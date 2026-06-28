Coupe du monde 2026 : l'Algérie rêve des 16es, le Portugal de Ronaldo déçoit, l'Argentine face à la Jordanie... Matchs et résultats

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Retrouvez toutes les infos de la Coupe du monde 2026 avec les résultats, calendrier et classements...

L'Essentiel

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05:08 - Début de seconde période ! C'est reparti pour le second acte entre l'Algérie et l'Autriche à Kansas

04:53 - L'Albiceleste en gestion mène ! Sans être inquiétée, l'Argentine mène 2-0 face à la Jordanie à la mi-temps sur la pelouse de l'AT&T Stadium de Dallas. Après un but refusé, Giovani Lo Celso a ouvert le score avant d'être rejoint par Lautaro Martinez, auteur d'un but sur penalty.

04:51 - Mi-temps à Kansas City (1-1) Première période très plaisante entre l'Algérie et l'Autriche. Alors qu'on s'attendait à un match fermé, les deux sélections se sont crées plusieurs occasions et n'hésitent à prendre des risques. Belghali a répondu à un but d'Arnautovic pour remettre le score de parité (1-1) juste avant la pause.

04:49 - 45' - LE JOLI BUT DE BELGHALI (1-1) Le latéral algérien remet l'Algérie à l'endroit en marquant un but sur une frappe à bout portant après une percée du côté droit et deux crochets qui lui ont permis d'éliminer trois défenseurs adverses. 1-1 entre les deux équipes.

04:32 - 28' - Arnautovic ouvre la marque (0-1) Mwene lance en profondeur Arnautovic, qui prend à court toute la défense algérienne. L'attaquant autrichien se présente face à Benbot et trompe le portier par une déviation astucieuse au sol. 1-0 pour l'Autriche

04:02 - C'est parti à Dallas ! Dans ce match sans réel enjeu, le coup d'envoi est donné par la Jordanie à l'AT&T Stadium de Dallas. Pour rappel, Lionel Messi démarre sur le banc pour l'Argentine.

04:02 - Début de match à Kansas City Coup d'envoi de cette rencontre entre l'Algérie et l'Autriche à Kansas City.

03:45 - Le Portugal termine 2e du groupe K Avec ce match nul concédé contre la Colombie (0-0), le Portugal a raté sa mission de terminer à la première place du groupe K de la Coupe du monde 2026. Les Portugais terminent deuxièmes derrière la Colombie et pourraient retrouver l'Espagne dès les huitièmes de finale, après un 16e de finale contre la Croatie. La RD Congo est qualifiée également et affrontera l'Angleterre. Colombie, 7 points (+3) Portugal, 5 pts (+5) RD Congo 4 pts (+1) Ouzbékistan 0 pt (-9)

03:29 - C'est terminé entre la Colombie et le Portugal (0-0) C'est terminé à Miami ! La Colombie et le Portugal se neutralisent (0-0) au terme d'une rencontre animée.

02:20 - C'est la pause dans ce Colombie - Portugal ! L'arbitre renvoie les 22 acteurs de ce Colombie - Portugal aux vestiaires à Miami ! Après une première période rythmée, le score est toujours de 0 à 0 entre les deux nations dans ce choc de la Coupe du monde 2026.

01:31 - C'est parti pour ce Colombie - Portugal ! M. Faghani siffle le coup d'envoi de ce Colombie - Portugal, dernier choc de la phase de poules de la Coupe du monde 2026 ! Ce sont les Colombiens qui engagent, dans un stade de Miami où beaucoup de supporters sud-américains sont présents, même si on peut voir aussi des maillots d'un certain Cristiano Ronaldo...

00:56 - Panama - Angleterre, c'est terminé (0-2) ! C'est terminé entre le Panama et l'Angleterre à la Coupe du monde 2026 ! Les Anglais ont fini par s'imposer (0-2), grâce à Bellingham (62e) et Kane (67e).

