DIRECT. Roland-Garros 2026 : Djokovic écarte un Royer fabuleux dans la douleur, la sensation Rybakina, Halys plus fort qu'Humbert... scores et résultats

Début du 2e tour de Roland-Garros ce mercredi 27 mai avec un affrontement 100% français qui a tourné en l'avantage de Quentin Halys. De son côté, Novak Djokovic a écarté, non sans mal, Valentin Royer. Dans le tableau féminin, Elena Rybakina, 2e mondiale, a déjà été éliminée.

Une nouvelle journée dans ce Roland-Garros 2026. Ce mercredi 27 maiNovak Djokovic a difficilement écarté Valentin Royer sur le court central (6-3, 6-2, 6-7, 6-3). Il y a aussi eu un duel entre Tricolores : Quentin Halys a pris le meilleur sur Ugo Humbert en trois sets (6-4, 7-6, 7-6). Une place au 3e tour de Roland-Garros est en jeu. Dans le tableau des dames de ce Roland-Garros, la Polonaise Iga Swiatek et l'Ukrainienne Elina Svitolina ont facilement poursuivi leur chemin dans ce Roland-Garros 2026. En revanche, la deuxième joueuse mondiale Elena Rybakina a pris la porte face à l'Ukrainienne Yuliia Starodubtseva (3-6, 6-1, 7-6).

Les scores en direct de Roland-Garros 2026

Suivez l'évolution des scores des rencontres de Roland-Garros 2026 du 18 mai, date des qualifications jusqu'aux grandes finales les 6 et 7 juin.

Les résultats du tableau hommes de Roland-Garros 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

Les résultats du tableau femmes de Roland-Garros 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau féminin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

