Coupe du monde 2026 : Deschamps face à un choc, Zlatan clash Ronaldo, le Ghana volé, la Colombie en 16es... Matchs et résultats

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Découvrez toute l'actualité de la Coupe du monde 2026 avec tous les matchs, les résultats et classements du Mondial.

L'Essentiel

La Coupe du monde de la FIFA 2026 a débuté le jeudi 11 juin. Elle se terminera le 19 juillet avec la grande finale qui aura lieu aux États-Unis.

Les Bleus ont appris une bien mauvaise nouvelle en pleine Coupe du monde : Didier Deschamps a eu la douleur de perdre sa mère. En accord avec la Fédération, le sélectionneur de l'équipe de France va rentrer dans l'Hexagone et laissera la direction du groupe à Guy Stéphan. Il manquera la rencontre face à Norvège, ce vendredi.

Au programme de la soirée, nuit à la Coupe du monde : le début du 3e match de la phase de groupes avec la Suisse qui affronte le Canada à 21h et la Bosnie le Qatar à la même heure. Dans la nuit, le Maroc affronte Haïti à 00h, le Brésil sera face à l'Ecosse dans le même temps. Enfin, on suivra Afrique du Sud - Corée du Sud et Tchéquie - Mexique.

Au niveau du sportif, le Portugal a lancé sa Coupe du monde en écrasant l'Ouzbékistan (5-0). Cristiano Ronaldo a signé un doublé. En revanche, l'Angleterre a déçu face au Ghana (0-0) et aurait même pu vivre un cauchemar après des décisions arbitrales étranges. Cette nuit, la Croatie s'est relancée face au Panama en s'imposant 1-0 alors que la Colombie, opposée à la RD Congo s'est qualifiée pour les 16es.

