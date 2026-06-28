Coupe du monde 2026 : l'Algérie rêve des 16es, le Portugal de Ronaldo déçoit, l'Argentine face à la Jordanie... Matchs et résultats
COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Retrouvez toutes les infos de la Coupe du monde 2026 avec les résultats, calendrier et classements...
- La Coupe du monde de la FIFA 2026 a débuté le jeudi 11 juin. Elle se terminera le 19 juillet avec la grande finale qui aura lieu aux États-Unis.
- Au programme de cette soirée de Coupe du monde : place au dénouement nocturne à 4h, heure à laquelle l'Algérie tentera d'arracher sa qualification face à l'Autriche tandis que l'Argentine défendra son trône contre la Jordanie.
- Dans les derniers résultats de la Coupe du monde 2026 : l'Angleterre a battu le Panama samedi soir (2-0) et a assuré sa première place dans le groupe L. La Croatie a arraché la deuxième place en battant sur le fil le Ghana (2-1), qui termine troisième de la poule. En quête de la première place du groupe K, le Portugal a concédé le nul face à la Colombie (0-0). Les Portugais ont déçu, complètement dominés par les Colombiens qui terminent en tête de la poule. Dans l'autre match du groupe, le RD Congo a arraché sa qualification pour les 16es, tombeur de l'Ouzbékistan (3-1). Les Léopards font partie des meilleurs 3e.
- Didier Deschamps est de retour avec les Bleus à Boston ce samedi 27 juin. Après avoir temporairement quitté la sélection française suite au décès de sa mère Ginette, survenu le 23 juin, le sélectionneur national a effectué un aller-retour express en France pour assister aux obsèques vendredi 26 juin. En son absence, c'est son adjoint Guy Stéphan qui a brillamment assuré l'intérim sur le banc, menant les Tricolores à une large victoire face à la Norvège (4-1) lors du troisième match de groupe.
- L'Iran s'en prend à la FIFA et à l'organisation de la Coupe du monde par la voix de son sélectionneur, Amir Ghalenoei, qui dénonce le traitement "injuste" infligé à son équipe. Interdite par les autorités de passer la nuit sur le sol américain, la sélection a dû établir son camp de base au Mexique et subir des allers-retours épuisants pour ses trois matchs aux États-Unis. Un calvaire logistique qui a poussé le capitaine Mehdi Taremi à qualifier cette édition de "catastrophique".
- Les 16es de finale de cette Coupe du monde promettent déjà de belles affiches, comme France - Suède, Pays-Bas - Maroc, Brésil - Japon, ou encore Norvège - Côte d'Ivoire.
05:08 - Début de seconde période !
C'est reparti pour le second acte entre l'Algérie et l'Autriche à Kansas
04:53 - L'Albiceleste en gestion mène !
Sans être inquiétée, l'Argentine mène 2-0 face à la Jordanie à la mi-temps sur la pelouse de l'AT&T Stadium de Dallas. Après un but refusé, Giovani Lo Celso a ouvert le score avant d'être rejoint par Lautaro Martinez, auteur d'un but sur penalty.
04:51 - Mi-temps à Kansas City (1-1)
Première période très plaisante entre l'Algérie et l'Autriche. Alors qu'on s'attendait à un match fermé, les deux sélections se sont crées plusieurs occasions et n'hésitent à prendre des risques. Belghali a répondu à un but d'Arnautovic pour remettre le score de parité (1-1) juste avant la pause.
04:49 - 45' - LE JOLI BUT DE BELGHALI (1-1)
Le latéral algérien remet l'Algérie à l'endroit en marquant un but sur une frappe à bout portant après une percée du côté droit et deux crochets qui lui ont permis d'éliminer trois défenseurs adverses. 1-1 entre les deux équipes.
04:32 - 28' - Arnautovic ouvre la marque (0-1)
Mwene lance en profondeur Arnautovic, qui prend à court toute la défense algérienne. L'attaquant autrichien se présente face à Benbot et trompe le portier par une déviation astucieuse au sol. 1-0 pour l'Autriche
04:02 - C'est parti à Dallas !
Dans ce match sans réel enjeu, le coup d'envoi est donné par la Jordanie à l'AT&T Stadium de Dallas. Pour rappel, Lionel Messi démarre sur le banc pour l'Argentine.
04:02 - Début de match à Kansas City
Coup d'envoi de cette rencontre entre l'Algérie et l'Autriche à Kansas City.
