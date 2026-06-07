DIRECT. Roland-Garros 2026 : l'entame impressionnante de Zverev face à Cobolli en finale, score et résultat

Le dénouement de ce Roland-Garros 2026 c'est ce dimanche avec la finale messieurs entre Alexander Zverev et Flavio Cobolli.

Roland-Garros 2026, c'est bientôt fini ! Ce samedi, les spectateurs présents à la Porte d'Auteuil ont pu assister à la finale dames des Internationaux de France ce samedi. Au terme d'une finale à sens unique contre Maja Chwalinska (6-3 6-2), Mirra Andreeva a soulevé la coupe Suzanne Lenglen. La tête de série n°8 remporte son premier titre en Grand Chelem, à seulement 19 ans. Ce dimanche, la finale du tableau messieurs oppose le n°3 mondial et favori Alexander Zverev à la tête de série n°10 Flavio Cobolli.

Les résultats du tableau hommes de Roland-Garros 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres et le score en temps réel des matchs en cours.

Les résultats du tableau femmes de Roland-Garros 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau féminin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres et le score en temps réel des matchs en cours.

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Les dates de Roland-Garros 2026

Le tournoi de Roland-Garros 2026 débute le 18 mai avec les premiers tours de qualification et se termine le 7 juin, date de la grande finale chez les hommes.