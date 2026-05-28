DIRECT. Roland-Garros 2026 : après l'immense performance de Kouame, Parry l'imite et rejoint le 3e tour, Sinner déjà éliminé ! Scores et résultats

Suite et fin du 2e tour ce jeudi sous une chaleur une nouvelle fois extrême du côté de Roland-Garros avec une immense sensation et l'élimination de Jannik Sinner, diminué physiquement.

Une journée de folie à Roland-Garros. La grosse sensation et même le séisme ce jeudi avec l'élimination du numéro 1 mondial et grand favori, Jannik Sinner. L'Italien, largement dominateur face à Cerundolo, menant deux manches à rien et devant dans le 3e set, semble s'être blessé à la hanche ou la jambe et n'a pas pu continuer à jouer. S'il n'a pas abandonné, il a été balayé par l'Argentin qui s'impose 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Du côté des Français, quelle journée avec la qualification au 3e tour d'un Moïse Kouamé héroïque face à Vallejo en s'imposant en cinq sets, dans un super tie break. Diane Parry a fait de même, avec plus de facilité, en écartant l'Américaine Ann Li en deux sets (6-3, 6-4).

Les scores en direct de Roland-Garros 2026

Suivez l'évolution des scores des rencontres de Roland-Garros 2026 du 18 mai, date des qualifications jusqu'aux grandes finales les 6 et 7 juin.

Les résultats du tableau hommes de Roland-Garros 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

Les résultats du tableau femmes de Roland-Garros 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau féminin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

En direct

18:54 - Ruzic-Keys - Le premier set pour l'Américaine (4-6, 0-0) Pour le moment, sur le court n°14 de Roland-Garros, la hiérarchie est respectée. La tête de série n°19 empoche le premier set contre la Croate Ruzic. 18:50 - Van Assche-Nakashima - Van Assche s'en sort (2-2) Malgré un jeu difficile pour Van Assche, le Français empoche sa mise en jeu et parvient à revenir à hauteur de Nakashima dans ce début de match plutôt dominé par l'Américain. Voir les images De nombreuses histoires d'amour, le ski, la PlayStation... Les secrets de Jannik Sinner 18:46 - Sabalenka-Jacquemot - Jacquemot reste au contact (4-4) Une première manche toujours aussi indécise entre la numéro une mondiale et la Française sur le court central de Roland-Garros. 18:42 - Gauff-Sherif - Le premier set pour l'Américaine (6-3, 0-0) La tête de série n°4 de ce Roland-Garros 2026 prend l'avantage dans ce match du 2e tour. Elle a empoché le premier set face à l'Égyptienne Mayar Sherif. 18:40 - Sabelenka-Jacquemot - La numéro une mondiale empruntée (3-3) Rien n'est facile pour le moment pour la numéro une mondiale. Aryna Sabalenka est embêtée par Elsa Jacquemot et vit des jeux de services assez compliqués. 18:36 - Sabalenka-Jacquemot - La Française revient à hauteur ! (3-3) C'est un premier set très intéressant pour la Française. Elsa Jacquemot efface totalement son break de retard et pose des problèmes à Aryna Sabalenka dans cette rencontre du 2e tour de Roland-Garros 2026. 18:33 - Van Assche-Nakashima - Un joli défi pour le Français (0-0) C'est parti pour Luca Van Assche sur le court n°7 de Roland-Garros. Le Français affronte la tête de série n°31, Brandon Nakashima. 18:32 - Sabalenka-Jacquemot - La belle réponse de Jacquemot (3-2) Une superbe réaction de la part d'Elsa Jacquemot. Cette dernière efface son break face à Sabalenka et recolle à la numéro une mondiale. 18:30 - Comesana-Darderi - Petite sensation sur le court n°6 à Roland-Garros (7-6, 0-0) La tête de série n°14, Luciano Darderi, perd le premier set face à l'Argentin Francisco Comesana. 18:29 - Sabalenka-Jacquemot - Le premier break sur le Central de Roland-Garros (3-1) C'est cruel pour la Française. Jacquemot s'était octroyé deux balles de break sur la mise en jeu de Sabelanka avant de céder. Dans la foulée, la numéro une mondiale parvient à faire le break. 18:22 - Sabalenka-Jacquemot - Des opportunités pour la Française (1-1) Pas l'entame rêvée pour la Biélorusse. Aryna Sabalenka doit maintenant s'employer pour sauver des balles de break et repasser devant dans ce début de rencontre du 3e tour de Roland-Garros 2026. 18:17 - Sabalenka-Jacquemot - La Française s'en sort (1-1) Grâce à un ace sur deuxième balle, Elsa Jacquemot ouvre son compteur dans ce match du 3e tour de Roland-Garros face à la meilleure joueuse du monde. 18:16 - Sabalenka-Jacquemot - Déjà un jeu difficile (1-0) Elsa Jacquemot doit déjà s'employer pour essayer de revenir à hauteur de la numéro une mondiale. 40-40 sur son service. 18:12 - Sakkari-Liu - Sakkari se qualifie au 3e tour de Roland-Garros (6-7, 6-3, 6-3) Après avoir laissé filer la première manche, la Grecque a su rester mobilisée pour renverser Liu et se qualifier pour le 3e tour de ce Roland-Garros 2026. Elle affrontera l'étonnante Maja Chwalinska qui a fait tomber Elise Mertens plus tôt aujourd'hui (6-4, 6-0). 18:10 - Sabalenka-Jacquemot - L'immense défi pour la Française débute (0-0) Face à la numéro une mondiale, la Française Elsa Jacquemot doit faire un véritable exploit pour créer la sensation. Cette journée de Roland-Garros a déjà apporté son lot de surprises. Pourquoi pas une nouvelle ! #RolandGarros | Elsa Jacquemot s'apprête à défier la n1 mondiale !