03:45 - Le Portugal termine 2e du groupe K
Avec ce match nul concédé contre la Colombie (0-0), le Portugal a raté sa mission de terminer à la première place du groupe K de la Coupe du monde 2026. Les Portugais terminent deuxièmes derrière la Colombie et pourraient retrouver l'Espagne dès les huitièmes de finale, après un 16e de finale contre la Croatie. La RD Congo est qualifiée également et affrontera l'Angleterre.
- Colombie, 7 points (+3)
- Portugal, 5 pts (+5)
- RD Congo 4 pts (+1)
- Ouzbékistan 0 pt (-9)
03:29 - C'est terminé entre la Colombie et le Portugal (0-0)
C'est terminé à Miami ! La Colombie et le Portugal se neutralisent (0-0) au terme d'une rencontre animée.
02:20 - C'est la pause dans ce Colombie - Portugal !
L'arbitre renvoie les 22 acteurs de ce Colombie - Portugal aux vestiaires à Miami ! Après une première période rythmée, le score est toujours de 0 à 0 entre les deux nations dans ce choc de la Coupe du monde 2026.
01:31 - C'est parti pour ce Colombie - Portugal !
M. Faghani siffle le coup d'envoi de ce Colombie - Portugal, dernier choc de la phase de poules de la Coupe du monde 2026 ! Ce sont les Colombiens qui engagent, dans un stade de Miami où beaucoup de supporters sud-américains sont présents, même si on peut voir aussi des maillots d'un certain Cristiano Ronaldo...
00:56 - Panama - Angleterre, c'est terminé (0-2) !
C'est terminé entre le Panama et l'Angleterre à la Coupe du monde 2026 ! Les Anglais ont fini par s'imposer (0-2), grâce à Bellingham (62e) et Kane (67e).
00:26 - Kane soulage l'Angleterre (0-2) !
Le Panama craque dans ce match face à l'Angleterre ! Bellingham est bien trouvé dans la profondeur après un appel tranchant sur la gauche. Il fixe la défense avant de centrer pour Kane qui trompe Mosquera d'une tête puissante !
00:21 - Bellingham délivre l'Angleterre (0-1) !
Jude Bellingham délivre l'Angleterre ! A l'heure de jeu, sur un corner, le milieu du Real Madrid reprend du pied gauche en demi-volée et trompe Mosquera malgré un marquage serré. 1-0 pour les Anglais dans ce Panama - Angleterre !
27/06/26 - 23:58 - Qui est cette star colombienne que doivent redouter les Portugais ?
Pour le choc au sommet face au Portugal ce soir, tous les espoirs de la Colombie reposent sur son dynamiteur en chef, Luis Díaz. Auteur d'un début de Coupe du Monde de haut vol, l'ailier gauche a déjà éclaboussé le tournoi de sa classe en signant un but et une passe décisive lors du succès inaugural face à l'Ouzbékistan (3-1), avant d'épuiser la défense de la RD Congo (1-0). Fort de sa vitesse d'exécution et de ses dribbles déroutants, le joueur vedette des Cafeteros et du Bayern Munich sera l'arme fatale numéro un pour percer l'arrière-garde portugaise et guider son pays vers les seizièmes de finale avec assurance.
27/06/26 - 23:49 - C'est la pause dans ce Panama - Angleterre !
C'est la mi-temps entre le Panama et l'Angleterre dans cette Coupe du monde 2026 ! Le score est toujours nul et vierge (0-0) après les 45 premières minutes.
27/06/26 - 23:29 - La Colombie en confiance avant le choc face au Portugal en Coupe du monde
Déjà qualifiée après ses succès face à la RD Congo (1-0) et l'Ouzbékistan (3-1), la Colombie aborde son choc face au Portugal dans une ambiance au beau fixe et avec un effectif totalement épargné par les blessures. Leaders du groupe K, les Cafeteros n'ont besoin que d'un match nul pour sécuriser la première place, mais les récentes déclarations de James Rodríguez sont claires : l'équipe ne compte "rien calculer et jouera pour gagner". Face à des Portugais contraints de s'imposer pour prendre la tête de la poule, la sélection colombienne compte s'appuyer sur sa sérénité et sa dynamique collective pour s'offrir un sans-faute historique dans cette phase de la Coupe du monde.
27/06/26 - 23:01 - Cristiano Ronaldo, toujours à la hauteur à 41 ans
Pour le choc décisif de ce soir face à la Colombie en Coupe du monde (à 1h30 du matin, heure française), le Portugal comptera plus que jamais sur un Cristiano Ronaldo en pleine possession de ses moyens physiques. Après des débuts timides, le capitaine de 41 ans a balayé les doutes en s'offrant un doublé magistral lors de la démonstration face à l'Ouzbékistan (5-0), portant son équipe à bout de bras. Aligné durant l'intégralité des deux premiers matchs, l'attaquant vedette aborde ce rendez-vous avec une immense faim de victoires ; face à des Colombiens leaders, la Seleção s'en remettra au sens du but de son leader offensif pour décrocher un succès impératif s'ils veulent chiper la première place du groupe K.
