DIRECT. Ligue 1 : une course à l'Europe de folie dans le multi de la 33e journée, scores et classement

C'est déjà l'avant-dernière journée de Ligue 1 ce dimanche avec un multiplex qui s'annonce haletant sur tous les points. Le titre, la course à l'Europe et au maintien sont concernés dans cette 33e journée.

A l'approche du sprint final, chaque contre-performance coûte très cher dans la course aux places européennes. Comme le week-end précédent, l'OM en a fait l'amère expérience lors de la 32e journée de Ligue 1, avec une claque reçue à Nantes (3-0) et d'immenses doutes sur l'avenir de son entraîneur Habib Beye.

L'Europe s'éloigne d'autant que Monaco a battu sur le fil Metz (2-1) et que l'Olympique Lyonnais a fait la bonne affaire dimanche soir en dominant le Stade Rennais (4-2). Résultat, Lyon, 3e avec 60 points, a désormais deux longueurs d'avance sur Lille 4e et 4 sur Rennes 5e. Monaco, 6e, est à 6 points alors que l'OM, 7e, est relégué à 7 points de la troisième place.

Dans la course au titre, statu-quo puisque Lens avait fait match nul à Nice (1-1) alors que le PSG, avec une équipe largement remaniée avant la demi-finale de Ligue des champions à Munich, avaut concédé le nul face à Lorient (2-2). La 33e journée a vu Lens accueillir Nantes dès ce vendredi soir. Les Sang et Or se sont imposés (1-0) et retardent encore un peu le titre parisien peu importe le score de l'équipe de la capitale face à Brest ce dimanche soir.

Les résultats de la Ligue 1

Découvrez tous les résultats du championnat de France de Ligue 1. Comme toujours, une victoire vaut 3 point, un match nul 1 point et bien évidemment 0 point en cas de défaite. La mise à jour se fait quelques minutes après le coup de sifflet final.

