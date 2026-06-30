Coupe du monde 2026 : l'humiliation pour l'Allemagne, le Maroc s'est arraché, France - Suède... Matchs et résultats

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Retrouvez toutes les actualités, résultats et programme des matchs de la Coupe du monde 2026 avec le début de la phase finale.

L'Essentiel

Voir les images Les supporters les plus fous et les stars présentes à la Coupe du monde 2026

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09:52 - Enciso : "Nous n'avons peur de personne" Interrogé sur ses craintes avant d'affronter la Mannschaft, Julio Enciso a tenu à relativiser : "Nous les respections beaucoup car nous connaissions leurs joueurs. Ils ont de très bons joueurs." Pour autant, le Paraguayen a assuré que lui et ses coéquipiers n'avaient "peur de personne", affichant une confiance assumée après la victoire.

09:30 - "Je ne suis pas du genre à prendre la fuite" : Nagelsmann défend son bilan à la Coupe du monde 2026 Malgré les critiques, Nagelsmann a tenu à affirmer sa détermination : "Je ne suis pas du genre à prendre la fuite." En poste depuis 2023, il est devenu lors de ce match lundi le plus jeune sélectionneur à diriger une rencontre à élimination directe en Coupe du monde depuis 40 ans. Il a précisé que si la DFB souhaitait poursuivre avec lui, il se préparerait pour le Championnat d'Europe et la Ligue des Nations.

09:09 - Nagelsmann veut rester en poste malgré l'élimination de l'Allemagne dès les 16es de la Coupe du monde 2026 Julian Nagelsmann a affiché sa volonté de rester sélectionneur de l'Allemagne après l'élimination prématurée du pays aux tirs au but face au Paraguay (1-1, 3-4 t.a.b.) en 16es de finale de la Coupe du monde 2026. "Je veux continuer, mais dans le football, on ne maîtrise pas toujours tout", a déclaré le technicien de 38 ans. Il a précisé que la décision finale revenait à la Fédération allemande : "Cela ne dépend plus de moi, mais je suis prêt s'ils le souhaitent."

08:48 - Trois fiascos en trois Mondiaux : le bilan historiquement sombre d'une Allemagne absente des 8es à la Coupe du Quadruple championne du monde en 1954, 1974, 1990 et 2014, l'Allemagne enchaîne les désillusions : éliminée en phase de groupes en 2018 et 2022, elle tombe dès les 16es en 2026. La dernière fois que la Mannschaft avait atteint un dernier carré dans une compétition majeure remonte à la demi-finale de l'Euro 2016, perdue face à la France (0-2).

08:32 - Kicker : la Coupe du monde 2026 révèle un "constat d'échec" pour Nagelsmann et le football allemand Pour le bihebdomadaire spécialisé Kicker, la défaite est "un constat d'échec pour le football allemand - et pour Nagelsmann", ce dernier n'ayant "pas réussi à canaliser et à développer les forces de son équipe." Le magazine nuance toutefois : "Ce serait beaucoup trop simpliste de faire porter à Julian Nagelsmann seul la responsabilité de cet échec."

08:18 - Bild taille en pièces la Mannschaft à la Coupe du monde 2026 Le quotidien Bild, qui titre sur un "nouveau cauchemar pour le football allemand", inflige la note maximale de sévérité au sélectionneur Julian Nagelsmann et décrit une sélection "lente, ennuyeuse, léthargique." Le journal dénonce une "prestation désastreuse" et un "non-match absolu durant de longues phases" contre le Paraguay.

07:59 - La presse allemande crie à la "nouvelle humiliation" à la Coupe du monde 2026 Sortie dès les 16es de finale de la Coupe du monde 2026 aux tirs au but par le Paraguay (1-1 a.p., 3-4 t.a.b.), l'Allemagne subit sa troisième élimination consécutive avant les 8es de finale d'un Mondial. La presse allemande a réagi avec sévérité, dénonçant unanimement une défaite qui fait honte à une nation quatre fois championne du monde.

07:38 - Jour férié au Paraguay après la victoire en Coupe du monde 2026 L'émotion suscitée par la qualification a rapidement débordé du terrain : le président paraguayen Santiago Peña a décrété un jour férié le lendemain du match. Gustavo Alfaro a salué cette décision avec enthousiasme : "C'est ça le pouvoir merveilleux du foot. Il faut que les gens en profitent, que tout le Paraguay en profite."

07:16 - Alfaro dédie la qualification à tout un peuple paraguayen Gustavo Alfaro a tenu à dédier cette qualification aux supporters paraguayens, qu'il considère comme acteurs à part entière de la réussite collective. "Cette qualification est pour eux. Pour ceux qui ont toujours cru en nous, pour ceux qui nous ont accompagnés et nous ont fait sentir leur soutien à chaque instant", a-t-il affirmé. Le sélectionneur a aussi relevé avec humour la tendance du Paraguay à toujours souffrir jusqu'au bout, la qualification n'ayant été arrachée qu'au sixième penalty.

06:55 - Le sélectionneur du Paraguay fou de joie Le Paraguay a éliminé l'Allemagne en seizièmes de finale de la Coupe du monde aux tirs au but (1-1 a.p., 4-3 t.a.b.), dans un match qualifié d'"épique" par le sélectionneur Gustavo Alfaro. L'Argentin, fou de joie après la qualification, a rendu hommage à ses joueurs : "J'avais 26 guerriers avant le match et ils sont devenus des légendes." Il a toutefois tempéré l'euphorie en admettant que l'élimination pourrait survenir au tour suivant.

