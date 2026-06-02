DIRECT. Roland-Garros 2026 : DIRECT. Roland-Garros 2026 : Svitolina pour imiter Andreeva, Zverev et Jodar attendus... Les quarts sont lancés, scores et résultats

Place aux premiers quarts de finale dans ce Roland-Garros 2026, ce mardi 2 juin, avec notamment la rencontre très attendue entre Alexander Zverev et Rafael Jodar dans l'après-midi. Svitolina espère rejoindre Andreeva, expéditive contre Cîrstea, dans le dernier carré dans le tableau féminin.

Roland-Garros 2026, c'est bientôt fini ! Mais il reste tout de même les moments les plus importants de la quinzaine avec les dernières rencontres qui commencent ce mardi avec les quarts de finale. Les tableaux féminins et masculins offrent des matchs étonnants avec chez les hommes, quoi qu'il arrive, un nouveau vainqueur en Grand Chelem...

Suivez l'évolution des scores des rencontres de Roland-Garros 2026 du 18 mai, date des qualifications jusqu'aux grandes finales les 6 et 7 juin.

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau féminin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

En direct

12:16 - Elina Svitolina ou Marta Kostyuk face à Andreeva ? Après ce premier quart de finale expéditif entre Mirra Andreeva et Sorana Cîrstea (6-0, 6-3), place maintenant au duel 100% ukrainien de la journée à Roland-Garros. Le deuxième quart de finale du jour dans le tableau féminin va en effet opposer dans quelques minutes Elina Svitolina (n°7) à Marta Kostyuk (n°15).

12:10 - Deuxième demi-finale à Roland-Garros pour Andreeva À 19 ans, Mirra Andreeva se qualifie pour la deuxième fois de sa carrière pour les demi-finales de Roland-Garros, après l'édition 2024 et sa défaite face à Jasmine Paolini. La Russe, stoppée l'an dernier en quarts de finale par la Française Loïs Boisson, attend maintenant de connaître le nom de son adversaire pour sa demi-finale. Ce sera forcément une Ukrainienne, puisque ce sera Elina Svitolina ou Marta Kostyuk, qui vont maintenant s'affronter.

12:05 - Andreeva s'impose contre Cîrstea (6-0, 6-3) C'est fait ! D'un coup droit qui termine sur la ligne, Mirra Andreeva conclut avec autorité ce quart de finale face à Sorana Cîrstea (6-0, 6-3 en 56 minutes).

12:04 - Deux balles de match pour Andreeva (6-0, 5-3) Mirra Andreeva cherche à conclure cette rencontre dès que possible et se procure deux balles de match sur le service de Cîrstea (15-40).

12:01 - Andreeva confirme son break (6-0, 5-3) Cette fois, Mirra Andreeva ne se rate pas sur sa mise en jeu et remporte un jeu blanc pour désormais mener 5-3 dans cette deuxième manche. Elle n'est plus qu'à un jeu d'une place en demi-finales à Roland-Garros cette année.

11:59 - Cîrstea craque à nouveau sur son service (6-0, 4-3) Quelle réaction de Mirra Andreeva ! Vexée de ne pas avoir pu confirmer son break au jeu précédent, la Russe s'empare à nouveau du service de Sorana Cîrstea. C'est le troisième break consécutif dans cette manche et la Russe mène désormais 6-0, 4-3, service à suivre.

11:55 - Cîrstea réussit à débreaker (6-0, 3-3) La deuxième est la bonne pour Sorana Cîrstea ! Après une nouvelle faute directe de Mirra Andreeva en coup droit, la Roumaine s'offre un débreak bienvenu dans cette deuxième manche. Les deux joueuses sont à égalité (3-3).

11:54 - Deux balles de débreak pour Cîrstea Et si Sorana Cîrstea débreakait aussitôt ? La Roumaine se procure deux balles de break après une volée manquée Andreeva.

11:51 - Andreeva fait le break et assomme Cîrstea (6-0, 3-2) Mirra Andreeva a haussé son niveau de jeu encore un peu plus sur la mise en jeu de Sorana Cîrstea et réalise son premier break dans cette deuxième manche pour mener désormais 3-2. La Russe est impressionnante.

11:48 - Andreeva égalise contre Cîrstea (6-0, 2-2) Bien aidée par sa première balle (plus de 75%), Mirra Andreeva réalise un jeu blanc pour égaliser à 2-2 dans cette deuxième manche.

