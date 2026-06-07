DIRECT. Roland-Garros 2026 : l'entame impressionnante de Zverev face à Cobolli en finale, score et résultat
Le dénouement de ce Roland-Garros 2026 c'est ce dimanche avec la finale messieurs entre Alexander Zverev et Flavio Cobolli.
Roland-Garros 2026, c'est bientôt fini ! Ce samedi, les spectateurs présents à la Porte d'Auteuil ont pu assister à la finale dames des Internationaux de France ce samedi. Au terme d'une finale à sens unique contre Maja Chwalinska (6-3 6-2), Mirra Andreeva a soulevé la coupe Suzanne Lenglen. La tête de série n°8 remporte son premier titre en Grand Chelem, à seulement 19 ans. Ce dimanche, la finale du tableau messieurs oppose le n°3 mondial et favori Alexander Zverev à la tête de série n°10 Flavio Cobolli.
Les résultats du tableau hommes de Roland-Garros 2026
Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres et le score en temps réel des matchs en cours.
Les résultats du tableau femmes de Roland-Garros 2026
Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau féminin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres et le score en temps réel des matchs en cours.
16:31 - Zverev écarte une balle de break ! (6-1, 3-3)
Pour la première fois de cette finale de Roland-Garros 2026, Alexander Zverev a dû s'employer pour écarter une balle de break.
16:29 - Un passing et une opportunité ! (1-6, 3-3)
Cobolli est de retour à 30-30 sur le service de Zverev grâce à un passing de revers parfait. Et si l'Italien relançait totalement cette finale de Roland-Garros 2026.
16:28 - Cobolli s'énerve (1-6, 3-3)
L'Italien est dominé dans cette finale de Roland-Garros 2026 et continue de s'énerver en se retournant régulièrement vers son clan.
16:27 - Les jeux défilent (1-6, 3-3)
Flavio Cobolli trouve enfin un peu de sérénité sur ces jeux de service. Il est désormais moins inquiété et revient à trois jeux partout dans cette deuxième manche.
16:21 - Le jeu blanc (6-1, 3-2)
Alexander Zverev continue d'être imperturbable dans cette finale de Roland-Garros 2026. Il faut dire qu'il est bien aidé par des services puissants.
16:18 - Une première dans cette finale de Roland-Garros (1-6, 2-2)
Un jeu de service tranquille pour Cobolli et c'est inédit dans cette finale de Roland-Garros 2026. L'Italien va chercher le public.
16:17 - Piégé sur deuxième (1-6, 1-2)
Après avoir réussi deux belles premières pour mener 30-0, Cobolli se fait punir sur deuxième balle.
16:14 - Zverev pas inquiété (6-1, 2-1)
L'Allemand continue de maitriser très facilement ses jeux de service et repasse déjà devant dans cette deuxième manche de la finale de Roland-Garros 2026.
16:12 - Un bon jeu de service pour Cobolli (1-6, 1-1)
L'attitude a changé ! Flavio Cobolli revient à un jeu partout grâce à un ace extérieur et s'encourage dans la foulée.
16:10 - Cobolli s'encourage (1-6, 0-1)
Après un revers raté de Zverev, Cobolli tente de se donner du courage en serrant le poing et en laissant exprimer ses émotions. L'Italien cherche le déclic.
16:08 - Zverev déjà en tête (6-1, 1-0)
L'Allemand est sur sa lancée dans cette finale de Roland-Garros 2026. Il empoche facilement son jeu de service du deuxième set après s'être promené dans la première manche.
16:07 - Les premières balles fusent (6-1, 0-0)
Le pourcentage de premières de Zverev ne faiblit pas. Ça fait très mal à Cobolli.
16:05 - Zverev est de retour (6-1, 0-0)
Après avoir remporté le premier manche, Alexander Zverev a fait un court passage aux vestiaires. La deuxième manche de cette finale de Roland-Garros 2026 va débuter.
16:01 - Zverev mène une manche à zéro en finale de Roland-Garros (6-1, 0-0)
C'était une promenade de santé pour le troisième mondial. Alexander Zverev remporte aisément le premier set contre un Flavio Cobolli qui n'est toujours pas entré dans cette finale de Roland-Garros.
16:00 - La réussite en plus pour Zverev (5-1)
Tout va dans le sens du joueur allemand dans ce premier set. Il bénéficie encore de la bande du filet pour remporter un point. Zverev se retrouver à deux points du set.
15:58 - Zverev s'en sort (5-1)
Alors que Cobolli s'agace, Zverev, quant à lui, déroule et se rapproche du gain de la première manche. Cette finale de Roland-Garros 2026 est, pour le moment, à sens unique.
15:57 - 30-30 sur le service de Zverev (4-1)
Cobolli a une petite ouverture dans cette finale de Roland-Garros 2026. Va-t-il en profiter ?
15:55 - Cobolli s'agace (1-4)
Après une nouvelle faute en longueur, Cobolli montre déjà des signes de frustration dans cette finale de Roland-Garros 2026.
15:52 - Le double break dans cette finale de Roland-Garros 2026 (4-1)
Une première manche à sens unique pour le moment. Alexander Zverev prend le service de Flavio Cobolli pour la deuxième fois de cette finale de Roland-Garros et s'envole.
15:51 - Deux nouvelles opportunités (3-1)
Cobolli commet une nouvelle faute sur coup droit et offre deux balles de break à Zverev qui pourrait s'envoler dans cette première manche.
15:48 - Zverev remporte son jeu de service (3-1)
Le joueur allemand reprend deux jeux d'avance dans cette finale de Roland-Garros 2026 avec un coup droit qui prend la ligne.
15:47 - Zverev se trompe (2-1)
Alors qu'il avait l'occasion de conclure ce jeu de service, Zverev rejoue sur Cobolli qui réalise un magnifique passing de revers pour revenir à 30-40.
15:44 - La grossière faute ! (2-1)
Zverev réalise une amortie bien trop longue qui offre à Cobolli l'occasion de mener 15-0. Sauf que l'Italien a trop poussé son coup droit qui finit en dehors des limites du court.
15:42 - Cobolli débloque son compteur (1-2)
Bonne nouvelle pour le joueur italien qui marque son premier jeu dans cette finale de Roland-Garros avec la manière.
15:41 - Un sacré coup droit (0-2)
Cobolli libère son bras sur ce violent coup droit qui accroche la ligne de fond de court. Il mène 30-15 sur son jeu de service.
Les dates de Roland-Garros 2026
Le tournoi de Roland-Garros 2026 débute le 18 mai avec les premiers tours de qualification et se termine le 7 juin, date de la grande finale chez les hommes.