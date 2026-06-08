Coupe du monde 2026 : dates, matchs des Bleus, le calendrier à télécharger
Découvrez le programme complet du mondial qui débute le 11 juin.
La Coupe du monde 2026 est l'évènement planétaire de l'année en sport (et peut être au delà pour certains). A partir du 11 juin prochain et jusqu'au 19 juillet, date de la grande finale aux Etats-Unis, les supporters vont vibrer au rythme de ce Mondial disputé dans trois pays, Etats-Unis, Mexique et Canada. Le format de cette Coupe du monde est totalement inédit avec 48 équipes qui seront présentes. La phase de poules sera divisée en 12 groupes de 4 sélections. Comme toujours, les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la phase à élimination directe, mais également les huit meilleurs troisièmes. Evènement inédit, un total de 32 équipes seront qualifiés pour les seizièmes de finale, une phase qui est elle aussi inédite dans l’histoire des Coupes du monde de football. Vous avez peut être fait le calcul, il n'y aura pas 64 matchs, mais 104 au total !
Les dates de la Coupe du monde 2026
- Phase de groupes : 11 juin - 28 juin
- Seizièmes de finale : 28 juin - 4 juillet
- Huitièmes de finale : 4 juillet -7 juillet
- Quarts de finale : 9 juillet - 12 juillet
- Demi-finales : 14 juillet - 15 juillet
- Troisième place : 18 juillet
- Finale : 19 juillet
Télécharger et imprimer notre calendrier de la Coupe du monde 2026
Dates, adversaires et heures... Les matchs de l'équipe de France à la Coupe du monde
Les Bleus, finalistes en 2022, champions du monde en 2018, seront parmi les favoris de ce Mondial. Mais attention car dès la phase de poules, les choses pourraient se compliquer pour la bande à Didier Deschamps qui va vivre sa dernière Coupe du monde à la tête de l'équipe de France. Nos Tricolores seront présents dans la poule I en compagnie du Sénégal, la Norvège et l'Iran. Un groupe de la "mort" pour beaucoup.
L'équipe de France entamera son épopée américaine face au Sénégal le 16 juin à 21h00 heure française, match qui se disputera à New York. Les Bleus enchaîneront avec une rencontre face à l'Irak à Philadelphie le 22 juin à 23h00, avant d'en finir avec la phase de groupes face à la Norvège le 26 juin à 21h00 à Boston.
Les équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026
CONCACAF (Amérique du Nord et Centrale) :
- Canada
- Curaçao
- États-Unis
- Haïti
- Mexique
- Panamá
AFC (Asie) :
- Arabie saoudite
- Australie
- Irak
- Japon
- Jordanie
- Ouzbékistan
- Qatar
- Corée du Sud
- Iran
CAF (Afrique) :
- Afrique du Sud
- Algérie
- Cap-Vert
- Côte d'Ivoire
- Égypte
- Ghana
- Maroc
- RD Congo
- Sénégal
- Tunisie
CONMEBOL (Amérique du Sud) :
- Argentine
- Brésil
- Colombie
- Équateur
- Paraguay
- Uruguay
- OFC (Océanie) :
- Nouvelle-Zélande
UEFA (Europe)
- Allemagne
- Angleterre
- Autriche
- Belgique
- Bosnie-Herzégovine
- Croatie
- Écosse
- France
- Espagne
- Norvège
- Pays-Bas
- Portugal
- Suède
- Suisse
- Tchéquie
- Turquie