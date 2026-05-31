DIRECT. Roland-Garros 2026 : Swiatek dominée, Jodar, Zverev attendus, les 8es de finale lancés, scores et résultats

Début des huitièmes de finale de Roland-Garros 2026 ce dimanche 31 mai. La tâche ne s'annonce pas aisée pour les deux favoris, Iga Swiatek et Alexander Zverev.

Le troisième tour de Roland-Garros 2026 a été marqué par plusieurs éliminations retentissantes. Novak Djokovic et Coco Gauff ont quitté prématurément le tournoi, rejoignant Jannik Sinner parmi les tête de séries éliminées et ouvrant considérablement les tableaux masculin et féminin. Tous les ingrédients sont désormais réunis pour une deuxième semaine passionnante. Les huitièmes de finale débutent ce dimanche 31 mai avec un duel prometteur entre Iga Świątek et Marta Kostyuk, avant une très attendue affiche en session de soirée entre João Fonseca et Casper Ruud.

Les scores en direct de Roland-Garros 2026

Suivez l'évolution des scores des rencontres de Roland-Garros 2026 du 18 mai, date des qualifications jusqu'aux grandes finales les 6 et 7 juin.

Les résultats du tableau hommes de Roland-Garros 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

Les résultats du tableau femmes de Roland-Garros 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau féminin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

En direct

12:30 - Cirestea-Wang - Cirstea s'envole (6-3, 4-2) Menée 2-1 dans le second set, Cirstea hausse le curseur et enchaîne trois jeux d'affilée. Elle mène 4-2 face à Wang dans cette seconde manche 12:27 - Kostyuk-Swiatek - Swiatek n'y arrive pas (3-6, 1-1) Encore un break concédé par la Polonaise, elle laisse Kostyuk revenir à 1-1 dans le 2e set. Swiatek a enfin trouver de l'adversité dans ce Roland-Garros 2026 Voir les images Il a étonné Nadal, ses origines, une maman dévouée... Les secrets de Moïse Kouame 12:19 - Kostyuk-Swiatek - Swiatek repart du bon pied (3-6, 1-0) Iga Swiatek break d'entrée Kostyuk dans le 2e set et montre une très bonne réaction après la perte du premier set (3-6, 1-0) 12:17 - Cirstea-Wang - Wang passe devant (6-3, 1-2) La Chinoise est très combative face à Cirstea, elle sauve deux balles de break sur (1-1, 15-40) et mène désormais 2 jeux à 1 face à Cirstea dans le 2ème set 12:12 - Cirstea-Wang - Wang n'a pas dit son dernier mot (6-3, 1-1) La Chinoise débreak tout de suite dans le second set et revient à 1 jeu partout face à Cirstea 12:09 - Kostyuk-Swiatek - Premier set pour Kostyuk (5-7) Magnifique passing de Marta Kostyuk sur une montée au filet de Swiatek et l'Ukrainienne parvient à convertir sa première balle de set. 7-5 pour Kostyuk qui est la première à avoir pris un set à Swiatek au Roland-Garros 2026 12:08 - Cirstea-Wang - Cirstea sur sa lancée (6-3, 1-0) Premier jeu et premier break de Sorana Cirstea dans le deuxième set face à La Chinoise Wang (6-3, 1-0) 12:04 - Kostyuk-Swiatek - Kostyuk met la pression sur Swiatek (6-5) Marta Kostyuk parvient à confirmer son break et mène désormais 6-5 dans le premier set face à Swiatek 12:03 - La balle de set de Cirstea (vidéo) Revivez en images la balle du premier set de Sorana Cirstea face à Wang Xiy #RolandGarros | ???????? La première manche pour Sorana Cîrstea face à

Xiyu Wang !



