DIRECT. Roland-Garros 2026 : le coup de tonnerre, Arnaldi forfait, Zverev - Cobolli en finale

Les demi-finales hommes de ce Roland-Garros 2026, ce vendredi 5 juin, ont donné leur verdict. Alexander Zverev a pris le meilleur sur Jakub Mensik. Flavio Cobolli a profité du forfait de son compatriote Matteo Arnaldi pour rejoindre la finale.

Roland-Garros 2026, c'est bientôt fini ! Mais il reste tout de même les moments les plus importants de la quinzaine avec les finales... Ce vendredi 5 juin, Alexander Zverev a remporté la première contre Jakub Mensik (7-5, 6-2, 3-6, 6-3). Victime d'un virus, Matteo Arnaldi a déclaré forfait face à Flavio Cobolli. Ce sera donc une finale entre Zverev et Cobolli. Plus tôt cette semaine, la Russe Mirra Andreeva a battu l'Ukrainienne Marta Kostyuk (6-1, 6-3). La sensation Maja Chwalinska a surpris la Russe Diana Shnaider (7-6, 6-4). Pour la première fois de l'histoire de Roland-Garros, une joueuse issue des qualifications a rejoint la finale.

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19:45 - Flavio Cobolli réagit à sa qualification en finale de Roland-Garros ! "C’est dur de donner mes sentiments. Quand Matteo (Arnaldi) est venu me voir, j’ai failli pleurer. Je ne m’y attendais pas du tout. Je m’étais préparé à jouer ce match. Je suis abattu pour lui. Bien évidemment, je suis heureux de mes résultats. Mon père est venu me voir avant ce match. On s’est embrassé pendant longtemps. On se félicite de mon bon classement et de ce Roland-Garros. Je suis heureux et triste en même temps."

19:30 - Arnaldi s'excuse auprès du public de Roland-Garros "J’ai essayé jusqu’à maintenant d'aller sur le central de Roland-Garros. J’ai vu Flavio (Cobolli) à 18 heures pour lui annoncer. Dans le vestiaire, j’ai vu que je ne pouvais pas. J’ai essayé de chercher une solution, mais j’ai pris une décision. Ça n’avait pas de sens d'aller jouer. Je suis déshydraté. Je ne voulais pas manquer de respect au public. Je suis désolé pour les gens qui ont acheté des billets, mais je suis heureux pour Flavio Cobolli."

19:15 - Flavio Cobolli va se rendre sur le central de Roland-Garros Le finaliste de ce Roland-Garros 2026 va effectuer une séance d'entraînement. Certains spectateurs restent dans les tribunes pour voir quelques coups de raquette de l'Italien.

18:51 - La réaction de Matteo Arnaldi après son forfait en demi-finale de Roland-Garros "Hier, j'étais bien. Je me suis entraîné, puis j'ai eu des soucis. Je ne pense pas que cela soit quelque chose d'alimentaire. Je pense que c'est viral. Je me suis réveillé à une heure du matin pour vomir. J’ai réussi à dormir, mais en me levant, c’était encore pire. J’ai appelé le médecin pour des médicaments. J’espérais que c’était quelque chose d’alimentaire, mais je n’ai rien pu manger de la journée. C’est difficile. J’ai essayé de me préparer pour savoir si je pouvais entrer sur le court. Mais, dès que je me levais, j’avais la tête qui tournait. C’est la bonne décision." #RolandGarros | ???? Matteo Arnaldi : « À chaque fois que je me lève, j’ai la tête qui tourne, je ne me sens vraiment pas bien. »



???????? La détresse d’Arnaldi après son abandon avant sa demi-finale. pic.twitter.com/ncMiIKdUuh — francetvsport (@francetvsport) June 5, 2026

18:45 - Énorme coup de tonnerre pour la 2e demi-finale de Roland-Garros ! Victime d'un virus, Matteo Arnaldi déclare forfait pour cette demi-finale. Flavio Cobolli jouera contre Alexander Zverev en finale de Roland-Garros. Due to a viral illness, Arnaldi has been forced to withdraw from his semi-final match against Cobolli.



Get well soon, Matteo ????#RolandGarros pic.twitter.com/SHlbOZvY3i — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2026

18:30 - Avantage Cobolli Cette deuxième demi-finale messieurs de ce Roland-Garros 2026 semble un peu déséquilibré sur le papier. Flavio Cobolli, tête de série n°10 de ce tournoi, affronte un Matteo Arnaldi qui occupe la 104e place au classement ATP.

18:15 - Zverev attend Cobolli ou Arnaldi Après sa belle victoire contre Jakub Mensik, Alexander Zverev va pouvoir s'installer tranquillement devant la deuxième demi-finale messieurs de ce Roland-Garros 2026 et une affiche entre les Italiens Matteo Arnaldi et Flavio Cobolli. La rencontre va débuter aux alentours de 19h.

18:00 - La balle de match en vidéo Découvrez le moment où Alexander Zverev remporte cette première demi-finale messieurs de ce Roland-Garros 2026 après une faute de revers de Jakub Mensik. LE RÊVE D'UN PREMIER TITRE EN GRAND CHELEM DE PLUS EN PLUS RÉEL POUR ALEXANDER ZVEREV !



