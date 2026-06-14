Coupe du monde 2026 : l'Allemagne face à Curaçao, Pays-Bas - Japon, les Bleus au complet... Résultats, classement et actus

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Suivez l'actualité, les matchs en direct, le calendrier, le classement des groupes et les résultats de la Coupe du monde.

L'Essentiel

En direct

19:02 - Début de match à Houston C'est parti pour le premier match du groupe E de la Coupe du Monde 2026 entre l'Allemagne et le Curaçao au NRG Stadium à Houston

18:34 - Le très beau parcours de Curaçao jusqu'à la Coupe du monde Classés au 183e rang mondial il y a seulement quinze ans, les Blue Wave de Curaçao ont signé un parcours qualificatif magistral au sein de la CONCACAF sous la houlette du vétéran néerlandais Dick Advocaat. Les joueurs ont bouclé leur campagne invaincus en 10 rencontres, avec 7 victoires et 3 nuls. S'appuyant intelligemment sur sa diaspora (25 des 26 joueurs de la liste étant nés aux Pays-Bas), cette nation constitutive du Royaume néerlandais s'apprête à défier les géants de la planète football lors de sa première Coupe du monde.

18:08 - Curaçao bat déjà un record alors que la Coupe du monde vient de commencer Curaçao entre dans la légende ce soir en devenant le plus petit pays de l'histoire à se qualifier pour la Coupe du monde. Avec une population d'à peine 156 000 habitants répartis sur un minuscule territoire de 444 km², cette île des Caraïbes pulvérise le précédent record détenu par l'Islande et ses 350 000 résidents en 2018.

17:49 - Les promesses de la sélection allemande pour leur premier match de Coupe du monde Grande favorite face à Curaçao, l'Allemagne a tracé sa route vers la Coupe du monde sans sourciller, survolant son groupe avec cinq victoires en six matchs face à la Slovaquie, l'Irlande du Nord et le Luxembourg. Après les traumatismes des éliminations dès la phase de groupes en 2018 et 2022, la Mannschaft aborde ce choc à Houston avec le costume d'un ogre affamé. Sous la direction de Julian Nagelsmann, les quadruples champions du monde peuvent s'appuyer sur la créativité débordante de leur duo de feu, Jamal Musiala et Florian Wirtz. Sauf immense surprise tactique, l'Allemagne devrait utiliser ce match d'ouverture pour faire parler sa supériorité athlétique et tactique pour asseoir sa confiance.

17:03 - Arrivée sous tension de l'équipe d'Iran aux États-Unis pour la Coupe du monde En pleine guerre au Moyen-Orient, l'arrière-plan politique de la Coupe du monde reprend ses droits ce dimanche 14 juin avec l'arrivée de la sélection iranienne à Los Angeles, à la veille de son entrée en lice face à la Nouvelle-Zélande. Après avoir repoussé au maximum leur entrée sur le territoire américain en logeant au Mexique plutôt qu'en Arizona, les joueurs iraniens doivent atterrir en provenance de Tijuana pour une conférence de presse prévue au SoFi Stadium. Beaucoup s'attendent à un accueil particulièrement bruyant dans une ville surnommée "Tehrangeles", qui abrite une immense communauté de 500 000 Iraniens en grande partie hostiles au régime des mollahs.

16:45 - Les supporters de la France affluent vers les États-Unis pour la Coupe du monde La ferveur des supporters de l'équipe de France ne faiblit pas à l'approche du match de mardi contre le Sénégal en Coupe du monde. Les fans des Bleus continuent de traverser l'Atlantique en masse et se rassemblent actuellement à New York, prêts à donner de la voix pour pousser les hommes de Didier Deschamps vers la victoire. #InfoTrafic

Ce #weekend de Coupe du Monde, nombreux déplacements de supporters attendus de vendredi à lundi

Au niveau national, la circulation sera :

Très difficile dans le sens #départs pic.twitter.com/Noo5bkpYoF — (@IF_Supporters) June 13, 2026

15:57 - Zlatan Ibrahimović fustige l'arbitrage de Brésil - Maroc Consultant pour la chaîne américaine FOX durant la Coupe du monde, Zlatan Ibrahimović n'a pas mâché ses mots après le match nul entre le Brésil et le Maroc (1-1). Fidèle à son franc-parler légendaire, l'ancienne star suédoise a fermement critiqué l'arbitrage pour son manque de cohérence, ciblant tout particulièrement une semelle non sanctionnée d'Achraf Hakimi sur la cheville de Vinícius Júnior juste avant la mi-temps. Pour Ibrahimović, cette absence de sanction met en danger la protection des joueurs et plonge les équipes comme les supporters dans l'incompréhension.

