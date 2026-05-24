DIRECT. Roland-Garros 2026 : Djokovic se rebiffe face à Mpetshi Perricard,Herbert dans un grand bras de fer, scores et résultats

Coup d'envoi officiel des Internationaux de France de Roland-Garros avec un programme de folie ce dimanche 24 mai. Pour cette première journée, le tennis tricolore vit une véritable hécatombe.

Roland-Garros est toujours un rendez-vous incontournable avant l'été pour les joueurs. Cette année, pas de remake de la finale entre Sinner et Alcaraz puisque le double tenant du titre est forfait pour plusieurs semaines en raison d'une blessure au poignet. Le champ est donc libre pour l'Italien qui ne semble pas avoir de gros rival sur la quinzaine... On suivra tout de même le parcours de l'éternel Novak Djokovic. Touché à la hanche, Arthur Fils, l'une des meilleures chances tricolores, a dû déclarer forfait. Chez les femmes, Sabalenka voudra enfin conjurer le sort et remporter Roland-Garros après sa défaite très douloureuse de l'année dernière face à Gauff...

Les scores en direct de Roland-Garros 2026

Suivez l'évolution des scores des rencontres de Roland-Garros 2026 du 18 mai, date des qualifications jusqu'aux grandes finales les 6 et 7 juin.

Les résultats du tableau hommes de Roland-Garros 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

Les résultats du tableau femmes de Roland-Garros 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau féminin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

