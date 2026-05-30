DIRECT. Roland-Garros 2026 : Kouame met le feu face à Tabilo, l'exploit de Parry, scores et résultats
Ce Roland-Garros 2026 est fou et pourrait le devenir encore plus grâce à Moïse Kouame ce samedi 30 mai.
Alcaraz forfait, Sinner à terre, Djokovic terrassé par la pépite brésilienne Joao Fonseca... Ce Roland-Garros est décidément totalement fou ! Et ce samedi, le clan français attend sa nouvelle star, Moïse Kouame, qui vise les huitièmes de finale de Roland-Garros face au Chilien Tabilo. La Française Diane Parry a signé une victoire de prestige en s'offrant la tête de série n°6 Amanda Anisimova en trois manches.
Les scores en direct de Roland-Garros 2026
Suivez l'évolution des scores des rencontres de Roland-Garros 2026 du 18 mai, date des qualifications jusqu'aux grandes finales les 6 et 7 juin.
Les résultats du tableau hommes de Roland-Garros 2026
Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.
Les résultats du tableau femmes de Roland-Garros 2026
Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau féminin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.
17:25 - Kouame-Tabilo - Le Français recolle (6-4, 1-1)
À l'issue d'une mise en jeu très disputées, Moise Kouame parvient à concrétiser et recolle à égalité dans ce début de deuxième manche.
17:23 - Cerundolo-Landaluce - Un sacré combat sur le court n°7 de Roland-Garros (6-4, 6-7, 4-5)
Sur le court n°7, les deux joueurs se livrent un combat épique. Alors qu'ils n'ont pas fini le troisième set, l'horloge indique déjà les 3h07 de match.
17:21 - Kouame-Tabilo - Danger sur le service du Français (6-4, 0-1)
Le Chilien met déjà la pression sur le service du Français au début du deuxième set de cette rencontre du 3e tour de Roland-Garros.
17:16 - Berrettini-Comesana - Vers un 5e set sur le court Simonne-Mathieu de Roland-Garros (7-6, 5-7, 6-7, 4-3)
L'Italien, tombeur d'Arthur Rinderknech au 2e tour de Roland-Garros, lutte face à l'Argentin Comesana mais est bien parti pour emmener son adversaire dans un ultime set. Il a un break d'avance dans la quatrième manche.
17:12 - Kouame-Tabilo - Le premier set pour le Français (6-4, 0-0)
Le jeune Français vire déjà en tête sur le court Suzanne-Lenglen. Il remporte le premier set face au Chilien Alejandro Tabilo. Il prend une première option vers les huitièmes de finale de Roland-Garros.
17:11 - Kouame-Tabilo - Trois balles de set envolées (5-4)
Le Français vient de manquer trois opportunités de prendre le premier set dans ce match du 3e tour de Roland-Garros.
17:10 - Un huitième abordable pour Parry
Après 3 matches face au Top 30 mondial, Diane Parry affrontera en huitième de finale la Polonaise Maja Chwalisnka (113e mondiale) issue des qualifications. Un huitième de finale largement à la portée de la Française
17:05 - PARRY AU PARADIS (6-3, 4-6, 7-6, 10-3 au tie-break)
C'est exceptionnel ! Diane Parry se qualifie pour les huitièmes de finale de Roland-Garros 2026, une qualification acquise après un match âpre et tendu en 3 sets face à Anisimova (6-3, 4-6, 7-6). La Française a fait preuve d'une grande maîtrise sur les points importants et les 80 places entre les deux joueuses au classement WTA ne se sont jamais vus. Superbe victoire !