15:40 - Dallas aux couleurs des Oranje pour la Coupe du monde À la veille de l'entrée en lice des Pays-Bas face au Japon à Dallas pour cette quatrième journée de Coupe du monde, les supporters néerlandais ont déjà investi la ville. De nombreux fans des Oranje se sont rassemblés pour enflammer la fan zone locale, promettant une ambiance électrique pour le match prévu à 22h (heure française). Les supporters Oranje ont mis l'ambiance dans le Fan Zone de Dallas, hier.



[: @OnsOranje]#NEDJPNpic.twitter.com/oZJIN6ODGK — Foot néerlandais (@Foot_NL) June 14, 2026

15:25 - Un nouveau record pour Manuel Neuer en Coupe du monde Pour l'entrée en lice de l'Allemagne face à Curaçao ce dimanche, Manuel Neuer, sorti de sa retraite internationale à 40 ans, sera titulaire pour honorer sa 125e sélection. En disputant à cette occasion son 20e match en Coupe du monde, le gardien vétéran de la Mannschaft s'apprête à égaler le record historique de la compétition pour un gardien de but, détenu jusqu'ici en solitaire par le Français Hugo Lloris.

15:06 - Kylian Mbappé se dit ébloui par le talent des Bleus pour la Coupe du monde Parmi les favorites de ce début de Coupe du monde aux côtés de l'Espagne, l'équipe de France aborde la compétition avec de grandes ambitions. Forts de leur titre en 2018 et de leur place de finalistes en 2022, les hommes de Didier Deschamps visent un nouveau parcours d'envergure, portés par la confiance de Kylian Mbappé qui assure que les Bleus disposent de tous les atouts nécessaires pour s'imposer. "Ça donne le tournis de voir le talent qu’il y a dans cette équipe. Mais pour être considérée comme une équipe forte, il faut gagner. Il faut démontrer sur le terrain qu’on est capables de gagner ensemble", a témoigné le joueur du Real Madrid au micro de Téléfoot.

14:45 - L'Équipe de France dévoile la vidéo de présentation des Bleus Sur son compte X, l'Équipe de France a dévoilé ce dimanche 14 juin la vidéo de présentation des joueurs qui participeront aux matchs de la Coupe du monde. Nos 26 Bleus pour la Coupe du monde 2026 pic.twitter.com/CuJ7euonWH — Equipe de France (@equipedefrance) June 14, 2026

14:19 - Didier Deschamps rassure sur la relation entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé pour la Coupe du monde Malgré la prestation décevante de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé lors du dernier match de préparation des Bleus à la Coupe du monde contre l'Irlande du Nord (3-1), marqué par un triplé de Michael Olise, Didier Deschamps a tenu à rassurer sur la complicité de ses deux stars au micro de Téléfoot. "Je n’ai pas d’inquiétude sur leur relation. Je ne veux les associer seulement tous les deux, c’est un quatuor. La relation techniqueet les affinités sont là. Après ce sont des ajustements. Ce n’est pas tout de mettre quatre, cinq ou trois joueurs offensifs, il faut avoir une bonne efficacité et garder le bon équilibre", a-t-il précise.

13:57 - L'équipe turque fustigée dans la presse après sa défaite contre l'Australie en Coupe du monde La presse et les consultants turcs se montrent impitoyables ce dimanche 14 juin avec la Turquie, qui a concédé une première contre-performance dans son premier match de la Coupe du monde, lors duquel elle s'est inclinée face à l'Australie (2-0). Les médias comme Hurriyet fustigent ce mauvais départ et FotoMaç évoque une véritable "malédiction" historique lors des matchs d'ouverture, tandis que l'ex-international Nihat Kahveci critique un naufrage collectif "lamentable", pointant du doigt les défaillances de toutes les lignes, de l'attaque à la défense en passant par le gardien Uğurcan Çakır.