En direct

19:51 - Un duel entre Américains qui tourne en l'avantage de Michelsen Au-delà du duel entre les Français Humbert et Halys, un match entre Américains se déroulait au même moment. Et c'est Alex Michelsen qui s'est imposé devant son compatriote Nishesh Basavareddy (7-6, 6-3, 3-6, 6-3). Il affrontera Rafael Jodar au 3e tour de ce Roland-Garros 2026. 19:47 - La satisfaction de Quentin Halys "Ce n'est jamais évident de jouer contre quelqu'un que je connais depuis tout petit. Je savais que c'était un match difficile. Je savais que ça allait être une belle bataille mais je joue bien et je me sens bien en ce moment. J'ai fait un bon match de terre battue. Je pense qu'il aurait mérité de gagner le deuxième set. À la fin, ce sont les nerfs. Il faut savoir gérer car il y a des points qui sont durs à jouer", a déclaré Quentin Halys au micro de France TV à l'issue de son match face à Ugo Humbert. Voir les images Il a étonné Nadal, ses origines, une maman dévouée... Les secrets de Moïse Kouamé 19:44 - La surprise sur le court Suzanne-Lenglen Alors que Jasmine Paolini avait idéalement démarré sa rencontre, elle est finalement rejointe à un set partout par Solana Sierra. Vers une nouvelle sensation dans le tableau féminin de ce Roland-Garros 2026. 19:42 - Jodar continue l'aventure à Roland-Garros (6-1, 6-7, 6-4, 7-5) Le jeune talent espagnol Rafael Jodar (n°27) rejoint le troisième tour de Roland-Garros 2026 après sa victoire en quatre sets contre l'Australien James Duckworth. 19:40 - Novak Djokovic ne veut plus jouer de Français Interrogé après sa victoire contre Valentin Royer, Novak Djokovic a plaisanté sur la suite de ce Roland-Garros 2026. Il assure ne plus vouloir jouer contre de Français qui sont évidemment très encouragés ici à Porte d'Auteuil. 19:38 - Un nouvel abandon dans ce Roland-Garros 2026 Cette édition de Roland-Garros laisse des traces aux joueurs et aux joueuses. Après Kokkinakis plus tôt dans la journée, c'est Baptiste, chez les femmes, qui a dû abandonner après une douleur au genou. L'Américaine a quitté le court en fauteuil roulant. 19:35 - Novak Djokovic écarte Valentin Royer (6-3, 6-2, 6-7, 6-3) Malgré une petite frayeur, Novak Djokovic sera bien au rendez-vous du 3e tour de Roland-Garros. Le Serbe est venu à bout de d'un Valentin Royer qui aura tout donné. 19:33 - Quentin Halys prend le meilleur sur Ugo Humbert (6-4, 7-6, 7-6) Très belle prestation de Quentin Halys qui écarte son compatriote Ugo Humbert en trois manches. Halys retrouvera le vainqueur du match entre Machac et Zverev ce soir. 19:32 - UNE QUATRIÈME DE SAUVÉE ! Royer est en pleine confiance ! Sur un passing dans les pieds, Royer place une amortie sublime qui lui permet d'écarter une quatrième balle de match face à Novak Djokovic. Ce match dure ! 19:28 - Une troisième balle de match sauvée ! (3-6, 2-6 7-6, 3-5) Novak Djokovic vient de vendanger deux nouvelles balles de match. Valentin Royer est encore dans le coup. 19:23 - Djokovic sert pour le match (6-3, 6-2, 6-7, 5-3) Le Serbe a encore un peu de travail pour rejoindre le 3e tour de ce Roland-Garros 2026. Valentin Royer a empoché sa mise en jeu et pousse Novak Djokovic à servir pour le gain du match. 19:18 - Djokovic entrevoit le 3e tour de Roland-Garros (6-3, 6-2, 6-7, 5-2) Le Serbe a repris sa marche en avant après son coup de mou du troisième set et n'est plus qu'à un petit jeu d'éliminer le Français Valentin Royer. 19:17 - Encore un tiebreak dans le duel entre Français Ugo Humbert s'accroche face à Quentin Halys. Les deux Français vont donc se jouer la troisième manche au jeu décisif comme lors du deuxième set. Si Halys le remporte à nouveau il rejoindra le troisième tour de ce Roland-Garros 2026. 19:14 - Fonseca dos au mur ! (3-6, 4-6, 0-0) Vers une nouvelle sensation sur la terre battue parisienne ? Joao Fonseca, tête de série n°28 de ce Roland-Garros 2026, est mené deux sets à rien par Dino Prizmic. 19:10 - Djokovic confirme (6-3, 6-2, 6-7, 4-1) Contrairement à la manche précédente, Novak Djokovic parvient à confirmer son break face au Français Valentin Royer condamné à un véritable exploit désormais. 19:09 - Humbert est toujours dans le coup (4-6, 6-7, 5-5) Sous pression, Ugo Humbert a résisté et continue de croire à la qualification au 3e tour de ce Roland-Garros 2026. Son compatriote Quentin Halys sert maintenant pour repasser devant et se rapprocher du gain du match. 19:04 - Et un nouveau break pour Djokovic (6-3, 6-2, 6-7, 3-1) L'ancien numéro un mondial donne tout alors qu'il est usé physiquement. Il parvient à reprendre le service de Valentin Royer qui doit encore revenir dans cette rencontre. 19:02 - Humbert dos au mur (4-6, 6-7, 4-5) Dans le duel entre joueurs français, Quentin Halys reste devant dans ce troisième set et pousse maintenant Ugo Humbert à servir pour rester en vie dans ce Roland-Garros 2026. 18:55 - Un coup extraordinaire ! Le coup de la journée ici à Roland-Garros ? En bout de course, Novak Djokovic place un coup imparable en contournant le filet. Ça termine dans le court au grand dam de Valentin Royer. 18:51 - Ugo Humbert revient (4-6, 6-7, 3-3) Malgré plusieurs balles de break à son encontre, Ugo Humbert parvient à conserver sa mise en jeu face à son compatriote Quentin Halys. 18:50 - Paolini vire en tête (6-3, 0-0) Une belle entame pour l'Italienne Jasmine Paolini qui mène un set à rien dans cette rencontre du 2e tour de Roland-Garros. Son adversaire, l'Argentine Solana Sierra doit réagir. 18:48 - Djokovic s'en sort (6-3, 6-2, 6-7, 1-0) Dix minutes pour empocher le premier jeu de cette quatrième manche. Novak Djokovic mène un jeu à rien face au Français Valentin Royer qui fait meilleure impression depuis plusieurs minutes. 18:46 - Jodar repasse devant (6-1, 6-7, 6-4, 0-0) Ça va mieux pour le jeune Espagnol qui prend la troisième manche face à Duckworth. Jodar mène désormais deux manches à une. 18:43 - Déjà une opportunité (3-6, 2-6, 7-6, 0-0) C'est Novak Djokovic qui débute au service le quatrième set. Et il est déjà à 40-40 face à Valentin Royer qui est désormais gonflé à bloc après le gain de la troisième manche. 18:38 - La pépite brésilienne malmenée (3-6, 1-1) Joao Fonseca a perdu le premier set face à Dino Prizmic. Le Brésilien doit vite relever la tête s'il veut poursuivre son aventure dans ce Roland-Garros 2026. Le vainqueur de cette rencontre affrontera celui qui remportera le match entre Novak Djokovic et Valentin Royer. LIRE PLUS

Les dates de Roland-Garros 2026

Le tournoi de Roland-Garros 2026 débute le 18 mai avec les premiers tours de qualification et se termine le 7 juin, date de la grande finale chez les hommes.