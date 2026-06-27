Coupe du monde 2026 : l'Iran se paye l'organisation, France - Suède en 16es, l'Angleterre et la Croatie attendues... Matchs et résultats

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Retrouvez toutes les infos de la Coupe du monde 2026 avec les résultats, calendrier et classements...

L'Essentiel

En direct

16:29 - Le coach de la Norvège ne regrette pas d'avoir présenté une équipe B face aux Bleus Après la claque reçue face à la France (4-1), le sélectionneur norvégien Ståle Solbakken a pleinement assumé son choix d'avoir laissé dix joueurs de son équipe première au repos, dont Erling Haaland et Martin Ødegaard. Il comptait préserver un effectif usé par l'humidité américaine avant le match de seizièmes de finale face à la Côte d'Ivoire. Conscient de la déception des supporters, le technicien a rappelé en conférence de presse que cette décision validée par les kinésithérapeutes était essentielle pour aborder le choc à à venir à 100 % de leurs capacités. "Le seul argument pour ne pas avoir fait comme nous l’avons fait aurait été que les supporters (...) voient Erling et Martin, mais alors la Coupe du monde aurait été plus courte, et c’est pour ça qu’on est là : aller le plus loin possible", a-t-il indiqué.

16:02 - Cette spécificité américaine que les supporters de la Coupe du monde ne comprennent pas L'afflux de supporters internationaux aux États-Unis pour la Coupe du monde s'accompagne d'un véritable choc culturel face à la pratique généralisée du pourboire. De nombreux visiteurs étrangers confient à la BBC leur profonde lassitude face à cette dépense imprévue. Alors qu'outre-Atlantique le personnel de restauration dépend crucialement de ces gratifications (souvent fixées à 20 % de l'addition) pour compenser un salaire de base souvent inférieur à 3 dollars de l'heure, les fans étrangers, déjà éprouvés par le coût exorbitant des billets et de la vie sur place, avouent ne pas comprendre pourquoi la responsabilité d'une rémunération décente incombe aux clients plutôt qu'aux employeurs. De leur côté, les professionnels américains de l'hôtellerie grincent des dents face à des touristes qu'ils jugent bien mauvais payeurs.

15:35 - Le capitaine de l'Iran passe à son tour une soufflante à la FIFA Après son sélectionneur, c'est au capitaine et star de l'équipe de l'Iran, Mehdi Taremi, de pousser un coup de gueule contre la FIFA. L'avant-centre de l'Olympiakos qualifie la Coupe du monde de "catastrophique" et fustige des conditions logistiques invraisemblables. Contrainte au dernier moment d'installer son camp de base au Mexique, la sélection iranienne a dû subir des allers-retours épuisants lors de ses trois matchs disputés aux États-Unis, les autorités américaines lui interdisant de passer la nuit sur leur territoire. "Gianni Infantino est venu dans notre vestiaire lors du premier match et a déclaré qu'il allait résoudre tous les problèmes, mais la FIFA n'a rien fait", a pesté Taremi, déplorant le manque de professionnalisme de l'institution alors que l'Iran, actuellement troisième du groupe G, doit désormais attendre les résultats de la soirée pour savoir si son aventure américaine s'arrête prématurément.

15:32 - Le sélectionneur de l'Iran dénonce un traitement "injuste" de la pars des États-Unis lors de la Coupe du monde Dans un contexte géopolitique particulièrement lourd, le sélectionneur de l'Iran, Amir Ghalenoei, a publiquement dénoncé le traitement "injuste" infligé à son équipe par les États-Unis durant la Coupe du monde 2026, appelant la FIFA à intervenir pour que de telles situations ne se reproduisent plus. Contrainte d'établir son camp de base à Tijuana, au Mexique, la Team Melli a subi d'importantes restrictions de voyage, ses visas ne lui permettant d'entrer sur le territoire américain que la veille de ses matchs à Los Angeles pour repartir le soir même. Malgré ce que le capitaine Mehdi Taremi qualifie de "désastre logistique", l'Iran a réussi à arracher un nul (1-1) face à l'Égypte, un résultat frustrant après qu'un but de la victoire dans le temps additionnel a été annulé par la VAR pour un très léger hors-jeu, laissant son destin en suspens pour la qualification en seizièmes de finale. Alors que Gianni Infantino a défendu l'action de la FIFA en rappelant qu'il était déjà miraculeux que l'Iran puisse participer au tournoi, Ghalenoei a salué l'héroïsme de ses joueurs face à l'adversité, affirmant que "ce que ces jeunes ont accompli devrait être écrit dans l'histoire" face à un pays hôte qui a, selon lui, manqué d'équité.

