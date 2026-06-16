Coupe du monde 2026 : l'Iran a fait le show, Renard à la tête de la Tunisie, France - Sénégal... Matchs du soir, résultats et classement

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde 2026 : calendrier, matchs du jour, matchs en direct, classement des groupes sans oublier les résultats.

L'Essentiel

La Coupe du monde de la FIFA 2026 a débuté le jeudi 11 juin. Elle se terminera le 19 juillet avec la grande finale qui aura lieu aux États-Unis. Les 104 matchs de cette édition verront s'affronter 48 équipes qui tenteront d'arracher le titre à l'Argentine.

Au programme de la Coupe du monde aujourd'hui : le choc entre l'équipe de France et le Sénégal à partir de 21h ce soir, mais aussi dans la nuit le gros choc entre les champions du monde, l'Argentine, et l'Algérie d'un certain Luca Zidane.

Les derniers résultats de la Coupe du monde 2026 ont vu la première grosse surprise de la compétition avec le match nul inattendu du favori de la compétition, l'Espagne, face au Cap-Vert. La Roja a concédé le nul 0-0 et se complique la vie... Les Belges et Égyptiens n'ont pas fait mieux, se quittant eux aussi sur un score de parité (1-1). Les nuls ont également été nombreux cette nuit avec le 2-2 de l'Iran face à la Nouvelle-Zélande et le 1-1 entre l'Uruguay et l'Arabie Saoudite.

Lundi, à J-1 de son match face au Sénégal, l'équipe de France s'est préparée. N'Golo Kanté et Didier Deschamps, présents en conférence de presse, ont rappelé l'importance d'un premier match à la Coupe du monde. "Ce match est très important parce que c'est le premier. Mais il n'est pas décisif. Dans l'idéal, on veut commencer par une victoire. C'est l'objectif", a lancé Deschamps. Notons également la nomination d'Hervé Renard à la tête de la Tunisie.

