DIRECT. Roland-Garros 2026 : Bonzi affronte l'ogre Zverev, première journée cauchemar pour le tennis français, scores et résultats

Coup d'envoi officiel des Internationaux de France de Roland-Garros avec un programme de folie ce dimanche 24 mai.

Roland-Garros est toujours un rendez-vous incontournable avant l'été pour les joueurs. Cette année, pas de remake de la finale entre Sinner et Alcaraz puisque le double tenant du titre est forfait pour plusieurs semaines en raison d'une blessure au poignet. Le champ est donc libre pour l'Italien qui ne semble pas avoir de gros rival sur la quinzaine... On suivra tout de même le parcours de l'éternel Novak Djokovic. Touché à la hanche, Arthur Fils, l'une des meilleures chances tricolores, a dû déclarer forfait. Chez les femmes, Sabalenka voudra enfin conjurer le sort et remporter Roland-Garros après sa défaite très douloureuse de l'année dernière face à Gauff...

Les scores en direct de Roland-Garros 2026

Suivez l'évolution des scores des rencontres de Roland-Garros 2026 du 18 mai, date des qualifications jusqu'aux grandes finales les 6 et 7 juin.

Les résultats du tableau hommes de Roland-Garros 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

Les résultats du tableau femmes de Roland-Garros 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau féminin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

En direct

14:56 - Entame compliquée pour Droguet Le Français de 24 ans, Titouan Droguet vient de perdre sa première mise en jeu. 3-0 pour Jakub Mensik sur le court Simonne-Mathieu. 14:51 - Zverev remporte la première manche ! Le 3e mondial joue avec les lignes et Benjamin Bonzi trouve le filet sur un dernier revers. 6-3 dans ce premier set sur le Central de Roland-Garros ! 14:50 - Zverev tient ! Alors que Benjamin Bonzi lâche ses coups, Alexander Zverev fait le dos rond et le Français craque sur un revers trop long. Balle de set pour l'Allemand. 14:46 - Tirante vient à bout de Llamas Ruiz Dans un duel de terriens, Thiago Agustin Irante élimine Pablo Llamas Ruiz en quatre sets (6-3 7-6 6-7 6-0) et affrontera Davidovich Fokina ou Dzumhur au deuxième tour de Roland-Garros 2026. 14:43 - Zverev s'agace ! Alors qu'il avait deux balles de set, Alexander Zverev envoie un dernier coup dans le filet et s'agace. Benjamin Bonzi revient à 5-3. 14:42 - Un nouveau français fait son entrée en lice ! Sur le court Simonne-Mathieu, Titouan Droguet va débuter son premier tour de Roland-Garros 2026 face au Tchèque Jakub Mensik ! 14:41 - La première est sauvée Derrière sa ligne de fond de court, Alexander Zverev tente l'amortie mais ça reste dans le filet. 14:40 - Deux balles de set ! Faute pour Benjamin Bonzi et Alexander Zverev a deux balles de première manche ! 14:37 - Zverev met l'accélérateur ! Alors que le premier set était encore accroché il y a quelques instants, Alexander Zverev a pris le service de Benjamin Bonzi sur le court Philippe Chatrier. L'Allemand mène 5-2 ! 14:35 - Cinquième set sur le court n°14 ! Ce match sentait la poudre et Davidovich Fokina arrache un cinquième set face à Dzumhur (6-7 6-3 2-6 7-5) ! 14:31 - Troisième élimination française du jour ! Après Arthur Géa et Clara Burel, Kyrian Jacquet est éliminé au premier tour de Roland-Garros 2026 ! Passé par les qualifications, le Français vient de perdre en trois manches (6-4 6-2 6-2) contre l'Argentin Trungelliti. 14:28 - Deux balles de match sauvées ! Sur le court n°6, Kyrian Jacquet vient de sauver deux balles de match pour Trungelliti ! 14:23 - Bonzi accroche Zverev 2-2 sur le court Central de Roland-Garros entre Benjamin Bonzi et Alexander Zverev. 14:21 - Burel éliminée d'entrée ! Revenue fin avril à la compétition après une rupture des ligaments croisés, Clara Burel est éliminée dès le premier tour de Roland-Garros 2026. La Française a buté en deux manches sur Katie Volynets (6-3 6-1). 14:17 - McNally rejoint Bencic ! Après avoir perdu le premier set, l'Américaine Caty McNally a renversé l'Australienne Alja Tomljanovic (3-6 7-6 6-3) pour rejoindre le deuxième tour de Roland-Garros 2026 où elle affrontera Belinda Bencic ! 14:13 - Machac passe devant ! Dans ce duel entre deux joueurs du Top 40 au premier tour de Roland-Garros 2026, Tomas Machac a remporté le premier set contre Zizou Bergs (6-4). 14:11 - Jacquet au bord de l'élimination ! Sur le court n°6, Kyrian Jacquet se retrouve mené deux manches à rien et avec un break de retard contre l'expérimenté Trungelliti (6-4 6-2 3-1) 14:07 - Burel ne lâche pas ! Clara Burel récupère un break de retard. Elle n'est plus que menée 4-1 ! 14:05 - Ça débute sur le Central ! Jeu blanc pour commencer pour Alexander Zverev face à Benjamin Bonzi ! 14:04 - De la réussite pour Volynets Double break pour Katie Volynets dont le revers a heurté la bande du filet, laissant Clara Burel sur place. 13:59 - Burel ne lâche rien ! Menée un set à zéro et 3-0, Clara Burel vient de sauver quatre balles de double break ! La Française s'accroche face à Volynets ! 13:57 - Zverev, un joueur à surveiller selon "Jo" Il y a quelques instants, Jo-Wilfried Tsonga a donné son avis sur Alexander Zverev, qu'il voit comme l'un des favoris. "Faut pas oublier un Alexander Zverev, qui aujourd'hui fait partie quand même toujours des demi-finalistes, voire des finalistes de ce tournoi, qui ne rate pas beaucoup de Roland-Garros finalement. Quand il joue, il est extrêmement fort", nous a-t-il déclaré. 13:56 - Zverev face à Bonzi ! Le deuxième match de la journée sur le court Philippe Chatrier va débuter ! Benjamin Bonzi fait son entrée sur le Central où il va défier le n°3 mondial et tête de série n°2, Alexander Zverev. 13:54 - Ça défile pour Burel et Jacquet ! Début de journée très compliquée pour le tennis français ! Après l'élimination d'Arthur Géa, Kyrian Jacquet et Clara Burel sont menés par Trungelliti (4-6 2-6) et Volynets (3-6 0-3). 13:52 - Géa prend la porte de Roland-Garros 2026 ! Cette dernière manche ne reflète pas sa prestation mais Arthur Géa est éliminé par Karen Khachanov au premier tour de Roland-Garros 2026 ! Le Français s'incline en trois sets (6-3 7-6 6-0) face au Russe qui affrontera Kyrian Jacquet ou Trungelliti au deuxième tour. LIRE PLUS

Les dates de Roland-Garros 2026

Le tournoi de Roland-Garros 2026 débute le 18 mai avec les premiers tours de qualification et se termine le 7 juin, date de la grande finale chez les hommes.