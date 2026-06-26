Coupe du monde 2026 : la Tunisie coule encore face aux Pays-Bas, un possible seizième face à la Côte d'Ivoire pour les Bleus, Matchs et résultats

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Résultats, calendrier et classements... Découvrez toutes les infos de la Coupe du monde 2026.

L'Essentiel

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03:37 - Côte d'Ivoire possible adversaire pour la France Si la France s'incline face à la Norvège lors de son dernier match du Groupe elle affrontera la Côte d'Ivoire en seizième de finale.

03:08 - Classement final du Groupe F Ci dessous le classement final du Groupe F 1. Pays Bas 7 pts (+6)

2. Japon 5 pts (+4)

3. Suède 4 pts (0)

4. Tunisie 0 pt (-10)

02:57 - Les Pays Bas finissent premiers (3-1) Les Pays-Bas s'imposent sans forcer face à une faible équipe de Tunisie (3-1). Les joueurs de Ronald Koeman, leaders de Groupe F, affronteront le Maroc en huitièmes de finale

02:22 - 62' - Van Hecke enterre les espoirs tunisiens (1-3) Jan Paul van Hecke saute plus haut que les défenseurs adverses pour reprendre ce corner de la tête. Sa finition termine dans la lucarne droite du but. 3-1 pour les Pays Bas

02:16 - 54' - Mastouri réduit l'écart (1-2) Superbe tête de l'attaquant tunisien sur corner et les Aigles de Carthage reviennent à 1-2

02:04 - C'est reparti ! C'est reparti pour la seconde période entre les Pays-Bas et la Tunisie sous la pluie

01:08 - 7' - Et de deux pour les Pays-Bas (0-2) Sur un coup franc de Malen dans la surface, le marquage des Tunisiens est trop tendre. Van Dijk remise de la tête dans l'axe et Broobey catapulte le cuir dans les filets de Dahmen. 2-0 pour les Pays-Bas

01:05 - 3' - Skhiri plombe les Tunisiens (0-1) Le cauchemar continue pour la Tunisie avec un but contre son camp de Skhiri suite à un centre fort de Dumfries dans la surface. Le capitaine tunisien a voulu dégager mais a mal ajusté sa déviation. 1-0 pour les Pays Bas

01:01 - Coup d'envoi ! C'est parti pour cette rencontre entre la Tunisie et les Pays-Bas à Kansas City

00:16 - La joie de l'Equateur restera comme l'image du jour à la Coupe du monde 2026 ! La Tri a été poussée par un public impressionnant du côté de New York. L’Équateur fait tomber l’Allemagne et se rapproche des 16es de finale ???? Obligée de gagner pour y croire, La Tri signe un gros coup et termine son match avec caractère.

Score final : Équateur 2-1 Allemagne.

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00:10 - L'Equateur bat l'Allemagne (2-1) et peut encore à une qualification pour les 16es de finale du Mondial ! Pour la dernière journée du groupe E, l’Allemagne, déjà qualifiée et assurée de finir à la première place, a concédé sa première défaite face à l’Equateur (2-1). Dans l’autre match, la Côte d’Ivoire a pris le dessus sur Curaçao (0-2). Les Ivoiriens (2es, 6 points) sont qualifiés, et La Tri (3e, 4 points) est bien placée pour finir parmi les meilleurs troisièmes. Menée sur un but de Sané (2e), la bande à Caicedo a montré son caractère dans cette rencontre. D’une superbe frappe, Angulo a égalisé (9e). Dans une partie longtemps indécise, la décision s’est faite sur un coup de pied arrêté. Opportuniste à la retombée d’un corner, Plata a délivré les nombreux supporters de l’Equateur (77e). Au prochain tour, à l’heure actuelle, l’Allemagne affronterait le Paraguay, la Côte d’Ivoire retrouverait la Norvège, et l’Equateur jouerait l’Angleterre. L’Équateur frappe sur corner et prend les devants dans un moment capital ⚽️ En cas de victoire, la qualification pour les 16es se rapproche.

L’Équateur mène 2-1.



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25/06/26 - 22:50 - C'est la mi-temps entre l'Allemagne et l'Equateur ! (1-1) Equateur - Allemagne… c’est la pause ! Pour l’instant, la Nationalmannschaft, déjà qualifiée, est tenue en échec par La Tri (1-1), qui doit absolument gagner pour continuer son aventure dans cette Coupe du monde 2026. Et, il ne fallait pas arriver en retard dans cette partie. Les deux nations ont marqué lors de leur première tentative. Au point de pénalty, Sané a repris idéalement une offrande de Wirtz (0-1, 2e). La Tri n’a pas douté longtemps. A l’entrée de la surface de réparation, Angulo a envoyé un missile dans le petit filet de Neuer (1-1, 9e). Dans l’autre match du groupe E, la Côte d’Ivoire mène face à Curaçao grâce à une réalisation de Pepe (0-1). Nos vamos al descanso con empate



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25/06/26 - 22:00 - C'est parti entre l'Allemagne et l'Equateur ! Dans le groupe E de cette Coupe du monde 2026, La Tri doit absolument s'imposer pour se qualifier pour le prochain tour. Les Allemands sont déjà qualifiés pour le prochain tour. Ya se juega en el MetLife Stadium.



