Coupe du monde 2026 : la Tunisie coule encore face aux Pays-Bas, un possible seizième face à la Côte d'Ivoire pour les Bleus, Matchs et résultats
COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Résultats, calendrier et classements... Découvrez toutes les infos de la Coupe du monde 2026.
- La Coupe du monde de la FIFA 2026 a débuté le jeudi 11 juin. Elle se terminera le 19 juillet avec la grande finale qui aura lieu aux États-Unis.
- Dans l'obligation de gagner, l'Équateur a pris le meilleur sur l'Allemagne (2-1), déjà qualifiée et à côté de son sujet. La Tri pourrait rejoindre les 16es comme l'un des meilleurs troisièmes. Dans l'autre match du groupe E, La Côte d'Ivoire a validé son ticket en étant sérieux face au Curaçao (0-2).
- Les Pays-Bas ont fini premiers du Groupe F après un succès autoritaire face à la Tunisie (3-1). Les Bataves défieront le Maroc en seizième de finale alors que le Japon qui a fait nul face à la Suède se frottera au Brésil au prochain tour.
- Les Bleus ont appris une bien mauvaise nouvelle en pleine Coupe du monde avec la mort de la mère de Didier Deschamps, l'obligeant à rentrer en France. Sous la direction de Guy Stéphan pour France - Norvège, la compo française devrait être chamboulée avec 5 changements. Maignan - Gusto, Upamecano, M. Lacroix, T. Hernandez - Ma. Koné, Tchouaméni - O. Dembélé, Olise, D. Doué - K. Mbappé (cap.)
03:37 - Côte d'Ivoire possible adversaire pour la France
Si la France s'incline face à la Norvège lors de son dernier match du Groupe elle affrontera la Côte d'Ivoire en seizième de finale.
03:08 - Classement final du Groupe F
Ci dessous le classement final du Groupe F
- 1. Pays Bas 7 pts (+6)
- 2. Japon 5 pts (+4)
- 3. Suède 4 pts (0)
- 4. Tunisie 0 pt (-10)
02:57 - Les Pays Bas finissent premiers (3-1)
Les Pays-Bas s'imposent sans forcer face à une faible équipe de Tunisie (3-1). Les joueurs de Ronald Koeman, leaders de Groupe F, affronteront le Maroc en huitièmes de finale
02:22 - 62' - Van Hecke enterre les espoirs tunisiens (1-3)
Jan Paul van Hecke saute plus haut que les défenseurs adverses pour reprendre ce corner de la tête. Sa finition termine dans la lucarne droite du but. 3-1 pour les Pays Bas
02:16 - 54' - Mastouri réduit l'écart (1-2)
Superbe tête de l'attaquant tunisien sur corner et les Aigles de Carthage reviennent à 1-2
02:04 - C'est reparti !
C'est reparti pour la seconde période entre les Pays-Bas et la Tunisie sous la pluie
01:08 - 7' - Et de deux pour les Pays-Bas (0-2)
Sur un coup franc de Malen dans la surface, le marquage des Tunisiens est trop tendre. Van Dijk remise de la tête dans l'axe et Broobey catapulte le cuir dans les filets de Dahmen. 2-0 pour les Pays-Bas
01:05 - 3' - Skhiri plombe les Tunisiens (0-1)
Le cauchemar continue pour la Tunisie avec un but contre son camp de Skhiri suite à un centre fort de Dumfries dans la surface. Le capitaine tunisien a voulu dégager mais a mal ajusté sa déviation. 1-0 pour les Pays Bas
01:01 - Coup d'envoi !
C'est parti pour cette rencontre entre la Tunisie et les Pays-Bas à Kansas City
00:16 - La joie de l'Equateur restera comme l'image du jour à la Coupe du monde 2026 !
La Tri a été poussée par un public impressionnant du côté de New York.
L’Équateur fait tomber l’Allemagne et se rapproche des 16es de finale ???? Obligée de gagner pour y croire, La Tri signe un gros coup et termine son match avec caractère.— M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 25, 2026
Score final : Équateur 2-1 Allemagne.
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00:10 - L'Equateur bat l'Allemagne (2-1) et peut encore à une qualification pour les 16es de finale du Mondial !
