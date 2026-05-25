DIRECT. Roland-Garros 2026 : Monfils est en très grosse difficulté... scores et résultats

Deuxième jour de ce Roland-Garros 2026, ce lundi 25 mai, avec un programme XXL. En night session, Monfils, pour son dernier Roland-Garros, est mis à mal par Gaston.

Roland-Garros est toujours un rendez-vous incontournable et encore plus pour les Français. Pour la deuxième night session de ce Roland-Garros 2026, Monfils est en duel face à Gaston et il est mené largement. Plus tôt dans la journée, ce lundi 25 mai, le bilan a été mitigé pour le clan tricolore : Rinderknech, Van Assche et Humbert sont passés, Atmane, Mannarino, Jeanjean et Rakotomanga ont été éliminés.

Chez les têtes d'affiche, il n'y a pas eu de surprise. Pour leur entrée en lice, De Minaur, Swiatek, Rybakina Svitolina ont gagné. Un événement a ému tout le monde dans ce Roland-Garros 2026 : Wawrinka, vainqueur des Internationaux de France en 2015, a fait ses adieux au public.

Les scores en direct de Roland-Garros 2026

Suivez l'évolution des scores des rencontres de Roland-Garros 2026 du 18 mai, date des qualifications jusqu'aux grandes finales les 6 et 7 juin.

Les résultats du tableau hommes de Roland-Garros 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

Les résultats du tableau femmes de Roland-Garros 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau féminin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

En direct

21:39 - Monfils n'est pas encore mort dans ce Roland-Garros 2026 ! L'intéressé profite d'une faute directe de Gaston pour recoller dans cette deuxième manche (3-2). Il sera au service pour égaliser dans quelques minutes, mais, en attendant, il serre le poing vers ses proches. 21:37 - Roland-Garros s'emballe sur un coup de Monfils Avec un coup droit le long de la ligne, le Parisien s'offre une sixième balle de break. Les spectateurs de Roland-Garros hurlent ! Voir les images "J'ai la chiasse", "Un missile est tombé", chaleur étouffante... Les temps forts de Roland-Garros 2026 21:37 - Gaston s'accroche dans ce jeu important à Roland-Garros Il écarte une quatrième balle de break. Ce jeu dure depuis sept minutes, et Monfils, avec un passing, s'offre une nouvelle balle pour recoller. 21:34 - Jamais deux sans trois pour Monfils Monfils a été surpris par un service de gaucher. Le revers a terminé sa course dans le milieu du filet. 21:32 - Monfils rate encore le débreak Le passing n'est pas bien touché, au grand dam du public de Roland-Garros. 21:31 - Monfils gâche l'opportunité L'ancien demi-finaliste de Roland-Garros a commis une nouvelle faute en coup droit. 21:28 - Monfils se procure une balle de débreak Le Français est venu terminer le coup au filet. Le public de Roland-Garros pousse derrière le natif de Paris. 21:27 - Monfils est breaké une nouvelle fois à Roland-Garros L'intéressé a manqué un amorti, et Gaston a su en profiter (3-1). Monfils est en train de manquer sa dernière à Roland-Garros. 21:23 - Monfils ne s'en sort pas dans ce jeu Le lob du Parisien ne termine pas dans le court. Il doit défendre une troisième balle de break. 21:20 - À Roland-Garros, Gaston maintient sous pression Monfils ! Le Toulousain s'engage beaucoup, et parvient à prendre de vitesse Monfils (00-30). 21:16 - Les légendes du tennis sont à Roland-Garros Omeyer et Karabatic sont présents dans les tribunes du central de Roland-Garros. Monfils, lui, réalise une 14e faute directe et Gaston continue de faire la course en tête dans la deuxième manche (2-1). 21:13 - Monfils se réveille à Roland-Garros ! C'est probablement le meilleur jeu du Français depuis le début de la partie. Il a enchaîné une belle volée, un ace, et un coup droit gagnant. Pourvu que le show dure dans ce Roland-Garros 2026 (1-1). 21:10 - Monfils est en plein cauchemar à Roland-Garros Gaston enchaîne les montées décisives au filet (1-0). Monfils n'a pas la clé, et ses coups droits ne claquent pas. 21:10 - Gaston sert pour entamer la deuxième manche Pour l'instant, l'ambiance est feutrée à Roland-Garros. Les occasions de s'enflammer sont rares. 21:05 - À Roland-Garros, Monfils lâche la première manche à Gaston (6-2) Une nouvelle faute en revers pousse dans le précipice Monfils. Pour l'instant, le Parisien manque dans les grandes largeurs sa dernière à Roland-Garros. 21:02 - Monfils ne parvient pas à déborder Gaston Le Français sert pour rester en vie dans cette première manche, mais sa puissance ne met pas en difficulté son adversaire (00-30). 20:59 - Gaston donne du spectacle sur le central de Roland-Garros Après une belle attaque en revers, le Français vient conclure le coup au filet. Pour l'instant, face à Monfils, c'est lui le patron (5-2). 20:58 - Monfils lutte à Roland-Garros Le Français valide son engagement, mais il est emprunté physiquement (4-2). Il met d'ailleurs ses mains sur ses genoux. 20:52 - Épuisé, Ruud valide son ticket pour le 2e tour de Roland-Garros ! Le Danois, qui a souffert de la chaleur, s'est fait peur face à Safiullin (6-2, 7-6, 5-7, 0-6, 6-2). L'essentiel est assuré pour l'ancien double finaliste de Roland-Garros. 20:51 - Monfils est dominé à Roland-Garros Il a été, une nouvelle fois, dépassé par Gaston sur une attaque de coup droit (4-1). 20:50 - Ruud est en train de s'en sortir à Roland-Garros Dans la manche décisive, le Danois n'est plus qu'à un jeu d'une qualification au deuxième tour de Roland-Garros (5-2). 20:48 - En difficulté à Roland-Garros, Monfils est breaké ! Monfils réalise beaucoup de fautes de longueur en coup droit. Pour l'instant, le Français ne bouge pas très bien sur ses jambes (3-1). 20:47 - Encore un moment compliqué à Roland-Garros pour Monfils ! Le Français a tenté une montée au filet, mais il a été planté par Gaston. Ce dernier se procure une deuxième balle de break. 20:45 - Du beau monde dans les tribunes de Roland-Garros Yannick Noah est présent pour cette rencontre entre Monfils et Gaston. 20:41 - À Roland-Garros, Gaston fait la course en tête face à Monfils Monfils a envoyé une demi-volée en dehors du court. Gaston essaie de fatiguer son adversaires avec des amortis (2-1). LIRE PLUS

Les dates de Roland-Garros 2026

Le tournoi de Roland-Garros 2026 débute le 18 mai avec les premiers tours de qualification et se termine le 7 juin, date de la grande finale chez les hommes.