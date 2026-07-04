Coupe du monde 2026 : l'Argentine a eu très peur face au Cap-Vert, la Colombie a maîtrisé le Ghana, France - Paraguay et Canada - Maroc lancent les 8es... Matchs et résultats

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Suivez tous les derniers résultats de la Coupe du monde avec les matchs, calendrier, tableau de la phase finale et toutes les dernières actualités.

L'Essentiel

La Coupe du monde de la FIFA 2026 a débuté le jeudi 11 juin. Elle se terminera le 19 juillet avec la grande finale qui aura lieu aux États-Unis.

Au programme de ce samedi 4 juillet dans la Coupe du monde 2026 : les 8es de finale commencent en beauté avec Canada - Maroc à 19h (heure française) et France - Paraguay à 23h.

Les derniers résultats de la Coupe du monde 2026 : l'Argentine a difficilement écarté une équipe du Cap-Vert extrêmement valeureuse à l'issue d'une prolongation qui restera dans les annales (3-2). La Colombie a parfaitement maîtrisé son match face au Ghana, malgré un score minime (1-0). L'Egypte a éliminé l'Australie aux tirs au but (1-1, 2-4) et reste, avec le Maroc, une des deux dernières équipes africaines en lice pour le trophée.

Le match France - Paraguay qui aura lieu ce samedi 4 juillet pour les 8es de finale de la Coupe du monde est au centre de l'attention, de nombreuses alertes météo du côté de Philadelphie pouvant mettre le match en péril, comme lors du match des Bleus face à l'Irak. Canicule, orages violents... Les hommes de Didier Deschamps se prennent tous les aléas climatiques !

Voir les images Les supporters les plus fous et les stars présentes à la Coupe du monde 2026

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09:59 - Le Cap-Vert éliminé "la tête haute" de la Coupe du monde, selon le gardien Vozinha Malgré l'élimination cruelle du Cap-Vert en seizièmes de finale de la Coupe du monde après une défaite en prolongation face à l'Argentine (3-2, a.p.), les Requins Bleus quittent la compétition "la tête haute" et avec les honneurs, selon leur gardien, Vozinha. Le joueur de 40 ans, à nouveau héroïque face à l'équipe de Leo Messi, a exprimé toute sa fierté face au parcours historique de sa sélection pour sa toute première participation au Mondial, soulignant que l'équipe avait fait jeu égal avec les champions du monde et réalisé le rêve de tout un peuple, indique Le Figaro. Un sentiment de dignité partagé par le sélectionneur Pedro Leitão Brito et le défenseur Pico Lopes, ce dernier se réjouissant que le Cap-Vert ait prouvé sa valeur face aux meilleures nations de la planète et ait ainsi réussi à s'inscrire durablement dans l'histoire du football mondial. 02:43 - L'Argentine remporte un match légendaire face au Cap-Vert ! Coup de sifflet final à Miami ! L'Argentine se sort d'un match exceptionnel contre le Cap-Vert héroïque jusqu'au bout dans cette Coupe du monde 2026. Les Argentins retrouveront l'Égypte en huitième de finale du Mondial. 01:59 - La prolongation pour Argentine - Cap-Vert ! D'ores et déjà une immense sensation dans cette Coupe du monde 2026. L'Argentine est tenue en échec par le Cap-Vert dans ce 16e de finale et va devoir aller chercher sa qualification dans une terrible prolongation. 00:50 - Mi-temps d'Argentine - Cap-Vert, Messi montre la voie Dans une première période dominée par l'Argentine, c'est évidemment Lionel Messi qui a offert l'avantage sur un enchainement sublime dont lui seul a le secret. Le Cap-Vert n'a qu'un seul but de retard malgré tout. 00:00 - Argentine - Cap-Vert débute ! L'Argentine de Lionel Messi est en oeuvre ce soir à Miami face au Petit Poucet de la Coupe du monde 2026, le Cap-Vert ! Le coup d'envoi vient d'être donné ! 03/07/26 - 23:43 - L’Egypte sort l’Australie (1-1, 2-4) et attend l’Argentine ou le Cap-Vert en 8e de finale ! Dans une partie irrespirable, l’Egypte, devant grâce à Ashour mais repris par un but contre son camp d’Hany, a fini par prendre le dessus sur l’Australie dans la séance de tirs au but (1-1, 2-4). Elle jouera contre l’Argentine ou le Cap-Vert au prochain tour de la Coupe du monde 2026. 03/07/26 - 23:25 - L'Espagne affrontera le Portugal en 8es de finale de la Coupe du monde 2026 à Dallas Pour le prochain tour, l'Espagne sera opposée au Portugal, qui a éliminé la Croatie (2-1), le 6 juillet à Dallas à 21 heures. Ce choc ibérique s'annonce comme l'un des affiches majeures de ce tableau final. Les deux nations se retrouvent donc dans un duel à fort enjeu pour une place en quarts de finale de la Coupe du monde 2026. 03/07/26 - 22:32 - À la Coupe du monde 2026, Yamal réalise le rêve d'enfant qu'il chérit depuis toujours Le joueur du Barça, qui fêtera ses 19 ans le 13 juillet, vit sa première Coupe du monde avec une intensité particulière. "Il n'y a rien de plus fort qu'une Coupe du monde. Au final, quand un enfant rêve de jouer au foot, il rêve de jouer pour son équipe nationale, et me voici en Coupe du monde", a-t-il confié. Il souligne aussi l'importance de profiter de chaque instant : "Je ne participerai plus jamais à une Coupe du monde à 18 ans." 03/07/26 - 22:10 - Yamal affirme être revenu à 100 % à la Coupe du monde 2026, après un début de tournoi en demi-teinte Débuté sur le banc lors du premier match de la Roja contre le Cap-Vert (0-0), Lamine Yamal assure avoir retrouvé son meilleur niveau. "Je suis à 100 %, je suis prêt à jouer autant que le manager le souhaite. Petit à petit, je retrouve mes sensations, je fais les courses qu'il faut, les dribbles...", a-t-il déclaré en zone mixte. Sa montée en puissance tombe à pic pour l'Espagne, qui aborde le tableau final de la compétition.

