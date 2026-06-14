Coupe du monde 2026 : l'Australie crée la surprise, le Brésil et la Suisse butent, l'Écosse s'impose... Résultats des matchs, classement et actus

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Pendant toute la compétition, suivez l'actualité, les matchs en direct, le calendrier, le classement des groupes et les résultats…

L'Essentiel

La Coupe du monde de la FIFA 2026 a officiellement débuté le jeudi 11 juin. Elle se terminera le 19 juillet avec la grande finale qui aura lieu aux États-Unis. Les 104 matchs de cette édition verront s'affronter 48 équipes qui tenteront d'arracher le titre à l'Argentine.

Les derniers résultats de la Coupe du monde 2026 sont tombés cette nuit. Brésil - Maroc s'annonçait être la grosse affiche de la soirée mais les deux équipes du groupe C se sont quittées sur un nul (1-1). Dans le même groupe, l'Écosse s'est imposée contre Haïti (1-0) Dans le groupe B, la Suisse et le Qatar n'ont pas réussi à se départager (1-1). Dans le groupe D, l'Australie a créé la surprise en écrasant la Turquie (2-0).

Au programme de la Coupe du monde entre ce dimanche et lundi : l'Allemagne affrontera Curaçao à 19h, suivi de Pays-Bas - Japon à 22h, Côte d'Ivoire - Équateur à 1h du matin, et enfin Suède - Tunisie à 4h du matin.

En direct

09:40 - Quels sont les matchs de la quatrième journée de la Coupe du monde ? La quatrième journée de la Coupe du monde de football verra l'Allemagne, quadruple championne du monde, jouer son premier match de la compétition : À 19h : Allemagne - Curaçao, sur M6 et Bein Sport