Pour la dernière journée du groupe E, l’Allemagne, déjà qualifiée et assurée de finir à la première place, a concédé sa première défaite face à l’Equateur (2-1). Dans l’autre match, la Côte d’Ivoire a pris le dessus sur Curaçao (0-2). Les Ivoiriens (2es, 6 points) sont qualifiés, et La Tri (3e, 4 points) est bien placée pour finir parmi les meilleurs troisièmes.
Menée sur un but de Sané (2e), la bande à Caicedo a montré son caractère dans cette rencontre. D’une superbe frappe, Angulo a égalisé (9e). Dans une partie longtemps indécise, la décision s’est faite sur un coup de pied arrêté. Opportuniste à la retombée d’un corner, Plata a délivré les nombreux supporters de l’Equateur (77e). Au prochain tour, à l’heure actuelle, l’Allemagne affronterait le Paraguay, la Côte d’Ivoire retrouverait la Norvège, et l’Equateur jouerait l’Angleterre.
L’Équateur frappe sur corner et prend les devants dans un moment capital ⚽️ En cas de victoire, la qualification pour les 16es se rapproche.— M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 25, 2026
L’Équateur mène 2-1.
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25/06/26 - 22:50 - C'est la mi-temps entre l'Allemagne et l'Equateur ! (1-1)
Equateur - Allemagne… c’est la pause ! Pour l’instant, la Nationalmannschaft, déjà qualifiée, est tenue en échec par La Tri (1-1), qui doit absolument gagner pour continuer son aventure dans cette Coupe du monde 2026. Et, il ne fallait pas arriver en retard dans cette partie. Les deux nations ont marqué lors de leur première tentative. Au point de pénalty, Sané a repris idéalement une offrande de Wirtz (0-1, 2e). La Tri n’a pas douté longtemps. A l’entrée de la surface de réparation, Angulo a envoyé un missile dans le petit filet de Neuer (1-1, 9e). Dans l’autre match du groupe E, la Côte d’Ivoire mène face à Curaçao grâce à une réalisation de Pepe (0-1).
Nos vamos al descanso con empate— La Tri ???????? (@LaTri) June 25, 2026
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25/06/26 - 22:00 - C'est parti entre l'Allemagne et l'Equateur !
Dans le groupe E de cette Coupe du monde 2026, La Tri doit absolument s'imposer pour se qualifier pour le prochain tour. Les Allemands sont déjà qualifiés pour le prochain tour.
Ya se juega en el MetLife Stadium.— La Tri ???????? (@LaTri) June 25, 2026
▶ ????????????????????
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25/06/26 - 21:36 - Le Maroc face à un parcours bien plus compliqué à la Coupe du monde 2026
Contrairement à l'Argentine et aux USA, le Maroc devrait batailler pour retrouver le dernier carré du Mondial. Deuxièmes du groupe C, les Lions de l'Atlas croiseraient les Pays-Bas dès les 16es, puis l'Afrique du Sud ou le Canada en 8es, avant un possible quart de finale face à l'Allemagne, la France ou la Suède. Un tableau difficile, même si le Maroc avait déjà surpris en 2022 en éliminant l'Espagne puis le Portugal pour atteindre les demi-finales.
25/06/26 - 21:14 - Les USA dans un tableau favorable pour la Coupe du monde 2026
Pays hôte de la compétition, les États-Unis disposeraient également d'un tableau clément à la Coupe du monde 2026. La sélection de Mauricio Pochettino affronterait successivement la Bosnie en 16es, puis l'Égypte ou la Corée du Sud en 8es, avant un éventuel quart de finale contre le Portugal ou l'Espagne. Ce parcours pourrait leur permettre d'égaler leur meilleure performance historique, atteinte en 2002 avec une place en quarts.
25/06/26 - 20:55 - L'Argentine avec un tableau favorable à la Coupe du monde 2026
L'Argentine, déjà qualifiée et assurée de finir en tête du groupe J, bénéficierait d'un parcours dégagé si le tableau de la Coupe du monde 2026 se figeait aujourd'hui. En 16es de finale, la championne du monde en titre affronterait l'Uruguay, contre qui elle affiche un bilan très favorable sur les cinq dernières confrontations (4 victoires, 1 défaite). L'adversité ne monterait vraiment d'un cran qu'à partir des demi-finales, avec un possible choc contre le Brésil ou l'Angleterre.
