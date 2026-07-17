Coupe du monde 2026 : l'arbitre de la finale Espagne - Argentine, des feux inquiètent, les Bleus privés de sortie... Actus et résultats

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. La Coupe du monde se termine, découvrez les dernières infos avant la finale du Mondial et de la 3e place qui concerne la France.

L'Essentiel

Pour la finale Espagne - Argentine, Donald Trump a bien confirmé qu'il serait présent pour la rencontre, reste à savoir s'il soulevera le trophée...

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19:20 - L'arbitre de France - Angleterre L'équipe de France connaît désormais l'identité de l'arbitre de sa « petite finale » de Coupe du monde, prévue ce samedi à Miami contre l'Angleterre (23 heures). La FIFA l'a dévoilé dans la nuit de jeudi à vendredi, et il s'agit du Vénézuélien Jesus Valenzuela. L'officiel de 42 ans sera assisté par ses compatriotes Jorge Urrego et Tulio Moreno lors de ce match pour la troisième place. Le quatrième arbitre de la rencontre sera le Marocain Jalal Jayed.

18:52 - Messi et Yamal, tous deux ambassadeurs de bonne volonté de l'Unicef L'Unicef a également rappelé que les deux joueurs sont aujourd'hui ambassadeurs de bonne volonté de l'organisation. "En dehors du terrain, Lionel Messi et Lamine Yamal mettent leur voix et leur notoriété au service des enfants du monde entier", a précisé l'association, soulignant leur engagement commun pour que "chaque enfant survive".

18:29 - Une rencontre organisée en 2007 pour un calendrier caritatif du Barça La scène remonte à 2007, lorsque la fondation du FC Barcelone et le journal catalan Sport ont organisé un shooting photo pour produire un calendrier 2008, dont les fonds étaient destinés à l'Unicef. Yamal, qui habitait avec ses parents en banlieue barcelonaise, avait alors 5 mois, tandis que Messi n'avait que 20 ans.

18:05 - Messi et Yamal bébé : l'Unicef confirme l'authenticité des photos virales L'Unicef a confirmé jeudi l'authenticité de photos montrant Lionel Messi, alors âgé d'une vingtaine d'années, en compagnie de Lamine Yamal nourrisson. "Oui, les photos sont bien réelles", a déclaré l'organisation sur ses réseaux sociaux, mettant fin aux doutes nourris par l'omniprésence de l'intelligence artificielle.

17:43 - La finale au MetLife Stadium pas remise en cause, mais les entraînements menacés Un reporter sur place a constaté une atmosphère difficile à respirer à New York, tout en se montrant rassurant sur une amélioration attendue d'ici dimanche, jour de la finale au MetLife Stadium dans le New Jersey. La situation pourrait cependant affecter les séances d'entraînement prévues vendredi et samedi, notamment pour la sélection espagnole déjà présente et l'Argentine, dont l'arrivée était attendue tard jeudi soir.

17:20 - Le maire de New York appelle à la prudence face à la "menace sérieuse" Zohran Mamdani, maire de New York, a pris la parole publiquement pour alerter ses administrés. "La combinaison de chaleur dangereuse et d'air malsain représente une menace sérieuse pour la santé des New-Yorkais", a-t-il déclaré, ajoutant : "Si vous le pouvez, restez dans un endroit frais et climatisé, limitez le temps passé à l'extérieur."

16:57 - New York face à un niveau "dangereux pour la santé", les autorités en alerte Les autorités new-yorkaises ont alerté que la qualité de l'air allait atteindre un seuil qualifié de "dangereux pour la santé" à cause des particules fines des incendies, encourageant les habitants à rester à l'intérieur. La municipalité a prévenu : "Cela pourrait constituer le pire événement de fumée à New York depuis 2023, et la situation va être étroitement surveillée." Des masques ont été distribués dans les bibliothèques et les gares.

16:26 - Match annulé à Chicago, les plages fermées : les incendies perturbent la région avant la finale Un match de football prévu jeudi soir à Chicago devant environ 40 000 spectateurs a été annulé par les autorités en raison de la mauvaise qualité de l'air. Les plages de Chicago étaient également fermées, illustrant l'ampleur de la perturbation causée par les fumées dans la région.

16:00 - En 2018, Pogba avait déjà offert des bagues aux champions du monde français Si la FIFA introduit cette tradition pour la première fois en 2026, les Bleus champions du monde en 2018 s'étaient eux-mêmes offert des bagues, à l'initiative de Paul Pogba. Les joueurs avaient reçu ce souvenir en mars 2019, soit plusieurs mois après leur sacre en Russie.