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25/06/26 - 21:36 - Le Maroc face à un parcours bien plus compliqué à la Coupe du monde 2026 Contrairement à l'Argentine et aux USA, le Maroc devrait batailler pour retrouver le dernier carré du Mondial. Deuxièmes du groupe C, les Lions de l'Atlas croiseraient les Pays-Bas dès les 16es, puis l'Afrique du Sud ou le Canada en 8es, avant un possible quart de finale face à l'Allemagne, la France ou la Suède. Un tableau difficile, même si le Maroc avait déjà surpris en 2022 en éliminant l'Espagne puis le Portugal pour atteindre les demi-finales.

25/06/26 - 21:14 - Les USA dans un tableau favorable pour la Coupe du monde 2026 Pays hôte de la compétition, les États-Unis disposeraient également d'un tableau clément à la Coupe du monde 2026. La sélection de Mauricio Pochettino affronterait successivement la Bosnie en 16es, puis l'Égypte ou la Corée du Sud en 8es, avant un éventuel quart de finale contre le Portugal ou l'Espagne. Ce parcours pourrait leur permettre d'égaler leur meilleure performance historique, atteinte en 2002 avec une place en quarts.

25/06/26 - 20:55 - L'Argentine avec un tableau favorable à la Coupe du monde 2026 L'Argentine, déjà qualifiée et assurée de finir en tête du groupe J, bénéficierait d'un parcours dégagé si le tableau de la Coupe du monde 2026 se figeait aujourd'hui. En 16es de finale, la championne du monde en titre affronterait l'Uruguay, contre qui elle affiche un bilan très favorable sur les cinq dernières confrontations (4 victoires, 1 défaite). L'adversité ne monterait vraiment d'un cran qu'à partir des demi-finales, avec un possible choc contre le Brésil ou l'Angleterre.

25/06/26 - 20:32 - La France reine du pressing La France est l’équipe qui fait le plus de pressings dans le camp adverse, selon le statisticien Opta avec 461 au total. La France est également l’équipe qui a récupéré le plus de ballons sur les deux premières journées, avec 99 récupérations

25/06/26 - 20:10 - Ochoa éternel à la Coupe du monde 2026 Guillermo Ochoa, dont on entend parler à chaque Mondial, est entré à la 78e minute lors de la victoire face à la Tchéquie (3-0). Le gardien mexicain est devenu le 6e joueur le plus âgé de l'histoire de la Coupe du monde, à 40 ans, 11 mois et 12 jours.

25/06/26 - 19:54 - Frenkie de Jong répond à ses détracteurs pendant la Coupe du monde 2026 Critiqué par une partie des supporters néerlandais pour un apport offensif jugé insuffisant, Frenkie de Jong a répondu avec franchise : "J'ai l'impression que beaucoup de gens ne comprennent absolument rien au football. Ils le regardent, mais ne le voient pas vraiment." Le milieu de terrain des Pays-Bas estime que son rôle est clair, même s'il reconnaît qu'il est "peut-être difficile à expliquer à certaines personnes."

25/06/26 - 19:32 - La Turquie, recordman malheureux d'inefficacité lors de la Coupe du monde 2026 En deux matches, la Turquie a tenté 62 tirs, dont seulement 12 cadrés, pour aucun but inscrit, un gâchis inédit dans l'histoire de la compétition sur deux rencontres consécutives. Le jeune attaquant de la Juventus Kenan Yildiz, 21 ans, a à lui seul tenté douze frappes sans jamais trouver le chemin des filets.

25/06/26 - 19:11 - Les Pays-Bas favoris, la Suède sous pression Les Pays-Bas abordent leur dernier match en position favorable face à la Tunisie, équipe la plus faible du tournoi avec un seul but marqué pour neuf encaissés. Le Japon, avec quatre points, est déjà qualifié pour les 16es de finale mais voudra préserver son invincibilité. La Suède, après un 5-1 contre la Tunisie suivi d'une défaite 5-1 contre les Pays-Bas, doit rebondir face aux Japonais.

25/06/26 - 18:53 - Les États-Unis en tête, Paraguay et Australie jouent gros pour cette fin de Coupe du monde Les États-Unis, déjà assurés de finir premiers du groupe D, affrontent une Turquie déjà éliminée et transparente dans la compétition. L'enjeu se situera ailleurs, à San Francisco, où Paraguay et Australie, chacune avec trois points, s'affrontent pour valider leur qualification. Les deux équipes chercheront à s'imposer pour éviter d'attendre les résultats des autres groupes.

25/06/26 - 18:32 - Nagelsmann assume l'utilisation d'Undav comme supersub à la Coupe du monde 2026 Interrogé sur une possible titularisation d'Undav, Nagelsmann a répondu : "C'est certainement une possibilité, mais il remplit son rôle incroyablement bien. En tant qu'entraîneur, vous pouvez envisager toutes les possibilités. On pourrait dire : 'laissez-le rester dans son groove et dans ce rôle, parce qu'il a marqué'." Le sélectionneur allemand laisse ainsi planer le doute sur sa décision pour le match contre l'Équateur.

25/06/26 - 18:10 - Nagelsmann et le dilemme Undav face à l'Équateur Le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann pourrait être tenté de faire tourner son effectif contre l'Équateur, un match sans enjeu pour la Mannschaft. Il s'interrogeait publiquement sur la titularisation de Deniz Undav : "La question se pose : va-t-il jamais débuter ?" La rencontre pourrait ainsi servir de terrain d'expérimentation pour l'Allemagne, déjà assurée de la première place.