27/06/26 - 23:00 - C'est parti pour Panama - Angleterre !
C'est parti dans le New Jersey entre le Panama et l'Angleterre pour la dernière journée de la phase de poules de la Coupe du monde 2026 ! La Croatie et le Ghana s'affrontent également dans ce groupe L pour une place en 16emes de finale.
27/06/26 - 22:32 - Colombie - Portugal promet un duel acharné pour la première place du groupe K
La Colombie et le Portugal se disputeront la première place du groupe K dans une rencontre qui s'annonce explosive ce soir à 1h30 du matin (heure française). Forts de leurs deux victoires face à l'Ouzbékistan (3-1) et la RD Congo (1-0), les Colombiens abordent ce rendez-vous en leader avec 6 points, emmenés par un Luis Díaz virevoltant et un Daniel Muñoz en état de grâce, auteur de deux buts dans le tournoi. Face à eux se dresse un Portugal, second du groupe, reboosté par sa démonstration collective contre les Ouzbeks (5-0), portée par un doublé de l'inoxydable Cristiano Ronaldo. Alors que la Colombie n'a besoin que d'un match nul pour sécuriser sa position, la Seleção das Quinas doit impérativement s'imposer pour chiper la tête du groupe et s'offrir un tableau théoriquement plus clément pour la phase finale de cette Coupe du monde.
27/06/26 - 21:59 - Comment la FIFA adapte les stades à chaque équipe ?
À quelques heures du coup d'envoi de ce soir, la FIFA a soulevé le voile sur les rituels secrets d'avant-match en publiant une vidéo exclusive sur son compte officiel X. Les images dévoilent les coulisses méticuleuses de la préparation des stades, illustrant le soin quasi chirurgical et l'attention millimétrée portés aux différents espaces et à l'espace de vie de chaque sélection avant qu'elles ne pénètrent dans l'arène.
Behind the scenes at Kansas City Stadium— FIFA (@FIFAcom) June 25, 2026
A closer look at how team dugouts are prepared ahead of a @FIFAWorldCup matchday pic.twitter.com/WUn4r7vbNn
27/06/26 - 21:33 - Le Ghana remonté à bloc pour son match face à la Croatie en Coupe du monde
Pour le choc décisif ce samedi 27 juin face à la Croatie, le Ghana aborde la rencontre avec une confiance maximale et un groupe au complet. Forts de leurs récents exploits (une victoire face au Panama (1-0) et un nul héroïque contre l'Angleterre (0-0)), les Black Stars n'ont besoin que d'un point pour valider leur billet pour les seizièmes de finale. Les récentes déclarations des joueurs traduisent d'ailleurs une faim de loup, à l'image du gardien Benjamin Asare, qui s'est dit déterminé à "tout prouver" sur le terrain. Face à des Croates qui ont besoin d'une victoire pour garantir leur place dans la suite de la compétition, les hommes de Carlos Queiroz n'ont qu'un objectif : devenir la première nation africaine à boucler une phase de groupes de Coupe du Monde sans encaisser le moindre but.
27/06/26 - 21:04 - La Croatie joue son avenir en Coupe du monde
Face au Ghana ce soir, la Croatie se retrouve dos au mur et n'aura d'autre choix que de s'imposer. Troisièmes du groupe L avec 3 points, les coéquipiers de Luka Modrić doivent impérativement l'emporter à Philadelphie s'ils veulent valider leur place en 16es de finale, alors qu'un nul suffit aux Black Stars. On peut donc s'attendre à voir les Vatreni tout faire pour prendre le contrôle du jeu et assiéger le camp adverse. La clé du match résidera dans leur capacité à percer le solide bloc défensif du Ghana — toujours invaincu et imperméable après son exploit face à l'Angleterre (0-0).
27/06/26 - 20:32 - Le groupe L de la Coupe du monde pourraît être chamboulé ce samedi 27 juin
C’est un dénouement sous haute tension qui se joue aujourd'hui dans le groupe L de la Coupe du monde. Alors que le Panama est déjà éliminé, l’Angleterre (4 pts), le Ghana (4 pts) et la Croatie (3 pts) se disputent les deux précieux billets pour les huitièmes de finale. Si un match nul suffit aux Anglais face aux Panaméens et aux Ghanéens pour se qualifier, la Croatie fait face à une véritable finale face aux Black Stars : la victoire est obligatoire pour les Vatreni s'ils veulent s'assurer un avenir dans la compétition.