13:22 - Presque 300 dollars pour une place de parking près des stades de la Coupe du monde Selon des révélations du site Foot Mercato, les prix des places de parking s'envolent autour du SoFi Stadium de Los Angeles à l'occasion de la Coupe du monde. Sur la plateforme officielle de la FIFA, certains emplacements atteignaient ainsi 290 dollars avant le match opposant les États-Unis au Paraguay, tandis que les places réservées aux personnes à mobilité réduite s'affichaient au tarif très élevé de 250 dollars. Même l'accès aux stationnements des fan zones n'échappe pas à cette flambée, obligeant les supporters à débourser la somme de 80 dollars.

13:02 - La douche froide de la Suisse après le nul face au Qatar en Coupe du monde Après le nul surprenant concédé dans le temps additionnel face au Qatar (1-1) pour son entrée en lice à la Coupe du monde, la Suisse fait déjà face à sa première crise interne, illustrée par le coup de gueule de son capitaine Granit Xhaka. Furieux de ce premier accroc alors que son équipe semblait bien lancée, le milieu de terrain de Sunderland a profité de son passage en zone mixte pour recadrer ses coéquipiers, appelant le groupe à "redescendre sur terre" et à regarder la réalité en face, tout en admettant avec lucidité que la Nati n'était pas encore aussi prête qu'annoncé.

12:35 - Qui est l'entraîneur du Curaçao, coach le plus âgé de l'histoire de la Coupe du monde ? À l'âge de 78 ans, le sélectionneur de Curaçao, Dick Advocaat, s'apprête à marquer l'histoire ce dimanche 14 juin lors du match contre l'Allemagne en devenant l'entraîneur le plus âgé à officier lors d'une Coupe du monde. En conférence de presse samedi, le néerlandais, qui avait débuté sa carrière comme défenseur à l'ADO La Haye, a souligné la "grande différence" qui existe entre cette campagne aux côtés de l'équipe du pays caribéen et ses expériences passées à la tête des sélections des Pays-Bas ou de la Corée du Sud. Il a expliqué que ces deux nations étaient soumises à des pressions bien plus fortes, tandis que son équipe actuelle aborde le tournoi avec plus de légèreté, ayant tout à gagner et absolument rien à perdre. Dick Advocaat a entraîné d'autres équipes prestigieuses, comme les sélections nationales de la Belgique, de l'Irak et de la Serbie, ainsi que les clubs du PSV Eindhoven, du Borussia Mönchengladbach ou encore de Fenerbahçe.

12:20 - Y avait-il hors-jeu avant le penalty accordé à la Suisse contre le Qatar ? Lors du match de Coupe du monde opposant la Suisse au Qatar, un penalty litigieux accordé aux Helvètes après une faute sur Remo Freuler a déclenché une vive polémique en raison du mutisme de la Fifa, qui a mis plus de quatre heures à publier les images de l'action. Face aux doutes grandissants et aux théories du complot, la Fifa a finalement publié un communiqué expliquant qu'une brève panne technique avait empêché son nouveau système technologique de générer l'animation 3D habituelle des avatars, selon Le Parisien. L'instance a toutefois assuré que le protocole de la VAR n'avait pas été affecté et a partagé deux images montrant des lignes tracées manuellement pour prouver que Breel Embolo, puis Remo Freuler, étaient bel et bien en position régulière avant l'action menant au penalty.

11:51 - Des manifestations attendues en marge d'Iran - Nouvelle-Zélande L'Iran doit arriver ce dimanche 14 juin à Los Angeles à la veille de son entrée en lice en Coupe du monde face à la Nouvelle-Zélande dans un climat qui s'annonce sous haute tension. Des appels à manifester ont en effet été lancés pour lundi aux abords du SoFi Stadium, où des opposants au régime des mollahs prévoient de brandir le drapeau iranien pré-révolutionnaire orné du lion et du soleil, interdit par la Fifa. D'autres militants pourraient s'introduire dans l'enceinte du stade pour huer l'hymne national, réitérant les actions contestataires du Mondial 2022 au Qatar. Face à ces risques de débordements, le ministre iranien des Sports, Ahmad Donyamali, a fermement prévenu que son pays surveillerait de près les slogans et les bannières, menaçant même d'interrompre la rencontre si des symboles hostiles à la République islamique venaient à être déployés.

