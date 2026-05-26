DIRECT. Roland-Garros 2026 : Sinner déroule face à Tabur, Boisson hors sujet, Kouamé légendaire... scores et résultats

Troisième jour de ce Roland-Garros 2026, ce mardi 26 mai, avec une élimination précoce de Loïs Boisson. Les bonnes surprises sont venues de Kouamé, Jacquemot et Parry tous qualifiés au second tour. le n°1 mondial Sinner entre en lice face à Tabur.

La deuxième journée de ce Roland-Garros 2026 a été marquée par les adieux de deux légendes : Wawrinka et Monfils... Le tournoi perd deux monstres, mais la quinzaine se poursuit bien évidemment ce mercredi avec un programme XXL à Roland-Garros. On suivra les débuts de Jannik Sinner en night session face à Clément Tabur et également Aryna Sabalenka. La journée a été marquée par les grands débuts en Grand Chelem de Moïse Kouamé, 17 ans, qui a battu Cilic. Deuxième temps fort de la journée, LoÏs Boisson est de retour à Roland-Garros ce mercredi face à Kalinskaya.

Les scores en direct de Roland-Garros 2026

Suivez l'évolution des scores des rencontres de Roland-Garros 2026 du 18 mai, date des qualifications jusqu'aux grandes finales les 6 et 7 juin.

Les résultats du tableau hommes de Roland-Garros 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

Les résultats du tableau femmes de Roland-Garros 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau féminin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

En direct

21:43 - Deuxième set pour Sinner (6-1, 6-3) 1h11 après le début de la rencontre, Sinner mène 2 sets à 0 (6-1, 6-3). L'Italien est dominateur mais Tabur est loin d'être fataliste. Le Français a pu gratifier le public de quelques jolis coups 21:39 - Tabur encore là (1-6, 3-5) Le Français est de plus en plus précis sur son service et parvient à dominer Sinner sur quelques rallyes. Il gagne son troisième set dans le second set (1-6, 3-5) Voir les images Il a étonné Nadal, ses origines, une maman dévouée... Les secrets de Moïse Kouamé 21:36 - Birrell revient dans le match (1-6, 6-3) Largement dominée au premier set par Jessica Pegula, l'Australienne Birrell parvient à recoller à un set partout (1-6, 6-3) 21:32 - Joli amorti de Tabur (1-6, 2-4) Le Français répond présent dans le jeu face à Sinner et parvient à faire les bons choix à l'image de ce joli amorti qui lui permet de revenir à 2-4 21:30 - Tabur ne profite pas (1-6, 1-4, 40-40) Tabur mène 40-15 sur son jeu de service mais voit Sinner réaliser deux grosse défenses pour recoller à 40-40. Le Français manque beaucoup d'opportunités 21:24 - La démonstration continue (6-1, 4-1) Difficile de faire face à un Jannik Sinner aussi clinique. L'Italien ne laisse que des liettes à Tabur et mène 6-1, 4-1 21:21 - Le joli passing de Sinner (vidéo) En vidéo le joli point de Sinner sur le service de Tabur 21:19 - ALTMAIER SURPREND ENCORE (6-4, 4-6, 6-4) L'Allemand confirme sa réputation de coupeur de têtes à Roland Garros. Il mène face à Felix Auger-Aliassime deux sets à un (6-4, 4-6, 6-4) 21:17 - Break de Sinner (1-6, 1-3) Huitième faute en coup droit de Tabur et Sinner break pour la première fois dans le 2e set (1-6, 1-3) 21:12 - Mboko passe au second tour (6-1, 6-2) Victoire sans bavure de la jeune Canadienne Mboko en deux sets face à la Tchèque Bartunkova (6-1, 6-2) 21:09 - Jeu blanc pour Tabur Petit événement sur le central. Clément Tabur réalise un jeu blanc pour recoller à 1-1 au second set face à Sinner 21:02 - Sinner survole le premier set (6-1) On voit la meilleure version de Jannik Sinner dès le premier tour. Agressif, dynamique avec des balles très profondes et une défense incroyable (6-1). Tabur loin d'être ridicule, ne peut pourtant rien faire. 20:59 - Deux Argentins qualifiés Juan Matin Cerundolo à éliminé le Britannique Fearnley en trois sets (6-2, 7-6, 7-6) et scénario presque identique pour Comesana vainqueur de Quinn (6-4, 7-6, 7-6). Plutôt dans la journée Diaz Acosta un autre Argentin a aussi gagné en 3 sets face à Zhang 20:54 - Double break pour Sinner (4-1) Sur un retour puissant de Sinner, Tabur monte vite au filet et se fait surprendre, la balle reste dans sa partie de terrain. Sinner réalise son second break et mène 4-1 dans le premier set 20:51 - Mboko survole son 1er tour (6-1, 2-1) Si Auger-Aliassime a du mal face à Altmaier, sa compatriote Mboko déroule face à Bartunkova (6-1, 2-1) 20:46 - Premier jeu pour Tavbur (1-2) Sur un revers croisé qui a pris à contre pied Jannik Sinner, Clément Tabur parvient à marquer son premier jeu (1-2) 20:44 - Quel échange ! Après avoir tenu longtemps la diagonale revers et la cadence de l'échange à plus de 20 points, Clément Tabur parvient à sauver la balle de break (0-2, 40-40) 20:39 - Bonne entame de Pegula (3-0) Jessica Pegula lance idéalement son Roland Garros 2026 avec trois jeux gagnés d'affilée face à Birrell (3-0) 20:38 - Jeu blanc pour Sinner (2-0) Sinner est injouable dans ce début de match face à Tabur. Un premier jeu blanc sur son service (2-0) 20:36 - Auger-Aliassime revient dans le match (4-6, 6-4) Beaucoup plus efficace dans le jeu de retour, Felix Auger-Aliassime recolle à un set partout face à Altmaier (6-4, 4-6) 20:35 - Sinner break d'entrée (1-0) Avec une superbe qualité de frappe et un jeu au filet dès le 1er jeu, Sinner parvient tout de suite à breaker Tabur (1-0) 20:33 - Darderi ne perd pas du temps Luciano Darderi file comme une fusée au second tour de Roland Garros 2026 après une nette victoire en 3 sets face à Ofner (7-6, 6-2, 6-3) 20:31 - Auger-Aliassime rate le coche (4-6, 5-4) Alors qu'il avait l'opportunité de revenir à un set partout, le Canadien cède le 9ème jeu face à Altmaier (5-4) 20:30 - Entrée en lice de Sinner (vidéo) Revivez les entrées de Sinner et Clément sur le central 20:24 - Ressortir avec aucun regret Le tirage au sort de Roland-Garros n’a pas épargné Clément Tabur. Le Français, 171e mondial, affrontera dès le premier tour le numéro un mondial Jannik Sinner, un adversaire qu’il espérait éviter. « Ça a fait bizarre quand je l’ai vu. Ma première impression, c’était que j’étais dégoûté. C’était le seul gars que je ne voulais pas tirer et je tombe sur lui », a reconnu l’Angevin dimanche. Passée la déception, le Français préfère désormais savourer l’événement : « En discutant un peu avec les coaches et en prenant conscience de l’événement, ça va être un truc de fou. » Opposé à l’un des grands favoris du tournoi, Tabur veut surtout profiter de cette affiche prestigieuse et « en ressortir avec aucun regret ». LIRE PLUS

Les dates de Roland-Garros 2026

Le tournoi de Roland-Garros 2026 débute le 18 mai avec les premiers tours de qualification et se termine le 7 juin, date de la grande finale chez les hommes.