À 22h : Pays Bas - Japon, sur M6 et Bein Sport

À 1h du matin : Côte d’Ivoire - Équateur, sur Bein Sport

À 4h du matin : Suède - Tunisie, sur Bein Sport 08:30 - Pogba croit en des Bleus encore meilleurs qu'en 2018 pour cette coupe du monde Non retenu fort logiquement par Didier Deschamps, Paul Pogba a estimé sur ESPN que l'équipe de France 2026 est supérieure à celle qui avait remporté le titre en Russie. "Je pense qu'ils sont meilleurs que nous. J'espère que cela leur permettra de remporter la Coupe du monde", a déclaré le champion du monde 2018, tout en soulignant que "cela ne suffit pas" d'avoir les meilleurs joueurs. 08:00 - Giroud vit une Coupe du monde "étrange" Consultant pour la BBC, Olivier Giroud vit un Mondial "un peu étrange", lui qui a participé à toutes les grandes phases finales depuis 2012. "2024 était le bon moment pour moi de prendre ma retraite internationale. Il faut savoir quand s'arrêter", a-t-il confié, ajoutant qu'il espère que les Bleus "ramèneront la troisième étoile à la maison." 07:39 - Théo Hernandez soutient Mbappé et envisage sereinement l'après-Deschamps en coupe du monde Théo Hernandez a pris la défense de Kylian Mbappé dans Marca : "C'est un des meilleurs joueurs du monde [...] les critiques me semblent un peu injustes." Sur la succession de Deschamps par Zidane après le Mondial, il s'est voulu rassurant : "J'ai travaillé avec Zidane un an au Real Madrid, c'est aussi une grande personne et un grand entraîneur. On verra, mais je pense que tout ira bien." 07:00 - Saliba de retour à l'entraînement Absent des dernières séances en raison d'une gêne au dos, William Saliba a retrouvé l'entraînement collectif samedi. A trois jours de l'entrée en lice de l'équipe de France face au Sénégal, le défenseur d'Arsenal est à 100%. 06:30 - Klopp charge les instances à la coupe du monde : "Le foot est pris en otage" Les pauses fraîcheur, source de mécontentement parmi les supporters en raison des publicités diffusées, ont suscité une réaction virulente de Jürgen Klopp. Sur la chaîne allemande ZDF, l'ancien entraîneur de Liverpool a déclaré : "Le football est pris en otage par des dirigeants installés dans des bureaux climatisés." 05:30 - Mbappé va mimer un joueur de flûte s'il marque face au Sénégal Sur le plateau de l'émission After Hours sur Fox, Kylian Mbappé a promis de célébrer un éventuel but contre le Sénégal en mimant un musicien à la flûte. L'attaquant des Bleus avait pratiqué cet instrument étant écolier pendant "un an ou deux" et a même tenté quelques notes sur le plateau, avant de lancer en plaisantant à l'animateur James Corden : "Je le ferai pour toi au premier match." 04:00 - Zaïre-Emery, prêt à tout à la coupe du monde : "Si vous voulez me mettre au but, tant que je joue" En conférence de presse, le milieu du PSG Warren Zaïre-Emery a affiché une disponibilité totale pour aider l'équipe de France. "Peu importe le poste, j'aime jouer au football [...] Franchement, aucun souci, si vous voulez me mettre au but, tant que je joue, avec plaisir", a-t-il déclaré après avoir été aligné à gauche à l'entraînement. 03:00 - Quatre équipes à égalité dans le groupe B de la Coupe du monde Après le nul Canada-Bosnie-Herzégovine (1-1) la veille, le match nul Qatar-Suisse (1-1) laisse les quatre équipes du groupe B à un point chacune à l'issue de la première journée. Dans cette poule, les premiers, deuxièmes et huit meilleurs troisièmes étant qualifiés pour la phase à élimination directe, chaque point et chaque but compteront. 02:26 - Le gardien du Qatar héroique Le portier qatari Abunada a réalisé une première période exceptionnelle, repoussant de nombreux tirs suisses, malgré la faute sur Freuler qui a conduit au penalty. La Suisse a accumulé 14 tirs, dont 6 cadrés, et 75% de possession sans parvenir à faire le break, une inefficacité qui lui a coûté deux points précieux. 02:09 - Score de parité entre le Brésil et le Maroc (1-1) Au terme d'une partie plutôt débridée, le Maroc et le Brésil se quittent dos à dos, 1-1, grâce à de superbes réalisations de Saibari et de Vinicius. 00:54 - Egalité à la pause entre le Brésil et le Maroc (1-1) A la pause, le Brésil et le Maroc se quittent dos à dos. Largement dominateurs, les Marocains ont poussé pour doubler la mise après l'ouverture du score de Saibari d'un petit piqué. Mais alors que le Brésil était en grande difficulté, Vinicius a totalement relancé les siens d'un coup de fusil. 00:38 - Un héros nommé Vinicius (1-1) Alors que le Brésil était en immense difficulté dans cette rencontre de Coupe du monde, Vinicius, en véritable héros, remet sa sélection à hauteur ! Dans la surface à gauche, l'attaquant se met sur son pied droit pour fusiller Bounou petit filet opposé. Quel but de grande classe ! 00:27 - Le Maroc ouvre le score, coup de tonnerre ! Le but pour le Maroc qui valide son excellent début de match ! Lancé dans l'axe, Saibari prend de vitesse Gabriel avant de glisser un délicieux petit piqué qui glace Alisson Becker ! Le Maroc mène face au Brésil ! 00:04 - Maroc - Brésil, c'est parti ! C'est parti pour le premier choc de la Coupe du monde 2026, Brésil - Maroc ! 13/06/26 - 23:45 - Films, docs et séries pour vivre le foot autrement (entre deux matchs) Entre deux matchs du Mondial, les fans ont désormais de quoi prolonger l’expérience hors des stades. RMC Sport propose une sélection de films, documentaires et séries autour du football : de Diego Maradona à Beckham, en passant par Ted Lasso ou encore Shaolin Soccer. De quoi revivre les grandes légendes, les coulisses du jeu… et même redécouvrir le foot sous un autre angle pendant la compétition. 13/06/26 - 23:06 - La Suisse piégée au buzzer par le Qatar (1-1) Alors que la Suisse s'était offerte bon nombre d'opportunités pour mener 2-0, le Qatar est parvenu à arracher le nul, au courage, à quelques instants du terme de la rencontre. Avec ce match nul, c'est statut quo dans le groupe B où les quatre équipes (Suisse, Qatar, Bosnie Herzégovine, Canada) présentent toutes un point après la première journée de la Coupe du monde. 13/06/26 - 22:00 - L'arbitre de France - Sénégal à la Coupe du monde La FIFA a désigné l’arbitre pour le match de France - Sénégal, en la personne d’Alireza Faghani. Australien d’origine iranienne, l’arbitre de 48 ans n’est pas un inconnu du football français. Il a notamment officié lors du spectaculaire France - Argentine en 2018, mais également lors de la finale du Mondial des clubs, remportée par Chelsea face au PSG (3-0).

