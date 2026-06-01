DIRECT. Roland-Garros 2026 : Sabalenka assume son rang, rêve terminé pour Parry, scores et résultats
Fin des huitièmes de finale dans ce Roland-Garros 2026, ce lundi 1er juin, et fin du rêve pour Diane Parry, qui a été balayée par Chwalinska en deux sets. Il n'y a plus de Français, ni de Françaises à Roland-Garros.
Ce Roland-Garros 2026 est complètement fou... Sinner, Djokovic, Gauff... Et désormais Swiatek et Ruud sont éliminés laissant place à une folle jeune génération menée par Fonseca, Jodar et Cobolli. Ce dernier s'est qualifié en battant en quatre sets face à l'Américain Svajda. Pour rappel, le vainqueur de ce Roland-Garros sera inédit cette année. Chez les dames, Diane Parry est passée complètement à côté de son huitième de finale face à Chwalinska. Elle a été battue en deux sets (6-3, 6-2). Il n'y a plus de représentants et de réprésentantes tricolores à Roland-Garros.
Les scores en direct de Roland-Garros 2026
Suivez l'évolution des scores des rencontres de Roland-Garros 2026 du 18 mai, date des qualifications jusqu'aux grandes finales les 6 et 7 juin.
Les résultats du tableau hommes de Roland-Garros 2026
Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.
Les résultats du tableau femmes de Roland-Garros 2026
Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau féminin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.
21:55 - Sabalenka-Osaka - Sabalenka s'envole (7-5, 4-3, 30-0)
La n°1 mondiale a réussi à débreaker dans la deuxième manche face à Osaka et se dirige tranquillement vers les quarts de finale
21:53 - Tiafoe-Arnaldi - Débreak d'Arnaldi (6-7, 5-5)
Quel retour d'Arnaldi. Mené 3-5, 0-40 dans le 2e set , il est revenu à 5-5 et semble déterminé à gagner la partie en moins de sets possibles
21:49 - Sabalenka-Osaka - un amorti délicieux (7-5, 3-3)
Quel magnifique amorti de Sabalenka pour conclure le 6e jeu et revenir à 3-3 face à Osaka dans le second set.
21:42 - Osaka-Sabalenka - Osaka peut souffler (6-7, 3-2)
Balle de break sauvée et un jeu de plus de 7 minutes mais au final Osaka s'en sort. Elle repasse devant au second set (3-2)
21:34 - Osaka-Sabalanka - Sabalenka na lâche rien (6-7, 2-2)
La Biélorusse est toujours aussi solide sur son service et ne laisse que des miettes à la Japonaise
21:29 - Tiafoe-Arnaldi - nouveau break pour Tiafoe (6-7, 3-2)
Nous sommes partis pour un match marathon entre Tiafoe et Arnaldi. L'Américain break dans le cinquième jeu et mène 3-2
21:26 - Le joli point d'Osaka (vidéo)
Un joli passing d'Osaka pour contrer un coup droit puissant de Sabalenka
???? QUEL CONTRE SUBLIME DE NAOMI OSAKA !— Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 1, 2026
Le retour d'Aryna Sabalenka était énorme, mais ça n'a pas suffit ????#RolandGarros pic.twitter.com/mtEnd8UMaa
21:25 - Tiafoe-Arnaldi - l'Italien court partout (6-7, 3-3)
L'Italien revient à hauteur de Tiafoe dans la seconde manche grâce à un debreak et des courses défensives répétées pour tenir la distance avec l'Américain (3-3)
21:23 - Osaka-Sabalenka - Osaka repart du bon pied (5-7, 1-0)
Bon premier jeu du second set pour Osaka, qui mène 1-0 dans la seconde manche
21:18 - Osaka-Sabalenka - Premier set pour Sabalenka (7-5)
Un dernier jeu de service blanc conclut par un joli ace et Aryna Sabalenka conclut ce premier set 7-5 face à Naomi Osaka
21:16 - Tiafoe-Arnaldi - Break de Tiafoe (6-7, 3-2)
L'Américain est plus percutant et plus dynamique dans ce 2e set, il mène désormais 3-2 dans cette manche
21:15 - Osaka-Sabalenka - Sabalenka passe devant (5-6)
Jeu de retour quasi parfait de Sabalenka qui parvient à breaker de nouveau Osaka et mener 6-5 dans ce premier set
21:12 - Osaka-Sabalenka - Difficile à breaker (5-5)
Les deux joueuses sont très solides sur leurs respectives et enchaînent leurs jeux de service. 5-5 dans ce premier set entre Sabalenka et Osaka
21:09 - Un français sur le court
Le Français Edouard Roger Vasselin accompagné de son collègue monégasque Nys s'apprêtent à défier la paire Reyes Varela-Tabilo en 8e de finale du tableau de doubles
21:08 - Tiafoe-Arnaldi - Jeu blanc pour l'Américain (6-7, 2-2)
Pour la première fois du match, Francis Tiafoe parvient à marquer un jeu blanc face à Arnaldo. Il recolle à 2-2 dans le deuxième set
21:02 - Osaka-Sabalenka - le mano à mano continue (4-4)
Aryna Sabalenka ne lâche rien et parvient à recoller de nouveau au score (4-4) face à Osaka
20:59 - L'entrée de l’extravagante Osaka (vidéo)
Revivez l'entrée sur le court en mode fashion de Naomi Osaka
???? LE FLOW DE NAOMI OSAKA !— Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 1, 2026
???? Une entrée avec style pour la Japonaise sur le court Philippe Chatrier ! #RolandGarros pic.twitter.com/WvbWypmF8X
20:57 - Osaka-Sabalenka - Un service au point (4-3)
La Japonaise s'appuie sur son très bon service pour s'en sortir dans le 7e jeu et mener 4-3 dans le 1er set face à Sabalenka
20:57 - Osaka-Sabalenka - Sabalenka efface trois points de 4-3
Menée 40-0 dans le 7ème jeu, Sabalenka enchaîne 3 points pour recoller à 40-40
20:52 - Tiafoe-Arnaldi - Arnaldi remporte le 1er set (6-7)
Il a fallu plus de 1h09 à Matteo Arnaldi pour remporter une première manche très accrochée face à Tiafoe (7-6)
20:48 - Osaka-Sabalenka - Sabalenka revient à hauteur (2-2)
Grâce notamment à 3 aces dans le quatrième jeu, Aryna Sabalenka revient à 2-2 dans le second set
20:44 - Osaka-Sabalenka - Sabalenka réagit (2-1)
La Biélorusse parvient à débreaker rapidement face à Osaka et revient à 2-1 dans le deuxième set
20:43 - Tiafoe-Arnaldi - le dénouement du premier set au tie break (6-6)
Jeu blanc pour Matteo Arnaldi dans le 12e jeu, on attaque le jeu décisif (6-6)
20:40 - Osaka-Sabalenka - Break pour Osaka (2-0)
Surprise sur le central, Osaka mène 2 jeux à 0 face à Sabalenka. La Biélorusse a concédé le break sur une double faute
20:37 - Osaka-Sabalenka - Premier jeu pour Osaka (1-0)
La Japonaise s'en sort finalement dans ce premier set et mène 1 jeu à 0 face à la N°1 mondiale
Les dates de Roland-Garros 2026
Le tournoi de Roland-Garros 2026 débute le 18 mai avec les premiers tours de qualification et se termine le 7 juin, date de la grande finale chez les hommes.