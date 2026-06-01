DIRECT. Roland-Garros 2026 : Sabalenka assume son rang, rêve terminé pour Parry, scores et résultats

Fin des huitièmes de finale dans ce Roland-Garros 2026, ce lundi 1er juin, et fin du rêve pour Diane Parry, qui a été balayée par Chwalinska en deux sets. Il n'y a plus de Français, ni de Françaises à Roland-Garros.

Ce Roland-Garros 2026 est complètement fou... Sinner, Djokovic, Gauff... Et désormais Swiatek et Ruud sont éliminés laissant place à une folle jeune génération menée par Fonseca, Jodar et Cobolli. Ce dernier s'est qualifié en battant en quatre sets face à l'Américain Svajda. Pour rappel, le vainqueur de ce Roland-Garros sera inédit cette année. Chez les dames, Diane Parry est passée complètement à côté de son huitième de finale face à Chwalinska. Elle a été battue en deux sets (6-3, 6-2). Il n'y a plus de représentants et de réprésentantes tricolores à Roland-Garros.

Les scores en direct de Roland-Garros 2026

Suivez l'évolution des scores des rencontres de Roland-Garros 2026 du 18 mai, date des qualifications jusqu'aux grandes finales les 6 et 7 juin.

Les résultats du tableau hommes de Roland-Garros 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

Les résultats du tableau femmes de Roland-Garros 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau féminin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

En direct

Les dates de Roland-Garros 2026

Le tournoi de Roland-Garros 2026 débute le 18 mai avec les premiers tours de qualification et se termine le 7 juin, date de la grande finale chez les hommes.