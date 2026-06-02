DIRECT. Roland-Garros 2026 : le joyau Fonseca face à Mensik pour rejoindre Zverev en demi-finale, scores et résultats

Place aux quarts de finale à Roland-Garros, en ce ce mardi 2 juin, et notamment à la superbe night session entre Fonseca et Mensik.

Roland-Garros 2026, c'est bientôt fini ! Mais il reste tout de même les moments les plus importants de la quinzaine avec les dernières rencontres qui commencent ce mardi 2 juin avec les quarts de finale. Les tableaux féminins et masculins offrent des matchs étonnants avec chez les hommes, quoi qu'il arrive, un nouveau vainqueur en Grand Chelem. Kostyuk et Andreeva ont rejoint les demi-finales chez les dames, et Zverev attend son adversaire. Ce sera le Brésilien Fonseca ou le Tchèque Mensik.

Suivez l'évolution des scores des rencontres de Roland-Garros 2026 du 18 mai, date des qualifications jusqu'aux grandes finales les 6 et 7 juin.

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau féminin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

En direct

20:00 - Qui a passé le plus de temps sur les courts de Roland-Garros entre Mensik et Fonseca ? Le Tchèque a battu Droguet, Navone, De Minaur et Rublev et a passé 13 heures et 4 minutes en match. C'est encore plus pour le Brésilien, tombeur de Pavlovic, Prizmic, Djokovic et Ruud, qui a joué pendant 14 heures et 42 minutes au total ! ???? La jeunesse à l'honneur dans ce quart de finale !



???????? Jakub Menšík (20 ans) défie ???????? João Fonseca (19 ans) pour une place dans le dernier carré !#RolandGarros pic.twitter.com/GHXYEa9Cb8 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 2, 2026

19:48 - Une bonne nouvelle française à Roland-Garros ! Il n'y a plus de Français et de Françaises en simple, mais le drapeau tricolore continue à flotter au-dessus de Roland-Garros grâce à Roger-Vasselin ! ???? #RolandGarros | ???????????????? La paire Siegemund & Roger-Vasselin se qualifie pour les demi-finales !



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19:47 - La triste statistique du couple Monfils - Svitolina ! Si près et si loin du but, que cela soit à Roland-Garros ou dans les autres tournois du Grand Chelem. ???? #RolandGarros | ???????????????? La stat’ record du couple Elina Svitolina/Gaël Monfils !



???? @JeuSetMaths



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19:30 - Qui est le favori entre Mensik et Fonseca ? Le Tchèque (20 ans) et le Brésilien (19 ans) font partie de la nouvelle vague qui brille dans ce Roland-Garros 2026. Sur le circuit ATP, ils n'ont joué qu'une fois l'un contre l'autre. À Jeddah, en 2024, Fonseca avait pris le dessus en cinq sets, mais le format était différent. En effet, le gagnant du set était le joueur qui allait le premier en quatre jeux. Pour les opérateurs de paris sportifs, dans ce quart de finale de Roland-Garros, Fonseca est favori (1.46) face à Mensik (2.80).

19:05 - Encore du beau monde à Roland-Garros Titrée à deux reprises à Roland-Garros, la Russe Maria Sharapova est l'invitée surprise de ce mardi 2 juin. Welcome back, @MariaSharapova ????#RolandGarros pic.twitter.com/SBqVfJDEgG — Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2026

18:40 - La réaction d'Andreeva après sa qualification en demi-finale de Roland-Garros La Russe a facilement battu Cirstea (6-0, 6-3) : "La dernière demie était il y a deux ans, oui. Ça semble long. Je pense que rien n'arrive par hasard. Si je suis en mesure de me qualifier pour les demi-finales, c'est que c'était écrit. Ça devait se passer comme ça. Mes parents m'ont appris à croire en ça, dans le fait que tout est écrit avant même que nous naissions. Bien sûr, parfois c'est plus simple de raisonner comme ça quand quelque chose ne va pas dans votre sens. On se dit que ça devait juste se passer comme ça."

18:15 - Le responsable du haut niveau à la Fédération dresse le bilan du tennis français à Roland-Garros "On avait deux têtes de série chez les hommes et aucune chez les femmes. Donc les résultats sont un peu les conséquences des niveaux d'aujourd'hui. Je pense que les exploits de Diane Parry et de Moïse Kouame sont très positifs, bien évidemment. Tout le reste, ce n'est ni mal ni bien, ni positif ni négatif, c'est comme ça. Aujourd'hui, il faut l'accepter, il faut avancer, espérer que ça va changer, parce que je pense qu'un pays comme la France, ça, je l'ai déjà dit, ne mérite pas ça, mais ça, c'est la réalité, il faut travailler pour changer. Mais je ne suis pas inquiet pour l'avenir du tennis français. Vous avez vu la nouvelle génération arriver, je pense qu'on est plutôt bien placés pour rêver, pour espérer que les prochaines générations, les prochaines années, on va avoir des résultats beaucoup plus positifs."

