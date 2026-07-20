Coupe du monde 2026 : l'Espagne, sacrée, soulève le trophée... Donald Trump s'incruste, actus et résultats

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. La Coupe du monde s'est terminée ce dimanche 19 juillet sur le sacre de l'Espagne face à l'Argentine.

L'Essentiel

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01:13 - La remise du trophée en vidéo avec un Donald Trump un peu invasif L'Espagne a soulevé le trophée de la Coupe du monde ce dimanche après sa courte victoire face à l'Argentine. C'est Donald Trump et Gianni Infantino qui ont remis la coupe et le président américain ne voulait pas vraiment quitté l'estrade. Donald Trump remet le trophée de la Coupe du monde aux joueurs espagnols. L'Espagne est sacrée championne du monde 2026

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00:12 - Le but du sacre en vidéo ! Découvrez comment Ferran Torres a offert le deuxième sacre de champion du monde à l'Espagne face à l'Argentine. Ferran Torres fait enfin sauter le verrou ! Après une domination offensive de tous les instants, l'Espagne est enfin récompensée et prend les devants dans cette finale. L'explosion de joie pour la Roja !

Espagne 1-0 Argentine



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00:02 - L'ESPAGNE REMPORTE LA COUPE DU MONDE 2026 ! C'EST FINI ! À l'issue d'une finale heurtée, la Roja décroche le titre de champion du monde pour la deuxième fois de son histoire face à une équipe d'Argentine qui n'aura jamais été vraiment inquiétante.

19/07/26 - 23:16 - DIRECTION LA PROLONGATION ! Cette finale de la Coupe du monde 2026 va donc se jouer dans une prolongation. L'Espagne est en supériorité numérique face à l'Argentine qui va forcément souffrir.

19/07/26 - 21:54 - La mi-temps d'Espagne - Argentine Pour le moment, cette finale de la Coupe du monde 2026 a du mal à réellement démarré. L'arbitre vient de siffler la fin d'une première période où les deux équipes se jaugent. La Roja a légèrement dominé malgré tout mais ce n'est pas transcendant.

19/07/26 - 21:00 - La finale de la Coupe du monde 2026 débute ! Espagne - Argentine commence ! Slavko Vincic lance cette énorme affiche qui clôture, en beauté, la plus grande compétition de football.

19/07/26 - 18:29 - Retour sur le parcours de l’Argentine Vainqueurs en 2022 au Qatar, Lionel Messi et ses partenaires disputent donc une deuxième finale de Coupe du monde d’affilée. L’Argentine a parfaitement géré son début de Coupe du monde avec trois succès en autant de matchs (Algérie, Autriche et Jordanie). La suite a été plus compliquée avec une victoire lors des prolongations face au Cap-Vert, une remontada pour écarter l’Égypte, une qualification difficile face à la Suisse et un succès renversant face à l’Angleterre.

19/07/26 - 18:13 - Retour sur le parcours de l’Espagne Sacrée lors du dernier Euro, la sélection espagnole était très attendue dans ce Mondial 2026. Elle a déçu pour son entrée en lice avec un nul face au Cap-Vert avant d’assumer son rang face à l’Arabie Saoudite et l’Uruguay. Pour arriver jusqu’en finale, elle a ensuite éliminé quatre nations européennes : l’Autriche, le Portugal, la Belgique et bien sûr la France. La défense espagnole s’est illustrée dans cette compétition avec seulement un petit but concédé.

19/07/26 - 17:54 - La finale bien maintenue alors qu’il y avait un doute… La situation dans le ciel américain suscitait l’inquiétude avant cette finale de la Coupe du monde. Un épais nuage de fumée a fait son apparition il y a quelques jours dans le nord-est des États-Unis à cause des feux de forêt au Canada. Les autorités ont émis des alertes à cause de la pollution de l’air et du danger pour la santé. Mais la finale a bien été maintenue.

19/07/26 - 17:26 - Trois finales de Coupe du monde pour Messi, seul un autre joueur a réussi à le faire Lionel Messi a l'habitude de battre des records. Et le capitaine de l'Argentine devrait logiquement être aligné pour cette grande finale de la Coupe du monde. Après 2014 et 2022, ce sera donc sa 3e participation à ce rendez-vous. Il va rejoindre le Brésilien Cafu, qui a disputé trois finales de Coupe du monde au cours de sa carrière.