27/06/26 - 20:04 - Le Panama n'a rien à pedre avant le match contre l'Angleterre
Déjà éliminé après deux revers (1-0), le Panama de Thomas Christiansen aborde le choc face à l'Angleterre avec un immense esprit de revanche et l'honneur pour seul objectif. En conférence de presse, le sélectionneur a balayé l'idée d'un match pour du beurre, insistant sur l'opportunité unique de briller face à un cador mondial. Sans pression comptable mais déterminé à laver l'affront du 6-1 subi en 2018, Christiansen s'appuiera sur ses cadres d'expérience comme Michael Amir Murillo et Yoel Bárcenas pour encadrer un collectif au complet et ultra-motivé. Les Canaleros n'ont plus rien à perdre et comptent bien bousculer des Anglais en plein doute après un nul face au Ghana (0-0) pour quitter la compétition la tête haute.
Le calendrier complet de la Coupe du monde
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Les classements des groupes de la Coupe du monde
Pendant la première quinzaine de la Coupe du monde, suivez ci-dessous tous les classements de la phase de poule, groupe par groupe. Les classements sont mis à jour après chaque rencontre. Cherchez un groupe pour afficher son classement. L'équipe de France figure dans le groupe I.
Les résultats des matchs de la Coupe du monde
Suivez tous les résultats de la Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale. Les résultats sont mis à jour en quelques minutes à la fin des rencontres. Cherchez une équipe pour afficher tous ses résultats.
Les dernières actus et les matchs en live de la Coupe du monde 2026
Dates, adversaires et heures... Les matchs de l'équipe de France à la Coupe du monde
L'équipe de France est arrivée à cette Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis avec un statut : championne du monde en 2018 et finaliste en 2022, elle compte parmi les favoris de ce Mondial. Mais attention rien n'a été fait pour faciliter la tâche de la bande à Didier Deschamps qui vit sa dernière Coupe du monde à la tête de l'équipe de France. Nos Tricolores ont été alignés dans la poule I en compagnie du Sénégal, la Norvège et l'Iran. Un groupe difficile pour beaucoup.
La Coupe du monde américaine a offert un calendrier tout aussi délicat pour les bleus. Le premier match de l'équipe de France dans ce Mondial 2026 a été programmé face au Sénégal le 16 juin à 21h00 heure française, à New York. Les Bleus ont ensuite tiré l'Irak à Philadelphie le 22 juin à 23h00, avant d'en finir avec la phase de groupes face à la Norvège le 26 juin à 21h00 à Boston.
Les dates clés de la Coupe du monde 2026
La Coupe du monde 2026 tient un calendrier serré avec un nombre d'équipes décuplé. Après le match d'ouverture le 11 juin 2026, la phase de groupes a été programmée jusqu'au 28 juin. La phase finale éliminatoire a été fixée le jour même, avec pour la première fois des seizièmes de finale. Les huitièmes ont été fixés à partir du 4 juillet, les quarts à partir du 9 juillet, les demi-finales les 14 (date excellente pour la France) et 15 juillet. Enfin la date de la finale de la Coupe du monde a été fixée le dimanche 19 juillet 2026.
- Du 11 au 28 juin 2026 : matchs des phases de groupe
- Du 28 juin au 4 juillet : seizièmes de finale (32 équipes)
- Du 4 au 7 juillet : huitièmes de finale (16 équipes)
- 9, 10, 11 et 12 juillet : quarts de finale aux stades de Boston, Los Angeles, Miami et Kansas City (8 équipes)
- 14 et 15 juillet : demi-finales aux stades de Dallas et d’Atlanta (4 équipes)
- 19 juillet : grande finale au MetLife Stadium en périphérie de New York
Liste des équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026
- Amérique du Nord et Centrale (CONCACAF) : Canada, Curaçao, États-Unis, Haïti, Mexique, Panamá
- Asie (AFC) : Arabie saoudite, Australie, Irak, Japon, Jordanie, Ouzbékistan, Qatar, Corée du Sud, Iran
- Afrique (CAF) : Afrique du Sud, Algérie, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Égypte, Ghana, Maroc, RD Congo, Sénégal, Tunisie
- Amérique du Sud (CONMEBOL) : Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, Paraguay, Uruguay
- Océanie (OFC) : Nouvelle-Zélande
- Europe (UEFA) : Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Écosse, France, Espagne, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse, Tchéquie, Turquie.