En direct

12:41 - Une symbolique inspirée du Japon pour la Coupe du monde 2026 La ministre a justifié son choix en invoquant une tradition japonaise : "Au Japon, c'est une tradition, on offre une étoile qui porte chance." Elle a assumé avoir laissé planer le mystère sur la nature exacte de ces cadeaux, avouant : "C'est vrai que j'ai laissé feuilletonner parce que je trouvais ça amusant de voir tout le monde s'agitait autour de ça." 12:20 - L'explication des cadeaux de la ministre des Sports aux Bleus "Ce sont des petites étoiles que je leur ai offertes", a précisé Marina Ferrari pour RTL, décrivant "une bleue, une blanche, avec la promesse d'avoir la rouge s'ils nous ramènent la troisième étoile sur le maillot." Elle revendique un geste d'amitié personnel : "J'ai simplement voulu leur adresser un message d'amitié à titre personnel, un petit porte-bonheur." 11:59 - Le sélectionneur du Ghana fustige l'arbitrage L'expérimenté sélectionneur du Ghana, Carlos Queiroz, est revenu avec ses mots, et son ironie, sur la mystérieuse absence de penalty lors du nul (0-0) contre l'Angleterre mardi soir, après le tacle de maboulos d'Ezri Konsa (79e). "Le VAR fonctionne toujours dans ce Mondial ? J’ai des doutes là-dessus car c’était clairement un penalty avec carton rouge. L’Angleterre est chanceuse que le VAR soit parti pendre un café au moment-là ». C'est aussi pour ce type de punchlines qu'on kiffe une Coupe du monde, non ?" Voir les images Terrain inondé, colère de Mbappé, buts en vidéo... Les images totalement folles de France - Irak 11:37 - La différence de buts, l'enjeu pour le Sénégal avant le dernier match de la Coupe du monde Au-delà de la victoire obligatoire, le Sénégal doit également soigner son goal average pour maximiser ses chances de se qualifier comme meilleur troisième. Selon le site Football meets data, une équipe terminant avec 3 points et une différence de buts de -2 aurait 86% de chances de passer, contre 99% avec une différence de +2. L'écart au score sera donc aussi décisif que le résultat lui-même. 11:16 - Mory Diaw appelé à remplacer Mendy dans les buts pour la Coupe du monde 2026 En l'absence d'Édouard Mendy, c'est Mory Diaw qui devrait prendre place dans les buts sénégalais face à l'Irak. Gardien du Havre en Ligue 1, il est une figure connue du football français. Un changement de taille pour une rencontre où le Sénégal ne peut pas se permettre la moindre erreur. 10:55 - Édouard Mendy forfait pour le match décisif en Coupe du monde 2026 Sorti sur blessure lors du match contre la Norvège, Édouard Mendy a été officiellement déclaré forfait pour le dernier match de groupe. Le Sénégal a confirmé l'information dans un communiqué : "A la suite d'une blessure au genou gauche contractée lors de la rencontre face à la Norvège, Édouard Mendy sera indisponible pour le prochain match du Sénégal." L'état de santé du gardien reste incertain pour la suite, des "examens médicaux complémentaires" étant en cours. 10:33 - La réaction cash de Zlatan après le doublé de Cristiano Ronaldo Intervenant comme éditorialiste sur la chaîne Fox pendant la Coupe du monde 2026, Zlatan Ibrahimovic a raillé Cristiano Ronaldo après son doublé face à l'Ouzbékistan et son message "I'm back!" face caméra. "C'était un match fait pour marquer beaucoup de buts pour les Portugais. Quant à son message, je croyais qu'il n'était jamais parti donc je ne sais pas pourquoi il dit 'je suis de retour'", a lâché le Suédois avec un sourire. Ronaldo aura l'occasion de répondre à son rival lors du prochain match contre la Colombie. 10:11 - Le retour du supporter emblématique de la RD Congo à la Coupe du monde 2026 "Lumumba Vea", le supporter vedette de la République démocratique du Congo, était de retour dans les tribunes de Guadalajara pour cette Coupe du monde 2026. Devenu célèbre lors de la dernière CAN pour son geste bras levé immobile en hommage à Patrice Lumumba, héros de l'indépendance congolaise, il avait manqué le premier match des Léopards contre le Portugal en raison d'une épidémie d'Ebola. Si sa présence n'a pas suffi à faire gagner son équipe, son retour a été salué. 09:50 - Le match des Anglais a failli tourner au cauchemar Le match nul 0-0 entre l'Angleterre et le Ghana cache plusieurs décisions arbitrales très contestées. Sortie hors surface de Pickford sur un adversaire sans toucher le ballon, faute grossière de Konsa dans la surface, et Bellingham pris en flagrant délit de geste obscène main sur la bouche : les Anglais auraient pu finir à neuf contre eux, avec un penalty sifflé. Statistiquement dominateurs avec 79% de possession et 19 tirs, les Three Lions ont surtout eu beaucoup de chance. 09:28 - Infantion défend les pauses fraicheur Gianni Infantino a défendu cette nouveauté en précisant que la Fifa ne gagne pas un dollar de revenu supplémentaire grâce aux pauses fraîcheur. Le président de la Fédération internationale a également ajouté que ces pauses étaient bénéfiques au jeu. "L’entraîneur peut réévaluer certaines situations et corriger certaines erreurs. Les joueurs se reposent un peu et reviennent en pleine forme. Est-ce forcément un mal ? C’est peut-être même un bien. Et on constate aussi l’intensité des matches. On n’a jamais vu 90 minutes jouées avec une telle intensité dans un tournoi de cette envergure." 09:06 - Daniel Munoz, buteur décisif pour la Colombie en Coupe du monde 2026 Le défenseur Daniel Munoz s'impose comme un homme clé de la Colombie en signant son deuxième but du tournoi, après celui inscrit lors de la victoire 3-1 contre l'Ouzbékistan. "Cette victoire appartient à toute l'équipe, nous avons gagné ces trois points ensemble, pour nous-mêmes et pour tous les supporters qui sont venus nous encourager", a-t-il déclaré sur le site de la FIFA. Le gardien congolais Lionel Mpasi, joueur du Havre, avait longtemps tenu en échec une Colombie dominatrice avec 64% de possession. 08:43 - Bellingham prône la sérénité après le match nul de l'Angleterre en Coupe du monde 2026 L'Angleterre a concédé un match nul 0-0 face au Ghana, mais Jude Bellingham a affiché une tranquillité assumée après la rencontre. "Pas d'inquiétude, pas de stress, pas d'embrouille. C'est le message que j'ai fait passer dans le vestiaire : rester positifs et préserver la bonne ambiance qui règne actuellement", a-t-il déclaré. Avec quatre points au compteur, les Anglais restent bien positionnés pour la qualification. 08:20 - Dalic reconnaît avoir été surpris par le Panama Le sélectionneur croate Zlatko Dalic a été sincère sur les difficultés rencontrées face au Panama : "Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile." Il a pointé la pression comme facteur explicatif, l'équipe ayant "vraiment besoin de ces trois points" après sa lourde défaite inaugurale. Il a néanmoins félicité l'adversaire, "qui a été très bon et nous a donné beaucoup de fil à retordre." 07:59 - Le 200e match de Luka Modric en Coupe du monde 2026 salué par son sélectionneur Le sélectionneur croate Zlatko Dalic a tenu à souligner que cette victoire coïncidait avec le 200e match de Luka Modric sous le maillot croate, à 40 ans. "Il a livré une excellente prestation aujourd'hui, à 40 ans. Nous sommes très heureux de le compter parmi les membres de l'équipe nationale", a déclaré Dalic. Modric a disputé chacun des 21 derniers matchs de la Croatie en Coupe du monde. 07:40 - La Colombie, 7e nation qualifiée pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026 À Guadalajara, la Colombie a battu la RD Congo 1-0 grâce à un but du défenseur Daniel Munoz à la 76e minute, devant 45 358 spectateurs. Avec cette deuxième victoire en autant de matchs, les hommes de Nestor Lorenzo deviennent la 7e nation qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Ils n'auront besoin que d'un nul face au Portugal, samedi à Miami, pour terminer premiers du groupe K. 07:27 - La Croatie décroche une victoire clé à la Coupe du monde 2026 face au Panama La Croatie, finaliste en 2018 et troisième en 2022, s'est relancée dans la Coupe du monde 2026 en battant le Panama 1-0 à Toronto, grâce à un but d'Ante Budimir à la 54e minute. Après sa défaite initiale 4-2 contre l'Angleterre, cette victoire arrachée au forceps lui redonne espoir dans la compétition. Le Panama, malgré une prestation combative, est lui définitivement éliminé.

