DIRECT. Roland-Garros 2026 : la sensation Chwalinska rejoint Andreeva en finale, les demi-finales messieurs attendus... Score et résultat
Les demi-finales des dames, ce jeudi 14 juin, ont rendu leur verdict : Mirra Andreeva et Maja Chwalinska s'affronteront pour le titre de Roland-Garros 2026.
Roland-Garros 2026, c'est bientôt fini ! Mais il reste tout de même les moments les plus importants de la quinzaine avec les demi-finales et finales... Ce jeudi 4 juin, la Russe Mirra Andreeva a battu l'Ukrainienne Marta Kostyuk (6-1, 6-3). La sensation Maja Chwalinska a surpris la Russe Diana Shnaider (7-6, 6-4). Pour la première fois de l'histoire de Roland-Garros, une joueuse issue des qualification a rejoint la finale. Ce vendredi 5 juin, il y aura deux demi-finales chez les hommes : Jakub Mensik (CZE) - Alexander Zverev (ALL) et Matteo Arnaldi (ITA) - Flavio Cobolli (ITA).
Les scores en direct de Roland-Garros 2026
Suivez l'évolution des scores des rencontres de Roland-Garros 2026 du 18 mai, date des qualifications jusqu'aux grandes finales les 6 et 7 juin.
Les résultats du tableau hommes de Roland-Garros 2026
Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.
Les résultats du tableau femmes de Roland-Garros 2026
Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau féminin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.
20:00 - Maja Chwalinska est entrée dans l'histoire de Roland-Garros
Pour la première fois, une joueuse issue des qualifications est parvenue à se hisser en finale de Roland-Garros.
Your 2026 women’s Roland-Garros final ????— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2026
A fairy tale vs a teenage sensation ????#RolandGarros pic.twitter.com/Q2vIHefS1Q
19:27 - La réaction de Maja Chwalinska après sa qualification en finale de Roland-Garros
"C’est un rêve. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas quoi dire. Je n’y crois pas. Je me sens fatiguée après mon parcours, mais c’est un tournoi du Grand Chelem. Il faut tout donner, et je ne vais pas me plaindre. Vous savez, je suis folle, même si j’essaie d’être sereine pour évoluer à un bon niveau. A l’intérieur, c’est un ouragan."
19:18 - Chwalinska s'impose face à Shnaider et se qualifie pour la finale de Roland-Garros ! (7-6, 6-4)
La Polonaise termine cette demi-finale avec un superbe passing ! Elle s'effondre sur le central de Roland-Garros ! Elle est en larmes ! Elle jouera contre la Russe Mirra Andreeva en finale de Roland-Garros !
The fairytale continues ????#RolandGarros pic.twitter.com/PUDTvcSLtw— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2026
19:17 - Chwalinska se procure deux balles de match !
Shnaider craque une nouvelle fois en revers (40-15). La Polonaise est à un point de l'exploit !
19:14 - Chwalinska est à deux points du match
La Polonaise a profité d'un amorti inefficace de Shnaider (30-15). C'est de la folie dans les tribunes de Roland-Garros.
19:12 - Chwalinska réalise le break et va servir pour rejoindre la finale de Roland-Garros ! (7-6, 5-4)
Shnaider a été trop courte sur cet amorti bien touché par la Polonaise. Roland-Garros s'enflamme, car la surprise est proche !
19:12 - Chwalinska se procure deux balles de break !
Lors d'un petit jeu au filet, la Polonaise a réussi à s'ouvrir le court (15-40).
19:10 - Shnaider est en danger
La Russe est contrariée par les variations de balle de la Polonaise. Elle finit par envoyer un revers dans le milieu du filet (15-30).
19:09 - Le suspense reste entier dans cette deuxième manche (7-6, 4-4)
Chwalinska fait exploser Shnaider sur une attaque en coup droit. La tension est palpable à Roland-Garros !
19:06 - On dépasse les deux heures de jeu à Roland-Garros
Chwalinska s'évertue à faire bouger son adversaire. C'est un choix payant (40-15).
19:03 - C'est la reprise dans cette demi-finale de Roland-Garros
La pause a duré un peu plus de six minutes. Chwalinska est au service pour essayer de recoller.