Le calendrier complet de la Coupe du monde

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Le tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 est entamé et se précise de jour en jour : suivez toutes les affiches jusqu'à la grande finale du 19 juillet et découvrez les futurs adversaires de le France.

Les résultats des matchs de la Coupe du monde

Suivez tous les résultats de la Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale. Les résultats sont mis à jour en quelques minutes à la fin des rencontres. Cherchez une équipe pour afficher tous ses résultats.

L'équipe de France est arrivée à cette Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis avec un statut : championne du monde en 2018 et finaliste en 2022, elle compte parmi les favoris de ce Mondial. Mais attention rien n'a été fait pour faciliter la tâche de la bande à Didier Deschamps qui vit sa dernière Coupe du monde à la tête de l'équipe de France. Nos Tricolores ont été alignés dans la poule I en compagnie du Sénégal, la Norvège et l'Iran. Un groupe difficile mais où les Bleus en sont sortis avec trois victoires en trois matchs...

La Coupe du monde 2026 tient un calendrier serré avec un nombre d'équipes décuplé. Après le match d'ouverture le 11 juin 2026, la phase de groupes a été programmée jusqu'au 28 juin. La phase finale éliminatoire a été fixée le jour même, avec pour la première fois des seizièmes de finale. Les huitièmes ont été fixés à partir du 4 juillet, les quarts à partir du 9 juillet, les demi-finales les 14 (date excellente pour la France) et 15 juillet. Enfin la date de la finale de la Coupe du monde a été fixée le dimanche 19 juillet 2026.

Du 11 au 28 juin 2026 : matchs des phases de groupe

Du 28 juin au 4 juillet : seizièmes de finale (32 équipes)

Du 4 au 7 juillet : huitièmes de finale (16 équipes)

9, 10, 11 et 12 juillet : quarts de finale aux stades de Boston, Los Angeles, Miami et Kansas City (8 équipes)

14 et 15 juillet : demi-finales aux stades de Dallas et d’Atlanta (4 équipes)

19 juillet : grande finale au MetLife Stadium en périphérie de New York

Liste des équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026