DIRECT. Roland-Garros 2026 : Kouame met le feu face à Tabilo, l'exploit de Parry, scores et résultats

Ce Roland-Garros 2026 est fou et pourrait le devenir encore plus grâce à Moïse Kouame ce samedi 30 mai.

Alcaraz forfait, Sinner à terre, Djokovic terrassé par la pépite brésilienne Joao Fonseca... Ce Roland-Garros est décidément totalement fou ! Et ce samedi, le clan français attend sa nouvelle star, Moïse Kouame, qui vise les huitièmes de finale de Roland-Garros face au Chilien Tabilo. La Française Diane Parry a signé une victoire de prestige en s'offrant la tête de série n°6 Amanda Anisimova en trois manches.

Les scores en direct de Roland-Garros 2026

Suivez l'évolution des scores des rencontres de Roland-Garros 2026 du 18 mai, date des qualifications jusqu'aux grandes finales les 6 et 7 juin.

Les résultats du tableau hommes de Roland-Garros 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

Les résultats du tableau femmes de Roland-Garros 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau féminin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

En direct

17:25 - Kouame-Tabilo - Le Français recolle (6-4, 1-1) À l'issue d'une mise en jeu très disputées, Moise Kouame parvient à concrétiser et recolle à égalité dans ce début de deuxième manche. 17:23 - Cerundolo-Landaluce - Un sacré combat sur le court n°7 de Roland-Garros (6-4, 6-7, 4-5) Sur le court n°7, les deux joueurs se livrent un combat épique. Alors qu'ils n'ont pas fini le troisième set, l'horloge indique déjà les 3h07 de match. Lire l'article Femme, "empoisonnement", talent caché... Les secrets de Novak Djokovic 17:21 - Kouame-Tabilo - Danger sur le service du Français (6-4, 0-1) Le Chilien met déjà la pression sur le service du Français au début du deuxième set de cette rencontre du 3e tour de Roland-Garros. 17:16 - Berrettini-Comesana - Vers un 5e set sur le court Simonne-Mathieu de Roland-Garros (7-6, 5-7, 6-7, 4-3) L'Italien, tombeur d'Arthur Rinderknech au 2e tour de Roland-Garros, lutte face à l'Argentin Comesana mais est bien parti pour emmener son adversaire dans un ultime set. Il a un break d'avance dans la quatrième manche. 17:12 - Kouame-Tabilo - Le premier set pour le Français (6-4, 0-0) Le jeune Français vire déjà en tête sur le court Suzanne-Lenglen. Il remporte le premier set face au Chilien Alejandro Tabilo. Il prend une première option vers les huitièmes de finale de Roland-Garros. 17:11 - Kouame-Tabilo - Trois balles de set envolées (5-4) Le Français vient de manquer trois opportunités de prendre le premier set dans ce match du 3e tour de Roland-Garros. 17:10 - Un huitième abordable pour Parry Après 3 matches face au Top 30 mondial, Diane Parry affrontera en huitième de finale la Polonaise Maja Chwalisnka (113e mondiale) issue des qualifications. Un huitième de finale largement à la portée de la Française 17:05 - PARRY AU PARADIS (6-3, 4-6, 7-6, 10-3 au tie-break) C'est exceptionnel ! Diane Parry se qualifie pour les huitièmes de finale de Roland-Garros 2026, une qualification acquise après un match âpre et tendu en 3 sets face à Anisimova (6-3, 4-6, 7-6). La Française a fait preuve d'une grande maîtrise sur les points importants et les 80 places entre les deux joueuses au classement WTA ne se sont jamais vus. Superbe victoire ! 17:04 - Parry-Anisimova - Anisimova n'est plus (3-9 dans le super tie-break) On sent de la résignation chez l'Américaine qui allonge trop sa balle. 