25/06/26 - 20:32 - La France reine du pressing
La France est l’équipe qui fait le plus de pressings dans le camp adverse, selon le statisticien Opta avec 461 au total. La France est également l’équipe qui a récupéré le plus de ballons sur les deux premières journées, avec 99 récupérations
25/06/26 - 20:10 - Ochoa éternel à la Coupe du monde 2026
Guillermo Ochoa, dont on entend parler à chaque Mondial, est entré à la 78e minute lors de la victoire face à la Tchéquie (3-0). Le gardien mexicain est devenu le 6e joueur le plus âgé de l'histoire de la Coupe du monde, à 40 ans, 11 mois et 12 jours.
25/06/26 - 19:54 - Frenkie de Jong répond à ses détracteurs pendant la Coupe du monde 2026
Critiqué par une partie des supporters néerlandais pour un apport offensif jugé insuffisant, Frenkie de Jong a répondu avec franchise : "J'ai l'impression que beaucoup de gens ne comprennent absolument rien au football. Ils le regardent, mais ne le voient pas vraiment." Le milieu de terrain des Pays-Bas estime que son rôle est clair, même s'il reconnaît qu'il est "peut-être difficile à expliquer à certaines personnes."
25/06/26 - 19:32 - La Turquie, recordman malheureux d'inefficacité lors de la Coupe du monde 2026
En deux matches, la Turquie a tenté 62 tirs, dont seulement 12 cadrés, pour aucun but inscrit, un gâchis inédit dans l'histoire de la compétition sur deux rencontres consécutives. Le jeune attaquant de la Juventus Kenan Yildiz, 21 ans, a à lui seul tenté douze frappes sans jamais trouver le chemin des filets.
25/06/26 - 19:11 - Les Pays-Bas favoris, la Suède sous pression
Les Pays-Bas abordent leur dernier match en position favorable face à la Tunisie, équipe la plus faible du tournoi avec un seul but marqué pour neuf encaissés. Le Japon, avec quatre points, est déjà qualifié pour les 16es de finale mais voudra préserver son invincibilité. La Suède, après un 5-1 contre la Tunisie suivi d'une défaite 5-1 contre les Pays-Bas, doit rebondir face aux Japonais.
25/06/26 - 18:53 - Les États-Unis en tête, Paraguay et Australie jouent gros pour cette fin de Coupe du monde
Les États-Unis, déjà assurés de finir premiers du groupe D, affrontent une Turquie déjà éliminée et transparente dans la compétition. L'enjeu se situera ailleurs, à San Francisco, où Paraguay et Australie, chacune avec trois points, s'affrontent pour valider leur qualification. Les deux équipes chercheront à s'imposer pour éviter d'attendre les résultats des autres groupes.
25/06/26 - 18:32 - Nagelsmann assume l'utilisation d'Undav comme supersub à la Coupe du monde 2026
Interrogé sur une possible titularisation d'Undav, Nagelsmann a répondu : "C'est certainement une possibilité, mais il remplit son rôle incroyablement bien. En tant qu'entraîneur, vous pouvez envisager toutes les possibilités. On pourrait dire : 'laissez-le rester dans son groove et dans ce rôle, parce qu'il a marqué'." Le sélectionneur allemand laisse ainsi planer le doute sur sa décision pour le match contre l'Équateur.
25/06/26 - 18:10 - Nagelsmann et le dilemme Undav face à l'Équateur
Le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann pourrait être tenté de faire tourner son effectif contre l'Équateur, un match sans enjeu pour la Mannschaft. Il s'interrogeait publiquement sur la titularisation de Deniz Undav : "La question se pose : va-t-il jamais débuter ?" La rencontre pourrait ainsi servir de terrain d'expérimentation pour l'Allemagne, déjà assurée de la première place.
