Ligue 1 : scénarios irréels pour l'Europe et le maintien dans un multiplex dingue, scores et classement

Ce dimanche 17 mai, la Ligue 1 a connu son dénouement lors de la 34e et dernière journée. La soirée a été riche en buts et en rebondissements.

Ce dimanche soir, le chapitre 2025-2026 du championnat de France s’est clôturé par une 34e et dernière journée renversante. S’il y avait plusieurs enjeux au classement, le Multiplex a tenu toutes ses promesses.

Dans la course à l’Europe, les deux prétendants à la Ligue des champions ont sombré à domicile. Si Lille s’est incliné au stade Pierre-Mauroy contre Auxerre (0-2), l’Olympique Lyonnais a coulé au Groupama Stadium contre des lensois remaniés (0-4). Défait à Jean-Bouin contre le Paris FC (2-1), le Paris Saint-Germain termine champion de France et jouera la Ligue des champions avec les deux clubs nordistes, Lens et Lille. Lyon devra passer par le tour préliminaire pour disputer la C1.

Vainqueur au Vélodrome contre le Stade Rennais (3-1), l’Olympique de Marseille décroche son ticket pour l’Europa League la saison prochaine. Défaits dans la cité phocéenne, les Bretons joueront la C4. Buteur, Esteban Lepaul termine meilleur buteur de Ligue 1 avec 21 réalisations. Au stade de la Meinau, Strasbourg a renversé l'AS Monaco dans un match historique (5-4). Les deux équipes ne disputeront pas l'Europe la saison prochaine.

Autre enjeu de la soirée, la course au maintien a été haletante jusqu’au bout. Finalement, c’est l’OGC Nice qui affrontera Saint-Etienne en barrage pour sauver sa peau et rester dans l’élite. Les Aiglons n’ont pas su l’emporter face à Metz (0-0) au contraire des Havrais (0-2) à Lorient et des Auxerrois.

La soirée a également été marquée par un scénario catastrophe au stade de la Beaujoire. À la 22e minute de jeu de Nantes - Toulouse, les supporters nantais ont envahi le terrain pour protester contre la descente en Ligue 2, avant une interruption définitive de la rencontre. Dans un match sans enjeu au classement, Brest et Angers se sont quittés sur un match nul (1-1).

Les résultats de la Ligue 1

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite. La mise à jour se fait quelques minutes après le coup de sifflet final.

Le classement

Derniers résultats

23:20 - Un multiplex de dingue pour terminer la saison Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce multiplex de la dernière journée de Ligue 1. 26 buts, une course à l'Europe renversante, Nice barragiste... Il y a eu de nombreux enseignements à tirer ce soir pour refermer cet exercice 2025-2026 du championnat de France. 23:16 - Match de légende à Strasbourg ! Sur le plan sportif, ce Multiplex a été marqué par un festival offensif au stade de la Meinau. Menés 4-1, les Strasbourgeois ont renversé l'AS Monaco (5-4). 23:13 - Les qualifiés pour l'Europe Après ce multiplex renversant, voici les clubs qualifiés pour les compétitions européennes la saison prochaine : Ligue des champions : Paris Saint-Germain, Racing Club de Lens et Lille

Barrages de la Ligue des champions : Olympique Lyonnais

Europa League : Olympique de Marseille

Europa League Conference : Stade Rennais 23:10 - Monaco attend Lens ! 7e du championnat, l'AS Monaco devra attendre le 22 mai prochain et la finale de la Coupe de France pour savoir si un ticket pour l'Europa League est décroché. En cas de victoire lensoise, la septième place de la Ligue 1 sera qualificative pour la C3. 23:07 - Des barrages décalés ! À l'issue de cette 34e journée, c'est l'OGC Nice qui termine à la 16e place de la Ligue 1. En raison de la qualification des Aiglons pour la finale de la Coupe de France, le calendrier des barrages est modifié. Les deux rencontres se dérouleront le : Mardi 26 mai à 20h45, barrage aller : Saint-Etienne - Nice

Vendredi 29 mai à 20h45, barrage retour : Nice - Saint-Etienne 23:04 - Les résultats de la soirée ! Voici les résultats de la 34e et dernière journée du championnat de France : Brest - Angers : 1-1

