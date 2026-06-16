Coupe du monde 2026 : l'Espagne s'est sabordée, la Belgique cale, un Iran - Nouvelle Zélande bouillant... Matchs du soir, résultats et classement

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde 2026 : calendrier, matchs du jour, matchs en direct, classement des groupes sans oublier les résultats.

L'Essentiel

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00:05 - Yan Diomandé, révélation de la Coupe du monde 2026 dès son premier match avec la Côte d'Ivoire L'ailier de 19 ans Yan Diomandé a crevé l'écran lors du succès de la Côte d'Ivoire contre l'Équateur (1-0) à Philadelphie, élu homme du match avec 80 ballons touchés, cinq occasions créées et 11 duels gagnés. Courtisé par le PSG et Liverpool après une saison à 13 buts et 10 passes décisives avec le RB Leipzig, le jeune Ivoirien a confirmé toutes les attentes. Walid Acherchour sur RMC l'a résumé ainsi : "Il a été époustouflant. À chaque fois qu'il a eu le ballon, il a fait des différences."

15/06/26 - 23:30 - Van Dijk, De Jong, Depay.. Les cadres des Pays-Bas pointés du doigt Au-delà du sélectionneur, plusieurs joueurs majeurs sont dans le collimateur de la presse néerlandaise après le nul 2-2 hier soir. Rafael van der Vaart a raillé la lenteur de Virgil van Dijk : "On aurait dit un Boeing 747." Frenkie de Jong est décrit comme "décevant" par le Telegraaf, tandis que Memphis Depay, entré en jeu à la 60e minute, "a tout fait de travers" selon le site Voetbal.

15/06/26 - 22:58 - C'est terminé ! La Belgique et l'Egypte dos à dos (1-1) C'est terminé à Seattle ! La Belgique et l'Egypte se quittent sur un match nul (1-1) pour leurs débuts dans cette Coupe du monde 2026. Ashour (19e) a marqué pour les Pharaons avant que les Diables Rouges n'égalisent grâce à un but contre son camp de Hany (66e).

15/06/26 - 22:29 - Lukaku égalise pour la Belgique (1-1) ! Romelu Lukaku égalise sur son premier ballon en faveur de la Belgique ! Thomas Meunier est bien trouvé sur l'aile droite et centre fort à ras de terre devant le but. L'attaquant belge se jette et pousse le ballon au fond des filets devant les défenseurs égyptiens quelques secondes après son entrée en jeu. 1-1 entre la Belgique et l'Egypte, tout est relancé !

15/06/26 - 21:50 - C'est la pause entre la Belgique et l'Egypte (0-1) M. Abatti Abel siffle la fin de la première période entre la Belgique et l'Egypte (0-1), après un dernier corner en faveur des Pharaons qui n'a rien donné. Ashour a inscrit l'unique but du match jusqu'à présent (19e).

15/06/26 - 21:20 - La Belgique se retrouve menée (0-1) ! Les joueurs de l'Egypte prennent l'avantage sur leur premier tir cadré de la rencontre ! Mohamed Salah parvient à servir Ashour à une vingtaine de mètres du but dans l'axe. Ce dernier réussit un bon contrôle pour se mettre dans le sens du but et déclenche une frappe sèche qui trompe Courtois ! 1-0 pour l'Egypte.

15/06/26 - 21:00 - C'est parti entre la Belgique et l'Egypte ! L'arbitre brésilien Ramon Abatti Abel siffle le coup d'envoi de ce match de la Coupe du monde 2026 entre la Belgique et l'Egypte ! Ce sont les joueurs belges qui engagent pour cette première période.

15/06/26 - 20:42 - La réaction de Deschamps sur les pauses fraicheur "Lors des pauses fraîcheur, ça laisse la possibilité de pouvoir modifier certaines choses avec les joueurs pendant trois minutes. Ça nous laisse deux parenthèses supplémentaires. Ça coupe aussi les mi-temps, donc il faut s'adapter. On a mis ça en place lors des matchs de préparation. On a quatre quart temps. On s'adapte" a expliqué Deschamps.

15/06/26 - 20:24 - "Le Sénégal ? L'une des meilleures équipes du monde" "Vu ce qu'a réalisé le Sénégal à la dernière CAN, c'est un adversaire de très haut niveau. C'est l'une des meilleures équipes africaines et mondiales. On sait à quoi s'attendre sur ce premier match" a lancé Didier Deschamps en conférence de presse avant le France - Sénégal de la Coupe du monde.

15/06/26 - 19:58 - SENSATION ! Match nul entre l'Espagne et le Cap-Vert ! Le Cap-Vert tient en échec l'Espagne dans ce premier match du groupe H de la Coupe du monde 2026. C'est sensationnel ce qu'on fait les Cap-Verdiens qui ont lutté avec une combattivité extrême !

15/06/26 - 18:53 - C'est la pause (0-0) ! C'est la fin de première mi-temps entre l'Espagne et le Cap-Vert ! (0-0)

15/06/26 - 18:30 - "On a vu comment on est éprouvés", Kanté se méfie des fortes chaleurs à la Coupe du monde "C'était un élément de notre préparation. S'entraîner sous la chaleur et le soleil. On a vu comment on est éprouvés. Il faut bien profiter des pauses fraîcheur. Tout le monde est concerné. Les joueurs sur le banc auront leur importance. On est prêts pour débuter" a lancé N'Golo Kanté face à la presse.

15/06/26 - 18:02 - C'est parti pour le match Espagne - Cap-Vert Les Cap-Verdiens et les Espagnols viennent de débuter leur match !