En direct

09:25 - L'Algérie soutenue par une œuvre d'art géante avant la Coupe du monde 2026 À Lawrence, dans le Kansas, l'artiste américain Stan Herd a créé une installation monumentale en forme de drapeau algérien dessiné sur une pelouse, pour soutenir les Fennecs à la Coupe du monde 2026. Cette initiative artistique illustre l'accueil chaleureux réservé à la sélection algérienne par la diaspora locale, avant un match très attendu contre l'Argentine à l'Arrowhead Stadium. 09:00 - 17 000 km à vélo pour soutenir l'Argentine à la Coupe du monde 2026 Trois supporters argentins ont relevé un défi hors du commun pour la Coupe du monde 2026 : relier leur ville de Gualeguaychu, à 230 km au nord de Buenos Aires, à Kansas City à vélo, soit 17 000 km à travers 17 pays. Leur objectif ultime, au-delà de soutenir l'Albiceleste, est de rencontrer leur idole Lionel Messi. 08:48 - L'Uruguay arrache le nul in extremis face à l'Arabie saoudite à la Coupe du monde 2026 L'Arabie saoudite, qui avait renversé l'Argentine lors de la Coupe du monde 2022, a failli rééditer un exploit similaire face à l'Uruguay de Marcelo Bielsa à la Coupe du monde 2026, en ouvrant le score à la 41e minute. La Céleste a dû attendre la 80e minute pour égaliser, après avoir buté à plusieurs reprises sur le gardien Mohammed Alowais. Ce résultat frustrant prive les deux équipes d'une opportunité de prendre la tête de leur groupe. 08:45 - Iran - Nouvelle-Zélande, le match spectaculaire ! À Los Angeles, la rencontre entre l'Iran et la Nouvelle-Zélande a livré l'un des spectacles les plus enthousiasmants de cette Coupe du monde 2026. Quatre buts et des occasions dans tous les sens ont récompensé les noctambules qui avaient fait le choix de suivre ce match a priori peu attendu. Deux fois mené au score, l'Iran a su répondre à chaque fois grâce à Ramin Rezaeian et Mohammad Mohebi. 08:42 - Renard sélectionneur Balayée par la Suède lors du premier match de la poule F, avec une lourde défaite (5-1), la Tunisie a perdu son sélectionneur, Sabri Lamouchi. Après plusieurs heures de tergiversation, l’information a été officialisée dans la nuit de lundi à mardi avec le nom de son remplaçant... Hervé Renard ! 08:35 - Ceferin critique le Mondial à 48 équipes Le président de l'UEFA Aleksander Ceferin a livré une appréciation en demi-teinte sur la première Coupe du monde à 48 équipes. Il a estimé que cette expansion n'était "pas bénéfique pour le football" car "nous avons beaucoup de matchs totalement inintéressants", tout en reconnaissant que "même les petits pays peuvent participer et vibrer au rythme de la Coupe du monde, ce qui est très positif". 08:10 - Le Sénégal vainqueur ? "Pas une surprise" "Une surprise de gagner demain? Non, car on a des joueurs de classe mondiale dans cette équipe qui vient d'être championne d'Afrique. Sur les dernières compétitions on vient de se qualifier trois fois de suite. On est trois fois finalistes sur les quatre dernières CAN, donc pas de surprise. Mon équipe travaille, on sait que les matchs seront difficile surtout dans notre groupe. C'est une Coupe du monde, toutes les équipes méritent d'être là. Je n'aime pas quand on parle de surprise dans le foot" a lancé le sélectionneur Pape Thiaw en conférence de presse. 07:45 - "Bien sur que la France est favorite" lance Thiaw "Bien sûr que la France est favorite. Première au classement FIFA et finaliste de la dernière édition et vainqueur en 2018, c'est sûr. Après c'est le football ça se joue et se gagne sur le terrain. Donc il faut être prêt, déterminé et avoir l'envie. Mes joueurs auront ces qualités demain pour répondre présent" a lancé le sélectionneur avant le premier match des Bleus à la Coupe du monde. 07:20 - "Méconnaissable, dépourvue de football", Marca se paye les Espagnols Marca va encore plus loin dans la critique en s'en prenant directement au jeu produit par la sélection de Luis de la Fuente. "L'équipe espagnole, méconnaissable, dépourvue de football et de ressources est incapable de battre le Cap-Vert, protagoniste d'un miracle", écrit le quotidien. Les choix tactiques du sélectionneur, notamment la titularisation de Gavi au détriment d'Alex Baena, sont également remis en question. Du côté de Barcelone, les médias reconnaissent la part du Cap-Vert dans ce résultat. Le journal Sport souligne la solidité défensive des "Requins Bleus" et la performance remarquable de leur gardien Vozinha, qui "a terminé la rencontre en larmes et a été élu MVP". Mundo Deportivo parle de son côté d'un "début catastrophique", regrettant que la Roja n'ait pu percer "une défense adverse impénétrable" face à "l'adversaire le plus abordable du groupe H". 06:55 - La presse madrilène parle de "désastre" sur le match de l'Espagne L'Espagne n'a pas réussi à faire mieux qu'un nul 0-0 contre le Cap-Vert lors de son entrée en lice à la Coupe du monde. La presse madrilène n'a pas mâché ses mots : le journal As évoque un "naufrage" d'une équipe "sans âme", tandis que Marca dénonce "un désastre pour commencer". Les deux titres pointent notamment le manque d'allant offensif de la Roja. 06:30 - Kanté espère revivre les mêmes émotions que 2018 "La différence, c'est qu'il y a en qui l'ont gagnée dans le groupe. On a vu ce que ça représente et la joie que ça procure pour le peuple. On aimerait revivre ces émotions. Les nouveaux ont aussi envie de faire partie de cette aventure. Moi, je vis bien dans ce groupe. Il y a eu pas mal de renouvellement dans l'effectif. J'apprécie le fait d'être là. Tout le monde compte dans ce groupe. On a un objectif commun." 05:41 - "Notre principal adversaire, c'est nous-mêmes", estime Kanté "C'est bien d'avoir de la confiance, il faut croire en nous. Mais il peut se passer beaucoup de choses, il faudra s'adapter. Notre principal adversaire, c'est nous-mêmes. Il faudra être concentrés" a lancé N'Golo Kanté en conférence de presse. 04:50 - La fin du match de l'Iran Découvrez le résultat du match de Coupe du monde entre l'Iran et la Nouvelle Zélande qui s'est terminée. 03:47 - La compo probable des Bleus Selon les dernières informations, la composition de l'équipe de France au Sénégal pour le premier match de la Coupe du monde devrait ressembler à ça. Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - Dembelé, Olise, Doué - Mbappé 02:45 - Les débuts de l'Iran Les Iraniens débutent leur Coupe du monde de football face à la Nouvelle-Zélande dans une ambiance tendue... Lire l'article Iran - Nouvelle-Zélande : un match sous tension, heure et chaîne TV 02:00 - Le résultat du match Arabie Saoudite - Uruguay La rencontre entre l'Arabie Saoudite et l'Uruguay pour la Coupe du monde 2026 est désormais terminée, découvrez le résultat et le classement du groupe. 00:42 - Ciryl Gane reste aux Etats-Unis pour assister au match des Bleus Selon des informations de RMC Sport, Ciryl Gane va assister au match de l'équipe de France contre le Sénégal, mardi (21h) à la Coupe du monde. Grand fan de football, il a obtenu des places par l'UFC après sa victoire éclatante contre le Brésilien Alex Pereira, dimanche lors de l'UFC 250 de la Maison Blanche. 00:05 - Yan Diomandé, révélation de la Coupe du monde 2026 dès son premier match avec la Côte d'Ivoire L'ailier de 19 ans Yan Diomandé a crevé l'écran lors du succès de la Côte d'Ivoire contre l'Équateur (1-0) à Philadelphie, élu homme du match avec 80 ballons touchés, cinq occasions créées et 11 duels gagnés. Courtisé par le PSG et Liverpool après une saison à 13 buts et 10 passes décisives avec le RB Leipzig, le jeune Ivoirien a confirmé toutes les attentes. Walid Acherchour sur RMC l'a résumé ainsi : "Il a été époustouflant. À chaque fois qu'il a eu le ballon, il a fait des différences." 15/06/26 - 23:30 - Van Dijk, De Jong, Depay.. Les cadres des Pays-Bas pointés du doigt Au-delà du sélectionneur, plusieurs joueurs majeurs sont dans le collimateur de la presse néerlandaise après le nul 2-2 hier soir. Rafael van der Vaart a raillé la lenteur de Virgil van Dijk : "On aurait dit un Boeing 747." Frenkie de Jong est décrit comme "décevant" par le Telegraaf, tandis que Memphis Depay, entré en jeu à la 60e minute, "a tout fait de travers" selon le site Voetbal. 15/06/26 - 22:58 - C'est terminé ! La Belgique et l'Egypte dos à dos (1-1) C'est terminé à Seattle ! La Belgique et l'Egypte se quittent sur un match nul (1-1) pour leurs débuts dans cette Coupe du monde 2026. Ashour (19e) a marqué pour les Pharaons avant que les Diables Rouges n'égalisent grâce à un but contre son camp de Hany (66e). 15/06/26 - 22:29 - Lukaku égalise pour la Belgique (1-1) ! Romelu Lukaku égalise sur son premier ballon en faveur de la Belgique ! Thomas Meunier est bien trouvé sur l'aile droite et centre fort à ras de terre devant le but. L'attaquant belge se jette et pousse le ballon au fond des filets devant les défenseurs égyptiens quelques secondes après son entrée en jeu. 1-1 entre la Belgique et l'Egypte, tout est relancé ! 15/06/26 - 21:50 - C'est la pause entre la Belgique et l'Egypte (0-1) M. Abatti Abel siffle la fin de la première période entre la Belgique et l'Egypte (0-1), après un dernier corner en faveur des Pharaons qui n'a rien donné. Ashour a inscrit l'unique but du match jusqu'à présent (19e).