19:00 - Shnaider reçoit un traitement médical
La Russe est couchée sur le central de Roland-Garros. Comme expliqué dans les précédentes publications, elle connaît une baisse physique.
#RolandGarros | ???? Après le temps médical de Maja Chwalinska, c'est au tour de Diana Shnaider de se faire manipuler sur le court.— francetvsport (@francetvsport) June 4, 2026
???? La Russe peut-elle l'emporter aujourd'hui malgré son set de retard ?
???? Suivez la demi-finale en direct : https://t.co/Ne8qRu5Iin pic.twitter.com/CDGWBYC4D0
18:57 - Shnaider maintient le suspense à Roland-Garros (7-6, 3-4)
Chwalinska attrape la bande du filet sur son dernier revers. Les balles de break se font désormais rares dans cette demi-finale de Roland-Garros.
18:52 - Chwalinska valide un jeu solide (7-6, 3-3)
Shnaider est marquée physiquement. Elle est de plus en plus en retard sur les balles de la Polonaise, et elle multiplie les erreurs. Le public de Roland-Garros reste calme dans ce deuxième set.
18:49 - Shnaider continue sa marche en avant (7-6, 2-3)
Depuis l'entame de ce deuxième set, les deux demi-finalistes connaissent un petit coup de moins bien. Les jeux se déroulent beaucoup plus rapidement. Pour rappel, nous jouons depuis près de deux heures.
18:44 - Chwalinska rassure le public de Roland-Garros (7-6, 2-2)
La Polonaise s'offre un jeu tranquille, grâce notamment à un service de qualité.
18:43 - Un tournant dans ce Roland-Garros ?
Chwalinska a bien demandé l'aide médicale. C'est une nouvelle pause à Roland-Garros.
18:40 - Shnaider passe devant (7-6, 1-2)
La Russe attrape la ligne sur un superbe coup droit décroisé. Elle a offert une belle réaction au public de Roland-Garros.
18:39 - Shnaider ne lâche pas dans cette demi-finale de Roland-Garros (7-6, 1-1)
La Polonaise met un nouveau coup droit dans le filet. Cette dernière vient parler à l'arbitre. Elle a peut-être réclamé une aide médicale.
18:35 - Shnaider se procure une balle de débreak
La Russe s'accroche, malgré une baisse physique. Chwalinska a manqué un coup droit qui semblait être facile.
18:34 - Chwalinska prend le break pour attaquer la deuxième manche (7-6, 1-0)
Shnaider envoie une volée dans le filet. La Russe a la tête basse. Elle est touchée par la perte du premier set.
18:30 - C'est parti pour la deuxième manche !
Chwalinska attaque fort et se procure deux balles de break à la suite d'un revers gagnant (15-40).
18:29 - Une pause à Roland-Garros
Diana Shnaider est rentrée dans son vestiaire après la perte de la première manche.
#RolandGarros | ???? Après 1h17 de combat, Maja Chwalinska empoche le premier set !— francetvsport (@francetvsport) June 4, 2026
???? La sensation de ce Roland-Garros remporte le tie break et n'est plus qu'à une manche de la finale !
???? Suivez le match en direct : https://t.co/Ne8qRu5Iin pic.twitter.com/LinxwkZIXe
18:24 - Chwalinska empoche la première manche et continue de faire sensation à Roland-Garros (7-6)
Shnaider met un revers dans le couloir et cède dans ce jeu décisif (7-6 *7/4*). Chwalinska est à un set de rejoindre la finale de ce Roland-Garros 2026.
Maja Chwalinska wins the first set 7-6(4) after a HUGE battle! ????#RolandGarros pic.twitter.com/w4JpFuAUNj— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2026
18:23 - Chwalinska s'offre deux balles de set !
D'une superbe demi-volée, la Polonaise est parvenue à lober Shnaider (6-4).
Les dates de Roland-Garros 2026
Le tournoi de Roland-Garros 2026 débute le 18 mai avec les premiers tours de qualification et se termine le 7 juin, date de la grande finale chez les hommes.