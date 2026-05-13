Ligue 1 : Paris champion face à Lens si... Calendrier et classement

Match en retard ce mercredi 13 mai en Ligue 1 entre le PSG et Lens, déterminant pour le titre.

Avant une dernière journée très attendue et assez folle pour les places européennes, le match en retard entre Lens et le PSG est très attendu pour déterminer le futur champion de France. On ne va pas se mentir, avec 6 points d'avance et une différence de buts importante, Paris a 99,9% de chance de remporter ce trophée (+44 contre +29). Si les champions d’Europe ne perdent pas dans le Nord, ils décrocheront leur quatorzième titre de champion, les plaçant encore plus au sommet de la hiérarchie. En cas de défaite, ils devront attendre la dernière journée de Ligue 1 et leur déplacement prévu dimanche (21h) au Paris FC pour fêter le titre...

Les résultats de la Ligue 1

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite. La mise à jour se fait quelques minutes après le coup de sifflet final.

Le classement

Derniers résultats

Le calendrier de la Ligue 1

Pour cette saison 2025-2026, c'est la chaîne de la Ligue, Ligue 1 + qui prend les commandes pour les 7 matchs sur 8. Le dernier, l'affiche du samedi, reste sur les antennes de beIN Sports. Dans le détail, Ligue 1 + coûtera 14,99 € par mois pour avoir accès à huit des neuf rencontres de chaque journée. Le dernier match restera chez beIN Sports où l'abonnement mensuel revient à 15 € selon les offres. Au total, les consommateurs devront donc payer 29,99 € par mois pour avoir accès à l'intégralité de la saison 2025-2026 de la L1. Un prix, qui sur le papier, est l'un des moins chers ces dernières années. Pour rappel DAZN avait proposé 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois avec engagement de 12 mois.

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Il est également possible de vous abonner à Ligue 1 + via la plateforme Prime Video qui détenait les droits du championnat de France. Pour souscrire et bénéficier de l'offre, vous pouvez vous abonner juste ici.