05:56 - Le Maroc qualifié au bout de la nuit ! Le Maroc l'a fait ! Et c'est Saibari qui marque le pénalty de la gagne dans ce Pays-Bas - Maroc. Les Lions de l'Atlas rejoignent le Canada en huitièmes de finale de cette Coupe du monde 2026.

05:40 - Pays-Bas - Maroc va se jouer aux tirs au but ! Elle est là. Cette terrible séance de tirs au but entre les Pays-Bas et le Maroc pour une place en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. L'atmosphère est électrique dans le stade de Monterrey.

04:59 - Prolongation pour Pays-Bas - Maroc ! Ce choc des 16es de finale de la Coupe du monde 2026 va nous tenir en haleine encore un peu plus longtemps cette nuit ! Après l'égalisation marocaine dans les derniers instants du match, les deux équipes vont jouer 30 minutes de plus.

03:51 - Fin de la première période de Pays-Bas - Maroc C'est la fin d'un premier acte qui s'est joué sur plusieurs cadences. Les Lions de l'Atlas puis les Néerlandais ont eu des petits temps forts par intermittence sans pouvoir les concrétiser. Ce score de 0-0 est plutôt logique même si les Oranje ont subi les plus grosses occasions.

03:00 - Coup d'envoi de Pays-Bas - Maroc Et c'est parti pour ce choc énorme des 16es de finale de la Coupe du monde 2026 Pays-Bas - Maroc. Le vainqueur affrontera le Canada en huitièmes de finale.

01:46 - Exploit du Paraguay qui sort l'Allemagne aux tirs au but (1-1, 3-4) Outsider de ce seizième de finale de la Coupe du monde, le Paraguay a pris le dessus sur l'Allemagne dans une séance de tirs au but insoutenable (1-1, 3-4). Au prochain tour, l'Albirroja affrontera la France ou la Suède. Les Paraguayens ont manqué deux balles de match, mais la troisième a été la bonne grâce au pied de Canale. Avant cela, Gill avait fait le nécessaire dans sa cage en repoussant les tentatives d'Havertz et de Woltemade. Après le raté de Sanabria, Neuer avait entretenu l'espoir en repoussant la tentative de Balbuena, mais Tah, en suivant, a envoyé son tir directement dans le ciel américain. Un manqué de trop, dans une rencontre où les Allemands ont été bousculés. Dans le temps réglementaire, le Paraguay avait pris l'avantage grâce à une tête d'Enciso (42e). Au retour des vestiaires, Havertz avait répondu grâce également à un beau coup de tête (54e). Pas dans un grand jour, la Mannschaft a bien cru tenir sa qualification, mais le but sur corner de Tah a été annulé par la VAR en raison d'une charge d'Anton sur Gill (105e). C'était le jour du Paraguay ! Canale envoie le Paraguay en huitièmes ! ⚽️????????

Le défenseur ne tremble pas face à Neuer et transforme le tir au but décisif.



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01:15 - Ce sera une séance de tirs au but entre l'Allemagne et le Paraguay ! (1-1) Après plus de 120 minutes d'effort, les deux nations n'ont pas réussi à se départager. C'est la première séance de tirs au but de cette Coupe du monde 2026.

00:30 - C'est fini, ce Allemagne - Paraguay part en prolongation ! (1-1) Menée sur un but d'Enciso (42e), l'Allemagne a su revenir au score grâce à Havertz (54e) mais n'a pas été en mesure de trouver la faille une seconde fois. Le suspense reste entier dans ce seizième de finale de la Coupe du monde 2026. Germany come from behind to force extra time. ????#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 29, 2026

29/06/26 - 23:22 - À la pause, le Paraguay mène face à l'Allemagne ! (0-1) Quelle sensation, à la pause, dans ce Allemagne - Paraguay ! Incapable de trouver la faille dans la défense sud-américaine, les Allemands ont cédé sur une des rares offensives adverses. Parfaitement servi par Galarza, Enciso, esseulé au point de pénalty, a repris le ballon de la tête et n’a laissé aucune chance à Neuer (42e). Pour l’heure, c’est l’Albirroja qui rejoint les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Elle affronterait, au prochain tour, la France ou la Suède, qui s'affrontent demain. Julio Enciso fait exploser le Paraguay ! ????????

Sur un excellent centre, Julio Enciso surgit dans la surface et place une tête imparable !

Le Paraguay mène 1-0.



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29/06/26 - 23:11 - L'Afrique, continent le plus performant du premier tour Neuf équipes africaines sur dix se sont qualifiées pour les seizièmes de finale, faisant du continent le plus performant de la phase de groupes. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a salué ce résultat comme le fruit d'un "travail acharné."

29/06/26 - 22:50 - Danny Makkelie désigné pour arbitrer France - Suède L'arbitre néerlandais Danny Makkelie a été officiellement désigné pour diriger le seizième de finale entre la France et la Suède. La rencontre est prévue mardi à 23h au MetLife Stadium de New York.

29/06/26 - 22:31 - Allemagne - Paraguay, c'est parti ! Une place pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 est en jeu ! Ce pourrait être le futur adversaire de la France, qui affronte la Suède demain.

29/06/26 - 22:22 - Le geste de Rayan Cherki envers les supporters français Depuis sa chambre d'hôtel, Rayan Cherki, milieu de terrain de Manchester City, a lancé un maillot de l'équipe de France aux supporters français rassemblés en bas de l'établissement. Un geste salué pour sa générosité.