Le calendrier complet de la Coupe du monde

Découvrez le calendrier complet de la Coupe du monde 2026 avec les dates de tous les matchs à venir. Cherchez une équipe pour afficher la liste des matchs programmés dans ce Mondial.

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Les classements des groupes de la Coupe du monde

Pendant la première quinzaine de la Coupe du monde, suivez ci-dessous tous les classements de la phase de poule, groupe par groupe. Les classements sont mis à jour après chaque rencontre. Cherchez un groupe pour afficher son classement. L'équipe de France figure dans le groupe I.

Les résultats des matchs de la Coupe du monde

Suivez tous les résultats de la Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale. Les résultats sont mis à jour en quelques minutes à la fin des rencontres. Cherchez une équipe pour afficher tous ses résultats.

L'équipe de France est arrivée à cette Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis avec un statut : championne du monde en 2018 et finaliste en 2022, elle compte parmi les favoris de ce Mondial. Mais attention rien n'a été fait pour faciliter la tâche de la bande à Didier Deschamps qui vit sa dernière Coupe du monde à la tête de l'équipe de France. Nos Tricolores ont été alignés dans la poule I en compagnie du Sénégal, la Norvège et l'Iran. Un groupe difficile pour beaucoup.

La Coupe du monde américaine a offert un calendrier tout aussi délicat pour les bleus. Le premier match de l'équipe de France dans ce Mondial 2026 a été programmé face au Sénégal le 16 juin à 21h00 heure française, à New York. Les Bleus ont ensuite tiré l'Irak à Philadelphie le 22 juin à 23h00, avant d'en finir avec la phase de groupes face à la Norvège le 26 juin à 21h00 à Boston.

La Coupe du monde 2026 tient un calendrier serré avec un nombre d'équipes décuplé. Après le match d'ouverture le 11 juin 2026, la phase de groupes a été programmée jusqu'au 28 juin. La phase finale éliminatoire a été fixée le jour même, avec pour la première fois des seizièmes de finale. Les huitièmes ont été fixés à partir du 4 juillet, les quarts à partir du 9 juillet, les demi-finales les 14 (date excellente pour la France) et 15 juillet. Enfin la date de la finale de la Coupe du monde a été fixée le dimanche 19 juillet 2026.

Du 11 au 28 juin 2026 : matchs des phases de groupe

Du 28 juin au 4 juillet : seizièmes de finale (32 équipes)

Du 4 au 7 juillet : huitièmes de finale (16 équipes)

9, 10, 11 et 12 juillet : quarts de finale aux stades de Boston, Los Angeles, Miami et Kansas City (8 équipes)

14 et 15 juillet : demi-finales aux stades de Dallas et d’Atlanta (4 équipes)

19 juillet : grande finale au MetLife Stadium en périphérie de New York

Liste des équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026