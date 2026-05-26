DIRECT. Roland-Garros 2026 : Boisson face à Kalinskaya, Kouamé légendaire... scores et résultats
Troisième jour de ce Roland-Garros 2026, ce mardi 26 mai, avec un nouveau programme XXL après les adieux de Gaël Monfils hier.
La deuxième journée de ce Roland-Garros 2026 a été marquée par les adieux de deux légendes : Wawrinka et Monfils... Le tournoi perd deux monstres, mais la quinzaine se poursuit bien évidemment ce mercredi avec un programme XXL à Roland-Garros. On suivra les débuts de Jannik Sinner en night session face à Clément Tabur et également Aryna Sabalenka. La journée a été marquée par les grands débuts en Grand Chelem de Moïse Kouamé, 17 ans, qui a battu Cilic. Deuxième temps fort de la journée, LoÏs Boisson est de retour à Roland-Garros ce mercredi face à Kalinskaya.
Les scores en direct de Roland-Garros 2026
Suivez l'évolution des scores des rencontres de Roland-Garros 2026 du 18 mai, date des qualifications jusqu'aux grandes finales les 6 et 7 juin.
Les résultats du tableau hommes de Roland-Garros 2026
Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.
Les résultats du tableau femmes de Roland-Garros 2026
Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau féminin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.
17:14 - Une victoire en 2026
Revenu sur le circuit en mai dernier au Masters 1000 de Madrid après sept mois d’absence en raison de blessures, Loïs Boisson a connu des débuts compliqués avec des éliminations dès son entrée en lice à Madrid, Rome puis Parme. La Française a finalement retrouvé le chemin de la victoire le 17 mai, à Strasbourg face à la Chinoise Wang
17:07 - Boisson sur le court
C'est le moment pour Loïs Boisson. La Française, demi-finaliste l'année passée à Paris entre sur le court Suzanne Lenglen, elle défiera Anna Kalinskaya (22ème mondiale)
17:06 - Ca va mieux pour Moutet (3-6, 7-5, 4-6, 3-0)
Le Français a laissé passé l'orage et mène 3 jeux à 0 dans la quatrième manche face à Kopriva. Tout va se jouer au mental
17:02 - Tien étincelant (6-0, 2-6, 6-0, 6-2)
Laerner Tien a laissé une grande impression sur ce 1er tour en laminant en quatre sets face au Chilien Garin (6-0, 2-6, 6-0, 6-2)
16:58 - Moutet se ressaisit (3-6, 7-5, 4-6, 1-0)
Le Français gagne enfin un jeu après 5 jeux perdus face à Kopriva. Il mène 1-0 dans la quatrième manche
16:52 - OSAKA QUALIFIEE
Naomi Osaka gagne elle aussi en deux manches son match du 1er tour. Elle s'impose face à la vétérane Laura Siegemund (6-3, 7-6). Place à la confrontation Kalinskaya - Boisson sur le court Suzanne Lenglen
16:49 - Moutet lâche le troisième set (3-6, 7-5, 4-6)
Le Français est dominé physiquement par Kopriva et manque de lucidité sur les points importants. Il doit renverser cette spirale négative
16:49 - Gauff au second tour (6-4, 6-0)
La tenante de titre accède facilement au second tour du tableau féminin en disposant de Townsend (6-4, 6-0)
16:43 - Trou d'air pour Moutet (3-6, 7-5, 4-5)
Alors qu'il menait 4-1 dans le troisième set face à Kopriva, Corentin Moutet vient de concéder quatre jeux d'affilées
16:41 - Jacquemot en contrôle (6-4, 2-0)
La Française maîtrise toujours son match face à Fruhvirtova (6-4, 2-0)
16:34 - Moutet joue avec le feu (3-6, 7-5, 4-3)
Alors qu'il avait encore deux balles de débreak à sauver dans le 7ème jeu face à Kopriva (3-6, 7-5, 4-2, 15-40). Le Français tente un service à la cuillère qui ne marche pas du tout.
16:32 - Gauff s'envole (6-4, 3-0)
Après un premier set accroché face à Tonwsend, Coco Gauff joue beaucoup plus libérée dans le second. 3 jeux à 0 en faveur de la tenante du titre
16:25 - Premier set pour Jacquemot (6-4)
Elsa Jacquemot empoche le premier set face à Fruhvirtova après un début de manche pourtant très difficile (6-4)
16:24 - Un record pour Kouamé
En dominant Marin Cilic, Moïse Kouamé entre dans l’histoire de Roland-Garros : à 17 ans, il devient le plus jeune joueur à remporter un match dans le tableau principal du tournoi depuis le Roumain Dinu Pescariu en 1991.
???? #RolandGarros | ???????? Moïse Kouamé bat des records de précocité à Roland-Garros : en s’imposant face à Marin Cilic, il devient le plus jeune joueur à remporter un match du tableau principal à Roland-Garros depuis Dinu Pescariu en 1991 !— francetvsport (@francetvsport) May 26, 2026
Source : @JeuSetMaths pic.twitter.com/8aDLDvST8C
16:21 - BREAK DE MOUTET (3-6, 7-5, 3-1)
Le Français est impressionnant du fond du court face à Kopriva, il parvient à breaker dans la troisième set (3-1)
16:20 - GAUFF PREND LE 1er SET (6-4)
La tenante du titre a du fil à retordre aujourd'hui face à sa compatrioré Townsed. Elle empoche la première manche difficillement 6-4
16:19 - Jacquemot renversante (5-4)
Menée 2-4 par la Tchèque Fruhvirtova, Elsa Jacquemot repasse devant au score grâce à 3 bons jeux (5-4)
16:14 - Tien impressionne (0-6, 6-2, 0-4)
Même s'il a perdu le second set face à Garin, Learner Tien est impressionnant face au Chilien. 6-0 dans le premier set, 4-0 au troisième. L'Américain fait partie des grands outsiders de ce tournoi après sa victoire dans le tournoi de Génève le 23 mai
16:12 - Gauff manque l'opportunité (5-4)
Coco Gauff manque une balle de set à 5-3, A-40 face à Townsend et concède le jeu. 5-4 dans le premier set
16:09 - Moutet sur sa lancée (3-6, 7-5, 1-0)
Le Français entame du bon pied son troisième set face à Kopriva. Il gagne le premier jeu de service (1-0)
16:07 - Jacquemot breakée (2-4)
Toujours aucune qualifiée Française au second tour et c'est mal parti aussi pour Jacquemot breakée et menée par Fruhvirtova (2-4)
16:03 - VACHEROT S'EN SORT FACE A FAUREL (6-3, 6-4, 3-6, 7-6)
Quel joli combat entre le Monégasque et le Français. C'est finalement Vacherot qui remporte le match après avoir sauvé une balle de deux manches partout
16:02 - MOUTET EGALISE (3-6, 7-5)
Corentin Moutet parvient à égaliser à un set partout face à Kopriva en le breakant dans le 12ème jeu du second set
15:59 - Vallejo pour Kouamé
C'est le Paraguayen Vallejo qui sera le prochain adversaire de Kouamé au second tour. Vallejo a profité de l'abandon de Norrie au deuxième set (7-6, 2-0)
15:58 - Faurel tout près du set (3-6, 4-6, 6-3, 6-6, 4-3 tie break)
Le Français mène 4-3 dans le tie break du 4è set face à Vacherot
Les dates de Roland-Garros 2026
Le tournoi de Roland-Garros 2026 débute le 18 mai avec les premiers tours de qualification et se termine le 7 juin, date de la grande finale chez les hommes.