15:35 - Remise provisoire juste après la finale, puis personnalisation pour chaque joueur Immédiatement après la finale, le capitaine et l'entraîneur de l'équipe victorieuse recevront des bagues provisoires pour marquer le moment. Chacune des 30 bagues destinées aux vainqueurs sera ensuite personnalisée individuellement avant d'être remise officiellement à une date ultérieure, "garantissant un ajustement parfait pour la vie entière."

15:07 - 2 026 exemplaires numérotés : 30 pour les champions, le reste en vente pour les supporters Une collection limitée de 2 026 bagues numérotées individuellement sera produite : 30 exemplaires sur mesure pour les vainqueurs, et 1 996 autres mises en vente pour les supporters du monde entier en tant que produit sous licence officielle. La FIFA parle de "toutes premières bagues de champion remises lors d'une compétition de la Fifa, introduisant ainsi une tradition sportive américaine emblématique dans le monde du football."

14:45 - Une bague de champion inspirée des sports américains pour les vainqueurs Pour la première fois de l'histoire, la FIFA va remettre aux vainqueurs de la Coupe du monde une bague de champion, tradition emblématique des sports américains comme la NBA. L'une des faces de la bague arbore le trophée de la Coupe du monde, tandis que l'autre sera personnalisée aux couleurs de l'équipe victorieuse.

14:22 - Trois matchs arbitrés par Vincic lors de ce Mondial, dont une expulsion remarquée Durant cette Coupe du monde 2026, Vincic a déjà dirigé trois rencontres : Brésil-Maroc (1-1) et Jordanie-Algérie (1-2) en phase de groupes, ainsi que Mexique-Équateur (2-0) en seizièmes de finale. Il a distribué sept cartons jaunes et un rouge, ce dernier après un vif échange entre Piero Hincapie et Santiago Gimenez, en application d'une nouvelle règle sanctionnant le fait de mettre la main devant la bouche.

13:54 - Vincic épaulé par deux compatriotes slovènes et deux assistants jordaniens pour la finale Pour cette finale, Slavko Vincic sera assisté de ses compatriotes Tomaz Klancnik et Andraz Kovacic. Les Jordaniens Adham Malhadmeh et Mohammad Alkalaf occuperont respectivement les fonctions de quatrième arbitre et d'arbitre assistant VAR.

13:20 - Slavko Vincic désigné arbitre de la finale Espagne - Argentine à la Coupe du monde 2026 La FIFA a désigné le Slovène Slavko Vincic pour arbitrer la finale de la Coupe du monde 2026, qui opposera l'Espagne à l'Argentine dimanche au MetLife Stadium de New York. L'officiel de 46 ans, qui participe à son deuxième Mondial, a appris la nouvelle entouré de ses collègues, visiblement très ému. On le voit dans la vidéo publiée par la FIFA "se prendre la tête dans les mains, au bord des larmes", avant d'aller récupérer la tunique aux rayures dorées réservée à l'arbitre de la finale.

12:58 - Pas de quartier libre pour les Bleus avant France - Angleterre Après avoir quitté leur camp de base de Boston pour la Floride ce jeudi, les joueurs de l'équipe de France ont tenté d'obtenir une soirée libre à deux jours du choc contre les Three Lions. Une demande refusée par Didier Deschamps et le staff tricolore selon les informations dévoilées vendredi par le journal L'Equipe

12:35 - Le compte du Ballon d'Or relance le débat sur une possible récompense hors Europe en Coupe du monde Le compte officiel du Ballon d'Or a posé la question de savoir si un joueur évoluant hors d'Europe pouvait remporter la récompense individuelle suprême, dans un contexte où les performances de Messi à la Coupe du monde sont très remarquées. La réponse apportée est affirmative : "Oui, il est tout à fait possible de remporter le Ballon d'Or sans jouer pour un club européen."

12:12 - La relation entre Scaloni et De La Fuente, deux sélectionneurs liés avant la finale de la Coupe du monde Les sélectionneurs des deux finalistes de la Coupe du monde, Lionel Scaloni et Luis De La Fuente, se connaissent et se respectent de longue date. "Scaloni débattait de tout, argumentait, se rappelle De La Fuente. Nous nous ressemblons aussi, nos parcours sont parallèles", a confié le technicien espagnol au Guardian. Scaloni avait lui rendu hommage à De La Fuente en 2024 : "Luis a aidé tous les jeunes qui ont suivi ce stage. C'est quelqu'un de formidable."

11:50 - Une pétition lancée pour contester le penalty sur Yamal Plus de 42 000 personnes ont signé une pétition contestant un penalty accordé à l'Espagne lors de la demi-finale de la Coupe du monde, accusant Lamine Yamal d'avoir touché le ballon de la main. Les signataires estiment que "le sport doit se jouer dans les règles, et ce soir elles n'ont pas été respectées" et réclament que "le match soit rejoué sans triche." Cette pétition n'a aucune chance d'aboutir.