00:26 - Kane soulage l'Angleterre (0-2) ! Le Panama craque dans ce match face à l'Angleterre ! Bellingham est bien trouvé dans la profondeur après un appel tranchant sur la gauche. Il fixe la défense avant de centrer pour Kane qui trompe Mosquera d'une tête puissante !

00:21 - Bellingham délivre l'Angleterre (0-1) ! Jude Bellingham délivre l'Angleterre ! A l'heure de jeu, sur un corner, le milieu du Real Madrid reprend du pied gauche en demi-volée et trompe Mosquera malgré un marquage serré. 1-0 pour les Anglais dans ce Panama - Angleterre !

27/06/26 - 23:58 - Qui est cette star colombienne que doivent redouter les Portugais ? Pour le choc au sommet face au Portugal ce soir, tous les espoirs de la Colombie reposent sur son dynamiteur en chef, Luis Díaz. Auteur d'un début de Coupe du Monde de haut vol, l'ailier gauche a déjà éclaboussé le tournoi de sa classe en signant un but et une passe décisive lors du succès inaugural face à l'Ouzbékistan (3-1), avant d'épuiser la défense de la RD Congo (1-0). Fort de sa vitesse d'exécution et de ses dribbles déroutants, le joueur vedette des Cafeteros et du Bayern Munich sera l'arme fatale numéro un pour percer l'arrière-garde portugaise et guider son pays vers les seizièmes de finale avec assurance.

27/06/26 - 23:49 - C'est la pause dans ce Panama - Angleterre ! C'est la mi-temps entre le Panama et l'Angleterre dans cette Coupe du monde 2026 ! Le score est toujours nul et vierge (0-0) après les 45 premières minutes.

27/06/26 - 23:29 - La Colombie en confiance avant le choc face au Portugal en Coupe du monde Déjà qualifiée après ses succès face à la RD Congo (1-0) et l'Ouzbékistan (3-1), la Colombie aborde son choc face au Portugal dans une ambiance au beau fixe et avec un effectif totalement épargné par les blessures. Leaders du groupe K, les Cafeteros n'ont besoin que d'un match nul pour sécuriser la première place, mais les récentes déclarations de James Rodríguez sont claires : l'équipe ne compte "rien calculer et jouera pour gagner". Face à des Portugais contraints de s'imposer pour prendre la tête de la poule, la sélection colombienne compte s'appuyer sur sa sérénité et sa dynamique collective pour s'offrir un sans-faute historique dans cette phase de la Coupe du monde.

27/06/26 - 23:01 - Cristiano Ronaldo, toujours à la hauteur à 41 ans Pour le choc décisif de ce soir face à la Colombie en Coupe du monde (à 1h30 du matin, heure française), le Portugal comptera plus que jamais sur un Cristiano Ronaldo en pleine possession de ses moyens physiques. Après des débuts timides, le capitaine de 41 ans a balayé les doutes en s'offrant un doublé magistral lors de la démonstration face à l'Ouzbékistan (5-0), portant son équipe à bout de bras. Aligné durant l'intégralité des deux premiers matchs, l'attaquant vedette aborde ce rendez-vous avec une immense faim de victoires ; face à des Colombiens leaders, la Seleção s'en remettra au sens du but de son leader offensif pour décrocher un succès impératif s'ils veulent chiper la première place du groupe K.

27/06/26 - 23:00 - C'est parti pour Panama - Angleterre ! C'est parti dans le New Jersey entre le Panama et l'Angleterre pour la dernière journée de la phase de poules de la Coupe du monde 2026 ! La Croatie et le Ghana s'affrontent également dans ce groupe L pour une place en 16emes de finale.