Lille - Auxerre : 0-2

: 0-2 Lorient - Le Havre : 0-2

: 0-2 Lyon - Lens : 0-4

: 0-4 Marseille - Rennes : 3-1

- Rennes : 3-1 Nantes - Toulouse : définitivement arrêté

Nice - Metz : 0-0

Paris FC - PSG : 2-1

- PSG : 2-1 Strasbourg - Monaco : 5-4 23:01 - Une dernière journée totalement dingue, le classement final La saison 2025-2026 de la Ligue 1 est terminée ! Après un multiplex complètement dingue avec 26 buts inscrits, les courses à l'Europe et au maintien ont été haletantes. 22:59 - L'OM ira en Europa League L'OM s'impose 3-1 contre Rennes et décrocher son ticket pour l'Europa League. 22:56 - Encore un match en cours On joue actuellement le temps additionnel dans ce renversant Strasbourg - Monaco ! 22:54 - Envahissement de terrain à l'Allianz Riviera ! La saison sportive de l'OGC Nice n'est pas terminée mais les supporters niçois envahissent la pelouse de l'Allianz Riviera. Un geste qui pourrait coûter cher en vue des barrages face à Saint-Etienne. 22:52 - Nice passera par les barrages ! Nice n'a pas su gagner face à Metz et devra passer par les barrages pour rester en Ligue 1. Accrochés (0-0), les Aiglons affronteront Saint-Etienne. 22:51 - Le PSG termine par une défaite ! Face au Paris FC, le Paris Saint-Germain termine l'exercice 2025-2026 du championnat de France par une défaite (2-1). D'un doublé, Alimani Gory a répondu à Bradley Barcola. 22:50 - Scénario irréel à Strasbourg ! 5-4 pour Strasbourg après un but de Martial Godo ! 22:49 - Auxerre va se maintenir ! 2-0 pour l'AJ Auxerre après un deuxième but de Lassine Sinayoko ! Auxerre va se maintenir en Ligue 1 ! 22:48 - C'est terminé à Francis-Le Blé ! Coup de sifflet final à Brest où le Stade Brestois est accroché par Angers (1-1). 22:40 - "On est en Ligue 2, on est en Ligue 2" La colère gronde dans les tribunes de l'Allianz Riviera ! Les supporters niçois chambrent les joueurs avec des chants d'une éventuelle descente en Ligue 2. 22:36 - Huitième but à la Meinau ! Les spectateurs en prennent plein les yeux ! 4-4 entre Strasbourg et l'AS Monaco après un sublime but de Nanasi sur une déviation d'Enciso de la tête. 22:36 - L'heure des dernières Au Groupama Stadium, Endrick vient de sortir, ovationné par le public lyonnais. Au stade Francis-Le Blé, Pierrick Capelle fait ses adieux au SCO d'Angers. 22:33 - Un derby relancé ! À l'entame du dernier quart d'heure de jeu, Alimani Gory relance le derby face au PSG en égalisant ! Quel travail au départ de l'action de Pierre Lees-Melou. 22:25 - Ce match est fou ! Trois buts en quatre minutes au stade de la Meinau ! Festival de Nanasi qui enchaîne les feintes de frappe dans la surface avant de croiser un tir subtil dans le petit filet de Hradecky. 22:22 - Les buts s'enchaînent ! Après une vérification à la VAR, le quatrième but monégasque est accordé sur un contre son camp de Doukoure. Une minute plus tard, Diego Moreira ajoute un but à ce festival offensif, lui qui disputera la Coupe du monde cet été avec la Belgique. 22:18 - Sbaï passe par toutes les émotions Après avoir vu son but refuser en première mi-temps, Amine Sbaï égalise pour Angers ! Lancé dans son couloir gauche, l'ailier repique vers le centre et envoie une frappe tendue à l'opposé qui vient se loger dans la lucarne brestoise. 22:16 - Quel bijou à Lyon ! L'Olympique lyonnais a complètement sombré ! Après un dégagement de Gorgelin, Bulatovic lance Florian Thauvin en profondeur qui s'emmène le ballon avant de lober Greif ! Quel but ! 22:14 - Aubameyang y va de son but ! Récital au stade Vélodrome ! Dans la surface, Pierre-Emerick Aubameyang se retrouve au milieu de plusieurs adversaires. Il pique son ballon et met fin aux espoirs bretons. 22:12 - Del Castillo délivre Francis-Le Blé Pour la dernière journée de Ligue 1, Romain Del Castillo vient enflammer le stade Francis-Le Blé ! L'ailier reprend du bout du pied un centre de Kamory Doumbia. 1-0 pour Brest. LIRE PLUS

Le calendrier de la Ligue 1

Pour cette saison 2025-2026, c'est la chaîne de la Ligue, Ligue 1 + qui prend les commandes pour les 7 matchs sur 8. Le dernier, l'affiche du samedi, reste sur les antennes de beIN Sports. Dans le détail, Ligue 1 + coûtera 14,99 € par mois pour avoir accès à huit des neuf rencontres de chaque journée. Le dernier match restera chez beIN Sports où l'abonnement mensuel revient à 15 € selon les offres. Au total, les consommateurs devront donc payer 29,99 € par mois pour avoir accès à l'intégralité de la saison 2025-2026 de la L1. Un prix, qui sur le papier, est l'un des moins chers ces dernières années. Pour rappel DAZN avait proposé 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois avec engagement de 12 mois.

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Il est également possible de vous abonner à Ligue 1 + via la plateforme Prime Video qui détenait les droits du championnat de France. Pour souscrire et bénéficier de l'offre, vous pouvez vous abonner juste ici.