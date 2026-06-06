DIRECT. Roland-Garros 2026 : Andreeva triomphe face à Chwalinska à 19 ans dans une finale à sens unique, score et résultat

Les Internationaux de France ont une nouvelle reine ! Ce samedi 6 juin, Mirra Andreeva a remporté la finale dames de Roland-Garros 2026 au terme d'un choc à sens unique contre la sensation polonaise Maja Chwalinska (6-3 6-2). À 19 ans, la Russe remporte son premier titre du Grand Chelem.

Roland-Garros 2026, c'est bientôt fini ! Ce samedi, les spectateurs présents à la Porte d'Auteuil ont pu assister à la finale dames des Internationaux de France ce samedi. Au terme d'une finale à sens unique contre Maja Chwalinska (6-3 6-2), Mirra Andreeva a soulevé la coupe Suzanne Lenglen. La tête de série n°8 remporte son premier titre en Grand Chelem, à seulement 19 ans. Ce dimanche, la finale du tableau messieurs opposera le n°3 mondial et favori Alexander Zverev à la tête de série n°10 Flavio Cobolli.

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres et le score en temps réel des matchs en cours.

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau féminin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres et le score en temps réel des matchs en cours.

En direct

17:40 - Andreeva rejoint Seles Ce samedi, Mirra Andreeva devient à 19 ans et 39 jours la plus jeune lauréate à Roland-Garros depuis Monica Seles, sacrée à Paris à 16 ans en 1990.

17:20 - Une nouvelle reine est née Il y a quelques instants, Mirra Andreeva a soulevé la coupe Suzanne Lenglen. Mirra Andreeva lifts the Suzanne-Lenglen trophy (twice ) #RolandGarros pic.twitter.com/rQ6d25IL9j — Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2026

17:15 - "Je veux aussi me remercier de croire en moi-même" Mirra Andreeva au micro : "Félicitations à toi Maja. Vous avez fait un tel travail pendant trois semaines avec ton team. Tu as tellement bien joué. J'espère que l'on pourra rejouer plein d'autres finales. Merci à la FFT, à Amélie, à toi Mary. Je ne sais pas si je dois te dire merci vu que tu as battu mon entraîneur. Merci à tous les ramasseurs de balles, aux juges de ligne. Je sais que ce n'étais pas simple sous la chaleur. Merci de faire de votre mieux sur le court pour nous aider. Merci de toujours tout donner. Merci à ma team. C'est difficile de me supporter. Merci de me pousser jusqu'à mes limites même quand je ne veux pas. Merci à toi Conchita qui me partage son expérience. Je ne vais pas remercier tout le monde mais merci à chaque personne de mon équipe. Je veux remercier mes parents qui m'ont toujours accompagné et qui ont toujours cru en moi. Merci de m'avoir toujours soutenu. Merci à Alexis, mon psychologue qui me regarde en Floride. Merci de m'avoir donné des clés et des conseils pour que je travaille sur moi. Merci de m'avoir aidé à m'améliorer. Tout ce que tu m'as dit, j'ai essayé de l'appliquer. (En français) Je vous remercie pour aujourd'hui et ces deux semaines magnifiques. C'est très important pour moi. Merci pour le soutien depuis les premiers jours. Paris gardera une place particulière dans mon coeur. Merci d'être venu nous supporter. Je veux aussi me remercier de croire en moi-même. De tout donner même quand c'est dur, croire que je peux y arriver. Merci à moi-même d'avoir donné le meilleur".

17:08 - Une grande première pour Andreeva Titrée pour la première fois en Grand Chelem, Mirra Andreeva ne sait pas trop comment célébrer.

17:07 - "Paris sera toujours dans mon coeur" Maja Chwalinska au micro sur le Central : "Merci à tous. Félicitations à toi Mirra, à ton staff. Tu es tellement jeune. Merci aux organisateurs, à Amélie aussi. Je dois me pincer pour y croire comme je l'ai dit à Amélie il y a quelques jours. Merci aux ramasseurs, aux juges de ligne, à tout le monde. Merci à ma team, ma famille. Merci d'être à mes côtés. Je sais que je ne suis pas facile. Je vais continuer à faire de mon mieux. J'aimerais aussi vous remercier dans le public d'être venue pendant trois semaines. J'ai reçu tout votre amour. J'aurais aimé que vous assistiez à un meilleur match mais Mirra était trop forte. J'ai tout donné. Merci beaucoup. Je n'oublierai jamais ces trois semaines. Paris sera toujours dans mon coeur".

17:01 - Ovation sur le Central Maja Chwalinska est acclamée par les spectateurs sur le court Philippe Chatrier.

