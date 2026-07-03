Coupe du monde 2026 : Australie - Egypte, l'Argentine de Messi face à la surprise Cap-Vert, un choc Espagne - Portugal... Matchs et résultats

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Suivez tous les derniers résultats de la Coupe du monde avec les matchs, calendrier, tableau de la phase finale et toutes les dernières actualités.

L'Essentiel

Voir les images Les supporters les plus fous et les stars présentes à la Coupe du monde 2026

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18:20 - Guy Stéphan appelle les Bleus à la prudence avant leur huitième de finale à la Coupe du monde 2026 L'adjoint de Didier Deschamps a tenu à tempérer l'enthousiasme autour de l'équipe de France avant son huitième de finale contre le Paraguay, prévu samedi à 23h. "On sent qu'il y a une dynamique, il y a une dynamique offensive. On laisse peu d'espace aussi à l'adversaire mais ça fait partie du déséquilibre. Globalement c'est bien, mais il ne faut pas s'enflammer", a-t-il déclaré à la Fédération française de football. Il a insisté sur la difficulté que représente le Paraguay : "Il y a une équipe du Paraguay qui nous attend et qui a des qualités, les qualités des joueurs d'Amérique du Sud. Ils sont très près dans le duel, ils font pas mal de fautes, ils ont obtenu beaucoup de cartons jaunes pendant les premiers matchs. C'est un autre genre d'adversaire, mais difficile."

17:57 - Unai Simon bat deux records de suite lors de cette Coupe du monde 2026 Le gardien espagnol Unai Simon réalise un début de Coupe du monde 2026 exceptionnel, avec quatre clean-sheets en autant de matchs disputés par la Roja. En cumulant ses performances avec celles du Mondial 2022, il atteint désormais 519 minutes sans encaisser de but, dépassant à la fois Iker Casillas (476 minutes) et le record absolu de l'Italien Walter Zenga, qui plafonnait à 517 minutes. Cette série lui permet de s'inscrire dans l'histoire de la Coupe du monde.

17:36 - Messi, 39 ans, vise un doublé historique à la Coupe du monde 2026 Pour sa sixième Coupe du monde, Lionel Messi participe pour la sixième fois à la phase à élimination directe, portant désormais le record de buts inscrits dans la compétition avec 19 réalisations. Buteur lors de chacun des trois matchs de poule, l'attaquant de 39 ans entend mener l'Argentine vers un deuxième titre mondial consécutif. Face au Cap-Vert, il sera une fois de plus la principale menace offensive de sa sélection.

17:15 - L'Argentine et le Cap-Vert s'affrontent à la Coupe du monde 2026 dans un duel très déséquilibré Le choc de la soirée opposera les champions du monde en titre argentins au Cap-Vert, présenté comme la surprise de ce début de Mondial. La rencontre, prévue à minuit (heure française) au Hard Rock Stadium de Miami, est considérée comme l'affiche la plus déséquilibrée de ces 16es de finale. Malgré ce statut de petite équipe, la sélection capverdienne s'est illustrée comme une véritable révélation de la compétition.

16:57 - La Coupe du monde 2026 boucle ses 16es de finale avec trois affiches ce vendredi La journée de vendredi signe la fin des 16es de finale de la Coupe du monde 2026, un format inédit dans l'histoire de la compétition. Trois matchs sont au programme : Australie-Égypte à 20h à Arlington, Argentine-Cap-Vert à minuit à Miami, et Colombie-Ghana à 3h30 du matin à Kansas City. Ces rencontres clôtureront ce premier tour de la phase à élimination directe.

16:35 - Les diffuseurs, pas opposés à une Coupe du monde hivernale grâce aux audiences 2022 Du côté des diffuseurs, l'idée d'un Mondial en hiver ne suscite pas d'hostilité : "Le Mondial 2022 nous a montré qu'on pouvait réaliser de très belles audiences", confie l'un d'entre eux. Il soulève néanmoins une autre question : "Si on enlève la Coupe du monde en été pour la chaleur, je ne pense pas que la Ligue 1 puisse prendre la place de cette compétition, la chaleur est extrême même en France en juillet." Certains acteurs évoquent simplement de décaler le début du tournoi "d'une quinzaine de jours".

