DIRECT. Roland-Garros 2026 : Sabalenka assume son rang, rêve terminé pour Parry, scores et résultats

Florian Gregoire

DIRECT. Roland-Garros 2026 : Sabalenka assume son rang, rêve terminé pour Parry, scores et résultats Fin des huitièmes de finale dans ce Roland-Garros 2026, ce lundi 1er juin, et fin du rêve pour Diane Parry, qui a été balayée par Chwalinska en deux sets. Il n'y a plus de Français, ni de Françaises à Roland-Garros.

Ce Roland-Garros 2026 est complètement fou... Sinner, Djokovic, Gauff... Et désormais Swiatek et Ruud sont éliminés laissant place à une folle jeune génération menée par Fonseca, Jodar et Cobolli. Ce dernier s'est qualifié en battant en quatre sets face à l'Américain Svajda. Pour rappel, le vainqueur de ce Roland-Garros sera inédit cette année. Chez les dames, Diane Parry est passée complètement à côté de son huitième de finale face à Chwalinska. Elle a été battue en deux sets (6-3, 6-2). Il n'y a plus de représentants et de réprésentantes tricolores à Roland-Garros. 

Les scores en direct de Roland-Garros 2026

Suivez l'évolution des scores des rencontres de Roland-Garros 2026 du 18 mai, date des qualifications jusqu'aux grandes finales les 6 et 7 juin.

 

Les résultats du tableau hommes de Roland-Garros 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

 

Les résultats du tableau femmes de Roland-Garros 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau féminin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

 
En direct

21:55 - Sabalenka-Osaka - Sabalenka s'envole (7-5, 4-3, 30-0)

La n°1 mondiale a réussi à débreaker dans la deuxième manche face à Osaka et se dirige tranquillement vers les quarts de finale

21:53 - Tiafoe-Arnaldi - Débreak d'Arnaldi (6-7, 5-5)

Quel retour d'Arnaldi. Mené 3-5, 0-40 dans le 2e set , il est revenu à 5-5 et semble déterminé à gagner la partie en moins de sets possibles

21:49 - Sabalenka-Osaka - un amorti délicieux (7-5, 3-3)

Quel magnifique amorti de Sabalenka pour conclure le 6e jeu et revenir à 3-3 face à Osaka dans le second set.

21:42 - Osaka-Sabalenka - Osaka peut souffler (6-7, 3-2)

Balle de break sauvée et un jeu de plus de 7 minutes mais au final Osaka s'en sort. Elle repasse devant au second set (3-2)

21:34 - Osaka-Sabalanka - Sabalenka na lâche rien (6-7, 2-2)

La Biélorusse est toujours aussi solide sur son service et ne laisse que des miettes à la Japonaise

21:29 - Tiafoe-Arnaldi - nouveau break pour Tiafoe (6-7, 3-2)

Nous sommes partis pour un match marathon entre Tiafoe et Arnaldi. L'Américain break dans le cinquième jeu et mène 3-2

21:26 - Le joli point d'Osaka (vidéo)

Un joli passing d'Osaka pour contrer un coup droit puissant de Sabalenka

21:25 - Tiafoe-Arnaldi - l'Italien court partout (6-7, 3-3)

L'Italien revient à hauteur de Tiafoe dans la seconde manche grâce à un debreak et des courses défensives répétées pour tenir la distance avec l'Américain (3-3)

21:23 - Osaka-Sabalenka - Osaka repart du bon pied (5-7, 1-0)

Bon premier jeu du second set pour Osaka, qui mène 1-0 dans la seconde manche

21:18 - Osaka-Sabalenka - Premier set pour Sabalenka (7-5)

Un dernier jeu de service blanc conclut par un joli ace et Aryna Sabalenka conclut ce premier set 7-5 face à Naomi Osaka

21:16 - Tiafoe-Arnaldi - Break de Tiafoe (6-7, 3-2)

L'Américain est plus percutant et plus dynamique dans ce 2e set, il mène désormais 3-2 dans cette manche

21:15 - Osaka-Sabalenka - Sabalenka passe devant (5-6)

Jeu de retour quasi parfait de Sabalenka qui parvient à breaker de nouveau Osaka et mener 6-5 dans ce premier set

21:12 - Osaka-Sabalenka - Difficile à breaker (5-5)

Les deux joueuses sont très solides sur leurs respectives et enchaînent leurs jeux de service. 5-5 dans ce premier set entre Sabalenka et Osaka

21:09 - Un français sur le court

Le Français Edouard Roger Vasselin accompagné de son collègue monégasque Nys s'apprêtent à défier la paire Reyes Varela-Tabilo en 8e de finale du tableau de doubles

21:08 - Tiafoe-Arnaldi - Jeu blanc pour l'Américain (6-7, 2-2)

Pour la première fois du match, Francis Tiafoe parvient à marquer un jeu blanc face à Arnaldo. Il recolle à 2-2 dans le deuxième set

21:02 - Osaka-Sabalenka - le mano à mano continue (4-4)

Aryna Sabalenka ne lâche rien et parvient à recoller de nouveau au score (4-4) face à Osaka

20:59 - L'entrée de l’extravagante Osaka (vidéo)

Revivez l'entrée sur le court en mode fashion de Naomi Osaka

20:57 - Osaka-Sabalenka - Un service au point (4-3)

La Japonaise s'appuie sur son très bon service pour s'en sortir dans le 7e jeu et mener 4-3 dans le 1er set face à Sabalenka

20:57 - Osaka-Sabalenka - Sabalenka efface trois points de 4-3

Menée 40-0 dans le 7ème jeu, Sabalenka enchaîne 3 points pour recoller à 40-40

20:52 - Tiafoe-Arnaldi - Arnaldi remporte le 1er set (6-7)

Il a fallu plus de 1h09 à Matteo Arnaldi pour remporter une première manche très accrochée face à Tiafoe (7-6)

20:48 - Osaka-Sabalenka - Sabalenka revient à hauteur (2-2)

Grâce notamment à 3 aces dans le quatrième jeu, Aryna Sabalenka revient à 2-2 dans le second set

20:44 - Osaka-Sabalenka - Sabalenka réagit (2-1)

La Biélorusse parvient à débreaker rapidement face à Osaka et revient à 2-1 dans le deuxième set

20:43 - Tiafoe-Arnaldi - le dénouement du premier set au tie break (6-6)

Jeu blanc pour Matteo Arnaldi dans le 12e jeu, on attaque le jeu décisif (6-6)

20:40 - Osaka-Sabalenka - Break pour Osaka (2-0)

Surprise sur le central, Osaka mène 2 jeux à 0 face à Sabalenka. La Biélorusse a concédé le break sur une double faute

20:37 - Osaka-Sabalenka - Premier jeu pour Osaka (1-0)

La Japonaise s'en sort finalement dans ce premier set et mène 1 jeu à 0 face à la N°1 mondiale

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Les dates de Roland-Garros 2026

Le tournoi de Roland-Garros 2026 débute le 18 mai avec les premiers tours de qualification et se termine le 7 juin, date de la grande finale chez les hommes.

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