En direct

23:02 - Mpetshi Perricard retrouve son service (7-5, 5-7, 1-6, 3-2) Rien n'est encore fini. Le Français se montre de nouveau impérial sur son service face à Djokovic et parvient à marquer un jeu blanc (3-2) dans la 4ème manche 22:56 - Sonego prend une option (7-6, 5-7, 6-2) L'Italien remporte facilement la troisième manche face à Pierre Hugues Herbert et mène désormais 2 sets à 1 (7-6, 5-7, 6-2). Le Français a pourtant beaucoup de supporteurs noctures sur le court Simonne-Mathieu Voir les images "J'ai la chiasse", larmes, chaleur étouffante... Les temps forts de Roland-Garros 2026 22:54 - L'espoir renaît pour Mpetshi Perricard (7-5, 5-7, 1-6, 1-1) Sur un amorti un peu long de Djokovic, Mpetshi Perricard parvient à la surprise générale de débreaker face à Djokovic (1-1) 22:51 - Djokovic tue le suspense (5-7, 7-5, 6-1, 1-0) On ne sait pas le degré de douleur au poignet de Mpetshi Perricard, une chose est sûre il est inexistant face à Djokovic depuis la fin du second set. Le Serbe break déjà dans la quatrième manche (1-0) 22:49 - Fritz éliminé ! Amoindri par une blessure au genou, Taylor Fritz s'est incliné en quatre sets face à Basavareddy (6-7, 6-7, 7-6, 1-6). On note aussi la qualification de Medjedovic face à l'Allemand Hanfmann (6-3, 6-4, 6-7, 6-4) 22:47 - La balle de deux sets à un (vidéo) En vidéo, la balle de la troisième manche pour Djokovic 22:43 - DJOKOVIC DEROULE (5-7, 7-5, 6-1) Le troisième set était à sens unique et le Serbe n'a eu aucun de mal à remporter la manche face à un Giovani Mpetshi Perricard qui semble souffrir du poignet 22:41 - Double break pour Djokovic (5-7, 7-5, 5-1) Deuxième break de Djokovic dans le 3e set. Le Serbe n'est plus qu'un jeu de la troisième manche, la deuxième pour lui 22:37 - Djokovic fait le trou (5-7, 7-6, 4-1) Le Serbe ne laisse plus grand chose au Français sur son service. Le niveau de jeu est clairement supérieur du côté de Djokovic qui mène 4-1 dans le troisième set 22:33 - Break de Sonego (7-6, 5-7, 2-1) Alors qu'il a lâché le second set face à Pierre Hugues Herbert, Lorenzo Sonego parvient à breaker le premier dans le troisième set (2-1) 22:32 - Douleurs pour Mpetshi Perricard Le Français se fait manipuler le poignet par le kiné durant le changement de côté. Il semble qu'il n'y a rien de grave pour Mpershi Perricard 22:30 - EFREMOVA ELIMINEE (3-6, 1-6) Son bon début de match était trompeur, Ksenia Efremova (17 ans) a été largement battue par l'une des joueuses en forme cette saison la Roumaine Sorana Cirstea (3-6, 1-6) 22:29 - BREAK DE DJOKOVIC (5-7, 7-5, 2-0) On a retrouvé le Novak Djokovic qu'on connait avec ses longueurs de balles et des frappes fuyantes. Mpetshi Perricard concède encore une fois un break et le Serbe mène 2-0 dans le troisième set 22:25 - Balle de set de Djokovic (vidéo) Revivez la balle de deuxième set de Djokovic sur le service de Mpetshi Perricard 22:20 - Baptême manqué pour Efremova (3-6, 0-4) N°1 mondiale chez les juniors, Ksenia Efremova ne fait pas le poids ce soir face à Sorana Cirstea. Elle se dirige droit vers la sortie (3-6, 0-4) 22:18 - DJOKOVIC EGALISE (UN SET PARTOUT) Sur un coup droit trop croisé de Giovani Mpetshi Perricard, Novak Djokovic parvient enfin à breaker le Français. Il empoche la deuxième manche et revient à un set partout (5-7, 7-5). Il provoque par la suite le public parisien avec les mains derrière les oreilles 22:16 - Royer rejoint Halys Vite fait, bien fait. Valentin Royer s'impose en trois sets secs face à un Hugo Dellin largement au dessous. Victoire 6-4, 6-2, 6-2. Il est le deuxième Français au deuxième tour après Quentin Halys 22:14 - HERBERT EGALISE A UN SET RATOUT (6-7, 7-5) Superbe seconde manche pour Pierre Hugues Herbert face à Lorenzo Sonego. Il revient à un set partout (6-7, 7-5). Le match est très équilibré entre deux joueurs qui ont presque les mêmes caractéristiques offensives 22:10 - Royer break encore (6-4, 6-2, 5-2) Comment conclure un match en 3 sets gagnants en mois de deux heures. Valentin Royer est sur le point de conclure face à Dellien, dans un match à sens unique 22:08 - Herbert a un jeu du 2e set (6-7, 6-5) Pierre Hugues Herbert est beaucoup plus solide sur son service face à Sonego. Il mène 6-5 dans la seconde manche et peut revenir à un set partout face à l'Italien 22:04 - EFREMOVA LÂCHE LE PREMIER SET (3-6) Face à une Sorana Cirstea inspirée et très offensive à l'image de saison sur terre battue, Ksenia Efremova ne peut que constater les dégâts. Elle perd la première manche 3-6 22:02 - Jeu blanc pour Djokovic (5-7, 5-4) Après un 8ème jeu très serré, le Serbe glane son jeu de service avec un jeu blanc. 5-4 pour Djokovic face à Mpetshi Perricard dans la seconde manche 21:59 - Efremova dominée (3-5) Alors qu'elle menait au score 3-1 dans le premier set, Efremova ne parvient plus à contenir les offensives de Cirstea. Quatre jeux plus tard, elle est menée 3-5 21:58 - Royer repasse devant (6-4, 6-2, 3-2) Débreaké dans le cinquième jeu du troisième set par Dellien, Valentin Royer parvient à breaker encore une fois pour mener 3-2 dans le 3e set 21:56 - Trois balles de break manquées pour Djokovic (5-7, 4-3, 40-40) Alors qu'il avait souvent le court bien ouvert devant lui, Novak Djokovic ne parvient pas à conclure et laisse échapper trois balles de break face à Mpetshi Perricard LIRE PLUS

Les dates de Roland-Garros 2026

Le tournoi de Roland-Garros 2026 débute le 18 mai avec les premiers tours de qualification et se termine le 7 juin, date de la grande finale chez les hommes.