16:12 - Une refonte des calendriers pourrait pousser les fédérations européennes vers l'année civile Si la FIFA revoit globalement son calendrier, certaines fédérations européennes pourraient être incitées à adopter le système de l'année civile, déjà en vigueur dans plusieurs championnats hors d'Europe. Cette éventuelle refonte, qui pourrait intervenir dès 2031, nécessiterait l'accord du syndicat mondial des joueurs. Elle se heurterait aussi à la position de l'UEFA, dont la Ligue des champions fonctionne très bien sur le format actuel de septembre à mai.

16:12 - La Coupe du monde 2034 en Arabie saoudite devrait se tenir en hiver Selon des informations de RMC Sport, la Coupe du monde 2034 en Arabie saoudite devrait être organisée en hiver, même si la date définitive n'a pas encore été validée par les représentants de la FIFA. L'édition 2038 sera ensuite particulièrement scrutée, tout comme le calendrier des compétitions de jeunes. Le réchauffement climatique pourrait ainsi pousser à une révision en profondeur de l'ensemble des échéances de la FIFA.

15:52 - Pour la Coupe du monde, la climatisation des stades ne suffit pas, selon la FIFA Un responsable de la FIFA soulève que la réflexion sur la chaleur ne peut se limiter aux pelouses : "Ce n'est pas seulement l'aire de jeu qu'il faut prendre en compte dans la réflexion, c'est une situation globale." Il pointe les stades d'entraînement, l'accueil des sites FIFA, les conditions pour le public et les travailleurs sur zone. "Vous vous voyez dans une fan zone sous 43 degrés ? Vous ne restez même pas 3 minutes en place", illustre-t-il.

15:30 - Un cadre de la FIFA alerte sur les risques à Marrakech pour la Coupe du monde 2030 "Vous imaginez jouer actuellement à Marrakech ?", interpelle un haut cadre de la FIFA, notant que la ville affichait 43 degrés le 2 juillet. Si les dates du Mondial 2030 ne seront pas modifiées, "il va falloir sérieusement y réfléchir" pour les compétitions suivantes, selon ce même responsable, qui indique qu'Infantino "n'est pas du tout fermé sur cette idée."

15:09 - La Coupe du monde 2022 au Qatar, un précédent qui plaide pour l'hiver Organisée en novembre au Qatar pour éviter des températures impossibles en juin, la Coupe du monde 2022 a fourni des arguments en faveur d'un Mondial hivernal. Observateurs, joueurs et entraîneurs ont noté un niveau de jeu plus élevé, les joueurs n'arrivant pas "cramer" après une saison complète. Même les professionnels européens non qualifiés avaient apprécié ce mois de coupure en pleine saison.

14:47 - Les conditions climatiques variables de la Coupe du monde 2026 relancent une question de fond La chaleur extrême de cette Coupe du monde repose une question qui monte progressivement au sein de la FIFA : faut-il continuer à organiser le tournoi en plein été ? Les conditions varient fortement d'une ville à l'autre, illustrant la difficulté de gérer un tel événement dans un contexte de réchauffement climatique. La FIFA réfléchirait actuellement à une refonte plus globale des calendriers internationaux pour les années suivant le Mondial 2030.

14:25 - Le Sénégal, victime la plus cruelle : une remontada belge déclenchée à la 86e Le scénario le plus dramatique a concerné le Sénégal, qui menait 2-0 jusqu'à la 86e minute avant que Romelu Lukaku ne réduise le score et ne relance complètement les Belges. Youri Tielemans arrachait ensuite la prolongation, avant qu'un penalty à la 120e minute ne signe définitivement l'élimination des Lions de la Teranga.

14:03 - La RD Congo éliminée par un Harry Kane impérial… à la 86e minute Le lendemain, à Atlanta, la République Démocratique du Congo a connu le même sort face à l'Angleterre. Harry Kane a inscrit un doublé en fin de match, dont un tir imparable à la 86e minute exacte, qui a scellé l'élimination des Léopards.

13:43 - La Côte d'Ivoire, première victime de la Coupe du monde 2026 à la 86e minute La Côte d'Ivoire a été la première sélection africaine à subir ce coup du sort, avec un but décisif d'Erling Haaland inscrit à la 86e minute, peu après l'égalisation d'Amad Diallo à la 74e. Les Ivoiriens ont ainsi vu leur qualification s'envoler dans les derniers instants du match.