27/06/26 - 22:32 - Colombie - Portugal promet un duel acharné pour la première place du groupe K La Colombie et le Portugal se disputeront la première place du groupe K dans une rencontre qui s'annonce explosive ce soir à 1h30 du matin (heure française). Forts de leurs deux victoires face à l'Ouzbékistan (3-1) et la RD Congo (1-0), les Colombiens abordent ce rendez-vous en leader avec 6 points, emmenés par un Luis Díaz virevoltant et un Daniel Muñoz en état de grâce, auteur de deux buts dans le tournoi. Face à eux se dresse un Portugal, second du groupe, reboosté par sa démonstration collective contre les Ouzbeks (5-0), portée par un doublé de l'inoxydable Cristiano Ronaldo. Alors que la Colombie n'a besoin que d'un match nul pour sécuriser sa position, la Seleção das Quinas doit impérativement s'imposer pour chiper la tête du groupe et s'offrir un tableau théoriquement plus clément pour la phase finale de cette Coupe du monde.

27/06/26 - 21:59 - Comment la FIFA adapte les stades à chaque équipe ? À quelques heures du coup d'envoi de ce soir, la FIFA a soulevé le voile sur les rituels secrets d'avant-match en publiant une vidéo exclusive sur son compte officiel X. Les images dévoilent les coulisses méticuleuses de la préparation des stades, illustrant le soin quasi chirurgical et l'attention millimétrée portés aux différents espaces et à l'espace de vie de chaque sélection avant qu'elles ne pénètrent dans l'arène. Behind the scenes at Kansas City Stadium



A closer look at how team dugouts are prepared ahead of a @FIFAWorldCup matchday pic.twitter.com/WUn4r7vbNn — FIFA (@FIFAcom) June 25, 2026

27/06/26 - 21:33 - Le Ghana remonté à bloc pour son match face à la Croatie en Coupe du monde Pour le choc décisif ce samedi 27 juin face à la Croatie, le Ghana aborde la rencontre avec une confiance maximale et un groupe au complet. Forts de leurs récents exploits (une victoire face au Panama (1-0) et un nul héroïque contre l'Angleterre (0-0)), les Black Stars n'ont besoin que d'un point pour valider leur billet pour les seizièmes de finale. Les récentes déclarations des joueurs traduisent d'ailleurs une faim de loup, à l'image du gardien Benjamin Asare, qui s'est dit déterminé à "tout prouver" sur le terrain. Face à des Croates qui ont besoin d'une victoire pour garantir leur place dans la suite de la compétition, les hommes de Carlos Queiroz n'ont qu'un objectif : devenir la première nation africaine à boucler une phase de groupes de Coupe du Monde sans encaisser le moindre but.

27/06/26 - 21:04 - La Croatie joue son avenir en Coupe du monde Face au Ghana ce soir, la Croatie se retrouve dos au mur et n'aura d'autre choix que de s'imposer. Troisièmes du groupe L avec 3 points, les coéquipiers de Luka Modrić doivent impérativement l'emporter à Philadelphie s'ils veulent valider leur place en 16es de finale, alors qu'un nul suffit aux Black Stars. On peut donc s'attendre à voir les Vatreni tout faire pour prendre le contrôle du jeu et assiéger le camp adverse. La clé du match résidera dans leur capacité à percer le solide bloc défensif du Ghana — toujours invaincu et imperméable après son exploit face à l'Angleterre (0-0).

27/06/26 - 20:32 - Le groupe L de la Coupe du monde pourraît être chamboulé ce samedi 27 juin C’est un dénouement sous haute tension qui se joue aujourd'hui dans le groupe L de la Coupe du monde. Alors que le Panama est déjà éliminé, l’Angleterre (4 pts), le Ghana (4 pts) et la Croatie (3 pts) se disputent les deux précieux billets pour les huitièmes de finale. Si un match nul suffit aux Anglais face aux Panaméens et aux Ghanéens pour se qualifier, la Croatie fait face à une véritable finale face aux Black Stars : la victoire est obligatoire pour les Vatreni s'ils veulent s'assurer un avenir dans la compétition.