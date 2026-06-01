DIRECT. Roland-Garros 2026 : la France derrière Parry, Cobolli et les Italiens en piste... score et résultats

Fin des huitièmes de finale à Roland-Garros, ce lundi 1er juin, avec la Française Diane Parry qui rêve d'un premier quart de finale.

Ce Roland-Garros 2026 est devenu complètement fou... Sinner, Djokovic, Gauff... Et désormais Swiatek et Ruud sont éliminés laissant place à une folle jeune génération menée par Fonseca, Jodar, Cobolli. Les quarts de finale promettent et c'est désormais certain, le vainqueur de Roland-Garros sera inédit cette année. Chez les femmes, Diane Parry rêve d'un destin à la Loïs Boisson ce lundi 1er juin, et vise les quarts de finale de Roland-Garros face à une joueuse polonaise passée par les qualifications.

Les scores en direct de Roland-Garros 2026

Suivez l'évolution des scores des rencontres de Roland-Garros 2026 du 18 mai, date des qualifications jusqu'aux grandes finales les 6 et 7 juin.

Les résultats du tableau hommes de Roland-Garros 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

Les résultats du tableau femmes de Roland-Garros 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau féminin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

En direct

13:57 - Cobolli sert pour se qualifier pour les quarts de finale de Roland-Garros ! Après près de 3 heures de jeu, dans la quatrième manche, l'Italien est dans une merveilleuse position face à Svajda (5-2). 13:54 - Potapova joue bien dans ce super tie-break Au changement de côté, l'Autrichienne a pris une option (4-2). Mais, Kalinskaya ne lâche jamais rien dans cette rencontre de Roland-Garros. Voir les images Il a étonné Nadal, ses origines, une maman dévouée... Les secrets de Moïse Kouame 13:53 - Tout va bien pour Cobolli ! Dans la quatrième manche, l'Italien a un double break d'avance sur Svajda (4-1). Il n'est plus qu'à deux jeux d'un ticket pour les quarts de finale de Roland-Garros ! 13:50 - Potapova et Kalinskaya vont au super tie-break pour une place en quart de finale de Roland-Garros ! La tension est à son summum ! Pour la deuxième fois, Potapova n'a pas été en mesure de finir ce choc ! 13:40 - Potapova sert à nouveau pour une qualification en quart de finale de Roland-Garros L'Autrichienne ne s'est pas effondrée et a repris le service de Kalinskaya (6-5). Désormais, elle va devoir faire preuve de caractère pour finir sur son engagement. 13:38 - Match de folie à Roland-Garros entre Potapova et Kalinskaya L'Autrichienne, qui servait pour le gain du match, a complètement craqué avec trois fautes directes. Kalinskaya a égalisé dans cette manche décisive (5-5). 13:36 - Potapova ne s'arrête plus face à Kalinskaya et va servir pour rejoindre les quarts de finale de Roland-Garros Avec un coup gagnant le long de la ligne, l'Autrichienne prend le service de la Russe (5-4). Elle vient de gagner quatre jeux de rang dans cette manche décisive. 13:34 - Mauresmo se confie sur Parry à l'aube de son 8e de finale à Roland-Garros "Diane fait effectivement partie de ces surprises. On va voir tout à l'heure (ce lundi, NDLR), elle a encore une belle opportunité de continuer son parcours, cette belle aventure. On savait qu'elle arrivait en forme, elle a bien joué la semaine qui a précédé le tournoi au Trophée Clarins. C'est vrai que derrière, elle a profité de cette bonne forme et puis elle a saisi sa chance face à des joueuses excellentes. On va voir comment ça va se passer aujourd'hui, mais ce serait top pour elle." 13:33 - Le rebond de Cobolli face à Svajda L'Italien n'est pas touché par la perte de la troisième manche. Il prend, d'emblée, le service de l'Américain dans le quatrième set (2-0). Il n'est plus qu'à quatre jeux d'une qualification pour les quarts de finale de Roland-Garros. 