition le 11 juin, ndlr), la situation sera une situation pacifique, ce qui aiderait vraiment", a-t-il expliqué. "Mais l'Iran doit venir, ils représentent leur peuple, ils se sont qualifiés, les joueurs veulent jouer", a affirmé Gianni Infantino. Le sport doit être en dehors de la politique. D'accord, nous ne vivons pas sur la Lune, nous vivons sur la planète Terre. Mais si personne d'autre ne croit à la construction de ponts et au fait de les garder intacts et unis, alors c'est nous qui faisons ce travail".

Des signes positifs pour l'Italie ?

L'Iran, qui avait boycotté le tirage au sort de la Coupe du monde, doit disputer ses trois matches du groupe G aux Etats-Unis, coorganisateurs du tournoi avec le Mexique et le Canada : à Los Angeles contre la Nouvelle-Zélande (16 juin) et la Belgique (21 juin) puis à Seattle contre l'Égypte (27 juin). Le pays avait demandé de jouer ses matchs dans les autres pays, demande refusée par la Fifa... De quoi provoquer un éventuel problème de sécurité.

Si jamais l'Iran décide de se retirer, il n'y a pas d'obligation de le remplacer par un pays de la même confédération. Le règlement de la Fifa est clair puisqu'il confère à l'instance dirigeante "le pouvoir discrétionnaire exclusif" de décider des mesures à prendre. Mi-avril, des discussions au sein de la Fifa évoquaient l'idée d'organiser un barrage intercontinental de dernière minute si l'Iran se désiste. Ce dernier serait composé de deux sélections de l'AFC, la zone asiatique, et deux sélections de l'UEFA parmi les non-qualifiées. En raison de son classement mondial (12e), l'Italie serait une option quasi-inévitable pour faire partie de l'une des deux équipes de la zone UEFA....