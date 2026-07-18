Coupe du monde 2026 : ambiance terrible avant France - Angleterre, dernier match de Deschamps.. Actus et résultats

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. La Coupe du monde touche à sa fin, le point sur les dernières infos avant le match de la France pour la 3e place et la grande finale de ce Mondial.

L'Essentiel

Il reste encore deux rencontres à voir dans cette Coupe du monde 2026. La petite finale France - Angleterre se déroule ce samedi 18 juillet à 23h. La grande finale Espagne - Argentine a lieu dimanche 19 juillet à 21h.

L'équipe de France a-t-elle digéré sa défaite face à l'Espagne ? Les Bleus vont tenter de terminer leur Coupe du monde sur une belle note alors que ce match est le dernier de Didier Deschamps à la tête de la sélection française.

Des interrogations résident sur l'ambiance au sein du groupe depuis le match face à l'Espagne. Le sélectionneur des Bleus aurait refusé un quartier libre à ses joueurs à quelques heures de ce match pour la 3e place. Didier Deschamps est également apparu agacé en conférence de presse. Des tensions seraient d'ailleurs apparues entre les joueurs lors de la demi-finale.

Petite inquiétude à quelques heures de la finale de la Coupe du monde Espagne-Argentine. Un nuage de fumée dense issu des feux de forêt en Ontario a recouvert New York et ses alentours, dégradant la qualité de l'air. "C'est très grave", a souligné le maire de la ville Zohran Mamdani. Les autorités new-yorkaises alertent sur l'imminence d'un niveau de pollution aux particules fines qualifié de "dangereux pour la santé", encourageant les habitants à rester à l'intérieur. Mais la finale de la Coupe du monde devrait bien avoir lieu.

En direct

09:26 - "Next" : Didier Deschamps agacé en conférence de presse Christophe Dugarry n'a pas hésité à critiquer Didier Deschamps et les résultats du sélectionneur à la tête des Bleus après la défaite face à l'Espagne. "DD" a été interrogé à ce sujet en conférence de presse. Celui qui sera sur le banc de l'équipe de France pour la dernière fois samedi soir a montré son agacement. "Next", a notamment réagi Didier Deschamps. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Brut. (@brutofficiel) 08:58 - Un problème avec Ousmane Dembélé ? La demi-finale a-t-elle laissé des traces ? D’après les informations de L’Équipe, une prise de parole d’Ousmane Dembélé sur le pressing français a frustré plusieurs de ses partenaires à la mi-temps du match face à l'Espagne. L’attitude du dernier Ballon d’or lors de ce match pour la 3e place risque d’être observée avec une attention particulière… 08:31 - Quel est l’état d’esprit des Bleus avant ce match ? L’équipe de France a donc un dernier match à disputer dans cette Coupe du monde 2026. Un rebond des Bleus est attendu après la défaite face à l’Espagne. Mais l’état d’esprit des joueurs de Didier Deschamps interroge avant cette rencontre. Les visages étaient fermés à l’entraînement après cette demi-finale perdue. Selon L’Équipe, le sélectionneur a d’ailleurs refusé d’accorder une soirée libre à ses joueurs avant ce match face aux Anglais. Une manière de laisser les joueurs concentrés ?

Le calendrier complet de la Coupe du monde

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Le tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 est désormais complet avec la qualification de l'Espagne et l'Argentine pour la finale, découvrez les dernières affiches.

Les résultats des matchs de la Coupe du monde

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La Coupe du monde 2026 a tenu un calendrier serré avec un nombre d'équipes décuplé. Après le match d'ouverture le 11 juin 2026, la phase de groupes a été programmée jusqu'au 28 juin. La phase finale éliminatoire a été fixée le jour même, avec pour la première fois des seizièmes de finale. Les huitièmes ont été fixés à partir du 4 juillet, les quarts à partir du 9 juillet, les demi-finales les 14 et 15 juillet. Enfin la date de la finale de la Coupe du monde a été fixée le dimanche 19 juillet 2026.