17:00 - Une gloire du tennis français pour remettre la Coupe Titrée à Roland-Garros en 2000, Mary Pierce vient d'arriver aux côtés de Gilles Moretton président de la FFT pour remettre les trophées et la coupe Suzanne Lenglen.

16:57 - Une nouvelle initiative à Roland-Garros Désormais, le mur des champions à Roland-Garros sera décoré de plaques signées par les vainqueurs. Mirra Andreeva vient de signer la sienne.

16:54 - La balle de match en vidéo Revivez dans les conditions du direct la balle de titre à Roland-Garros 2026 pour Mirra Andreeva. #RolandGarros | MIRRA ANDREEVA REMPORTE ROLAND-GARROS À SEULEMENT 19 ANS !



Une véritable démonstration en finale vient confirmer un parcours exceptionnel...



Son premier titre du Grand Chelem ! pic.twitter.com/UXq9wggm0o — francetvsport (@francetvsport) June 6, 2026

16:49 - Andreeva remporte Roland-Garros 2026 ! Sur une montée au filet conclue par un revers croisé, Mirra Andreeva vient à bout de Maja Chwalinska (6-3 6-2) et remporte Roland-Garros 2026 !

16:48 - Trois balles de titre Chwalinska - Andreeva 3-6 2-5 - Prise par le rebond, Maja Chwalinska concède une grossière faute et offre trois balles de titre à Roland-Garros !

16:48 - 0-30 ! Chwalinska - Andreeva 3-6 2-5 - Mirra Andreeva fait parler son expérience du plus haut-niveau et s'appuie sur ses points forts avec un excellent retour. Elle est à deux points du titre à Roland-Garros 2026.

16:47 - 0-15 ! Chwalinska - Andreeva 3-6 2-5 - Point gratuit donné par la Polonaise qui s'en veut ! Elle sent que Mirra Andreeva a la pression pour conclure.

16:45 - Andreeva craque ! Chwalinska - Andreeva 3-6 2-5 - Alors qu'elle était à deux points du titre, Mirra Andreeva a eu un moment de faiblesse, encaissant un débreak. Manque de précision dans les pas d'ajustements et la Russe enchaîne des fautes.

16:40 - Chwalinska sauve l'honneur ! Chwalinska - Andreeva 3-6 1-5 - Après avoir encaissé neuf jeux de rang, Maja Chwalinska stoppe l'hémorragie et va pousser Mirra Andreeva à servir pour remporter Roland-Garros 2026.

16:36 - Ça sent bon pour Andreeva ! Chwalinska - Andreeva 3-6 0-5 - Service gagnant de Mirra Andreeva qui est un jeu de remporter son premier titre du Grand Chelem !

16:35 - Quel raté d'Andreeva ! Chwalinska - Andreeva 3-6 0-4 - Alors qu'elle avait bien servi, Mirra Andreeva manque complètement son smash au filet sur une balle de 5-0. La Russe préfère en sourire.

16:32 - Huitième jeu de suite ! Chwalinska - Andreeva 3-6 0-4 - Les minutes défilent et les jeux aussi avec un break blanc pour la Russe qui déroule son tennis sur le court Philippe Chatrier !

16:31 - Une nouvelle reine bientôt sacrée, la fin de la finale en direct Avec un set et un break d'avance, Mirra Andreeva a une main sur le trophée Suzanne Lenglen ! La Russe se dirige vers son premier titre du Grand Chelem à Roland-Garros 2026.

16:29 - Andreeva a une main sur le trophée ! Chwalinska - Andreeva 3-6 0-3 - Mirra Andreeva met un coup au mental de la Polonaise qui avait trois balles de débreak !

16:26 - Trois occasions effacées ! Chwalinska - Andreeva 3-6 0-2 - Mirra Andreeva sort le grand jeu pour effacer les trois balles de débreak !

16:26 - Chwalinska n'a pas dit son dernier mot Chwalinska - Andreeva 3-6 0-2 - Trois balles de débreak pour la Polonaise qui profite d'errements et de fautes directes de la Russe.

16:23 - Andreeva fait le break ! Chwalinska - Andreeva 3-6 0-2 - Nouvelle faute de Maja Chwalinska qui offre le break à Mirra Andreeva. La Russe prend une sérieuse option sur le sacre !

16:19 - Rien ne va pour Chwalinska ! Chwalinska - Andreeva 3-6 0-1 - Très solide pour arriver jusqu'en finale de Roland-Garros 2026, Maja Chwalinska enchaîne les fautes directes et concède deux balles de break.