13:26 - Potapova recolle encore à Kalinskaya Ce huitième de finale de Roland-Garros s'éternise (2h15). L'Autrichienne n'a plus de break de retard (4-4). 13:22 - Svajda empoche la troisième manche face à Cobolli et n'a pas dit son dernier mot à Roland-Garros L'Américain s'est montré d'une efficacité redoutable au service dans ce jeu décisif (6-2, 6-3, 6-7 *3/7*). Il n'a pas concédé le moindre point sur ses engagements. 13:21 - Svajda déroule maintenant face à Cobolli L'Américain fait mal avec ses coups droits le long de la ligne. Il a les cartes en main pour empocher ce troisième set (5/3). Il est d'ailleurs soutenu par le public de Roland-Garros. 13:19 - Svajda a un minibreak d'avance Cobolli subit et fait l'essuie-glace depuis plusieurs échanges. Les débats se sont équilibrés (1/3). Verra-t-on un quatrième set dans ce huitième de finale de Roland-Garros ? 13:17 - À Roland-Garros, Kalinskaya prend une grosse option pour une qualification ! Dans la manche décisive, la Russe a un break d'avance face à Potapova (4-1). 13:13 - Cobolli doit passer par une manche décisive pour finir ce 8e de finale de Roland-Garros en trois sets Svajda a terminé ce set avec un jeu blanc (6-6). Il est beaucoup plus relâché dans cette troisième manche, et il fait beaucoup moins de fautes. 13:09 - Potapova et Kalinskaya se livrent un combat épique à Roland-Garros Dans la troisième manche, les deux joueuses ont, tour à tour, perdu leur engagement. Finalement, c'est Kalinskaya qui va faire la course en tête, après un jeu à rallonge où elle a effacé quatre balles de break (2-1). Il y a eu huit égalités ! 13:04 - À Roland-Garros, Svajda est sous pression ! L'Américain est au service. S'il se fait breaker, Cobolli se qualifiera pour les quarts de finale de Roland-Garros. 12:53 - Les jeux s'enchaînent entre Cobolli et Svajda Pour l'instant, il n'y a pas de break dans cette troisième manche (4-4). Svajda montre une belle force de caractère sur le central de Roland-Garros. 12:51 - Des nouvelles du duel entre Cobolli et Svajda Vainqueur des deux premiers sets, l'Italien mène dans la troisième manche (3-2). L'Américain sera au service dans quelques instants. 12:44 - Potapova empoche la deuxième manche et revient à hauteur de Kalinskaya ! Dans le tableau des dames, on assiste déjà à une première rencontre à suspense entre l'Autrichienne et la Russe (6-4, 2-6). Dans quelques instants, une manche décisive se disputera à Roland-Garros ! First match of the day on Suzanne-Lenglen is going the distance ????#RolandGarros pic.twitter.com/m4jOyyLBYH — Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2026 12:37 - Potapova ne lâche rien à Roland-Garros L'Autrichienne a désormais deux breaks d'avance dans la deuxième manche face à Kalinskaya. Elle va servir, dans quelques instants, pour emmener la Russe dans un set décisif (5-2). 12:35 - Tension extrême entre Potapova et Kalinskaya Potapova, qui a perdu la première manche, a toujours son break d'avance dans la deuxième manche (4-2). Tous les jeux sont très serrés. 12:32 - À Roland-Garros, Cobolli mène deux sets à rien face à Svajda ! L'Italien termine ce set avec un jeu blanc. Il serre le poing en se retournant vers ses entraîneurs (6-2, 6-3). 12:22 - Cobolli se rapproche d'une qualification en quart de finale de Roland-Garros Malgré l'élimination de Sinner, les Italiens brillent à l'image de Cobolli. Moins dominant qu'au premier set, l'intéressé a été en mesure de prendre le service de Svajda (5-3). L'Américain se retrouve sous pression au service. 12:21 - C'est toujours indécis entre Potapova - Kalinskaya Ce huitième de finale de Roland-Garros connaît encore un rebondissement. Potapova vient de prendre le service de la Russe (3-1). Pour l'heure, si la dynamique se confirme, on pourrait assister à une manche décisive. LIRE PLUS

Les dates de Roland-Garros 2026

Le tournoi de Roland-Garros 2026 débute le 18 mai avec les premiers tours de qualification et se termine le 7 juin, date de la grande finale chez les hommes.