11:45 - Cîrstea garde la main dans ce deuxième set (6-0, 1-2) Cela va beaucoup mieux pour Sorana Cîrstea, qui est définitivement entrée dans ce quart de finale. La Roumaine remporte sa deuxième mise en jeu consécutive et mène 2-1 dans le deuxième set.

11:42 - Bonne nouvelle pour Andreeva à Roland-Garros C'est une statistique qui peut plaire aux supporters de Mirra Andreeva. La Russe n'a jamais perdu sur le circuit WTA lorsqu'elle a remporté un set 6-0 durant un match. Elle compte 19 victoires en 19 rencontres. Et à Roland-Garros, Andreeva compte 16 victoires en 17 rencontres après avoir gagné le premier set. Sa seule défaite ? Contre Coco Gauff, au 3e tour en 2023, lors de sa première participation.

11:40 - Andreeva recolle contre Cîrstea (6-0, 1-1) Mirra Andreeva n'a pas été perturbée par la perte de son premier jeu dans ce quart de finale et égalise dans cette deuxième manche à 1-1, malgré une première double faute au cours de sa mise en jeu et une remontée de Cîrstea de 40-0 à égalité. Sans conséquence finalement.

11:36 - Cîrstea remporte son premier jeu contre Andreeva (6-0, 0-1) Après avoir notamment lâché l'un de ses premiers coups gagnants en coup droit long de ligne, Sorana Cîrstea débloque enfin son compteur dans cette rencontre et remporte son premier jeu. Elle mène 1-0 dans ce deuxième set.

11:32 - Cîrstea entame la deuxième manche au service Sorana Cîrstea entame le deuxième set au service, après avoir perdu ses trois mises en jeux lors de la première manche. La Roumaine de 36 ans doit vite oublier cette entame de match raté sous peine de quitter le tableau très rapidement.

11:30 - Andreeva remporte le premier set contre Cîrstea (6-0) Mirra Andreeva a parfaitement entamé son quart de finale contre Sorana Cîrstea et remporte la première manche sur le score de 6-0. La protégée de Conchita Martinez n'a mis que 22 minutes pour s'adjuger cette première manche. Mirra with a PERFECT start ????️#RolandGarros pic.twitter.com/y6py4naVxK — Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2026

11:27 - Andreeva réalise un troisième break (5-0) Mirra Andreeva est en démonstration pour l'instant et réalise un troisième break d'affilée sur le service de Sorana Cîrstea dès sa première balle de break. La Russe mène 5-0 et va déjà servir pour le gain de la première manche.

11:26 - Cîrstea dans le dur à Roland-Garros Sorana Cîrstea débute son troisième jeu de service assez mal avec notamment une double faute et se retrouve maintenant à nouveau en difficulté, menée 15-30. C'est dur pour la Roumaine.

11:24 - Andreeva confirme son double break contre Cîrstea (4-0) Mirra Andreeva poursuit sur la même lancée dans ce début de rencontre et confirme facilement son double break face à Sorana Cîrstea, bien aidée par son service. 4-0 pour la Russe après seulement 15 minutes de jeu sur le court Philippe-Chatrier.

11:20 - Double break pour Andreeva (3-0) Impériale, Mirra Andreeva réussit le double break dans ce début de match face à Sorana Cîrstea d'un retour gagnant plein d'autorité sur sa première opportunité. La Russe ne laisse pas respirer Sorana Cîrstea, qui va pouvoir souffler lors du premier changement de côté du match.

11:19 - Cîrstea en difficulté sur sa mise en jeu Pour son deuxième jeu de service, Sorana Cîrstea est encore en difficulté face à Mirra Andreeva et se retrouve menée 15-30 après un bon retour de la jeune joueuse russe.

11:16 - Andreeva confirme son break (2-0) Malgré une bonne réaction de Sorana Cîrstea, Mirra Andreeva parvient à confirmer son break après avoir été poussée à l'égalité par la Roumaine.

11:12 - Premier break pour Andreeva ! Sorana Cîrstea débute bien mal ce quarts de finale puisque la Roumaine de 36 ans concède le break sur sa première mise en jeu face à Mirra Andreeva. La Russe serre le poing !

11:09 - C'est parti entre Andreeva et Cîrstea ! C'est parti entre Mirra Andreeva et Sorana Cîstea pour ce premier quarts de finale de l'édition 2026 de Roland-Garros ! C'est la Roumaine qui entame cette rencontre au service, sous le toit fermé du court Philippe-Chatrier, devant des tribunes bien clairsemées...