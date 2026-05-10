Ligue 1 : le multiplex de la 33e journée a tout changé dans la course à l'Europe, scores et classement

L'avant-dernière journée de Ligue 1 a rendu son verdict à l'issue d'un multiplex de folie. Le principal enseignement est que la course à l'Europe est chamboulée après les résultats du soir. Paris se rapproche du titre alors que l'AJ Auxerre a fait un grand pas vers le maintien après sa victoire face à Nice (2-1).

L'avant-dernière journée de Ligue 1 a été particulièrement animée. Dans un multiplex de folie, le titre n'a pas encore été officiellement remporté mais le PSG a fait un grand pas vers le sacre (1-0). Lens accueille les Parisiens en milieu de semaine pour entretenir une infime chance.

Derrière, la course à l'Europe a été complètement dingue. Lyon, 3e, a été battu sur la pelouse de Toulouse (1-2) et a été contraint d'abandonner cette place au profit du Losc qui a réussi à s'imposer face à l'AS Monaco (1-0). Derrière, Rennes a tout renversé face au Paris FC (2-1) alors que l'OM est venu difficilement à bout du Havre (1-0) et retrouve la sixième place au profit de l'AS Monaco, grand perdant de la soirée.

En bas du classement, la finale pour le maintien a tenu toutes ses promesses avec la victoire de l'AJ Auxerre face à l'OGC Nice (2-1). Trois points précieux puisque les Bourguignons sortent de la place de barragiste et y condamnent Nice avant l'ultime journée de cette saison de Ligue 1 la semaine prochaine.

Les résultats de la Ligue 1

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite. La mise à jour se fait quelques minutes après le coup de sifflet final.

Le classement

Derniers résultats

22:59 - L'OL, Lille, Rennes, l'OM.. La course à l'Europe est totalement chamboulée C'en est fini de ce multiplex de la 33e journée de Ligue 1. Tout est relancé dans la course à l'Europe avant l'ultime journée de championnat la semaine prochaine. 22:56 - Le Havre - OM : le but est refusé ! (90+8') Finalement, Paixao était en position de hors-jeu. Le break n'est pas encore fait dans cette rencontre. 22:55 - Auxerre s'impose face à Nice ! Qu'il est important ce résultat ! L'AJ Auxerre s'impose face à l'OGC Nice et bascule à la 15e place et place le Gym dans la zone rouge avant l'ultime journée de Ligue 1. 22:53 - Le Havre - OM : MARSEILLE VA S'IMPOSER ! (90+7') Le contre fatal aux Havrais ! Paixao est lancé dans la profondeur et trompe la vigilance du gardien havrais. Marseille fait le break et se dirige vers un succès primordial. 22:52 - Angers - Strasbourg : un grand moment d'émotion (90+1') En larmes, Pierrick Capelle dit adieu à son club de coeur. Le capitaine mythique d'Angers mettra un terme à sa carrière à l'issue de cette saison. Il reçoit une sublime ovation. 22:49 - Les temps additionnels débutent On entre dans le money time de ce multiplex de la 33e journée de la Ligue 1. Il reste encore beaucoup de suspense sur la majorité des pelouses. 22:44 - PSG - Brest : le but du titre ? (83') Une frappe splendide de Doué après un numéro de soliste. Le jeune international français libère le Parc des Princes et rapproche son équipe d'un 14e sacre en Ligue 1. 22:44 - Metz - Lorient : les supporters messins craquent (87') L'arbitre va certainement devoir arrêter la rencontre alors que des fumigènes sont lancés sur la pelouse du stade Saint-Symphorien. 22:41 - Metz - Lorient : le but du break ! (84') Dieng offre certainement la victoire aux siens sur cette frappe sèche hors de portée du gardien du FC Metz qui s'incline pour la deuxième fois de la soirée. 22:39 - Toulouse - Lyon : Donnum est exclu ! (80') Juste après le deuxième but toulousain, les Violets se retrouvent à 10 contre 11 après le deuxième carton jaune reçu par Donnum. L'OL va finir en supériorité numérique. 22:37 - Toulouse - Lyon : le Téfécé repasse devant !! (78') L'OL glisse provisoirement la quatrième place du classement au profit du Losc ! Kamanzi permet au Téfécé de reprendre l'avantage au Stadium. La course à l'Europe est particulièrement animée dans cette fin de multiplex de la 33e journée de Ligue 1. 22:36 - Auxerre - Nice : l'opportunité de break ! (79') Diouf sauve les Aiglons dans cette rencontre de la 33e journée de Ligue 1. Le portier niçois remporte son duel face à Danois qui s'était projeté dans la surface adverse. 22:34 - Rennes - Paris FC : les Bretons renversent tout (75') Il a fallu deux petites minutes aux Rennais pour absolument tout renverser. Embolo fait chavirer le Roazhon Park en donnant l'avantage aux siens. Le Stade Rennais retrouve la cinquième place devant l'OM. 22:33 - Monaco - Lille : Meunier libère les Dogues (72') Qu'il est important ce but ! Meunier délivre les Lillois au Stade Louis II. L'ASM est en train de tout perdre alors que le Losc fait un grand pas vers la Ligue des champions. 22:32 - Rennes - Paris FC : Lepaul évidemment (72') Le meilleur buteur de Ligue 1 récidive et soulage le Roazhon Park en égalisant face au Paris FC. Le multiplex s'anime. LIRE PLUS

Le calendrier de la Ligue 1

Pour cette saison 2025-2026, c'est la chaîne de la Ligue, Ligue 1 + qui prend les commandes pour les 7 matchs sur 8. Le dernier, l'affiche du samedi, reste sur les antennes de beIN Sports. Dans le détail, Ligue 1 + coûtera 14,99 € par mois pour avoir accès à huit des neuf rencontres de chaque journée. Le dernier match restera chez beIN Sports où l'abonnement mensuel revient à 15 € selon les offres. Au total, les consommateurs devront donc payer 29,99 € par mois pour avoir accès à l'intégralité de la saison 2025-2026 de la L1. Un prix, qui sur le papier, est l'un des moins chers ces dernières années. Pour rappel DAZN avait proposé 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois avec engagement de 12 mois.

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Il est également possible de vous abonner à Ligue 1 + via la plateforme Prime Video qui détenait les droits du championnat de France. Pour souscrire et bénéficier de l'offre, vous pouvez vous abonner juste ici.