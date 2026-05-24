DIRECT. Roland-Garros 2026 : Géa ouvre le bal face à Khachanov, scores et résultats du 1er tour

Coup d'envoi officiel des Internationaux de France de Roland-Garros avec un programme de folie ce dimanche 24 mai.

Roland-Garros est toujours un rendez-vous incontournable avant l'été pour les joueurs. Cette année, pas de remake de la finale entre Sinner et Alcaraz puisque le double tenant du titre est forfait pour plusieurs semaines en raison d'une blessure au poignet. Le champ est donc libre pour l'Italien qui ne semble pas avoir de gros rival sur la quinzaine... On suivra tout de même le parcours de l'éternel Novak Djokovic. Touché à la hanche, Arthur Fils, l'une des meilleures chances tricolores, a dû déclarer forfait. Chez les femmes, Sabalenka voudra enfin conjurer le sort et remporter Roland-Garros après sa défaite très douloureuse de l'année dernière face à Gauff...

Les scores en direct de Roland-Garros 2026

Suivez l'évolution des scores des rencontres de Roland-Garros 2026 du 18 mai, date des qualifications jusqu'aux grandes finales les 6 et 7 juin.

Les résultats du tableau hommes de Roland-Garros 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau masculin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

Les résultats du tableau femmes de Roland-Garros 2026

Retrouvez tous les résultats des matchs du tableau féminin de Roland-Garros avec une mise à jour quelques minutes après la fin des rencontres.

En direct

11:42 - Balle de break écartée Arthur Géa commet une nouvelle double faute avant de la sauver sur une montée au filet conclue par un smash. 11:37 - Géa serre le poing ! Plus offensif dans ce dernier point, Arthur Géa envoie un missile en revers poussant le Russe à la faute. 4-1 pour Khachanov et Géa va tenter de revenir à 4-2. 11:36 - De nombreuses fautes directes Déjà 17 fautes directes pour Arthur Géa. 11:35 - Géa stoppe l'hémorragie Trois balles de débreak pour Arthur Géa qui met plus de poids dans sa balle tout en variant davantage les zones. 11:33 - Khachanov s'envole ! Double break et Karen Khachanov prend le service de Géa pour la deuxième fois du set. 11:32 - Deux balles de double break Sur son deuxième coup, Arthur Géa envoie son revers dans le bas du filet. Deux balles de 4-0 pour Khachanov. 11:30 - Les points défilent Septième point consécutif remporté par Karen Khachanov ! 11:28 - Khachanov confirme son break Service gagnant au T pour Karen Khachanov qui mène 3-0 dans ce premier set face au Français Arthur Géa ! 11:26 - Maroszan prend la tête Dans un duel accroché face au Serbe Miomir Kecmanovic, Fabio Maroszan mène 3-1. 11:25 - Khachanov fait le break ! Double faute d'Arthur Géa qui offre le break à Karen Khachanov. 11:24 - Géa en danger Sur le court Suzanne Lenglen, la montée au filet d'Arthur Géa est trop timide et Karen Khachanov trouve un passing coup droit croisé. 11:21 - Occasion manquée pour Géa Arthur Géa a eu une balle de break mais Karen Khachanov l'a sauvé. Premier jeu pour le Russe. 11:17 - Quelle intensité ! Échange de 22 coups sur le court Suzanne Lenglen et Arthur Géa fait craquer Karen Khachanov ! 11:16 - Kostyuk break déjà Opposée à l'Espagnole Selekhmeteva sur le court Simonne-Mathieu, Marta Kostyuk mène 2-0 avec le break en poche. 11:14 - Géa donne le ton ! Premier échange sur le court Suzanne Lenglen et Arthur Géa trouve un bel angle croisé court qui pousse Karen Khachanov à tenter un coup gagnant, en vain. 11:10 - C'est parti pour ce Roland-Garros 2026 ! Les premiers matchs de Roland-Garros 2026 viennent de débuter ! C'est parti pour cette grande quinzaine sur la terre battue parisienne ! 11:07 - Place à l'échauffement ! Les premières balles sont échangées sur le court Suzanne Lenglen ! À noter que c'est le premier affrontement entre Karen Khachanov et Arthur Géa. 11:05 - Géa fait son entrée ! Opposé au Russe et tête de série n°15 Karen Khachanov, Arthur Géa est applaudi à son entrée sur le court Suzanne Lenglen. Bel affrontement à venir pour le Français, 140e mondial. 11:03 - Les tribunes se remplissent ! Alors que les matchs vont bientôt débuter sur la terre battue parisienne, les tribunes des courts annexes sont déjà bien pleines ! 10:59 - Début imminent ! Dans quelques minutes, Roland-Garros 2026 va officiellement débuter pour deux semaines ! 10:54 - Une première pour 9 joueurs dont 3 Français À Roland-Garros 2026, neuf joueurs dans le tableau principal masculin vont faire leurs débuts : Moise Kouamé