Sascha s'est fait peur dans le 3e set, mais il a parfaitement réagi dans le 4e pour s'offrir une 2e finale, après celle perdue face à Carlos Alcaraz en 2024.#RolandGarros pic.twitter.com/5DDQeC06Ry — Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 5, 2026

17:47 - Zverev savoure avant la finale de Roland-Garros 2026 "C'est incroyable dont Jakub Mensik a joué les deux dernières semaines. Je savais que ça allait être le plus gros défi à relever sur ces deux dernières semaines. J'ai gagné, je suis content. Dans le troisième set, il a commencé à jouer très très bien. C'est ça aussi un tournoi du Grand Chelem. C'est en cinq sets, il se passe des choses et j'ai réussi à gérer. J'espère jouer dimanche un autre grand match. L'ambiance ici est toujours incroyable. Le public français est passionné et aime le tennis. Je prends beaucoup de plaisir à jouer à Roland-Garros. Ce court, c'est le plus difficile et le plus sympa où je peux jouer. Il faut se battre sur chaque point car chaque point peut être le dernier. Avant de rentrer, je fais le vide dans ma tête. C'est plus facile d'être stupide pour le faire", a sourit Alexander Zverev après sa victoire en demi-finale de Roland-Garros.

17:40 - Alexander Zverev retrouve la finale de Roland-Garros ! (7-5, 6-2, 3-6, 6-3) C'est fait ! Alexander Zverev domine Jakub Mensik en quatre sets et jouera donc une deuxième finale ici à Roland-Garros deux ans après celle qu'il avait perdu contre Carlos Alcaraz.

17:37 - La lourde tâche de Zverev (7-5, 6-2, 3-6, 5-3) L'Allemand sert maintenant pour retrouver la finale de Roland-Garros. Mensik a tenu sa mise en jeu et met la pression sur Alexander Zverev.

17:33 - La finale de Roland-Garros 2026 tend les bras à Zverev (7-5, 6-2, 3-6, 5-2) Le troisième mondial a été efficace sur ce jeu de service et l'empoche sans concéder le moindre point. Il se retrouve à un petit jeu de retrouver la finale de Roland-Garros.

17:29 - Mensik s'en sort (5-7, 2-6, 6-3, 2-4) La tête de série n°26 de ce Roland-Garros 2026 a garder sa mise en jeu malgré la pression de Zverev. L'Allemand a encore un peu de travail pour rejoindre la finale.

17:28 - La grosse erreur de Mensik (5-7, 2-6, 6-3, 1-4) Le Tchèque se troue totalement sur ce revers long de ligne. Zverev revient à 40-40.

17:26 - L'avertissement pour Zverev (7-5, 6-2, 3-6, 4-1) L'Allemand a mis trop de temps à se placer sur le jeu de service de Mensik et écope d'un avertissement de la part de l'arbitre. Un deuxième et il serait pénalisé d'un point.

17:23 - Zverev est à deux jeux de la finale de Roland-Garros (7-5, 6-2, 3-6, 4-1) La tête de série numéro deux de ce Roland-Garros 2026 a presque les deux pieds en finale du tournoi ! Il conserve son jeu de service et garde son précieux break d'avance dans le quatrième set.

17:22 - Des erreurs qui coûtent chères (5-7, 2-6, 6-3, 1-3) Après avoir remporté le premier point sur ce jeu de service de Zverev, Mensik offre deux cadeaux à l'Allemand.

17:19 - Compteur débloqué ! (5-7, 2-6, 6-3, 1-3) Ça ne peut faire que du bien à Jakub Mensik. La tête de série n°26 de ce Roland-Garros a évité le double-break et revient à trois jeux à un dans cette quatrième manche.

17:18 - Le Tchèque ne lâche rien (5-7, 2-6, 6-3, 0-3) Mensik s'arrache encore pour écarter une nouvelle balle de double-break. C'est un jeu décisif dans cette demi-finale de ce Roland-Garros 2026.

17:16 - Mensik n'y arrive pas (5-7, 2-6, 6-3, 0-3) Le compteur de jeux de Mensik est toujours bloqué dans ce quatrième set. Il vit encore un jeu de service compliqué face à Alexander Zverev.

17:14 - Une balle de double break écartée ! (5-7, 2-6, 6-3, 0-3) Que Mensik a été solide sur ce retour puissant de Zverev. Il parvient à placer une volée amortie géniale qui lui permet d'écarter une balle de 4-0.

17:12 - Mensik est gêné (5-7, 2-6, 6-3, 0-3) Le Tchèque semble encore touché au cou montre des vrais signes de gêne. Avec un break de retard et ces douleurs, son aventure à Roland-Garros pourrait bien s'arrêter aux portes de la finale.

17:09 - Zverev confirme dans la douleur ! (7-5, 6-2, 3-6, 3-0) Alors qu'il pensait avoir remporté ce jeu, l'arbitre de chaise estime que la balle de Mensik touche finalement la ligne. Le point est alors à rejouer mais Mensik manque son revers. Zverev exulte.

17:07 - La réponse de Mensik ? (5-7, 2-6, 6-3, 0-2) Et si Mensik revenait dans la foulée ? Le Tchèque mène 30-15 sur le service de Zverev après des erreurs de l'Allemand qui n'est pas aussi dominateur que lors de la deuxième manche.