17:50 - Le prochain rendez-vous à Roland-Garros À 20h15, en night session, Fonseca sera en duel face à Mensik. Le vainqueur jouera contre Zverev en demi-finale de Roland-Garros.

17:25 - La réaction de Zverev après sa qualification en demi-finale de Roland-Garros "Je veux aller de l’avant. Je veux gagner tous les matchs qui viendront ici. C’était un bon test. Je suis heureux d’aller en demi-finale de Roland-Garros. Les conditions de jeu étaient différentes, aujourd’hui, avec le toit. Jodar a très bien joué, notamment dans le premier set. J’ai su saisir ma chance au fil des rencontres. Maintenant, je vais regarder le match de ce soir depuis ma chambre. Fonseca ou Mensik sera mon adversaire."

17:15 - Zverev bat Jodar et se qualifie pour les demi-finales de Roland-Garros (6-7, 1-6, 3-6) L'Allemand, avec un nouveau coup droit gagnant, termine sa rencontre en 2h25 ! Au prochain tour, ce sera Fonseca ou Mensik ! ???? #RolandGarros | ???????? ZVEREV EN DEMIES !



????Solide, l'Allemand s'impose en trois sets face à Rafael Jodar et continue sa route vers le titre



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17:14 - Zverev se procure une balle de match ! Le revers de Jodar termine sa course dans le milieu du filet !

17:12 - Jodar enflamme Roland-Garros L'Espagnol a placé un magnifique amorti pour revenir à hauteur de Zverev dans ce jeu (30-30).

17:11 - Zverev est à un jeu du dernier carré de Roland-Garros (6-7, 1-6, 3-5) L'Allemand a terminé le coup grâce à un coup droit gagnant le long de la ligne.

17:10 - Zverev fait taire le public de Roland-Garros ! L'Allemand sort un service magnifique sur le T. Jodar n'a pu qu'effleurer la balle !

17:09 - Jodar obtient une balle de débreak ! Zverev échappe un coup droit. L'Espagnol serre le poing sur le central de Roland-Garros !

17:06 - Petit relâchement de Zverev Jodar est poussé par le public de Roland-Garros. L'Espagnol trouve une bonne longueur au retour.

17:05 - Jodar entretient l'espoir dans ce quart de finale de Roland-Garros 2026 (6-7, 1-6, 3-4) L'Espagnol s'est nourri des erreurs de Zverev. Les deux joueurs retournent à leur chaise pour quelques minutes.

17:03 - Moment de pression pour Jodar Zverev ne veut pas s'éterniser à Roland-Garros. Il revient à égalité sur le service de l'Espagnol (40-40).

17:01 - Zverev se rapproche du bonheur à Roland-Garros (6-7, 1-6, 2-4) Une nouvelle fois, l'Allemand s'est montré solide en fond de court. Jodar est, chaque minute qui passe, un peu plus sous pression.

16:56 - Jodar reste en vie (6-7, 1-6, 2-3) Rafael Jodar parvient à embêter un peu plus Alexander Zverev depuis quelques minutes et remporte sa mise en jeu sans trop de difficulté cette fois. Il serre le poing !

16:52 - Zverev ne faiblit pas (6-7, 1-6, 1-3) Certains spectateurs du court Philippe-Chatrier poussent Rafael Jodar dans cette rencontre, certainement animés par l'envie de voir un match plus disputé. Mais l'Allemand reste impitoyable pour l'instant et garde son break d'avance dans ce troisième set.

16:48 - Jodar stoppe l'hémorragie (6-7, 1-6, 1-2) Avec des difficultés, Rafael Jodar parvient finalement à remporter sa mise en jeu après plus de six minutes dans ce jeu. L'Espagnol marque son premier jeu dans ce troisième set mais compte toujours un break de retard.

16:46 - Jodar encore en difficulté Remporter le moindre jeu est compliqué pour Rafael Jodar, qui semble marqué par ses difficultés à se procure des points faciles. L'Espagnol est à égalité sur son jeu de service encore une fois.

16:42 - Zverev confirme son break d'avance (6-7, 1-6, 0-2) Alexander Zverev, qui s'appuie sur un excellent service aujourd'hui, ne laisse pas respirer le pauvre Rafael Jodar et confirme son break d'avance dans cette troisième manche.