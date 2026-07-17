Coupe du monde 2026 : inquiétude pour Yamal, Zidane déjà dans les têtes avant France - Angleterre... La date de la finale

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. C'est la fin de la Coupe du monde, découvrez les dernières infos avant la finale du Mondial et de la 3e place qui concerne la France.

L'Essentiel

C'est la fin de la Coupe du monde 2026 ce samedi et dimanche avec la petite finale France - Angleterre prévue ce samedi 18 juillet à 23h avant la grande finale Espagne - Argentine dimanche 19 juillet à 21h.

Petite inquiétude avant la finale de la Coupe du monde, Lamine Yamal ne s'est pas entraîné avec la Roja et est apparu avec un bandage autour de la cuise.

Pour la finale Espagne - Argentine, Donald Trump a bien confirmé qu'il serait présent pour la rencontre, reste à savoir s'il soulevera le trophée...

Avant France - Angleterre, le départ de Deschamps et surtout l'arrivée de Zidane est déjà dans toutes les têtes. Date du contrat signé, salaire... On en sait déjà beaucoup.

En direct

09:03 - Milei ne se déplacera pas aux États-Unis pour la finale de la Coupe du monde Le président argentin Javier Milei a confirmé qu'il ne se rendrait pas aux États-Unis pour la finale de la Coupe du monde. Fidèle à sa superstition depuis le début du tournoi, il suivra le match depuis la résidence présidentielle d'Olivos. "Non, en aucun cas", a-t-il répondu sans hésitation à la radio, ajoutant qu'il continuerait "à regarder les matchs depuis Olivos comme au premier jour." 08:43 - L'entraînement détendu de l'Argentine avant la finale de la Coupe du monde L'équipe d'Argentine a effectué une séance légère avant la finale de la Coupe du monde, dans une ambiance sereine. Messi a été aperçu pieds nus, tandis que le sélectionneur Lionel Scaloni sirotait du maté et jonglait avec un ballon, signe d'une préparation encore en phase de récupération avant de monter en régime. 08:21 - Messi et Yamal, les deux seuls joueurs à dépasser 20 dribbles réussis dans cette Coupe du monde Selon les statistiques d'Opta, seuls Lionel Messi et Lamine Yamal ont réalisé plus de 20 dribbles réussis lors de cette Coupe du monde : respectivement 25 pour l'Argentin de 39 ans et 22 pour l'Espagnol de 19 ans. Une domination technique partagée entre les deux finalistes qui illustre leur rôle central dans leurs équipes respectives. 08:01 - Lamine Yamal incertain pour la finale de la Coupe du monde L'Espagne est dans l'inquiétude avant la finale de la Coupe du monde : Lamine Yamal et Pedro Porro n'ont pas participé à l'entraînement, et le jeune attaquant barcelonais a été aperçu avec un bandage autour de la cuisse gauche. La Fédération espagnole a toutefois tenté de relativiser la situation en évoquant "une procédure adaptée."

Le calendrier complet de la Coupe du monde

Découvrez le calendrier complet de la Coupe du monde 2026 avec les dates de tous les matchs à venir. Cherchez une équipe pour afficher la liste des matchs programmés dans ce Mondial.

Le tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 est désormais complet avec la qualification de l'Espagne et l'Argentine pour la finale, découvrez les dernières affiches.

Les résultats des matchs de la Coupe du monde

Suivez tous les résultats de la Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale. Les résultats sont mis à jour en quelques minutes à la fin des rencontres. Cherchez une équipe pour afficher tous ses résultats.

La Coupe du monde 2026 a tenu un calendrier serré avec un nombre d'équipes décuplé. Après le match d'ouverture le 11 juin 2026, la phase de groupes a été programmée jusqu'au 28 juin. La phase finale éliminatoire a été fixée le jour même, avec pour la première fois des seizièmes de finale. Les huitièmes ont été fixés à partir du 4 juillet, les quarts à partir du 9 juillet, les demi-finales les 14 et 15 juillet. Enfin la date de la finale de la Coupe du monde a été fixée le dimanche 19 juillet 2026.