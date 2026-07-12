Coupe du monde 2026 : 4 géants au rendez-vous, les dates et affiches des demi-finales sont connues... Derniers résultats

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Suivez en direct les dernières actus sur la compétition, le calendrier des matchs, le tableau complet de la phase finale et tous les résultats.

L'Essentiel

Les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 sont désormais terminés. La France a validé jeudi son billet en dominant le Maroc (2-0), tout comme l’Espagne, qui a écarté la Belgique vendredi (2-1). L’Angleterre s’est, elle, qualifiée ce samedi en venant à bout de la Norvège après prolongation (2-1). L’Argentine a fait de même en battant difficilement la Suisse, également après prolongation (3-1).

La demi-finale France-Espagne se jouera mardi 14 juillet à partir de 21 heures. Touché à la cheville face au Maroc, Kylian Mbappé s’est montré rassurant après la rencontre. Sa participation à ce choc ne susciterait pas d’inquiétude à ce stade.

L'autre demi-finale, Angleterre-Argentine, se jouera mercredi 15 juillet à partir de 21 heures, à Atlanta.

En direct

05:44 - L'Argentine élimine la Suisse après prolongation (3-1) L'Argentine a encore souffert mais l'Argentine réussit encore à franchir un tour dans cette Coupe du monde 2026 ! L'Albiceleste bat la Suisse après prolongation (3-1), grâce à des buts de Mac Allister (10e), Julian Alvarez (112e) et Lautaro Martinez (120e+1), alors que Ndoye avait égalisé (67e). L'Argentine affrontera donc l'Angleterre mercredi en demi-finale ! 05:42 - Lautaro Martinez marque le 3e but de l'Argentine ! L'Argentine met fin au suspense grâce à Lautaro Martinez ! Les Suisses, tous devant, se font prendre en contre dans le temps additionnel. Almada bute d'abord sur Kobel mais Lautaro a bien suivi et marque du plat du pied de volée. 3-1 pour l'Argentine ! 05:32 - Alvarez inscrit un but fantastique ! 2-1 pour l'Argentine ! L'Argentine prend l'avantage dans cette prolongation grâce à Julian Alvarez ! Le buteur argentin enroule une frappe sensationnelle à l'entrée de la surface côté gauche pour envoyer le ballon dans la lucarne opposée. Kobel ne peut rien faire et l'Argentine mène 2-1 ! 05:06 - C'est parti pour la prolongation dans cet Argentine - Suisse C'est parti pour cette prolongation entre l'Argentine et la Suisse ! Ce sont les Argentins qui entament ces 30 minutes avec le ballon. 05:01 - C'est terminé ! Place à la prolongation entre l'Argentine et la Suisse C'est fini pour le temps réglementaire entre l'Argentine et la Suisse (1-1) ! Les deux équipes vont disputer la prolongation (deux périodes de 15 minutes) pour tenter de se départager avant la séance de tirs au but. 04:29 - Ndoye égalise pour la Suisse (1-1) ! Les compteurs sont remis à zéro dans cette rencontre ! Sur la gauche, Ndoye réalise un superbe une-deux avec Rodriguez et peut ensuite ajuster dans la surface Martinez en ouvrant son pied. C'est superbe et ça fait 1-1 entre l'Argentine et la Suisse ! 03:11 - Mac Allister donne l'avantage à l'Argentine (1-0) ! L'Argentine prend déjà l'avantage dans ce match ! Sur ce deuxième corner frappé par Messi, Mac Allister dévié au premier poteau et envoie le ballon de la tête dans le petit filet opposé. C'est superbe et ça fait 1-0 pour l'Albiceleste ! 03:00 - C'est parti pour Argentine - Suisse ! L'arbitre portugais João Pinheiro siffle le coup d'envoi du dernier quart de finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Argentine et la Suisse ! C'est parti à Kansas City. 01:47 - C'est terminé ! L'Angleterre élimine la Norvège (2-1) C'est terminé à Miami ! Bousculée par la Norvège, l'Angleterre a réussi à s'en sortir en prolongation grâce à un doublé de Jude Bellingham (45e+2 et 93e). Schjelderup avait marqué le premier (36e) pour les Norvégiens. L'Angleterre attend maintenant de savoir si elle affrontera mercredi l'Argentine ou la Suisse. 01:10 - Bellingham donne l'avantage à l'Angleterre (1-2) ! Jude Bellingham frappe encore ! Sur une frappe lointaine de Rogers, Nyland commet une erreur en ne captant pas le ballon qui revient dans l'axe et le numéro 10 anglais surgit pour marquer de près. 2-1 pour l'Angleterre ! 01:01 - Prolongation entre la Norvège et l'Angleterre ! M. Turpin siffle la fin du temps réglementaire entre la Norvège et l'Angleterre ! Les deux équipes vont disputer 30 minutes de prolongation pour tenter de se départager avant une éventuelle séance de tirs au but. 11/07/26 - 23:52 - C'est la pause entre la Norvège et l'Angleterre (1-1) M. Turpin renvoie la Norvège et l'Angleterre aux vestiaires pour la mi-temps (1-1) ! Schjelderup (36e) a donné l'avantage à la Norvège avant que Bellingham n'égalise pour l'Angleterre (45e+2). 11/07/26 - 23:48 - Bellingham égalise pour l'Angleterre (1-1) ! L'Angleterre parvient à réagir avant la mi-temps grâce à Jude Bellingham ! Sur la gauche, Gordon parvient à centrer à ras de terre pour trouver le milieu du terrain du Real Madrid à l'entrée de la surface. Après un superbe contrôle orienté, il pénètre dans la surface et déclenche un tir puissant croisé du gauche qui trompe Nyland. 1-1 ! 11/07/26 - 23:37 - La Norvège prend l'avantage (1-0) ! La Norvège prend l'avantage contre le cours du jeu face à l'Angleterre ! Après un ballon récupéré dans les pieds de Kane très haut, les Norvégiens jouent vite et Odegaard décale Schjelderup. D'une frappe soudaine, qui est peut-être un centre raté, il envoie le ballon dans la lucarne opposée de Pickford qui ne peut rien faire ! 11/07/26 - 23:00 - C'est parti pour Norvège - Angleterre ! L'arbitre français Clément Turpin siffle le coup d'envoi de ce quart de finale de la Coupe du monde 2026 entre la Norvège et l'Angleterre ! C'est parti pour la première période de ce choc 100% européen.