Le calendrier complet de la Coupe du monde

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Les classements des groupes de la Coupe du monde

Pendant la première quinzaine de la Coupe du monde, suivez ci-dessous tous les classements de la phase de poule, groupe par groupe. Les classements sont mis à jour après chaque rencontre. Cherchez un groupe pour afficher son classement. L'équipe de France figure dans le groupe I.

Les résultats des matchs de la Coupe du monde

Suivez tous les résultats de la Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale. Les résultats sont mis à jour en quelques minutes à la fin des rencontres. Cherchez une équipe pour afficher tous ses résultats.

L'équipe de France est arrivée à cette Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis avec un statut : championne du monde en 2018 et finaliste en 2022, elle compte parmi les favoris de ce Mondial. Mais attention rien n'a été fait pour faciliter la tâche de la bande à Didier Deschamps qui vit sa dernière Coupe du monde à la tête de l'équipe de France. Nos Tricolores ont été alignés dans la poule I en compagnie du Sénégal, la Norvège et l'Iran. Un groupe difficile pour beaucoup.

La Coupe du monde américaine a offert un calendrier tout aussi délicat pour les bleus. Le premier match de l'équipe de France dans ce Mondial 2026 a été programmé face au Sénégal le 16 juin à 21h00 heure française, à New York. Les Bleus ont ensuite tiré l'Irak à Philadelphie le 22 juin à 23h00, avant d'en finir avec la phase de groupes face à la Norvège le 26 juin à 21h00 à Boston.

La Coupe du monde 2026 tient un calendrier serré avec un nombre d'équipes décuplé. Après le match d'ouverture le 11 juin 2026, la phase de groupes a été programmée jusqu'au 28 juin. La phase finale éliminatoire a été fixée le jour même, avec pour la première fois des seizièmes de finale. Les huitièmes ont été fixés à partir du 4 juillet, les quarts à partir du 9 juillet, les demi-finales les 14 (date excellente pour la France) et 15 juillet. Enfin la date de la finale de la Coupe du monde a été fixée le dimanche 19 juillet 2026.

Du 11 au 28 juin 2026 : matchs des phases de groupe

Du 28 juin au 4 juillet : seizièmes de finale (32 équipes)

Du 4 au 7 juillet : huitièmes de finale (16 équipes)

9, 10, 11 et 12 juillet : quarts de finale aux stades de Boston, Los Angeles, Miami et Kansas City (8 équipes)

14 et 15 juillet : demi-finales aux stades de Dallas et d’Atlanta (4 équipes)

19 juillet : grande finale au MetLife Stadium en périphérie de New York

Liste des équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026