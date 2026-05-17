Ligue 1 : scénario catastrophe à Nantes, l'OM régale face à Rennes, Lyon coule... Scores et classement en direct

Ce dimanche 17 mai, la Ligue 1 connaît son dénouement lors de la 34e et dernière journée avec des enjeux pour les places européennes et la relégation...

Il est temps de clore le chapitre 2025-2026 du championnat de France de Ligue 1. Ce dimanche, la saison se termine officiellement avant le barrage d'accession. C'est justement l'un des enjeux de ce multiplex avec Nice, Le Havre et Auxerre qui vont se battre pour sauver leur place. Un seul point sépare les trois équipes avant le début de la journée.

Pour la course à l'Europe, tout est encore possible ! Si Paris est champion et que Lens est assuré de jouer la Ligue des champions... Le reste des places européennes est encore à déterminer. Actuellement 5e, Rennes est provisoirement qualifié pour la phase de ligue de Ligue Europa avec trois points d'avance sur l'OM, virtuellement en barrage de la Ligue Conference avant leur duel... Mais Rennes peut également choper la Ligue des champions en cas de victoire et contre performance de Lille ou Lyon.

Les résultats de la Ligue 1

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite. La mise à jour se fait quelques minutes après le coup de sifflet final.

Le classement

Derniers résultats

22:00 - Les résultats à la pause Voici les résultats des neuf rencontres de la 34e et dernière journée du championnat à la mi-temps : Brest - Angers : 0-0

