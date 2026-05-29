DIRECT. Roland-Garros 2026 : Nouveau coup de tonnerre, Fonseca élimine Djokovic après un match de légende, Halys face à l'ogre Zverev... scores et résultats

Après l'élimination de Sinner hier, Novak Djokovic est aussi éliminé. Le Serbe a été renversé par la pépite brésilienne Joao Fonseca à l'issue d'un match complètement fou.

Ce vendredi, le programme à Roland-Garros est un peu plus léger mais le choc entre la petite pépite brésilienne du tennis, Joao Fonseca et le Serbe Novak Djokovic a tenu toutes ses promesses. À l'issue d'une rencontre d'anthologie, Joao Fonseca a réussi l'impensable en sortant le Serbe après près de cinq heures de combat. Parmi les autres résultats marquants de la journée, Alex De Minaur, tête de série n°9, a été sorti par Jakub Mensik en quatre sets. La night session de ce soir oppose le Français Quentin Halys et l'Allemand Alexander Zverev, peut être l'autre grand favori de ce Roland-Garros.

Suivez l'évolution des scores des rencontres de Roland-Garros 2026 du 18 mai, date des qualifications jusqu'aux grandes finales les 6 et 7 juin.

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau féminin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

En direct

21:08 - Ruud-Paul - Et Ruud se relance ! (4-6, 6-7, 6-4, 0-0) Le Norvégien n'a pas encore dit son dernier mot sur le court Suzanne-Lenglen. Mené deux manches à rien, la tête de série n°15 fait renaître l'espoir en empochant le troisième set.

21:07 - La fête n'est pas encore finie à Roland-Garros ! Si ce choc de cinq heures aurait pu conclure en beauté cette nouvelle journée de Roland-Garros, elle n'est pas encore terminée. Belinda Bencic affronte actuellement Peyton Stearns alors que Quentin Halys et Alexander Zverev vont se jouer dans quelques instants sur le Central pour une place en huitièmes de finale.

21:00 - Fonseca n'oublie pas son idole Djokovic "Je n'y croyais pas. J'ai juste joué, j'ai été présent sur le court et ça a été juste un grand plaisir. C'est la première fois que je jouais contre Novak Djokovic et je voulais juste le remercier. Je suis très heureux. On a l'impression qu'il a toujours 20 ans. À la fin du match, j'avais l'impression qu'il était plus en forme que moi. Je n'ai jamais fait ça avant et j'étais vraiment content de terminer avec trois aces."

20:55 - Fonseca-Djokovic - FONSECA L'A FAIT ! (4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5) On ne trouvera pas tout de suite les mots pour décrire la performance de Joao Fonseca. À 19 ans, le Brésilien renverse le Serbe qui menait deux sets à zéro et l'élimine dès le 3e tour de Roland-Garros ! Un nouveau match qui restera dans les annales.

20:49 - Fonseca-Djokovic - Fonseca va servir pour le match !!! (4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 6-5) ABSOLUMENT DINGUE ! Novak Djokovic est au bord de l'élimination de ce Roland-Garros. Joao Fonseca vient de le breaker et va servir pour une qualification en huitièmes de finale.

20:45 - Fonseca-Djokovic - Fonseca n'a pas craqué, le match se prolonge encore (4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 5-5) Du haut de ses 19 ans, Joao Fonseca ne subit visiblement pas la pression. Le Brésilien vient de remporter ce jeu de service avec beaucoup d'autorité.

20:43 - Khachanov-De Jong - Encore une sacrée surprise ! (5-7, 7-5, 2-6, 7-6, 2-6) Ça devient une habitude dans ce Roland-Garros 2026. Nouvelle surprise avec l'élimination de la tête de série n°13, Karen Khachanov, battu par le lucky loser Jesper De Jong qui avait été repêché après le forfait d'Arthur Fils. Un repêchage qu'il honore largement avec une qualification en huitième de finale de Roland-Garros.

20:41 - Fonseca-Djokovic - Ce jeu de service va être très très tendu ! (4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 4-5) Le match que livre Joao Fonseca et Novak Djokovic est tout simplement indescriptible. Sur un revers long de ligne incroyable, le Serbe empoche son jeu de service et pousse son adversaire à servir pour rester en vie dans ce Roland-Garros 2026. Même Novak Djokovic sourit tellement ce match est insensé.

20:36 - Fonseca-Djokovic - Le Serbe est dans le dur (4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 4-4) Joao Fonseca revient très facilement à hauteur de Novak Djokovic qui souffre beaucoup plus que son adversaire sur le point de vue physique. Ça pourrait avoir son importance dans cette fin de rencontre.

20:31 - Fonseca-Djokovic - PAS UN MATCH COMME LES AUTRES ! (4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 3-4) Comment Novak Djokovic et Joao Fonseca ont encore cette énergie ? Les deux hommes se livrent des échanges exceptionnels. Le Serbe vient de s'en sortir et repasse devant le jeune prodige brésilien.

