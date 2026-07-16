Coupe du monde 2026 : l'Argentine rejoint l'Espagne en finale, France - Angleterre... La date de la finale

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Les dernières actus sur la compétition, le calendrier des matchs, le tableau complet de la phase finale et tous les résultats de la Coupe du monde

L'Essentiel

Après la désillusion de l'équipe de France, éliminée par l'Espagne mardi 14 juillet, la seconde demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Angleterre et l'Argentine a offert un scénario encore une fois fou avec des Argentins menés 1-0 jusqu'à la 85e avant de renverser la table et de s'imposer dans le temps additionnel pour disputer une seconde finale consécutive.

L'équipe de France devra donc jouer le match de la 3e place à la Coupe du monde ce samedi à 23h du côté de Miami face à l'Angleterre, certainement très marquée également par son élimination.

La date de la finale de la Coupe du monde est prévue pour ce dimanche 19 juillet à 21h avec un gros show prévu avant le match puis à la mi temps, probablement allongée jusqu'à 30 minutes pour l'occasion.

En direct

09:11 - L'Argentine face à l'Espagne en finale : la double couronne en jeu En finale dimanche, l'Argentine affrontera l'Espagne, qui a éliminé la France la veille. Lionel Messi et ses coéquipiers tenteront de conserver leur titre mondial acquis au Qatar en 2022. Scaloni a tempéré l'optimisme en prévenant : "On va essayer de gagner, on va tout donner, mais après ça, c'est très difficile." 08:51 - Scaloni salue le soutien des supporters argentins, facteur décisif selon lui Scaloni a rendu hommage aux supporters de l'Albiceleste, qu'il juge déterminants dans la victoire. "Nous sommes vraiment uniques, et ce n'est pas de l'arrogance, du fond du cœur, ces gens nous ont portés vers la victoire aujourd'hui", a-t-il affirmé. Il a également souligné le niveau affiché par ses joueurs, qualifiant leurs performances d'"impressionnantes". 08:30 - Scaloni exulte après la qualification de l'Argentine pour la finale du Mondial 2026 L'Argentine s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2026 en renversant l'Angleterre (2-1) mercredi à Atlanta, alors qu'elle était menée 1-0 à la 85e minute. Le sélectionneur Lionel Scaloni s'est dit impressionné par le mental de son groupe. "Ce groupe ne cesse de me surprendre", a-t-il déclaré après le match. 15/07/26 - 23:03 - C'est terminé ! L'Argentine élimine l'Angleterre (2-1) C'est terminé à Atlanta ! L'Argentine élimine l'Angleterre après une fin de match dantesque dans cette demi-finale de la Coupe du monde 2026 (2-1). Menée après un but de Gordon (55e), l'Albiceleste a tout renversé grâce à des buts d'Enzo Fernandez (85e) et Lautaro Martinez (90e+2). L'Argentine affrontera l'Espagne en finale de la compétition dimanche. 15/07/26 - 21:20 - La cérémonie pensée comme un "point final" à une grande aventure, selon les organisateurs Heimo Schirgi, directeur des opérations de la Coupe du monde, a défini la vocation de cet événement : "la cérémonie de clôture aura pour mission de mettre un point final à cette grande aventure. Ce rendez-vous au carrefour de la musique, de la culture et du football précédera directement la finale, au terme de laquelle un nouveau champion du monde sera couronné."

Le calendrier complet de la Coupe du monde

Découvrez le calendrier complet de la Coupe du monde 2026 avec les dates de tous les matchs à venir. Cherchez une équipe pour afficher la liste des matchs programmés dans ce Mondial.

Le tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 est quasiment complet avec la qualification de l'Espagne pour la finale, découvrez les dernières affiches.

Les résultats des matchs de la Coupe du monde

Suivez tous les résultats de la Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale. Les résultats sont mis à jour en quelques minutes à la fin des rencontres. Cherchez une équipe pour afficher tous ses résultats.

La Coupe du monde 2026 a tenu un calendrier serré avec un nombre d'équipes décuplé. Après le match d'ouverture le 11 juin 2026, la phase de groupes a été programmée jusqu'au 28 juin. La phase finale éliminatoire a été fixée le jour même, avec pour la première fois des seizièmes de finale. Les huitièmes ont été fixés à partir du 4 juillet, les quarts à partir du 9 juillet, les demi-finales les 14 et 15 juillet. Enfin la date de la finale de la Coupe du monde a été fixée le dimanche 19 juillet 2026.