Le calendrier complet de la Coupe du monde

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Le tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 est entamé et se précise de jour en jour : suivez toutes les affiches jusqu'à la grande finale du 19 juillet et découvrez les futurs adversaires de le France.

Les résultats des matchs de la Coupe du monde

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L'équipe de France est arrivée à cette Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis avec un statut : championne du monde en 2018 et finaliste en 2022, elle compte parmi les favoris de ce Mondial. Mais attention rien n'a été fait pour faciliter la tâche de la bande à Didier Deschamps qui vit sa dernière Coupe du monde à la tête de l'équipe de France. Nos Tricolores ont été alignés dans la poule I en compagnie du Sénégal, la Norvège et l'Iran. Un groupe difficile mais où les Bleus en sont sortis avec trois victoires en trois matchs...

La Coupe du monde 2026 tient un calendrier serré avec un nombre d'équipes décuplé. Après le match d'ouverture le 11 juin 2026, la phase de groupes a été programmée jusqu'au 28 juin. La phase finale éliminatoire a été fixée le jour même, avec pour la première fois des seizièmes de finale. Les huitièmes ont été fixés à partir du 4 juillet, les quarts à partir du 9 juillet, les demi-finales les 14 (date excellente pour la France) et 15 juillet. Enfin la date de la finale de la Coupe du monde a été fixée le dimanche 19 juillet 2026.

Du 11 au 28 juin 2026 : matchs des phases de groupe

Du 28 juin au 4 juillet : seizièmes de finale (32 équipes)

Du 4 au 7 juillet : huitièmes de finale (16 équipes)

9, 10, 11 et 12 juillet : quarts de finale aux stades de Boston, Los Angeles, Miami et Kansas City (8 équipes)

14 et 15 juillet : demi-finales aux stades de Dallas et d’Atlanta (4 équipes)

19 juillet : grande finale au MetLife Stadium en périphérie de New York

Liste des équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026