20:28 - Ruud-Paul - Et Ruud est aussi en grande difficulté (4-6, 6-7, 0-0) C'est le Roland-Garros des surprises. Peu de temps après De Minaur, Ruud va, peut-être, aussi être éliminé. Il est mené deux manches à rien par l'Américain Tommy Paul (n°24).

20:25 - Fonseca-Djokovic - Le Serbe donne la leçon à Roland-Garros (4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 3-3) Et Joao Fonseca harangue le public du Chatrier ! Il remporte facilement son jeu de service pour revenir à trois jeux partout dans ce dernier set.

20:21 - Fonseca-Djokovic - Le débreak sur le Central de Roland-Garros ! (4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 2-3) Mais c'est fou ! Novak Djokovic ne parvient pas à confirmer ce break et Joao Fonseca va servir pour recoller au score dans cette ultime manche.

20:20 - De Minaur-Mensik - La tête de série n°8 éliminé de Roland-Garros 2026 ! (6-0, 2-6, 2-6, 3-6) Et la nouvelle surprise dans ce Roland-Garros 2026. Alex De Minaur (n°8) est éliminé par le Tchèque Jakub Mensik (n°26) qui avait pourtant été balayé 6-0 dans le premier set.

20:17 - Fonseca-Djokovic - L'incroyable jeu de Djokovic qui breake (4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 1-3) Alors qu'il est à bout de forces, Novak Djokovic donne absolument tout pour arracher ce break dès le début de la cinquième et dernière manche. Le Serbe fait un pas de plus vers les huitièmes de finale de Rolnad-Garros.

20:12 - Fonseca-Djokovic - Le Serbe reste devant mais puise (4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 1-2) Novak Djokovic est vraiment exténué mais parvient à conserver son avance au tableau d'affichage dans le cinquième et dernier set. Il n'était pas loin de vomir. Joao Fonseca semble bien plus frais. Il faut dire qu'il y a 20 ans d'écart entre les deux hommes.

20:07 - Fonseca-Djokovic - Déjà de très grosses bases (4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 1-1) Les deux hommes ont réussi leur premier jeu de service dans cette dernière manche et le niveau de jeu n'a pas vraiment baissé pour autant. On pourrait se diriger vers un cinquième set d'anthologie sur le court central de Roland-Garros.

20:04 - Khachanov-De Jong - Le Russe s'en sort bien (5-7, 7-5, 2-6, 7-6, 0-0) La tête de série n°13 de ce Roland-Garros 2026 est encore en vie. Mené deux manches à une et breaké dans le quatrième set, Karen Khachanov a finalement renversé la situation avant de pousser Jesper De Jong dans un ultime set.

20:01 - Fonseca-Djokovic - L'heure du cinquième set sur le Central de Roland-Garros (4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 0-0) C'est le grand moment ! Novak Djokovic et Joao Fonseca sont de retour sur le court central pour disputer le cinquième set d'un match exceptionnel.

19:54 - De Minaur-Mensik - Pendant ce temps, Mensik se rapproche d'un gros coup (6-0, 2-6, 2-6, 1-3) Si beaucoup de regards sont tournés vers le choc entre Fonseca-Djokovic, la planète Roland-Garros continue de tourner et Alex De Minaur (n°8) est bien mal engagé. Jakub Mensik a pris le service de son adversaire dans le quatrième set et se rapproche de la qualification.

19:52 - Fonseca-Djokovic - DJOKOVIC POUSSÉ DANS UN 5E SET (4-6, 4-6, 6-3, 7-6) SUR UN REVERS TROP LONG, NOVAK DJOKOVIC PERD LE POINT. Joao Fonseca comble son retard de deux sets et emmène la tête de série n°3 de ce Roland-Garros 2026 dans un ultime set.

19:46 - Fonseca-Djokovic - ET LE BREAK ! (4-6, 4-6, 6-3, 6-5) LE CENTRAL DE ROLAND-GARROS EXULTE ! Joao Fonseca prend le service de Novak Djokovic et va servir, dans quelques instants, pour recoller à deux manches partout.

19:45 - Fonseca-Djokovic - Un nouveau jeu accroché (4-6, 4-6, 6-3, 5-6) Cette fin de set est dingue. Les serveurs sont, sans cesse, embêtés sur leurs mises en jeu. 40-40 sur le service du Serbe. Joao Fonseca peut faire un gros coup.

19:41 - Fonseca-Djokovic - Fonseca a tenu ! (4-6, 4-6, 6-3, 5-5) Le Brésilien a finalement tenu sa mise en jeu malgré ce jeu de service très très serré. Novak Djokovic doit servir à son tour pour repasser devant dans cette quatrième manche qui reste indécise.