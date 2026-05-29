DIRECT. Roland-Garros 2026 : l'heure du choc entre Djokovic et Fonseca... scores et résultats

Après l'élimination de Sinner hier, Novak Djokovic endosse naturellement le costume de favori. Mais le Serbe devra se méfier du Brésilien João Fonseca lors de ce 3e tour de Roland-Garros, l'une des plus grandes promesses du tennis mondial.

Ce vendredi, le programme à Roland-Garros devrait offrir un peu moins de sensations fortes, mais on suivra tout de même le choc entre la petite pépite brésilienne du tennis, Joao Fonseca et le Serbe Novak Djokovic. Après l'élimination de Jannik Sinner, le Serbe et triple vainqueur en Grand Chelem pourrait être désormais l'un des favoris de ce Roland. La night session de ce soir opposera le Français Quentin Halys et l'Allemand Alexander Zverev, peut être le grand favori de ce Roland-Garros.

Les scores en direct de Roland-Garros 2026

Suivez l'évolution des scores des rencontres de Roland-Garros 2026 du 18 mai, date des qualifications jusqu'aux grandes finales les 6 et 7 juin.

Les résultats du tableau hommes de Roland-Garros 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

Les résultats du tableau femmes de Roland-Garros 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau féminin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

En direct

16:33 - Fonseca sauve des balles de sets Fonseca souffre mais le Brésilien a quand même écarté 3 balles de sets. Égalité dans le 7e jeu du match. 16:29 - 5/1 après 25 minutes Moins d'une demi-heure après les premières frappes, Djokovic mène 5/1. C'est difficile de jouer un triple vainqueur à Roland-Garros et Joao Fonseca est en train d'en faire les frais. Voir les images Il a étonné Nadal, ses origines, une maman dévouée... Les secrets de Moïse Kouame 16:24 - Double break Djokovic C'est dur pour Fonseca qui concède une nouvelle fois son jeu de service sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros. Le Brésilien est mené 4/1 dans la première manche du match face à un Djokovic impérial pour l'instant. 16:23 - Le premier rallye Djokovic - Fonseca Djokovic - Fonseca, c'est un match qui vraisemblablement peut devenir spectaculaire à l'image de ce point qui illustre le niveau de jeu que peuvent atteindre les deux athlètes : #RolandGarros | Novak Djokovic remporte le premier rallye du match !



Le match en direct sur France 2 : https://t.co/4xqERJe6m9 pic.twitter.com/NJ6x45DEIy — francetvsport (@francetvsport) May 29, 2026 16:19 - 3/1 Djokovic Nole a voulu raccourcir l'échange avec une amortie mais Fonseca a bien anticipé le coup du Serbe et s'est projeté vers l'avant. Le Brésilien a voulu conclure mais Djokovic a anticipé la zone de son adversaire et a effectué un lob parfait ! Il mène 3/1. 16:17 - Teichmann qualifiée Sur un autre court de Roland-Garros et plus précisément sur le Suzanne, Teichmann vient d'éliminer la tête de série 10 du tableau féminin, Muchova. Elle s'impose 6/1 7/5 et jouera les 8e de finale. 16:15 - Premier gros point ! De la variation, de la couverture du terrain, les deux hommes viennent de nous offrir un premier rallye de 19 coups de quoi faire plaisir au public de Roland-Garros ! 16:13 - Fonseca marque son premier jeu C'est la première fois que Fonseca joue sur le Central à Roland-Garros et c'est aussi la première fois qu'il inscrit un jeu. Il va peut-être pouvoir se relâcher un peu. Pour le moment le Brésilien subit la loi de Novak Djokovic très bon dans ce début de rencontre. 16:09 - Break confirmé ! Excellent jeu de service du Serbe qui valide son break. C'est le premier jeu blanc de ce match du 3e tour de Roland-Garros 2026. 16:06 - Break Nole ! D'entrée de jeu, Djokovic prend le service de son adversaire ! Fonseca a fait une très belle amortie mais la course vers l'avant du Serbe a perturbé le Brésilien. Fonseca perd le premier jeu du match (1/0). 16:04 - Déjà 2 balles de break pour Djoko Ce 3e tour de Roland-Garros débute fort pour Djokovic qui se procure deux balles de break face à Fonseca (15-40). 16:04 - Première grosse faute de Fonseca Djoko a arrondi sa trajectoire et Fonseca a frappé au-dessus de l'épaule en produisant aucune vitesse. Il commet une grosse faute (15-30). 16:02 - Le match démarre sur le Central ! Fonseca est au service pour le début de ce 3e tour de Djokovic à Roland-Garros ! 15:58 - 2 sets à 1 Michelsen Jodar est désormais à un set de l'élimination dans ce Roland-Garros 2026. L'Américain qui n'avait pas gagné un match à Paris, est quant à lui, à un set d'un troisième succès ! (6/4 dans la 3e manche) 15:54 - Djokovic et Fonseca rentrent sur le court Djokovic et Fonseca viennent de rentrer sur le court Central pour ce 3e tour de Roland-Garros 2026 ! 20 ans séparent ces deux joueurs ! 15:53 - Michelsen va servir pour le set Michelsen a l'occasion de mener 2 sets à 1 dans ce 3e set du 3e tour de Roland-Garros face à Jodar à condition toutefois de conclure sa mise en jeu. 15:51 - 5/3 Michelsen Michelsen mène 5/3 dans cette 3e manche du 3e tour de Roland-Garros et ne craque pas. Il a attendu patiemment la faute de Jodar. 15:49 - Jodar demande le soutien de la foule Jodar est à deux points de revenir à 4/4 dans cette 3e manche. 15:39 - Djokovic après Andreeva Il est attendu et il va arriver d'ici quelques minutes. Novak Djokovic et Joao Fonseca vont prendre la place d'Andreeva et Bouzkova. C'est le match le plus attendu de ce 3e tour à Roland-Garros ! 15:38 - Michelsen - Jodar (3/2) Michelsen va devoir garder son break d'avance face à un Jodar de nouveau agressif. On assiste peut-être à l'un des matchs de la journée à Roland-Garros. 15:37 - Andreeva en 2e semaine ! Andreeva vient de s'imposer au 3e tour de Roland-Garros 6/4 6/2 face à Bouzkova ! Elle est en 8e de finale ! 15:36 - Jodar revient à un break Jodar n'a pas dit son dernier mot dans la 3e manche face à Michelsen puisqu'il est revenu à 3/1. 15:32 - Andreeva va servir pour le match Andreeva est proche des 8e de Roland-Garros. Elle mène 5/2 et sert pour se qualifier en 2e semaine face à Bouzkova. 15:29 - Double break Michelsen Michelsen s'envole dans la 3e manche de ce match ! L'Américain retourne très bien, long et profond mettant en difficulté le jeune espagnol qui part désormais trop vite à la faute (3/0). 15:26 - Michelsen a fait le break dans la 3e manche Ce Roland-Garros est palpitant ! Jodar, jeune prouesse du tennis espagnol s'est fait breaké il y a quelques instants par Michelsen ! L'Espagnol est un peu plus dans le dur depuis la perte du 2e set. LIRE PLUS

Les dates de Roland-Garros 2026

Le tournoi de Roland-Garros 2026 débute le 18 mai avec les premiers tours de qualification et se termine le 7 juin, date de la grande finale chez les hommes.