Coupe du monde 2026 : l'humiliation pour l'Allemagne, le Maroc s'est arraché, France - Suède... Matchs et résultats
COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Retrouvez toutes les actualités, résultats et programme des matchs de la Coupe du monde 2026 avec le début de la phase finale.
- La Coupe du monde de la FIFA 2026 a débuté le jeudi 11 juin. Elle se terminera le 19 juillet avec la grande finale qui aura lieu aux États-Unis.
- Au programme de ce mardi 30 juin à la Coupe du monde : la phase à élimination se poursuit avec une belle affiche entre la Côte d’Ivoire - Norvège (19h00) avant l'évènement et le match France - Suède (23h00).
- Dans les derniers résultats de la Coupe du monde 2026, le Brésil, sans Neymar resté sur le banc, a renversé le Japon (2-1). Casemiro et Gabriel Martinelli ont été les héros de la Seleção. L’Allemagne, l'un des favoris de ce Mondial, a été éliminée par le Paraguay aux tirs au but (1-1, 3-4). Enfin, au bout de la nuit, le Maroc a arraché la qualification au bout d'une séance de tirs au but face aux Pays-Bas (1-1, 3 t.a.b à 2).
09:52 - Enciso : "Nous n'avons peur de personne"
Interrogé sur ses craintes avant d'affronter la Mannschaft, Julio Enciso a tenu à relativiser : "Nous les respections beaucoup car nous connaissions leurs joueurs. Ils ont de très bons joueurs." Pour autant, le Paraguayen a assuré que lui et ses coéquipiers n'avaient "peur de personne", affichant une confiance assumée après la victoire.
09:30 - "Je ne suis pas du genre à prendre la fuite" : Nagelsmann défend son bilan à la Coupe du monde 2026
Malgré les critiques, Nagelsmann a tenu à affirmer sa détermination : "Je ne suis pas du genre à prendre la fuite." En poste depuis 2023, il est devenu lors de ce match lundi le plus jeune sélectionneur à diriger une rencontre à élimination directe en Coupe du monde depuis 40 ans. Il a précisé que si la DFB souhaitait poursuivre avec lui, il se préparerait pour le Championnat d'Europe et la Ligue des Nations.
09:09 - Nagelsmann veut rester en poste malgré l'élimination de l'Allemagne dès les 16es de la Coupe du monde 2026
Julian Nagelsmann a affiché sa volonté de rester sélectionneur de l'Allemagne après l'élimination prématurée du pays aux tirs au but face au Paraguay (1-1, 3-4 t.a.b.) en 16es de finale de la Coupe du monde 2026. "Je veux continuer, mais dans le football, on ne maîtrise pas toujours tout", a déclaré le technicien de 38 ans. Il a précisé que la décision finale revenait à la Fédération allemande : "Cela ne dépend plus de moi, mais je suis prêt s'ils le souhaitent."
08:48 - Trois fiascos en trois Mondiaux : le bilan historiquement sombre d'une Allemagne absente des 8es à la Coupe du
Quadruple championne du monde en 1954, 1974, 1990 et 2014, l'Allemagne enchaîne les désillusions : éliminée en phase de groupes en 2018 et 2022, elle tombe dès les 16es en 2026. La dernière fois que la Mannschaft avait atteint un dernier carré dans une compétition majeure remonte à la demi-finale de l'Euro 2016, perdue face à la France (0-2).
08:32 - Kicker : la Coupe du monde 2026 révèle un "constat d'échec" pour Nagelsmann et le football allemand
Pour le bihebdomadaire spécialisé Kicker, la défaite est "un constat d'échec pour le football allemand - et pour Nagelsmann", ce dernier n'ayant "pas réussi à canaliser et à développer les forces de son équipe." Le magazine nuance toutefois : "Ce serait beaucoup trop simpliste de faire porter à Julian Nagelsmann seul la responsabilité de cet échec."