La Française affronte Aryna Sabalenka sur le Philippe-Chartrier.



Suivez le direct : https://t.co/Ne8qRu5Iin pic.twitter.com/4wpvJGLbDC — francetvsport (@francetvsport) May 28, 2026 18:01 - Landaluce-Kopriva - Remontada validée pour le jeune Espagnol (1-6, 2-6, 6-4, 7-5, 6-0) À 20 ans, Martin Landaluce réussit un sacré coup en écartant Vit Kopriva après avoir été mené deux sets à rien. Le 69e joueur mondial sera opposé au tombeur de Jannik Sinner, Juan Manuel Cerundolo. 17:58 - Kasatkina-Bandecchi - On connait l'adversaire du match entre Jacquemot et Sabalenka C'est le prochain match à venir sur le court central de Roland-Garros. Elsa Jacquemot affronte la numéro une mondiale Aryna Sabalenka. Et celle qui remportera cette rencontre affrontera l'Australienne Daria Kasatkina qui a éliminé Susan Bandecchi en deux sets (7-5, 7-6). 17:56 - Auger Aliassime-Burruchaga - Ça va beaucoup mieux pour le Canadien (4-6, 6-0, 0-0) Félix Auger-Aliassime a du répondant et il l'a prouvé dans le deuxième set en corrigeant Burruchaga. Ce dernier va devoir être fort mentalement pour retrouver un peu de confiance. 17:54 - Gauff-Sherif - Le break est déjà fait ! (2-0) Coco Gauff ne perd pas de temps dans ce début de match et prend déjà le service de son adversaire. Vers la voie royale pour le 3e tour de Roland-Garros pour la quatrième mondiale ? 17:50 - Hurkacz-Tiafoe - L'Américain s'en sort ! (6-7, 7-6, 6-4, 6-7, 4-6) Encore un énorme match aujourd'hui à Roland-Garros. Après 4h43 de combat entre le Polonais et l'Américain, c'est bien Frances Tiafoe (n°19) qui a fait respecter la hiérarchie. WHAT IT MEANS!! #RolandGarros pic.twitter.com/TXUbYQ5vS1 — Roland-Garros (@rolandgarros) May 28, 2026 17:47 - Gauff-Sherif - La quatrième mondiale en piste à Roland-Garros (1-0) L'Américaine, tête de série n°4 de ce Roland-Garros 2026, va tenter d'éviter le piège avec cette affiche contre la joueuse égyptienne Mayar Sherif. 17:45 - Putintseva-Osorio - Un match marathon qui se termine (5-7, 7-6, 5-7) Toujours dans le tableau féminin de ce Roland-Garros 2026, Camila Osorio est venue à bout de Yulia Putintseva en trois manches et 3h30 de bataille. 17:44 - Li-Parry - Parry rejoint le 3e tour de Roland-Garros (3-6, 4-6) Une superbe performance. La Française Diane Parry a dominé la tête de série n°30 de Roland-Garros 2026, l'Américaine Ann Li. Elle affrontera Amanda Anisimova (n°6) au prochain tour. 17:41 - Li-Parry - La Française n'est pas encore sortie d'affaire (3-6, 4-5) Alors qu'elle sert pour le gain du match, Diane Parry semble se tendre un peu. Ce n'est pas facile de finir un match qui ouvre les portes du 3e tour de Roland-Garros. 17:35 - Landaluce-Kopriva - Un 5e set sur le court n°9 de Roland-Garros (1-6, 2-6, 6-4, 7-5, 0-0) L'Espagnol a absolument tout renversé face à Kopriva, tombeur de Moutet au premier tour de Roland-Garros 2026. Landaluce emmène donc son adversaire dans un ultime set. LIRE PLUS

Les dates de Roland-Garros 2026

Le tournoi de Roland-Garros 2026 débute le 18 mai avec les premiers tours de qualification et se termine le 7 juin, date de la grande finale chez les hommes.