Federico Cina

Thomas Faurel

Juan Carlos Prado Angelo

Daniel Merida

Adolfo Daniel Vallejo

Toby Samuel

Luka Pavlovic

Andrea Pellegrino 10:47 - Le conseil d'une légende à Zverev Légende du tennis mondial, Jim Courrier s'est confié à nos confrères d'Eurosport sur les chances d'Alexander Zverev à Roland-Garros 2026 avant de lui adresser quelques conseils : "Il sait ce qu'il a à faire : rester déterminé et continuer à jouer un tennis agressif en toutes circonstances. S'il y parvient, il se donnera une chance, car il se retrouve régulièrement dans la phase décisive de ces tournois, lors de la deuxième semaine. Il faut simplement persévérer et saisir sa chance. Peut-être qu'alors, son tour finira par arriver. Oui. Si j'étais à la place d'Alexander Zverev, le joueur dont j'essaierais de m'inspire, c'est Stan Wawrinka. Il peut connaître une évolution similaire. Wawrinka était un très bon joueur, mais il est devenu un grand joueur à l'approche de la trentaine, en gagnant en puissance sur son coup droit et en travaillant son service avec Magnus Norman. Et cela lui a permis de remporter trois tournois du Grand Chelem. Donc, c'est possible, et je ne pense pas que Zverev renoncera avant d'y être parvenu". 10:41 - 22 joueurs français, un record Pour cette édition 2026 de Roland-Garros, il y a 22 représentants français dans le tableau masculin. Un record absolu pour le tennis français depuis 58 ans. En 1968, 25 Français avaient défendu leur chance dans des circonstances spéciales. Le juge-arbitre Pierre Ostertag avait visiblement mal géré le nombre d'admissions dans le tableau final. 10:35 - Trois Bleus sur le court Simonne-Mathieu, le programme Pour ce début de Roland-Garros 2026, le court Simonne-Mathieu aura un accent français avec pas moins de trois joueurs tricolores qui vont faire leur entrée en lice : Marta Kostyuk (UKR, N°15) - Oksana Selekhmeteva (RUS)

Katie Volynets (USA) - Clara Burel (FRA, W)

Titouan Droguet (FRA, W) - Jakub Mensik (CZE, N°26)

- Jakub Mensik (CZE, N°26) Joao Fonseca (BRE, N°28) - Luka Pavlovic (FRA, Q) 10:28 - Les matchs du jour sur le court Suzanne Lenglen Sur le court Suzanne Lenglen, les matchs vont débuter à 11h avec l'entrée en lice de Karen Khachanov face au Français Arthur Géa. On retrouve également un duel alléchant chez les dames entre Hailey Baptiste et une ancienne vainqueur à Paris, Barbora Krejcikova ou encore Taylor Fritz et la jeune pépite tricolore, Ksenia Efremova. Karen Khachanov (RUS, N°13) - Arthur Gea (FRA, W)

Hailey Baptiste (USA) - Barbora Krejcikova (CZE)

Taylor Fritz (USA, N°7) - Nishesh Basavareddy (USA, W)

Ksenia Efremova (FRA, W) - Sorana Cirstea (ROU, N°18) LIRE PLUS

Les dates de Roland-Garros 2026

Le tournoi de Roland-Garros 2026 débute le 18 mai avec les premiers tours de qualification et se termine le 7 juin, date de la grande finale chez les hommes.