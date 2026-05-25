DIRECT. Roland-Garros 2026 : les adieux de Wawrinka ? Rinderknech a déroulé, Swiatek expéditive... Scores et résultats

Deuxième jour des Internationaux de France de Roland-Garros ce lundi avec un programme encore une fois XXL.

Roland-Garros est toujours un rendez-vous incontournable avant l'été pour les joueurs. Après une première journée compliquée pour le tennis français et dix éliminations, ce deuxième jour a bien débuté avec la victoire d'Arthur Rinderknech, tombeur de Rodionov ! On assistera également à l'entrée en lice de Terence Atmane avant d'assister à deux duels franco-français : Ugo Humbert face à Adrian Mannarino et Hugo Gaston contre Gaël Monfils. Programmée en session de nuit à Roland-Garros, cette deuxième affiche promet d'être spectaculaire alors que "La Monf" pourrait disputer son dernier match à la Porte d'Auteuil. Chez les dames, on retrouvera Léolia Jeanjean et la très jeune Sarah Rakotomanga, opposée à Amanda Anisimova.

Chez les têtes d'affiche, après avoir assisté aux débuts d'Alexander Zverev, Belinda Bencic et Novak Djokovic hier, les fans de tennis auront au programme Casper Ruud, Elina Svitolina et Elena Rybakina sur la terre battue de Roland-Garros. Pour leur entrée en lice, Alex De Minaur et Iga Swiatek ont déroulé. On notera également l'entrée en lice à Roland-Garros 2026 de Stan Wawrinka. Pour son dernier "RG", le Suisse va défier le Néerlandais Jesper De Jong. Une belle journée de tennis en perspective aux Internationaux de France.

Les scores en direct de Roland-Garros 2026

Suivez l'évolution des scores des rencontres de Roland-Garros 2026 du 18 mai, date des qualifications jusqu'aux grandes finales les 6 et 7 juin.

Les résultats du tableau hommes de Roland-Garros 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

Les résultats du tableau femmes de Roland-Garros 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau féminin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

En direct

15:02 - Balle de débreak ! Gaubas ne lâche pas ! Dernier coup droit foudroyant du Lithuanien qui s'offre une balle de jeu décisif. 14:57 - Jeu blanc pour Van Assche ! La volée de Gaubas reste dans le filet ! Luca Van Assche va servir une deuxième fois pour se qualifier au deuxième tour de Roland-Garros 2026 ! Voir les images "J'ai la chiasse", "Un missile est tombé", chaleur étouffante... Les temps forts de Roland-Garros 2026 14:56 - Van Assche donne tout ! Débreaké alors qu'il servait pour le match, Luca Van Assche a trois nouvelles balles de break sur le service de Gaubas ! 14:53 - Rybakina rejoint le deuxième tour ! Pour son entrée en lice, Elena Rybakina a géré contre la Slovène Erjavec ! Victoire en deux sets (6-2 6-2) pour la tête de série n°2 qui rejoint Starodubtseva au deuxième tour de Roland-Garros 2026 ! 14:52 - C'est sauvé ! Point gagné en deux coups par Luca Van Assche avec un service extérieur bombé et un coup droit profond dans le côté ouvert. 14:51 - Balle de 5-5 ! Vilius Gaubas n'abdique pas et trompe Luca Van Assche avec un sublime contre-pied ! 14:50 - Gaubas explose ! Quelle dépense physique de Vilnius Gaubas en défense ! Le Lithuanien craque sur un dernier revers. 30-30. 14:47 - Svitolina en grand danger ! 6-3 pour la Hongroise Bondar face à la tête de série n°7 Elina Svitolina ! 14:45 - Van Assche fait craquer Gaubas ! Luca Van Assche va servir pour rejoindre le deuxième tour de Roland-Garros 2026 ! 14:44 - Van Assche se libère ! Après avoir sauvé cinq balles de break sur sa mise en jeu précédente, Luca Van Assche mène 30-0 sur la mise en jeu de Gaubas à 4-4. 14:41 - Jodar rejoint le deuxième tour de Roland-Garros ! Pépite du tennis espagnol, Rafael Jodar a corrigé l'Américain Kovacevic (6-1 6-0 6-4) pour se qualifier pour le deuxième tour de Roland-Garros 2026 où il affrontera l'Australien Duckworth. 14:39 - Wawrinka enflamme le Simonne-Mathieu ! Stan Wawrinka fait de la résistance ! Sur le court Simonne-Mathieu, le Suisse renverse la vapeur et remporte la deuxième manche contre De Jong (3-6 6-3) ! 14:37 - Atmane bascule en tête ! Service gagnant de Terence Atmane qui remporte le premier set contre Thanasi Kokkinakis (7-6). 14:36 - Trois balles de set pour Atmane 6-3 pour le Français après une belle attaque croisée en coup droit. 14:34 - Rybakina s'envole 6-2 4-0 pour la Kazakh Elena Rybakina sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros. 14:32 - Wawrinka breake De Jong ! Mené une manche à zéro, Stan Wawrinka n'a pas dit son dernier mot et prend le service du Néerlandais De Jong pour mener 5-3 désormais. 14:30 - Mini-break pour Atmane ! Dans un point rallye où les deux joueurs ont visité les quatre coins du court n°6, la dernière attaque en coup droit de Kokkinakis termine dans le couloir. 2-1. 14:28 - Jeu décisif entre Kokkinakis et Atmane ! Dans ce duel de gros serveurs, Thanasi Kokkinakis pousse Terence Atmane au tie-break dans le premier set. 14:22 - Vers un tie-break pour Atmane Personne ne veut lâcher son jeu de service entre Terence Atmane et Thanasi Kokkinakis ! 6-5 pour le Français dans le premier set. 14:18 - Van Assche accroché 2-2 entre Luca Van Assche et Vilius Gaubas au premier tour de Roland-Garros 2026. 14:11 - Rybakina solide 6-2 dans le premier set pour Elena Rybakina sur le Central de Roland-Garros contre Veronika Erjavec. 14:07 - Svitolina fait ses débuts à Roland-Garros ! Sur le court Suzanne Lenglen, Elina Svitolina fait son entrée en lice à Roland-Garros 2026 face à la Hongroise Bondar. 14:06 - De Jong s'en sort ! Le lucky-loser Jesper de Jong sauve trois balles de break pour Stan Wawrinka et revient à 1-1. 14:03 - Berrettini se rapproche de Rinderknech 3-0 dans le troisième set pour Matteo Berrettini face à Marton Fucsovics ! L'Italien est à trois jeux d'affronter Arthur Rinderknech au deuxième tour de Roland-Garros 2026 ! 13:57 - Wawrinka malmené ! Premier set perdu par Stan Wawrinka contre Jesper de Jong (3-6) sur le court Simonne-Mathieu de Roland-Garros! LIRE PLUS

Les dates de Roland-Garros 2026

Le tournoi de Roland-Garros 2026 débute le 18 mai avec les premiers tours de qualification et se termine le 7 juin, date de la grande finale chez les hommes.