19/07/26 - 17:00 - Le pronostic du Brésilien Ronaldo pour la finale Chacun y va de son petit pronostic avant la finale de cette Coupe du monde entre l'Espagne et l'Argentine. Pour Ronaldo, ancienne star du Brésil et double vainqueur du Mondial (1994 et 2002), le favori de cette rencontre ne fait pas de doute. Selon "R9", l'Espagne va s'imposer facilement. Alors, d'accord ou pas avec Ronaldo ? GANHA FÁCIL? Ronaldo falou sobre a final da Copa do Mundo e destacou que, para ele, a Espanha ganha fácil da Argentina e leva o título neste domingo! Concorda com ele, fã de esportes?



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19/07/26 - 16:32 - Pedro Sanchez et Javier Milei présents à la finale ? Donald Trump assistera à cette finale de la Coupe du monde entre la Roja et l'Albiceleste. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez sera aussi de la partie, c’est aussi le cas de la famille royale d’Espagne. Mais le président argentin Javier Milei a préféré ne pas venir. Il est absent par "superstition".

19/07/26 - 16:05 - Que nous réserve Tom Cruise pour cette finale de la Coupe du monde ? Tom Cruise sera présent pour cette finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine. L’acteur américain fera une "apparition spéciale" à la cérémonie programmée avant le match. Le mystère reste entier autour de sa présence, lui qui avait fait le show lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris à l'été 2024.

19/07/26 - 15:38 - Une ambiance de Super Bowl à la mi-temps de la finale "La plus grande scène de tous les temps", selon Gianni Infantino, le patron de la Fifa. Le spectacle s’annonce grandiose dimanche soir pour la finale de la Coupe du monde. Un show à la mi-temps du match est prévu, un peu comme au Super Bowl. Le chanteur de Coldplay Chris Martin est en charge de la mise en scène. Le casting est prometteur. : Madonna, Shakira, BTS ou encore Justin Bieber.

19/07/26 - 15:10 - Zinédine Zidane présent pour la finale de la Coupe du monde Zinédine Zidane a disputé deux finales de Coupe du monde au cours de sa carrière de joueur. Vingt ans après celle de 2006, celui qui attendu pour prendre la tête des Bleus va assister au match entre l'Espagne et l'Argentine. Selon L'Équipe, "ZZ" sera dans les tribunes du MetLife Stadium pour cette grande finale.

19/07/26 - 14:42 - Faire le doublé en Coupe du monde, qui a déjà réussi cet exploit ? En 2022, l’Argentine a empêché la France de remporter une deuxième Coupe du monde d’affilée. L’Albiceleste a l’occasion, quatre ans plus tard, de réaliser cet exploit. Il a déjà été réalisé dans l’histoire de la Coupe du monde mais il faut faire un sacré bond dans le passé. L’Italie (1934 et 1938) et le Brésil (1958 et 1962) ont déjà réussi le doublé.

19/07/26 - 14:15 - "Un supporter silencieux" : Deschamps prêt à tourner la page Didier Deschamps va prendre ses distances avec l'équipe de France. Celui qui ne sera plus à la tête des Bleus assure à M6 qu'il va devenir un "supporter silencieux" avec un "devoir de réserve". "Je m'interdis de pouvoir parler de l'équipe de France", a précisé "DD" après la défaite française face à l'Angleterre dans le match pour la 3e place.

19/07/26 - 13:47 - Espagne ou Argentine : difficile de choisir un camp pour les Français, à moins que.. Contrairement aux deux dernières éditions de la Coupe du monde, les Français n'auront pas l'occasion de supporter les Bleus. Comme en 2022, Lionel Messi et les Argentins sont au rendez-vous, mais ils vont défier l'Espagne. Une rencontre spéciale en France, entre le vainqueur de la Coupe du monde 2022 et l'équipe qui a éliminé les Bleus en 2026. Les Français ont-ils une préférence entre les deux ? On le sait, l'Argentine fait l'objet de nombreuses critiques. Franceinfo a d'ailleurs interrogé des internautes qui se disent plutôt favorables à une victoire de l'Espagne. "J’aurais aimé que la France prenne la place en finale et il y a une légère amertume à devoir soutenir l’équipe qui nous a sortis, mais ce n’est pas possible de soutenir l’Argentine", confie l’une des personnes interrogées.