08:18 - Bild taille en pièces la Mannschaft à la Coupe du monde 2026
Le quotidien Bild, qui titre sur un "nouveau cauchemar pour le football allemand", inflige la note maximale de sévérité au sélectionneur Julian Nagelsmann et décrit une sélection "lente, ennuyeuse, léthargique." Le journal dénonce une "prestation désastreuse" et un "non-match absolu durant de longues phases" contre le Paraguay.
07:59 - La presse allemande crie à la "nouvelle humiliation" à la Coupe du monde 2026
Sortie dès les 16es de finale de la Coupe du monde 2026 aux tirs au but par le Paraguay (1-1 a.p., 3-4 t.a.b.), l'Allemagne subit sa troisième élimination consécutive avant les 8es de finale d'un Mondial. La presse allemande a réagi avec sévérité, dénonçant unanimement une défaite qui fait honte à une nation quatre fois championne du monde.
07:38 - Jour férié au Paraguay après la victoire en Coupe du monde 2026
L'émotion suscitée par la qualification a rapidement débordé du terrain : le président paraguayen Santiago Peña a décrété un jour férié le lendemain du match. Gustavo Alfaro a salué cette décision avec enthousiasme : "C'est ça le pouvoir merveilleux du foot. Il faut que les gens en profitent, que tout le Paraguay en profite."
07:16 - Alfaro dédie la qualification à tout un peuple paraguayen
Gustavo Alfaro a tenu à dédier cette qualification aux supporters paraguayens, qu'il considère comme acteurs à part entière de la réussite collective. "Cette qualification est pour eux. Pour ceux qui ont toujours cru en nous, pour ceux qui nous ont accompagnés et nous ont fait sentir leur soutien à chaque instant", a-t-il affirmé. Le sélectionneur a aussi relevé avec humour la tendance du Paraguay à toujours souffrir jusqu'au bout, la qualification n'ayant été arrachée qu'au sixième penalty.
06:55 - Le sélectionneur du Paraguay fou de joie
Le Paraguay a éliminé l'Allemagne en seizièmes de finale de la Coupe du monde aux tirs au but (1-1 a.p., 4-3 t.a.b.), dans un match qualifié d'"épique" par le sélectionneur Gustavo Alfaro. L'Argentin, fou de joie après la qualification, a rendu hommage à ses joueurs : "J'avais 26 guerriers avant le match et ils sont devenus des légendes." Il a toutefois tempéré l'euphorie en admettant que l'élimination pourrait survenir au tour suivant.
05:56 - Le Maroc qualifié au bout de la nuit !
Le Maroc l'a fait ! Et c'est Saibari qui marque le pénalty de la gagne dans ce Pays-Bas - Maroc. Les Lions de l'Atlas rejoignent le Canada en huitièmes de finale de cette Coupe du monde 2026.
05:40 - Pays-Bas - Maroc va se jouer aux tirs au but !
Elle est là. Cette terrible séance de tirs au but entre les Pays-Bas et le Maroc pour une place en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. L'atmosphère est électrique dans le stade de Monterrey.
04:59 - Prolongation pour Pays-Bas - Maroc !
Ce choc des 16es de finale de la Coupe du monde 2026 va nous tenir en haleine encore un peu plus longtemps cette nuit ! Après l'égalisation marocaine dans les derniers instants du match, les deux équipes vont jouer 30 minutes de plus.
03:51 - Fin de la première période de Pays-Bas - Maroc
C'est la fin d'un premier acte qui s'est joué sur plusieurs cadences. Les Lions de l'Atlas puis les Néerlandais ont eu des petits temps forts par intermittence sans pouvoir les concrétiser. Ce score de 0-0 est plutôt logique même si les Oranje ont subi les plus grosses occasions.
03:00 - Coup d'envoi de Pays-Bas - Maroc
Et c'est parti pour ce choc énorme des 16es de finale de la Coupe du monde 2026 Pays-Bas - Maroc. Le vainqueur affrontera le Canada en huitièmes de finale.
