Coupe du monde 2026 : dates, matchs des Bleus, tout le calendrier à télécharger

Didier Deschamps annonce sa liste ce jeudi 14 mai, l'occasion de retrouver toutes les infos pratiques sur la Coupe du monde.

La Coupe du monde 2026 est l'évènement planétaire de l'année en sport (et peut être au delà pour certains). A partir du 11 juin prochain et jusqu'au 19 juillet, date de la grande finale aux Etats-Unis, les supporters vont vibrer au rythme de ce Mondial disputé dans trois pays, Etats-Unis, Mexique et Canada. Le format de cette Coupe du monde est totalement inédit avec 48 équipes qui seront présentes. La phase de poules sera divisée en 12 groupes de 4 sélections. Comme toujours, les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour la phase à élimination directe, mais également les huit meilleurs troisièmes. Evènement inédit, un total de 32 équipes seront qualifiés pour les seizièmes de finale, une phase qui est elle aussi inédite dans l’histoire des Coupes du monde de football. Vous avez peut être fait le calcul, il n'y aura pas 64 matchs, mais 104 au total !

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Les Bleus, finalistes en 2022, champions du monde en 2018, seront parmi les favoris de ce Mondial. Mais attention car dès la phase de poules, les choses pourraient se compliquer pour la bande à Didier Deschamps qui va vivre sa dernière Coupe du monde à la tête de l'équipe de France. Nos Tricolores seront présents dans la poule I en compagnie du Sénégal, la Norvège et l'Iran. Un groupe de la "mort" pour beaucoup.

L'équipe de France entamera son épopée américaine face au Sénégal le 16 juin à 21h00 heure française, match qui se disputera à New York. Les Bleus enchaîneront avec une rencontre face à l'Irak à Philadelphie le 22 juin à 23h00, avant d'en finir avec la phase de groupes face à la Norvège le 26 juin à 21h00 à Boston.

Dernières mises à jour

22:30 - Première Coupe du monde pour 13 joueurs ! Maxence Lacroix, Malo Gusto, Maghnes Akliouche, Manu Koné, Bradley Barcola, Mike Maignan, Robin Risser, Brice Samba, Warren Zaïre-Emery, Michael Olise, Désiré Doué, Rayan Cherki et Jean-Philippe Mateta vivront leur première Coupe du monde cet été.

21:57 - "C'est le haut-niveau" "Les émotions et les résultats sont liés, même si les résultats sont plus importants. Il y a une attente. On a fait une dernière compétition où on a été éliminé par l'Espagne en demi-finale. On a des joueurs sur le plan offensif, très diminués qui n'étaient pas au maximum. On n'aurait pu faire mieux et aussi pire, ce qui nous a empêché sur cet Euro, d'avoir une expression collective. La condition de beaucoup trop de nombreux joueurs offensifs ne nous a permis d'être plus dangereux, même si on a atteint une demi-finale. C'est quoi l'objectif ? Demandez au président même s'il vous dira 'faites au mieux, ça me satisfera'. On va tout faire avec de l'ambition mais aussi de l'humilité parce que c'est le haut-niveau".

21:49 - "Je sais qu'il y a une attente" "On a un potentiel offensif. Les neuf attaquants ne vont pas jouer. Il faudra répartir le temps de jeu. Celui qui joue une heure et celui qui rentre, il faudra faire ce qu'il faut aussi. C'est bien d'être premiers au classement FIFA mais il n'y a pas de souci de faire partie des favoris. Est-ce que l'on est plus favori que l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal, l'Angleterre, le Brésil, l'Argentine ou le Maroc ? Je sais qu'il y a une attente. On a du costaud sur les trois premiers matchs. C'est de ma faute et des joueurs d'avoir créer cette attente. Le haut-niveau est impitoyable. On va éviter de prendre quelques gifles. On a des adversaires, je respecte l'Irak mais le Sénégal et la Norvège qui sont de très belles équipes".

21:43 - "Ça demande un accompagnement de notre part" "Il ne faut surtout pas avoir de la crispation. C'est la conclusion d'une belle saison. Je prends Michael Olise, les premiers matchs étaient compliqués et je lui en ai parlé. Parfois, ça prend plus de temps. Les joueurs sont habitués et prêts à ça. C'est une expérience aussi. Il ne faut pas que des débutants. C'est une question de maturité. Il y a des joueurs qui peuvent être matures à 20 ans et d'autres à 30 ans. Après, c'est la gestion du côté émotionnel. Je peux vous assurer qu'à travers les nombreux joueurs, on peut être surpris des joueurs décontractés ou d'autres joueurs plus réservés qui l'évènement le libère. Il y a toujours une incertitude par rapport à l'émotionnel et à l'importance du match. Il n'y a rien au-dessus de la Coupe du monde. Ça demande un accompagnement de notre part mais aussi des joueurs qui prennent un peu plus la parole, des leaders expressifs sur et en dehors du terrain. Il y a des différences de leadership. Il faut avoir un amalgame entre les moins et les plus expérimentés pour faire un groupe compétitif".