25/06/26 - 17:53 - L'Allemagne en tête du groupe E, mais la deuxième place encore indécise à la Coupe du monde 2026
L'Allemagne a déjà verrouillé la première place du groupe E avec deux victoires, mais la lutte pour la qualification reste ouverte derrière elle. Curaçao, après son match nul contre l'Équateur (0-0), peut encore rêver d'une qualification face à la Côte d'Ivoire. L'Équateur, de son côté, doit impérativement s'imposer pour espérer figurer parmi les huit meilleurs troisièmes et accéder aux 16es de finale.
Le calendrier complet de la Coupe du monde
Découvrez le calendrier complet de la Coupe du monde 2026 avec les dates de tous les matchs à venir. Cherchez une équipe pour afficher la liste des matchs programmés dans ce Mondial.
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Les classements des groupes de la Coupe du monde
Pendant la première quinzaine de la Coupe du monde, suivez ci-dessous tous les classements de la phase de poule, groupe par groupe. Les classements sont mis à jour après chaque rencontre. Cherchez un groupe pour afficher son classement. L'équipe de France figure dans le groupe I.
Les résultats des matchs de la Coupe du monde
Suivez tous les résultats de la Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale. Les résultats sont mis à jour en quelques minutes à la fin des rencontres. Cherchez une équipe pour afficher tous ses résultats.
Les dernières actus et les matchs en live de la Coupe du monde 2026
Dates, adversaires et heures... Les matchs de l'équipe de France à la Coupe du monde
L'équipe de France est arrivée à cette Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis avec un statut : championne du monde en 2018 et finaliste en 2022, elle compte parmi les favoris de ce Mondial. Mais attention rien n'a été fait pour faciliter la tâche de la bande à Didier Deschamps qui vit sa dernière Coupe du monde à la tête de l'équipe de France. Nos Tricolores ont été alignés dans la poule I en compagnie du Sénégal, la Norvège et l'Iran. Un groupe difficile pour beaucoup.
La Coupe du monde américaine a offert un calendrier tout aussi délicat pour les bleus. Le premier match de l'équipe de France dans ce Mondial 2026 a été programmé face au Sénégal le 16 juin à 21h00 heure française, à New York. Les Bleus ont ensuite tiré l'Irak à Philadelphie le 22 juin à 23h00, avant d'en finir avec la phase de groupes face à la Norvège le 26 juin à 21h00 à Boston.
Les dates clés de la Coupe du monde 2026
La Coupe du monde 2026 tient un calendrier serré avec un nombre d'équipes décuplé. Après le match d'ouverture le 11 juin 2026, la phase de groupes a été programmée jusqu'au 28 juin. La phase finale éliminatoire a été fixée le jour même, avec pour la première fois des seizièmes de finale. Les huitièmes ont été fixés à partir du 4 juillet, les quarts à partir du 9 juillet, les demi-finales les 14 (date excellente pour la France) et 15 juillet. Enfin la date de la finale de la Coupe du monde a été fixée le dimanche 19 juillet 2026.
- Du 11 au 28 juin 2026 : matchs des phases de groupe
- Du 28 juin au 4 juillet : seizièmes de finale (32 équipes)
- Du 4 au 7 juillet : huitièmes de finale (16 équipes)
- 9, 10, 11 et 12 juillet : quarts de finale aux stades de Boston, Los Angeles, Miami et Kansas City (8 équipes)
- 14 et 15 juillet : demi-finales aux stades de Dallas et d’Atlanta (4 équipes)
- 19 juillet : grande finale au MetLife Stadium en périphérie de New York
Liste des équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026
- Amérique du Nord et Centrale (CONCACAF) : Canada, Curaçao, États-Unis, Haïti, Mexique, Panamá
- Asie (AFC) : Arabie saoudite, Australie, Irak, Japon, Jordanie, Ouzbékistan, Qatar, Corée du Sud, Iran
- Afrique (CAF) : Afrique du Sud, Algérie, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Égypte, Ghana, Maroc, RD Congo, Sénégal, Tunisie
- Amérique du Sud (CONMEBOL) : Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, Paraguay, Uruguay
- Océanie (OFC) : Nouvelle-Zélande
- Europe (UEFA) : Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Écosse, France, Espagne, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse, Tchéquie, Turquie.