13:22 - La "malédiction de la 86e minute" frappe les équipes africaines en Coupe du monde 2026 Sur six équipes africaines ayant disputé leur huitième de finale à la Coupe du monde 2026, trois ont subi un but décisif de leur adversaire exactement à la 86e minute. Une coïncidence frappante qui a rapidement alimenté les discussions sur les réseaux sociaux.

13:01 - Face au Mexique à domicile, l'Angleterre affronte un défi de taille en Coupe du monde Au-delà de l'heure tardive, l'Angleterre devra relever un défi sportif considérable pour ce huitième de finale de Coupe du monde. Le Mexique évolue à domicile, au stade Azteca de Mexico, perché à 2 200 mètres d'altitude, et n'a concédé aucun but depuis le début du tournoi. Harry Kane et ses coéquipiers auront donc besoin de toute la ferveur populaire pour s'imposer et décrocher leur place en quarts de finale.

12:41 - Tuchel pousse les parents à laisser leurs enfants veiller pour la Coupe du monde Le sélectionneur de l'Angleterre Thomas Tuchel a encouragé les parents à laisser leurs enfants regarder le match de Coupe du monde contre le Mexique malgré l'heure tardive. "Faites-leur un mot d'excuse pour l'école et laissez-les regarder le football", a-t-il déclaré après la victoire face à la RDC (2-1). L'Allemand est allé plus loin : "Il y a beaucoup d'occasions d'aller à l'école mais la Coupe du monde n'a lieu que tous les quatre ans (...), nous avons besoin du soutien de tout le monde, et surtout de celui des enfants."

12:20 - Les pubs anglais exceptionnellement ouverts jusqu'à 5h pour suivre le match de Coupe du monde Le gouvernement britannique a annoncé une dérogation exceptionnelle : les pubs et bars d'Angleterre et du Pays de Galles seront autorisés à servir de l'alcool jusqu'à 5h du matin pour le huitième de finale de la Coupe du monde opposant l'Angleterre au Mexique. Le coup d'envoi de la rencontre est fixé à 2h (heure française), soit 1h à Londres, heure habituelle de fermeture des établissements. Le Premier ministre Keir Starmer a salué "une bonne nouvelle pour les supporters, mais aussi pour les pubs et les lieux de convivialité."

11:58 - La Coupe du monde 2026 n'a pas dopé les créations d'emplois aux États-Unis Malgré l'organisation du tournoi sur le sol américain, l'impact sur l'emploi reste décevant. Le secteur de l'hôtellerie-restauration a créé deux fois moins de postes que prévu, selon les derniers chiffres disponibles.

11:36 - Taïwan démantèle un réseau de paris illégaux de 300 millions de dollars lié à la Coupe du monde Le quatrième commissariat de la ville de Taiwan a procédé à une perquisition visant un réseau de paris clandestins d'une valeur de 300 millions de dollars, alimenté par l'engouement de nombreux habitants pour la compétition. Taïwan ne participait pas à la Coupe du monde mais le football y attire de nombreux parieurs.

11:12 - Sept sélectionneurs déjà virés après trois semaines de compétition Sur les 48 sélectionneurs présents au départ, sept ont déjà été limogés ou ont démissionné à la suite de l'élimination de leur équipe. Parmi eux figurent notamment Sabri Lamouchi (Tunisie), Ronald Koeman (Pays-Bas) et Marcelo Bielsa (Uruguay).

10:56 - Les Marocains se moquent des Sénégalais sur les réseaux après leur élimination en Coupe du monde Dans le sillage de la finale controversée de la CAN 2025, de nombreux supporters marocains ont célébré avec ironie l'élimination du Sénégal face à la Belgique sur les réseaux sociaux. Une rivalité continentale de plus en plus marquée semble se dessiner entre les deux nations.

10:34 - Keisuke Honda candidat à la sélection du Japon après la Coupe du monde L'ancien international japonais a publié un message sur X pour manifester son souhait de prendre la tête de la sélection nationale. "Je sais que cela va être controversé mais je me lance", a-t-il écrit, se disant prêt à être limogé "sans poser de questions" si le Japon perd la prochaine Coupe d'Asie sous sa direction.