6 balles de match pour la Française 17:03 - Parry-Anisimova - A deux points du bonheur (8-3 dans le super tie break) Un service extérieur et mauvais renvoi d'Anisimova, 8-3 pour Parry dans le super-tie break. Plus que deux points 17:01 - Parry-Anisimova - Double faute pour l'Américaine (6-3 pour Parry dans le super tie-break) Anisimova craque sous pression et commet une double faute. Les portes des huitièmes commencent à s'ouvrir pour Diane Parry qui va enchaîner deux services 17:00 - Parry-Anisimova - Parry prend un mini-break d'avance (5-3) Un retour court dans le filet permet à Parry de menr 5-3 dans le super tie-break 16:58 - Parry-Anisimova - 3-3 dans le super tie-break Quelques déchets de la part des deux joueuses dans le super tie-break. 3-3 entre Parry et Anisimova 16:57 - Kalinskaya qualifiée (6-3, 0-6, 6-2) La Russe Kalinskaya s'est qualifiée au troisième tour du Roland-Garros 2026 en battant Osorio (6-3, 0-6, 6-2) 16:56 - Parry-Anisimova - 50e faute directe (6-3, 4-6, 6-6, 2-1 au tie break) 50ème faute directe d'Anisimova qui permet à Diane Parry de prendre l'avantage dans le super tie-break. La Russe se crispe un peu 16:54 - Kouame-Tabilo - Kouame rayonne (5-2) Superbe premier set du Français qui se montre irréprochable en défense. Il parvient à breaker deux fois et mène 5 jeux à 2. Il sert pour le gain de la première manche 16:53 - Parry-Anisimova - Place au super tie break (6-3, 4-6, 6-6) Coup droit trop long d'Anisimova et Parry recolle à 6 jeux partout dans le 3ème manche. La différence se fera au super tie-break 16:52 - Parry-Anisimova - Parry en danger (6-3, 4-6, 5-6, 30-30) La Française a subi un peu le dernier point et laisse l'Américaine recoller à 5-6, 30-30. Anisimova est à deux points du match 16:49 - Kouame-Tabilo - Kouame a eu chaud (4-2) Après un jeu qui a duré plus de 8 minutes, Moïse Kouame parvient à marquer son quatrième jeu. Il mène 4 jeux à 2 dans ce premier set face à Tabilo 16:47 - Parry-Anisimova - Anisimova reprend le dessus (3-6, 6-4, 5-4) L'Américaine reste en tête de ce 3ème set grâce à un jeu solide. Diane Parry est encore dos au mur et devra assurer son jeu de service pour rester dans le match 16:45 - Kouame-Tabilo - Kouame sauve une balle de débreak (3-2, 40-40) Tous les jeux sont disputés et serrés dans ce début de match entre Kouame et Tabilo. Le Français parvient à sauver une balle de débreak à 3-2, 40-40 16:43 - Parry-Anisimova - Una ce pour recoller (6-3, 4-6, 5-5) Un joli ace pour conclure le 10ème jeu pour Diane Parry alors qu'elle était menée 15-30. La Française égalise à 5-5 et peut souffler 16:41 - Parry-Anisimova - Parry a les nerfs solides (6-3, 4-6, 4-5, 30-30) Menée 15-30 dans le 10ème jeu, Diane Parry a sorti une superbe première pour recoller à 30-30. La Française n'a pas le droit de lâcher ce jeu 16:38 - Parry-Anisimova - Anisimova prend la tête (3-6, 6-4, 5-4) Alors qu'elle semblait battue, Anisimova s'est redressé rapidement avec deux jeux convaincants et repasse devant au score dans le 3e set (5 jeux à 4) 16:37 - Berrettini-Comesana - Comesana passe devant (7-6, 5-7, 6-7) Grosse bataille entre Berretini et Comesana depuis 2h30 de jeu, l'Argentin vient de conclure la 3ème manche et mène 2 sets à 1 LIRE PLUS

Les dates de Roland-Garros 2026

Le tournoi de Roland-Garros 2026 débute le 18 mai avec les premiers tours de qualification et se termine le 7 juin, date de la grande finale chez les hommes.