Le calendrier complet de la Coupe du monde

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Les classements des groupes de la Coupe du monde

Pendant la première quinzaine de la Coupe du monde, suivez ci-dessous tous les classements de la phase de poule, groupe par groupe. Les classements sont mis à jour après chaque rencontre. Cherchez un groupe pour afficher son classement. L'équipe de France figure dans le groupe I.

Les résultats des matchs de la Coupe du monde

Suivez tous les résultats de la Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale. Les résultats sont mis à jour en quelques minutes à la fin des rencontres. Cherchez une équipe pour afficher tous ses résultats.

L'équipe de France est arrivée à cette Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis avec un statut : championne du monde en 2018 et finaliste en 2022, elle compte parmi les favoris de ce Mondial. Mais attention rien n'a été fait pour faciliter la tâche de la bande à Didier Deschamps qui vit sa dernière Coupe du monde à la tête de l'équipe de France. Nos Tricolores ont été alignés dans la poule I en compagnie du Sénégal, la Norvège et l'Iran. Un groupe difficile pour beaucoup.

La Coupe du monde américaine a offert un calendrier tout aussi délicat pour les bleus. Le premier match de l'équipe de France dans ce Mondial 2026 a été programmé face au Sénégal le 16 juin à 21h00 heure française, à New York. Les Bleus ont ensuite tiré l'Irak à Philadelphie le 22 juin à 23h00, avant d'en finir avec la phase de groupes face à la Norvège le 26 juin à 21h00 à Boston.

La Coupe du monde 2026 tient un calendrier serré avec un nombre d'équipes décuplé. Après le match d'ouverture le 11 juin 2026, la phase de groupes a été programmée jusqu'au 28 juin. La phase finale éliminatoire a été fixée le jour même, avec pour la première fois des seizièmes de finale. Les huitièmes ont été fixés à partir du 4 juillet, les quarts à partir du 9 juillet, les demi-finales les 14 (date excellente pour la France) et 15 juillet. Enfin la date de la finale de la Coupe du monde a été fixée le dimanche 19 juillet 2026.

Du 11 au 28 juin 2026 : matchs des phases de groupe

Du 28 juin au 4 juillet : seizièmes de finale (32 équipes)

Du 4 au 7 juillet : huitièmes de finale (16 équipes)

9, 10, 11 et 12 juillet : quarts de finale aux stades de Boston, Los Angeles, Miami et Kansas City (8 équipes)

14 et 15 juillet : demi-finales aux stades de Dallas et d’Atlanta (4 équipes)

19 juillet : grande finale au MetLife Stadium en périphérie de New York

Liste des équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026