Le classement

Derniers résultats

20:40 - Une première depuis 2020 ? L'OL est en bonne position pour aller décrocher son billet pour la Ligue des champions. Les Gones sont troisièmes et un succès sur la pelouse de Toulouse ce soir pourraient leur permettre de retrouver la plus grande des compétitions européennes pour la première fois depuis six ans. 20:30 - Les saisons suivent et ne se ressemblent pas Il y a un an, Mason Greenwood offrait la qualification à la Ligue des champions à l'OM après un but salvateur en fin de match sur la pelouse du Havre. Ce soir, les deux équipes se retrouvent et Marseille est condamné à la victoire pour avoir encore une infime chance de rejoindre la plus grande des compétitions européennes. 20:22 - Les compos de Metz - Lorient D'ores et déjà assuré de redescendre en Ligue 2, Metz va disputer son dernier match de la saison en Ligue 1 à domicile avec la réception des Lorientais. La compo de Metz : Sy - Kouao, Sané, Yegbe, Tsitaishvili - Deminguet, Gbamin - Sarr, Hein, Mbala - Kvilitaia. La compo de Lorient : Mvogo - Adjei, Talbi, Faye - Katseris, Cadiou, Abergel, Kouassi - Makengo, Tosin, Karim. 20:19 - Les compos d'Angers - Strasbourg Demi-finaliste malheureux de la la Conference Europa League, Strasbourg se déplace à Angers pour ce multiplex de la 33e journée de Ligue 1. La compo d'Angers : Koffi - Louër, Camara, Lefort, Ekomié - Raolisoa, Van den Boomen, Belkebla, Mouton - Capelle, Koyalipou. La compo de Strasbourg : Penders - Doué, Høgsberg, Doukouré, Ouattara - Oyedele, Amougou - Godo, Enciso, Amo-Ameyaw - Diémé. 20:15 - Les compos de Rennes - Paris FC Et voici la dernière équipe concernée par l'Europe dans ce multiplex de la 33e journée de Ligue 1. Rennes reçoit une équipe très en forme dans cette fin de saison, le Paris FC d'Antoine Kombouaré. La compo de Rennes : Samba - Nagida, Ait Boudlal, Rouault, Merlin - Szymanski, Rongier, Camara - Blas, Lepaul, Al-Tamari. La compo du Paris FC : Trapp - Traoré, Coppola, Mbow, Sangui - Munetsi, Lees-Melou, Kebbal - Gory, Geubbels, Koleosho. 20:11 - Les compos du choc pour l'Europe Toujours dans la course à l'Europe, Monaco reçoit le Losc dans une affiche primordiale. Quatre points séparent ces deux équipes qui ont soif de Ligue des champions. La compo de Monaco : Hradecky - Zakaria, Kehrer, Mawissa - Teze, Camara, Bamba, Adingra - Akliouche, Golovin - Balogun. La compo de Lille : Ozer - Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud - Bouaddi, Andre - Mukau, Haraldsson, Correia - Fernandez Pardo. 20:06 - Les compos de Le Havre - OM Déplacement périlleux pour un club en pleine tourmente. L'OM, 7e, joue son avenir européen sur la pelouse du Havre qui peut définitivement assurer son maintien ce soir. La compo du Havre : Diaw - Sanganté, Seko, Lloris – Doucouré, Ndiaye, Gourna-Douath, Zouaoui - Boufal - Samatta, Soumaré La compo de l'OM : Rulli - Pavard, Balerdi, Medina, Emerson - Højbjerg, Nnadi - Greenwood, Timber, Paixao - Gouiri. 20:03 - Les compos de Toulouse - Lyon La course à l'Europe va aussi battre son plein ce soir à l'occasion de ce multiplex de la 33e journée de Ligue 1. Lyon, 3e, se déplace sur la pelouse de Toulouse qui n'a plus rien à jouer dans cette fin de saison. La compo de Toulouse : Restes - McKenzie, Cresswell, Nicolaisen - Dønnum, Casseres, Vossah, Methalie - Hidalgo, Russel-Rowe, Gboho. La compo de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Morton, Tolisso - Endrick, Merah, Moreira - Yaremchuk. 19:58 - Les compos du match de la peur Les premières compos de ce multiplex de la 33e journée de Ligue 1 commencent à tomber. On débute avec le match entre le 16e, Auxerre, et le 15e, Nice. Malheur au perdant. La compo d'Auxerre : Léon - Sy, Diomandé, Okoh, Mensah - Ahamada, Owusu, Danois - Sinayoko, Mara, Namaso. La compo de Nice : Diouf - Mendy, Bah, Oppong - Clauss, Abdul Samed, Sanson, Bard - Boudaoui, Cho, Diop. 19:55 - Un match en intégralité à suivre en direct commenté Au-delà de ce multiplex de la 33e journée de Ligue 1, suivez en direct commenté le match PSG - Brest sur le site de l'Internaute. Les Parisiens peuvent grandement se rapprocher du titre. Suivez le match ici. 19:45 - Un peu plus d'une heure avant le début du multiplex Le multiplex de la 33e journée de Ligue 1 débute à 21h. Les compos des huit matchs de la soirée vont bientôt être dévoilées histoire de basculer totalement dans les avant-matchs de cette avant-dernière journée aux enjeux énormes.

Le calendrier de la Ligue 1

Pour cette saison 2025-2026, c'est la chaîne de la Ligue, Ligue 1 + qui prend les commandes pour les 7 matchs sur 8. Le dernier, l'affiche du samedi, reste sur les antennes de beIN Sports. Dans le détail, Ligue 1 + coûtera 14,99 € par mois pour avoir accès à huit des neuf rencontres de chaque journée. Le dernier match restera chez beIN Sports où l'abonnement mensuel revient à 15 € selon les offres. Au total, les consommateurs devront donc payer 29,99 € par mois pour avoir accès à l'intégralité de la saison 2025-2026 de la L1. Un prix, qui sur le papier, est l'un des moins chers ces dernières années. Pour rappel DAZN avait proposé 39,99 €/mois sans engagement ou 29,99 €/mois avec engagement de 12 mois.

14,99 par mois avec engagement pour deux utilisateurs

19,99 par mois sans engagement pour deux utilisateurs

Une offre dédiée aux -26 ans à 9,99 ans avec un utilisateur uniquement sur mobile, tablette et PC

Une offre mobile à 14,99 pour un seul utilisateur sur mobile, tablette et PC

Vous pouvez souscrire à l'offre DAZN ici

Il est également possible de vous abonner à Ligue 1 + via la plateforme Prime Video qui détenait les droits du championnat de France. Pour souscrire et bénéficier de l'offre, vous pouvez vous abonner juste ici.