17:04 - Parry-Anisimova - Anisimova n'est plus (3-9 dans le super tie-break)
On sent de la résignation chez l'Américaine qui allonge trop sa balle. 6 balles de match pour la Française
17:03 - Parry-Anisimova - A deux points du bonheur (8-3 dans le super tie break)
Un service extérieur et mauvais renvoi d'Anisimova, 8-3 pour Parry dans le super-tie break. Plus que deux points
17:01 - Parry-Anisimova - Double faute pour l'Américaine (6-3 pour Parry dans le super tie-break)
Anisimova craque sous pression et commet une double faute. Les portes des huitièmes commencent à s'ouvrir pour Diane Parry qui va enchaîner deux services
17:00 - Parry-Anisimova - Parry prend un mini-break d'avance (5-3)
Un retour court dans le filet permet à Parry de menr 5-3 dans le super tie-break
16:58 - Parry-Anisimova - 3-3 dans le super tie-break
Quelques déchets de la part des deux joueuses dans le super tie-break. 3-3 entre Parry et Anisimova
16:57 - Kalinskaya qualifiée (6-3, 0-6, 6-2)
La Russe Kalinskaya s'est qualifiée au troisième tour du Roland-Garros 2026 en battant Osorio (6-3, 0-6, 6-2)
16:56 - Parry-Anisimova - 50e faute directe (6-3, 4-6, 6-6, 2-1 au tie break)
50ème faute directe d'Anisimova qui permet à Diane Parry de prendre l'avantage dans le super tie-break. La Russe se crispe un peu
16:54 - Kouame-Tabilo - Kouame rayonne (5-2)
Superbe premier set du Français qui se montre irréprochable en défense. Il parvient à breaker deux fois et mène 5 jeux à 2. Il sert pour le gain de la première manche
16:53 - Parry-Anisimova - Place au super tie break (6-3, 4-6, 6-6)
Coup droit trop long d'Anisimova et Parry recolle à 6 jeux partout dans le 3ème manche. La différence se fera au super tie-break
16:52 - Parry-Anisimova - Parry en danger (6-3, 4-6, 5-6, 30-30)
La Française a subi un peu le dernier point et laisse l'Américaine recoller à 5-6, 30-30. Anisimova est à deux points du match
16:49 - Kouame-Tabilo - Kouame a eu chaud (4-2)
Après un jeu qui a duré plus de 8 minutes, Moïse Kouame parvient à marquer son quatrième jeu. Il mène 4 jeux à 2 dans ce premier set face à Tabilo
16:47 - Parry-Anisimova - Anisimova reprend le dessus (3-6, 6-4, 5-4)
L'Américaine reste en tête de ce 3ème set grâce à un jeu solide. Diane Parry est encore dos au mur et devra assurer son jeu de service pour rester dans le match
16:45 - Kouame-Tabilo - Kouame sauve une balle de débreak (3-2, 40-40)
Tous les jeux sont disputés et serrés dans ce début de match entre Kouame et Tabilo. Le Français parvient à sauver une balle de débreak à 3-2, 40-40
16:43 - Parry-Anisimova - Una ce pour recoller (6-3, 4-6, 5-5)
Un joli ace pour conclure le 10ème jeu pour Diane Parry alors qu'elle était menée 15-30. La Française égalise à 5-5 et peut souffler
16:41 - Parry-Anisimova - Parry a les nerfs solides (6-3, 4-6, 4-5, 30-30)
Menée 15-30 dans le 10ème jeu, Diane Parry a sorti une superbe première pour recoller à 30-30. La Française n'a pas le droit de lâcher ce jeu
16:38 - Parry-Anisimova - Anisimova prend la tête (3-6, 6-4, 5-4)
Alors qu'elle semblait battue, Anisimova s'est redressé rapidement avec deux jeux convaincants et repasse devant au score dans le 3e set (5 jeux à 4)
16:37 - Berrettini-Comesana - Comesana passe devant (7-6, 5-7, 6-7)
Grosse bataille entre Berretini et Comesana depuis 2h30 de jeu, l'Argentin vient de conclure la 3ème manche et mène 2 sets à 1
Les dates de Roland-Garros 2026
Le tournoi de Roland-Garros 2026 débute le 18 mai avec les premiers tours de qualification et se termine le 7 juin, date de la grande finale chez les hommes.