Lille - Auxerre : 0-1

Lorient - Le Havre : 0-1

Lyon - Lens : 0-3

Marseille - Rennes : 2-0

Nantes - Toulouse : définitivement arrêté

Nice - Metz : 0-0

Paris FC - PSG : 0-0

Strasbourg - Monaco : 1-3 21:54 - Mi-temps sur les pelouses de Ligue 1 ! C'est la pause sur les pelouses de Ligue 1 dans ce Multiplex complètement renversant avec 11 buts ! 21:52 - Match définitivement arrêté à la Beaujoire ! Alors qu'une cellule de crise avait 30 minutes pour prendre une décision sur la reprise ou non de Nantes - Toulouse, la rencontre ne reprendra pas au stade de la Beaujoire ! Pour rappel, le match a été arrêté à la 22e minute après un envahissement de terrain. 21:50 - Peut-être l'arrêt du maintien ! C'est arrêté par Mory Diaw qui se détend bien sur sa droite ! Le Havre reste 14e avec 3 points d'avance sur Nice, barragiste. 21:49 - Penalty au Moustoir ! Faute sur Laurent Abergel dans le temps additionnel et Bamba Dieng va tenter d'égaliser pour Lorient au stade du Moustoir ! 21:47 - Pluie de bijoux à Strasbourg ! Après Lamine Camara, c'est au tour d'Ansu Fati d'inscrire un chef d'oeuvre ! Maghnes Akliouche tacle pour récupérer le ballon et Aladji Bamba trouve l'ancien joueur du FC Barcelone. Le n°31 déclenche une lourde frappe à l'entrée de la surface, laissant Mike Penders loin du cuir. 3-1 pour l'ASM ! 21:45 - L'OL vit un cauchemar ! Catastrophe pour l'Olympique Lyonnais ! 3-0 pour le RC Lens après un but de Florian Sotoca ! Après une perte de balle de Corentin Tolisso, Florian Thauvin s'échappe et trouve son buteur qui contrôle avant de frapper tout droit dans la foulée. Dominik Greif est battu pour la troisième fois de la soirée ! 21:43 - Quel bijou à la Meinau ! Convoité par les plus grands clubs européens, Lamine Camara régale le stade de la Meinau ! Servi par Ansu Fati à l'entrée de la surface, le milieu sénégalais contrôle et envoie un missile dans la lucarne de Mike Penders. Monaco mène 2-1 ! 21:42 - La tension monte ! On sent que la course à la Ligue des champions bat son plein. Mené, Lille cède à la panique à l'image de Nabil Bentaleb qui conteste les décisions arbitrales. 21:38 - Monaco voit l'Europe s'éloigner ! Superbe mouvement collectif de Strasbourg et Martial Godo égalise au point de penalty ! Plus que jamais, l'Europe s'éloigne de Monaco ! 21:36 - Le Havre s'envole vers le maintien ! Au stade du Moustoir, un but contre son camp d'Abdoulaye Faye pousse le Havre vers le maintien direct ! À l'heure actuelle, Nice est barragiste de Ligue 1 21:33 - Pluie de buts en Ligue 1 ! La course à la Ligue des champions et au maintien bat son plein ! Wesley Saïd double la mise au Groupama Stadium ! Dans le même temps, Lassine Sinayoko ouvre le score contre Lille au Groupama Stadium. Grâce à ce but, Auxerre fait un grand pas dans la course pour le maintien direct. 21:30 - Match toujours arrêté À la Beaujoire, le match est toujours arrêté depuis près de dix minutes après le débordement des supporters canaris. 21:27 - Dembélé sort sur blessure ! Le meilleur joueur de Ligue 1 sort avant la demi-heure de jeu ! Ousmane Dembélé rentre directement aux vestiaires, remplacé par Gonçalo Ramos. Le Ballon d'Or sort sans gêne visible. 21:24 - But refusé à Pierre Mauroy ! Sur un coup de pied arrêté, Sinaly Diomande reprend de la tête et marque en deux temps. Le but est finalement refusé pour un hors-jeu. Coup de chaud sur la défense lilloise. 21:22 - Des débordements à la Beaujoire, match arrêté ! Relégué depuis plusieurs jours, le FC Nantes craignait un débordement des supporters ! À la 22e minute de jeu, les supporters sortent du Top pour envahir le terrain. Image terrible de Vahid Halilodzic qui ne veut pas sortir de la pelouse ! 21:20 - Lens climatise le Groupama Stadium ! La Ligue des champions s'éloigne pour l'Olympique Lyonnais ! Complètement remanié, le RC Lens ouvre le score contre le court du jeu. Les Sang et Or enchaînent les passes pour déplacer le bloc lyonnais et Kyllian Antonio trouve Wesley Saïd d'une passe rasante à l'opposé. Sur la gauche de la surface, l'attaquant contrôle et trompe Dominik Greif. 21:16 - Les Aiglons souffrent Face à la lanterne rouge messine, les Niçois sont en grande difficulté où les occasions s'enchaînent. Pour le moment, Yevhan Diouf réalise les parades pour laisser Nice en vie. 21:15 - Pas de penalty à Strasbourg ! Dans la surface, Lamine Camara et le capitaine strasbourgeois Doukoure semble détourner la trajectoire du ballon de la main. Après visionnage à la VAR, Benoît Bastien n'accorde pas de penalty. 21:12 - Les buts s'enchaînent ! Deux buts en deux minutes ! Après l'Olympique de Marseille, Lamine Camara ouvre le score à la Meinau. Dégagement de Penders et le milieu monégasque presse El Mourabet dans la surface. Après un tacle, le joueur de l'ASM marque dans le but vide. 21:10 - But gag au Véldorome ! Dans ses six mètres, Mathys Silistrie prend son temps pour relancer ! Il dégage mais Amine Gouiri arrive vite et détourne la trajectoire. Le ballon termine dans le but et le Stade Vélodrome s'embrase une nouvelle fois. 21:07 - But finalement annulé à Francis-Le Blé ! Le sublime but d'Amine Sbaï est finalement annulé pour un hors-jeu au début de l'action. 21:06 - Angers ouvre le score ! Dans un match sans enjeu au classement, Amine Sbai illumine le début de la rencontre ! Troisième but pour l'ancien grenoblois qui repique vers le centre du terrain et déclenche une frappe devant la surface. Le ballon fracasse la barre transversale avant de retomber juste derrière la ligne de but. 21:02 - Ça démarre fort à Marseille ! Obligé de l'emporter pour aller chercher l'Europa League, l'Olympique de Marseille envoie un message au Stade Rennais ! Lancé dans la profondeur, Pierre-Emile Hojbjerg se retrouve aux avants-postes et frappe croisé. Silistrie est battu et le Stade Vélodrome s'embrase ! 1-0 pour l'OM ! 21:00 - C'est parti sur les pelouses de Ligue 1 ! Le coup d'envoi est donné sur toutes les pelouses de Ligue 1. C'est parti pour le multiplex de la dernière journée ! LIRE PLUS

Le calendrier de la Ligue 1

Pour cette saison 2025-2026, c'est la chaîne de la Ligue, Ligue 1 + qui prend les commandes pour les 7 matchs sur 8. Le dernier, l'affiche du samedi, reste sur les antennes de beIN Sports. Dans le détail, Ligue 1 + coûtera 14,99 € par mois pour avoir accès à huit des neuf rencontres de chaque journée. Le dernier match restera chez beIN Sports où l'abonnement mensuel revient à 15 € selon les offres. Au total, les consommateurs devront donc payer 29,99 € par mois pour avoir accès à l'intégralité de la saison 2025-2026 de la L1. Un prix, qui sur le papier, est l'un des moins chers ces dernières années. Pour rappel DAZN avait proposé 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois avec engagement de 12 mois.

14,99 par mois avec engagement pour deux utilisateurs

19,99 par mois sans engagement pour deux utilisateurs

Une offre dédiée aux -26 ans à 9,99 ans avec un utilisateur uniquement sur mobile, tablette et PC

Une offre mobile à 14,99 pour un seul utilisateur sur mobile, tablette et PC

Vous pouvez souscrire à l'offre DAZN ici

Il est également possible de vous abonner à Ligue 1 + via la plateforme Prime Video qui détenait les droits du championnat de France. Pour souscrire et bénéficier de l'offre, vous pouvez vous abonner juste ici.