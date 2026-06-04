DIRECT. Roland-Garros 2026 : la sensation Chwalinska rejoint Andreeva en finale, les demi-finales messieurs attendus... Score et résultat

Les demi-finales des dames, ce jeudi 14 juin, ont rendu leur verdict : Mirra Andreeva et Maja Chwalinska s'affronteront pour le titre de Roland-Garros 2026.

Roland-Garros 2026, c'est bientôt fini ! Mais il reste tout de même les moments les plus importants de la quinzaine avec les demi-finales et finales... Ce jeudi 4 juin, la Russe Mirra Andreeva a battu l'Ukrainienne Marta Kostyuk (6-1, 6-3). La sensation Maja Chwalinska a surpris la Russe Diana Shnaider (7-6, 6-4). Pour la première fois de l'histoire de Roland-Garros, une joueuse issue des qualification a rejoint la finale. Ce vendredi 5 juin, il y aura deux demi-finales chez les hommes : Jakub Mensik (CZE) - Alexander Zverev (ALL) et Matteo Arnaldi (ITA) - Flavio Cobolli (ITA).

Les scores en direct de Roland-Garros 2026

Suivez l'évolution des scores des rencontres de Roland-Garros 2026 du 18 mai, date des qualifications jusqu'aux grandes finales les 6 et 7 juin.

Les résultats du tableau hommes de Roland-Garros 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

Les résultats du tableau femmes de Roland-Garros 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau féminin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

En direct

Les dates de Roland-Garros 2026

Le tournoi de Roland-Garros 2026 débute le 18 mai avec les premiers tours de qualification et se termine le 7 juin, date de la grande finale chez les hommes.