01:46 - Exploit du Paraguay qui sort l'Allemagne aux tirs au but (1-1, 3-4)
Outsider de ce seizième de finale de la Coupe du monde, le Paraguay a pris le dessus sur l'Allemagne dans une séance de tirs au but insoutenable (1-1, 3-4). Au prochain tour, l'Albirroja affrontera la France ou la Suède.
Les Paraguayens ont manqué deux balles de match, mais la troisième a été la bonne grâce au pied de Canale. Avant cela, Gill avait fait le nécessaire dans sa cage en repoussant les tentatives d'Havertz et de Woltemade. Après le raté de Sanabria, Neuer avait entretenu l'espoir en repoussant la tentative de Balbuena, mais Tah, en suivant, a envoyé son tir directement dans le ciel américain.
Un manqué de trop, dans une rencontre où les Allemands ont été bousculés. Dans le temps réglementaire, le Paraguay avait pris l'avantage grâce à une tête d'Enciso (42e). Au retour des vestiaires, Havertz avait répondu grâce également à un beau coup de tête (54e). Pas dans un grand jour, la Mannschaft a bien cru tenir sa qualification, mais le but sur corner de Tah a été annulé par la VAR en raison d'une charge d'Anton sur Gill (105e). C'était le jour du Paraguay !
Canale envoie le Paraguay en huitièmes ! ⚽️????????— M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 29, 2026
Le défenseur ne tremble pas face à Neuer et transforme le tir au but décisif.
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01:15 - Ce sera une séance de tirs au but entre l'Allemagne et le Paraguay ! (1-1)
Après plus de 120 minutes d'effort, les deux nations n'ont pas réussi à se départager. C'est la première séance de tirs au but de cette Coupe du monde 2026.
00:30 - C'est fini, ce Allemagne - Paraguay part en prolongation ! (1-1)
Menée sur un but d'Enciso (42e), l'Allemagne a su revenir au score grâce à Havertz (54e) mais n'a pas été en mesure de trouver la faille une seconde fois. Le suspense reste entier dans ce seizième de finale de la Coupe du monde 2026.
Germany come from behind to force extra time. ????#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 29, 2026
29/06/26 - 23:22 - À la pause, le Paraguay mène face à l'Allemagne ! (0-1)
Quelle sensation, à la pause, dans ce Allemagne - Paraguay ! Incapable de trouver la faille dans la défense sud-américaine, les Allemands ont cédé sur une des rares offensives adverses. Parfaitement servi par Galarza, Enciso, esseulé au point de pénalty, a repris le ballon de la tête et n’a laissé aucune chance à Neuer (42e). Pour l’heure, c’est l’Albirroja qui rejoint les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Elle affronterait, au prochain tour, la France ou la Suède, qui s'affrontent demain.
Julio Enciso fait exploser le Paraguay ! ????????— M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 29, 2026
Sur un excellent centre, Julio Enciso surgit dans la surface et place une tête imparable !
Le Paraguay mène 1-0.
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29/06/26 - 23:11 - L'Afrique, continent le plus performant du premier tour
Neuf équipes africaines sur dix se sont qualifiées pour les seizièmes de finale, faisant du continent le plus performant de la phase de groupes. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a salué ce résultat comme le fruit d'un "travail acharné."
29/06/26 - 22:50 - Danny Makkelie désigné pour arbitrer France - Suède
L'arbitre néerlandais Danny Makkelie a été officiellement désigné pour diriger le seizième de finale entre la France et la Suède. La rencontre est prévue mardi à 23h au MetLife Stadium de New York.
29/06/26 - 22:31 - Allemagne - Paraguay, c'est parti !
Une place pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 est en jeu ! Ce pourrait être le futur adversaire de la France, qui affronte la Suède demain.
