Ligue 1 : des enjeux à tous les étages dans un multiplex de folie, scores et classement

Clap de fin pour la Ligue 1 ce dimanche 17 mai avec des enjeux pour les places européennes et la relégation...

Il est temps de clore le chapitre 2025-2026 du championnat de France de Ligue 1. Ce dimanche, la saison se termine officiellement avant le barrage d'accession. C'est justement l'un des enjeux de ce multiplex avec Nice, Le Havre et Auxerre qui vont se battre pour sauver leur place. Un seul point sépare les trois équipes avant le début de la journée.

Pour la course à l'Europe, tout est encore possible ! Si Paris est champion et que Lens est assuré de jouer la Ligue des champions... Le reste des places européennes est encore à déterminer. Actuellement 5e, Rennes est provisoirement qualifié pour la phase de ligue de Ligue Europa avec trois points d'avance sur l'OM, virtuellement en barrage de la Ligue Conference avant leur duel... Mais Rennes peut également choper la Ligue des champions en cas de victoire et contre performance de Lille ou Lyon.

Les résultats de la Ligue 1

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite. La mise à jour se fait quelques minutes après le coup de sifflet final.

Le classement

Derniers résultats

15:00 - Le calendrier de la dernière journée de Ligue 1 Voici les rencontres au programme de cette 34e et dernière journée de Ligue 1 : Brest - Angers

Lille - Auxerre

Lorient - Le Havre

Lyon - Lens

Marseille - Rennes

Nantes - Toulouse

Nice - Metz

Paris FC - PSG

Strasbourg - Monaco 14:00 - Des enjeux à tous les étages ! Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue sur le live de la 34e journée de la Ligue 1. La dernière journée du championnat de France promet d'être riche en rebondissements. De nombreuses équipes peuvent encore décrocher un ticket pour la Ligue des Champions, d'autres pour la Ligue Europa, tandis que trois clubs se battent pour ne pas terminer à la 16e place, synonyme de barrages.

Le calendrier de la Ligue 1

Pour cette saison 2025-2026, c'est la chaîne de la Ligue, Ligue 1 + qui prend les commandes pour les 7 matchs sur 8. Le dernier, l'affiche du samedi, reste sur les antennes de beIN Sports. Dans le détail, Ligue 1 + coûtera 14,99 € par mois pour avoir accès à huit des neuf rencontres de chaque journée. Le dernier match restera chez beIN Sports où l'abonnement mensuel revient à 15 € selon les offres. Au total, les consommateurs devront donc payer 29,99 € par mois pour avoir accès à l'intégralité de la saison 2025-2026 de la L1. Un prix, qui sur le papier, est l'un des moins chers ces dernières années. Pour rappel DAZN avait proposé 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois avec engagement de 12 mois.

14,99 par mois avec engagement pour deux utilisateurs

19,99 par mois sans engagement pour deux utilisateurs

Une offre dédiée aux -26 ans à 9,99 ans avec un utilisateur uniquement sur mobile, tablette et PC

Une offre mobile à 14,99 pour un seul utilisateur sur mobile, tablette et PC

Vous pouvez souscrire à l'offre DAZN ici

Il est également possible de vous abonner à Ligue 1 + via la plateforme Prime Video qui détenait les droits du championnat de France. Pour souscrire et bénéficier de l'offre, vous pouvez vous abonner juste ici.