???? Le direct sur la chaîne sport : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/TXSi0W2eft — francetvsport (@francetvsport) May 31, 2026 11:58 - Kostyuk-Swiatek - Kostyuk redoutable (5-5) Enorme défense de l'Ukrainienne qui parvient à débreaker encore une fois Iga Swiatek et revenir à 5-5 dans ce premier set 11:57 - Cirstea-Wang - Cirstea concrétise enfin (6-3) Sorana Cirstea parvient enfin à gagner le premier set en remportant le 9e jeu (6-3) face à Wang 11:54 - Kostyuk-Swiatek - Swiatek repasse devant (4-5) En mettant un peu plus d'intensité dans ses frappes, Swiatek parvient à breaker une nouvelle fois Kostyuk. Elle mène 5-4 et s'apprête à servir pour le gain du premier set 11:51 - Kostyuk-Swiatek - Deux balles de break sauvées (4-4, 40-40) Marta Kostyuk parvient à revenir de 15-40 à 40-40 en sauvant deux balles de break dans un jeu capital 11:46 - Kostyuk-Swiatek - Débreak blanc pour Kostyuk (4-4) Jeu de service totalement raté pour Iga Swiatek, elle laisse Kostyuk débreaker avec un jeu blanc et recoller à 4-4 dans ce premier set 11:45 - Cirstea-Wang - Réaction de Wang (5-2) Menée 5 jeux à 1, Wang parvient enfin à breaker Cirstea en sauvant même une balle de set. Elle revient à 2-5 11:43 - Kostyuk-Swiatek - Break pour Swiatek (3-4) Après un long échange de plus de 20 coups conclut par un revers croisé à deux mains, Iga Swiatek parvient à breaker Swiatek (4-3) 11:36 - Cirstea-Wang - Cirstea fait le trou (5-1) Grosse démonstration de la Roumaine qui domine Wang dans ce premier set, deux breaks et une avance de 4 jeux pour Cirstea (5-1) 11:32 - 25 ans aujourd'hui Iga Świątek fête ses 25 ans ce 31 mai, en pleine quinzaine de Roland-GarroS. La Polonaise possède déjà un impressionnant palmarès avec six titres du Grand Chelem à son actif : quatre à Roland-Garros (2020, 2022, 2023 et 2024), un à l'US Open (2022) et un à Wimbledon (2025). V 11:26 - Cirstea-Wang - Break de Cirstea (3-1) La Roumaine prend un ascendant sur Wang et parvient à breaker la première dans ce premier set. 3-1 pour Cirstea 11:25 - Kostyuk-Swiatek - Kostyuk s'en sort bien (2-1) Menée 0-30 sur son jeu de service, Kostyuk parvient à enchaîner quatre jolis points pour marquer son second jeu face à Swiatek (2-1) 11:20 - Cirstea-Wang - Cirstea prend les commandes (2-1) Suite à un jeu solide, Sorana Cirstea mène 2 jeux à 1 et prend la tête dans ce premier set 11:13 - Kostyuk-Swiatek - Un ace pour conclure (1-0) Beaucoup de qualité et d'intensité dans les frappes entre Kostyuk et Swiatek sur ce premier jeu. L'Ukrainienne conclut le jeu après 7 minutes par un ace sur l'extérieur 11:12 - Kostyuk-Swiatek - Balle trop longue (40-40) L'Ukrainienne manque la balle du premier jeu pour une balle trop longue alors qu'elle dominait l'échange face à Swiatek 11:05 - Une météo plus clémente Après une première semaine marquée par une chaleur étouffante, joueurs, joueuses et spectateurs devraient apprécier le net rafraîchissement attendu pour le début de la deuxième semaine. Les températures ont chuté d'une dizaine de degrés en l'espace d'une journée et le mercure ne devrait pas dépasser les 22 °C ce dimanche. 11:02 - Entrée des joueuses ! Les joueuses font leur entrée sur les courts pour le début de l'échauffement LIRE PLUS

Les dates de Roland-Garros 2026

Le tournoi de Roland-Garros 2026 débute le 18 mai avec les premiers tours de qualification et se termine le 7 juin, date de la grande finale chez les hommes.