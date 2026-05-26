DIRECT. Roland-Garros 2026 : Boisson face à Kalinskaya, Kouamé légendaire... scores et résultats

Troisième jour de ce Roland-Garros 2026, ce mardi 26 mai, avec un nouveau programme XXL après les adieux de Gaël Monfils hier.

La deuxième journée de ce Roland-Garros 2026 a été marquée par les adieux de deux légendes : Wawrinka et Monfils... Le tournoi perd deux monstres, mais la quinzaine se poursuit bien évidemment ce mercredi avec un programme XXL à Roland-Garros. On suivra les débuts de Jannik Sinner en night session face à Clément Tabur et également Aryna Sabalenka. La journée a été marquée par les grands débuts en Grand Chelem de Moïse Kouamé, 17 ans, qui a battu Cilic. Deuxième temps fort de la journée, LoÏs Boisson est de retour à Roland-Garros ce mercredi face à Kalinskaya.

Les scores en direct de Roland-Garros 2026

Suivez l'évolution des scores des rencontres de Roland-Garros 2026 du 18 mai, date des qualifications jusqu'aux grandes finales les 6 et 7 juin.

Les résultats du tableau hommes de Roland-Garros 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

Les résultats du tableau femmes de Roland-Garros 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau féminin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

En direct

17:14 - Une victoire en 2026 Revenu sur le circuit en mai dernier au Masters 1000 de Madrid après sept mois d’absence en raison de blessures, Loïs Boisson a connu des débuts compliqués avec des éliminations dès son entrée en lice à Madrid, Rome puis Parme. La Française a finalement retrouvé le chemin de la victoire le 17 mai, à Strasbourg face à la Chinoise Wang 17:07 - Boisson sur le court C'est le moment pour Loïs Boisson. La Française, demi-finaliste l'année passée à Paris entre sur le court Suzanne Lenglen, elle défiera Anna Kalinskaya (22ème mondiale) Voir les images Il a étonné Nadal, ses origines, une maman dévouée... Les secrets de Moïse Kouamé 17:06 - Ca va mieux pour Moutet (3-6, 7-5, 4-6, 3-0) Le Français a laissé passé l'orage et mène 3 jeux à 0 dans la quatrième manche face à Kopriva. Tout va se jouer au mental 17:02 - Tien étincelant (6-0, 2-6, 6-0, 6-2) Laerner Tien a laissé une grande impression sur ce 1er tour en laminant en quatre sets face au Chilien Garin (6-0, 2-6, 6-0, 6-2) 16:58 - Moutet se ressaisit (3-6, 7-5, 4-6, 1-0) Le Français gagne enfin un jeu après 5 jeux perdus face à Kopriva. Il mène 1-0 dans la quatrième manche 16:52 - OSAKA QUALIFIEE Naomi Osaka gagne elle aussi en deux manches son match du 1er tour. Elle s'impose face à la vétérane Laura Siegemund (6-3, 7-6). Place à la confrontation Kalinskaya - Boisson sur le court Suzanne Lenglen 16:49 - Moutet lâche le troisième set (3-6, 7-5, 4-6) Le Français est dominé physiquement par Kopriva et manque de lucidité sur les points importants. Il doit renverser cette spirale négative 16:49 - Gauff au second tour (6-4, 6-0) La tenante de titre accède facilement au second tour du tableau féminin en disposant de Townsend (6-4, 6-0) 16:43 - Trou d'air pour Moutet (3-6, 7-5, 4-5) Alors qu'il menait 4-1 dans le troisième set face à Kopriva, Corentin Moutet vient de concéder quatre jeux d'affilées 16:41 - Jacquemot en contrôle (6-4, 2-0) La Française maîtrise toujours son match face à Fruhvirtova (6-4, 2-0) 16:34 - Moutet joue avec le feu (3-6, 7-5, 4-3) Alors qu'il avait encore deux balles de débreak à sauver dans le 7ème jeu face à Kopriva (3-6, 7-5, 4-2, 15-40). Le Français tente un service à la cuillère qui ne marche pas du tout. 16:32 - Gauff s'envole (6-4, 3-0) Après un premier set accroché face à Tonwsend, Coco Gauff joue beaucoup plus libérée dans le second. 3 jeux à 0 en faveur de la tenante du titre 16:25 - Premier set pour Jacquemot (6-4) Elsa Jacquemot empoche le premier set face à Fruhvirtova après un début de manche pourtant très difficile (6-4) 16:24 - Un record pour Kouamé En dominant Marin Cilic, Moïse Kouamé entre dans l’histoire de Roland-Garros : à 17 ans, il devient le plus jeune joueur à remporter un match dans le tableau principal du tournoi depuis le Roumain Dinu Pescariu en 1991. 16:21 - BREAK DE MOUTET (3-6, 7-5, 3-1) Le Français est impressionnant du fond du court face à Kopriva, il parvient à breaker dans la troisième set (3-1) 16:20 - GAUFF PREND LE 1er SET (6-4) La tenante du titre a du fil à retordre aujourd'hui face à sa compatrioré Townsed. Elle empoche la première manche difficillement 6-4 16:19 - Jacquemot renversante (5-4) Menée 2-4 par la Tchèque Fruhvirtova, Elsa Jacquemot repasse devant au score grâce à 3 bons jeux (5-4) 16:14 - Tien impressionne (0-6, 6-2, 0-4) Même s'il a perdu le second set face à Garin, Learner Tien est impressionnant face au Chilien. 6-0 dans le premier set, 4-0 au troisième. L'Américain fait partie des grands outsiders de ce tournoi après sa victoire dans le tournoi de Génève le 23 mai 16:12 - Gauff manque l'opportunité (5-4) Coco Gauff manque une balle de set à 5-3, A-40 face à Townsend et concède le jeu. 5-4 dans le premier set 16:09 - Moutet sur sa lancée (3-6, 7-5, 1-0) Le Français entame du bon pied son troisième set face à Kopriva. Il gagne le premier jeu de service (1-0) 16:07 - Jacquemot breakée (2-4) Toujours aucune qualifiée Française au second tour et c'est mal parti aussi pour Jacquemot breakée et menée par Fruhvirtova (2-4) 16:03 - VACHEROT S'EN SORT FACE A FAUREL (6-3, 6-4, 3-6, 7-6) Quel joli combat entre le Monégasque et le Français. C'est finalement Vacherot qui remporte le match après avoir sauvé une balle de deux manches partout 16:02 - MOUTET EGALISE (3-6, 7-5) Corentin Moutet parvient à égaliser à un set partout face à Kopriva en le breakant dans le 12ème jeu du second set 15:59 - Vallejo pour Kouamé C'est le Paraguayen Vallejo qui sera le prochain adversaire de Kouamé au second tour. Vallejo a profité de l'abandon de Norrie au deuxième set (7-6, 2-0) 15:58 - Faurel tout près du set (3-6, 4-6, 6-3, 6-6, 4-3 tie break) Le Français mène 4-3 dans le tie break du 4è set face à Vacherot LIRE PLUS

Les dates de Roland-Garros 2026

Le tournoi de Roland-Garros 2026 débute le 18 mai avec les premiers tours de qualification et se termine le 7 juin, date de la grande finale chez les hommes.