15/06/26 - 17:46 - Un "rêve devenu réalité" pour le Cap-Vert Le sélectionneur Bubista a qualifié cette première rencontre à la Coupe du monde de "rêve devenu réalité" avant le coup d'envoi. Affronter le tenant du titre européen pour ses débuts dans la compétition représente un défi immense pour la petite nation insulaire.

15/06/26 - 17:30 - Van Dijk critique les pauses fraîcheur : "Ce n'est pas génial pour un téléspectateur neutre" Le capitaine néerlandais Virgil van Dijk s'est montré peu enthousiaste à l'égard des pauses fraîcheur instaurées lors de cette Coupe du monde. "Les pauses fraîcheur sont un peu intéressantes [...] à chaque fois il y a des publicités. C'est un peu... je n'aime pas vraiment ça. Je pense que pour un téléspectateur neutre, ce n'est pas génial", a-t-il déclaré après le match nul 2-2 des Pays-Bas contre le Japon. Il concède toutefois leur utilité en cas de forte chaleur, mais plaide pour une décision au cas par cas.

15/06/26 - 17:10 - La presse tunisienne fracasse ses joueurs La presse tunisienne n'a pas épargné les joueurs au lendemain du désastre. Le journaliste Kamel Zaiem pointe "un gardien de but inexpérimenté qui a été incapable de tenir le coup", "une défense fébrile" et "une attaque quasiment inexistante puisque les meilleurs attaquants du groupe étaient sur le banc." Le quotidien Le Quotidien résume la situation en deux mots : "Fiasco total."

15/06/26 - 17:00 - L'ambition de Deschamps "Ce match est très important parce que c'est le premier. Mais il n'est pas décisif. Dans l'idéal, on veut commencer par une victoire. C'est l'objectif" a lancé le sélectionneur des Bleus à 24h du premier match de Coupe du monde face au Sénégal.

15/06/26 - 16:50 - L'Arabie Saoudite sous pression à la Coupe du monde L'Arabie saoudite aborde la Coupe du monde 2026 avec de fortes attentes après un investissement colossal de près de deux milliards de dollars dans le football en trois ans, permettant notamment d'attirer Cristiano Ronaldo, Neymar et Karim Benzema en Saudi Pro League. Malgré cette stratégie visant à hausser le niveau du championnat local, la sélection nationale peine à retrouver le niveau qui lui avait permis de battre l'Argentine en 2022.

15/06/26 - 16:35 - L'Espagne, grande favorite de la Coupe du monde 2026 ? L'Espagne aborde la Coupe du monde 2026 avec le statut de nation la plus redoutée de la compétition juste devant l'équipe de France. La Roja sort d'un titre à l'Euro remporté sans contestation, et n'a plus connu la défaite dans le temps réglementaire en match officiel depuis le 28 mars 2023, enchaînant 31 matchs sans défaite (25 victoires, 6 nuls). Seule ombre au tableau, une finale de Ligue des Nations perdue aux tirs au but face au Portugal.

15/06/26 - 16:15 - L'Espagne et l'Allemagne se battent contre la chaleur à la Coupe du monde Face aux températures élevées aux États-Unis, l'Espagne et l'Allemagne ont trouvé une parade originale pour protéger leurs joueurs à l'entraînement. Les deux sélections ont reçu de leur équipementier des gilets réfrigérés, conçus avec des poches de glace, pour limiter l'impact de la chaleur américaine sur leurs joueurs. Une préparation minutieuse qui illustre les défis logistiques posés par ce Mondial disputé en plein été nord-américain.

15/06/26 - 16:14 - Mbappé absent de la conférence de presse Pas de panique... L’idée au sein des Bleus est de ménager le capitaine car la conférence de presse a lieu au MetLife Stadium, qui se situe dans le New Jersey. Problème, l’entraînement à lieu à Melanie Lane, le centre d’entraînement des Red Bull. Le staff français ne voulait pas imposer trois heures de voiture à Kylian Mbappé, qui souhaitait venir en conférence. Et la Fifa ne voulait pas que les Bleus s’entraînent au stade du match. Ce sera donc N'Golo Kanté qui sera présent.

15/06/26 - 15:55 - Rudi Garcia heureux de la pause fraicheur "Moi j’appelle ça le coaching break et non pas le cooling break, a lancé Rudi Garcia. "Franchement, c’est une aubaine. Je ne vais pas dire merci la publicité aux États-Unis mais ce sont vraiment des moments où on pourra parler avec les joueurs, recadrer tactiquement, leur donner des conseils." Le sélectionneur belge a pris en exemple le match amical disputé face à la Croatie (2-0), entrecoupé de deux pauses fraîcheur. "Ça nous a permis de donner des infos à l’équipe, qui a bien répondu et on s’est améliorés en fin de première période. Donc je trouve ça vraiment bien."

15/06/26 - 15:30 - Un bracelet hommage pour Diogo Jota à la Coupe du monde Durant l’ensemble de la compétition, les joueurs de la Seleçao das Quinas porteront un bracelet rouge et vert en hommage à Diogo Jota, sur lequel est inscrit le nom du joueur décédé ainsi que celui des 26 joueurs présents pour la compétition.

15/06/26 - 15:05 - On connait le montant du butin du cambriolage des équipements anglais ​Le montant des équipements qui avaient été dérobés (avant d'être restitués) a été estimé à 15 000 euros. Dans le détail on trouve notamment quatre paires de crampons d'une valeur totale de 1 150 euros, cinq paires de chaussures d'une valeur totale de 1 150 euros, un maillot rouge signé par l'équipe d'une valeur de 4 300 euros, deux maillots blancs signés par l'équipe d'une valeur de 4 300 euros chacun ou encore un ballon de football de la Coupe du monde d'une valeur de 200 euros.