21:36 - "J'ai des choix à faire" "Malgré tout, j'en avais pris 26 en mars. Ça amène plus de sécurité mais plus de complication dans la gestion. Dans les statistiques, il y a 3 joueurs qui ne jouent pas à 23 joueurs. À 26, ça ne va pas diminuer. Évidemment, ça fait plus de joueurs. Ça va nous demander plus d'attention puisque les joueurs qui ne jouent pas, sont heureux aujourd'hui mais ils ont tous envie de jouer. Il y en aura qui ne joueront pas forcément. La compétition a changé. Il y a 16 équipes de plus, il y a un match en plus. Les conditions sont particulières avec les températures, même s'il y a six jours entre le 1er et le 2e match. Corentin Tolisso fait une très belle saison. Ce n'est pas parce qu'il est Lyonnais ou que Florian Thauvin est lensois que je ne vais pas le prendre. Je ne suis pas là dedans. Je crois que Lyon est le deuxième club où j'ai sélectionné le plus de joueurs. Il fait une très belle saison. Je l'ai entendu parler et je l'ai vu jouer en pointe haute voir en attaquant. Le fait d'avoir cinq milieux de terrain, c'est compliqué parce qu'ils sont indiscutables. Avoir six milieux, il y aurait eu une possibilité de plus. C'est toujours des belles histoires comme Florian Thauvin sera très déçu. Ce sont des joueurs qui ont un passé. L'expérience est importante. Un statut ou pas aussi. Avoir un joueur qui a eu un statut et accepté un nouveau statut, je fais une exception parce qu'il est unique : c'est N'Golo Kanté. Que Corentin Tolisso soit très déçu, je le comprend. J'ai des choix à faire".

21:26 - "Les joueurs doivent se tenir prêts" "Comme tous sélectionneur, on avait la possibilité de prendre entre 35 et 55 pré-sélectionnés. Tout ceux qui ne sont pas sélectionnés ce soir doivent se tenir prêts par rapport aux deadlines de la FIFA. Je pourrais prendre 7-8 réservistes mais il reste des matchs à jouer et je ne sais pas ce qu'il peut se passer. Pour les joueurs de champ, c'est jusqu'au 15 juin au soir que je peux être amené à changer ma liste"

21:24 - "Dembélé est un élément important" "Gardien de but. Ousmane a du digérer tout ce qu'il a eu : soucis physiques, gestion des matchs. Dans la dernière ligne droite, il est là. Il était là au mois de mars. C'est le Ballon d'Or. De par ce qu'il fait, il aura un rôle important avec les Bleus. Au départ, il est toujours avant-centre mais il a une liberté comme avec l'équipe de France. Le dernier match face au Bayern, il était à droite. Pour les joueurs offensifs, c'est important d'avoir de la liberté et des automatismes pour développer une relation technique. Ousmane et le PSG ont une efficacité telle qu'à chaque fois, ils punissent. Évidemment, Ousmane Dembélé est un élément important pour nous".

20:59 - Deschamps n'exclut rien sur son futur ! Interrogé par Gilles Boulleau sur son futur après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps n'exclut pas d'entraîner un club ou une autre sélection : "Entraîner une autre équipe nationale ? Je ne m'interdis rien. Un autre club ? Je ne m'interdis rien. Ça fait partie des options qui peuvent se présenter".

20:45 - Les 16 villes qui accueilleront la Coupe du monde Voici la liste des villes qui accueillent la Coupe du monde 2026 dans les trois pays, Etats-Unis, Canada et Mexique. Toronto

Vancouver

Atlanta

Boston

Dallas

Houston

Kansas City

Los Angeles

Miami

New York

Philadelphie

San Francisco

Seattle

Mexico

Guadalajara

Guadalupe

20:35 - Quel est le match d'ouverture de la Coupe du monde ? Le match d'ouverture de la Coupe du monde 2026 sera Mexique Afrique du Sud au Stade Azteca, à Mexico.

20:25 - La date officielle des listes Attention, quoi qu'il arrive, la date officielle de la liste est dictée par la Fifa. Les sélections ont entre le 25 mai et le 1er juin maximum pour soumettre une liste définitive de 23 à 26 joueurs. Ils ont également jusqu'à 24h du coup d'envoi de la première rencontre pour modifier la compo du groupe.

20:15 - Les dates des listes annoncées par les sélectionneurs Voici les dates que l'on connaît pour l'annonce des listes des joueurs à la Coupe du monde Groupe A

Corée du Sud : 16 mai

Mexique : 1er juin

République tchèque : pas communiqué

Afrique du Sud : pas communiqué

Groupe B

Bosnie : 11 mai

Canada : pas communiqué

Qatar : pas communiqué

Suisse : 11 mai

Groupe C

Brésil : 18 mai

Écosse : pas communiqué

Haïti : pas communiqué

Maroc : 21 mai

Groupe D

Australie : 1er juin

États-Unis : 26 mai

Paraguay : pas communiqué

Turquie : pas communiqué

Groupe E

Allemagne : 21 mai

Côte d'Ivoire : 15 mai

Curaçao : pas communiqué

Équateur : pas communiqué

Groupe F

Pays-Bas : 25 mai

Japon : 15 mai

Suède : 12 mai

Tunisie : 15 mai

Groupe G

Belgique : 15 mai

Égypte : pas communiqué

Iran : pas communiqué

Nouvelle-Zélande : pas communiqué

Groupe H

Arabie saoudite : pas communiqué

Cap-Vert : pas communiqué

Espagne : 25 mai

Uruguay : pas communiqué

Groupe I

France : 14 mai

Irak : pas communiqué

Norvège : 21 mai

Sénégal : pas communiqué

Groupe J

Argentine : pas communiqué

Algérie : pas communiqué

Autriche : 18 mai

Jordanie : pas communiqué

Groupe K

Colombie : 29 mai

Portugal : 19 mai

République démocratique du Congo : 11 mai

Ouzbékistan : pas communiqué

Groupe L

Croatie : 1er juin

Ghana : pas communiqué

Angleterre : 22 mai

Panama : 26 mai