11:43 - L'arbitre somalien qui avait été refusé sur le sol américain touchera tout de même sa prime de la Fifa La Fifa a décidé de verser l'intégralité de ses honoraires à l'arbitre somalien Omar Artan, qui s'était vu refuser l'entrée sur le sol américain où il devait arbitrer les rencontres de la Coupe du monde de football. La BBC affirme que la Fifa s'est fermement engagée à lui verser sa prime malgré son absence forcée du tournoi.

11:10 - L'Écosse en tête du groupe C devant le Brésil et le Maroc En s'imposant face à Haïti, l'Écosse prend trois points et la tête du groupe C à l'issue de leur premier match de cette Coupe du monde. En se neutralisant avec un but partout, le Brésil et le Maroc sont respectivement 2ème et 3ème de la poule avec un point chacun. Avec zéro point, Haïti est quatrième et dernier du groupe.

11:02 - Le tout premier Premier ministre écossais à voir son équipe gagner en Coupe du monde Depuis le Boston Stadium de Foxborough, le Premier ministre écossais John Swinney a partagé une vidéo sur le réseau social X pour exprimer sa joie et sa fierté après la victoire de son équipe nationale à la Coupe du monde contre Haïti. Le chef du gouvernement a chaleureusement félicité le sélectionneur Steve Clarke, le capitaine Andy Robertson et l'ensemble de l'effectif, tout en soulignant le caractère historique de cet événement en affirmant qu'il n'y avait pas de plus beau sentiment que d'être le tout premier Premier ministre d'Écosse à voir son pays remporter un match lors d'un Mondial.

10:46 - La malchance continue pour la sélection anglaise, qui a dû se mettre à l'abri d'une tornade Avant même de débuter sa Coupe du monde, l'Angleterre joue déjà de malchance avec un démarrage pour le moins mouvementé. Dans la nuit de samedi, vers 20 heures, les membres de la sélection des Three Lions ont dû se mettre à l'abri après le déclenchement d'une alerte tornade à proximité de leur camp de base de Kansas City. Cette mésaventure intervient juste après le vol de leur équipement, retrouvé dans la journée par les forces de l'ordre.

10:33 - L'Iran ne veut pas de drapeaux de l'opposition au régime dans les stades de la Coupe du monde À la veille de l'entrée en lice de l'Iran face à la Nouvelle-Zélande pour la Coupe du monde à Los Angeles, le président de la fédération iranienne de football, Mehdi Taj, a fermement rappelé que seul le drapeau officiel de la République islamique devait être visible dans les stades. Interrogé par l'AFP depuis le camp d'entraînement de la sélection à Tijuana, au Mexique, le dirigeant a insisté sur le fait que la Fifa est tenue, selon ses propres protocoles, de faire respecter cette règle. Cette mise au point intervient dans un contexte particulièrement tendu, alors que le match se déroule à Los Angeles, une ville abritant la plus importante diaspora iranienne au monde, largement composée d'opposants au régime. Ces derniers ont pour habitude de se rallier derrière un autre drapeau iranien, comportant les mêmes couleurs mais arborant en prime le motif d'un lion avec un soleil.

10:16 - L'entraîneur de Curaçao n'a pas peur de l'Allemagne en Coupe du monde À la veille d'affronter l'Allemagne en Coupe du monde à Houston, le sélectionneur de Curaçao, Dick Advocaat, a prévenu en conférence de presse que son équipe ferait tout pour "rendre la vie difficile" à son adversaire et se révéler particulièrement désagréable à jouer. Avec ses 160 000 habitants répartis sur 444 km², Curaçao s'impose comme le plus petit pays de l'histoire à se qualifier pour une phase finale. Une position de David contre Goliath qui n'effraie pas le technicien néerlandais, qui rappele que les exploits de petites équipes face à des géants restent réguliers dans le football. Ce match historique marquera également un record personnel pour Advocaat qui, à 78 ans et 260 jours, deviendra officiellement le plus vieil entraîneur à avoir officié dans une Coupe du monde.