29/06/26 - 22:22 - Le geste de Rayan Cherki envers les supporters français
Depuis sa chambre d'hôtel, Rayan Cherki, milieu de terrain de Manchester City, a lancé un maillot de l'équipe de France aux supporters français rassemblés en bas de l'établissement. Un geste salué pour sa générosité.
29/06/26 - 22:00 - Une victoire en Coupe du monde 2026 pourrait offrir aux Allemands un huitième face à la France
Le match des Allemands contre le Paraguay se tient ce lundi à 22h30 à Boston. En cas de qualification, l'Allemagne pourrait croiser les Bleus en huitièmes de finale. L'enjeu du choc annoncé ajoute une pression supplémentaire à une équipe déjà fragilisée par ses résultats en phase de groupes.
Le calendrier complet de la Coupe du monde
Découvrez le calendrier complet de la Coupe du monde 2026 avec les dates de tous les matchs à venir. Cherchez une équipe pour afficher la liste des matchs programmés dans ce Mondial.
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Le tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026
Le tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 est entamé et se précise de jour en jour : suivez toutes les affiches jusqu'à la grande finale du 19 juillet et découvrez les futurs adversaires de le France.
Les résultats des matchs de la Coupe du monde
Suivez tous les résultats de la Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale. Les résultats sont mis à jour en quelques minutes à la fin des rencontres. Cherchez une équipe pour afficher tous ses résultats.
Les dernières actus et les matchs en live de la Coupe du monde 2026
Dates, adversaires et heures... Les matchs de l'équipe de France à la Coupe du monde
L'équipe de France est arrivée à cette Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis avec un statut : championne du monde en 2018 et finaliste en 2022, elle compte parmi les favoris de ce Mondial. Mais attention rien n'a été fait pour faciliter la tâche de la bande à Didier Deschamps qui vit sa dernière Coupe du monde à la tête de l'équipe de France. Nos Tricolores ont été alignés dans la poule I en compagnie du Sénégal, la Norvège et l'Iran. Un groupe difficile mais où les Bleus en sont sortis avec trois victoires en trois matchs...
Les dates clés de la Coupe du monde 2026
La Coupe du monde 2026 tient un calendrier serré avec un nombre d'équipes décuplé. Après le match d'ouverture le 11 juin 2026, la phase de groupes a été programmée jusqu'au 28 juin. La phase finale éliminatoire a été fixée le jour même, avec pour la première fois des seizièmes de finale. Les huitièmes ont été fixés à partir du 4 juillet, les quarts à partir du 9 juillet, les demi-finales les 14 (date excellente pour la France) et 15 juillet. Enfin la date de la finale de la Coupe du monde a été fixée le dimanche 19 juillet 2026.
- Du 11 au 28 juin 2026 : matchs des phases de groupe
- Du 28 juin au 4 juillet : seizièmes de finale (32 équipes)
- Du 4 au 7 juillet : huitièmes de finale (16 équipes)
- 9, 10, 11 et 12 juillet : quarts de finale aux stades de Boston, Los Angeles, Miami et Kansas City (8 équipes)
- 14 et 15 juillet : demi-finales aux stades de Dallas et d’Atlanta (4 équipes)
- 19 juillet : grande finale au MetLife Stadium en périphérie de New York
Liste des équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026
- Amérique du Nord et Centrale (CONCACAF) : Canada, Curaçao, États-Unis, Haïti, Mexique, Panamá
- Asie (AFC) : Arabie saoudite, Australie, Irak, Japon, Jordanie, Ouzbékistan, Qatar, Corée du Sud, Iran
- Afrique (CAF) : Afrique du Sud, Algérie, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Égypte, Ghana, Maroc, RD Congo, Sénégal, Tunisie
- Amérique du Sud (CONMEBOL) : Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, Paraguay, Uruguay
- Océanie (OFC) : Nouvelle-Zélande
- Europe (UEFA) : Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Écosse, France, Espagne, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse, Tchéquie, Turquie.