15:07 - Pourquoi Donald Trump n'a toujours pas été aperçu à la Coupe du monde ? Alors que la Coupe du monde coorganisée par les États-Unis a franchi sa mi-parcours, l'absence en tribunes du président Donald Trump suscite l'interrogation, contrastant avec l'implication de Bill Clinton lors du Mondial 1994 ou les habitudes d'autres chefs d'État hôtes, rappelle la BBC. Bien qu'il entretienne des liens étroits avec le patron de la FIFA Gianni Infantino, le 47e président américain n'a encore assisté à aucune rencontre de la sélection nationale, préférant déléguer la représentation officielle à des membres de son cabinet comme Marco Rubio ou à la Seconde dame Usha Vance. Si la Maison-Blanche justifie cette absence par un agenda international très chargé — entre le sommet du G7 en France et l'accord de paix avec l'Iran —, des experts politiques suggèrent que Trump, habitué aux sports de combat qu'il affectionne particulièrement, réserve sa présence pour la grande finale du 19 juillet à New York-New Jersey lors de laquelle il doit remettre le trophée, tout en restant prudent face aux risques de huées de la part d'un public à la fois international et américain dans des métropoles traditionnellement démocrates comme Los Angeles ou Seattle.

14:33 - Quelles sont les équipes qualifiées, éliminées, ou encore en lice dans cette Coupe du monde ? Alors que la phase de groupes de la Coupe du monde s'apprête à livrer son verdict final ce samedi, la liste des qualifiés pour les seizièmes de finale s'est considérablement allongée après les rencontres de vendredi, l'Espagne, le Cap-Vert, la Belgique, l'Égypte et le Sénégal ayant validé à leur tour leur billet. Ils rejoignent le contingent des nations déjà assurées de poursuivre l'aventure : le Mexique, l'Afrique du Sud, la Suisse, le Canada, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, Maroc, les États-Unis, l'Australie, l'Allemagne, la Côte d’Ivoire, l'Équateur, la France, la Norvège, l'Argentine, la Colombie, les Pays-Bas, le Japon, la Suède, l'Angleterre, le Portugal, le Ghana, le Paraguay et le Sénégal. À l'inverse, le tournoi est définitivement terminé pour 12 sélections déjà éliminées : la République tchèque, le Qatar, Haïti, la Turquie, Curaçao, la Tunisie, la Jordanie, le Panama, l'Irak, l'Uruguay, l'Arabie saoudite et la Nouvelle-Zélande. Le suspense reste entier pour les huit derniers pays encore en course (l'Iran, la Croatie, la Corée du Sud, l'Écosse, l'Algérie, l'Autriche, l'Ouzbékistan et la RD Congo) qui jetteront leurs dernières forces dans la bataille pour décrocher les ultimes places de la phase finale.

14:04 - Zlatan Ibrahimović avoue que l'équipe de France "fait un peu peur" Après leur large victoire face à la Norvège (4-1) au Gillette Stadium de Boston, les Bleus s'avancent vers les seizièmes de finale du Mondial avec le statut de sérieux prétendants au titre, selon Zlatan Ibrahimović. Au micro de Fox Sports, l'ancienne star du PSG a souligné la profondeur et l'équilibre impressionnants de l'effectif de Didier Deschamps : "S'ils le veulent, ils peuvent gagner. Ils ont les meilleures chances de tout gagner". Ébloui par la connexion collective entre les multiples stars tricolores — à l'image du triplé d'Ousmane Dembélé, du but de Désiré Doué ou des parades de Mike Maignan —, le géant suédois estime que le plus dur a été fait, à savoir réussir à les faire travailler ensemble, et avoue que cette équipe de France "fait un peu peur".

13:32 - La Suède partira avec un handicap face à la France en 16es de finale de la Coupe du monde Coup dur pour la Suède qui doit faire face au forfait de son défenseur central Isak Hien pour la suite de la Coupe du monde et le match contre la France en 16es de finale. Titulaire indiscutable et véritable taulier de l'Atalanta Bergame, celui qui avait débuté chacune des trois premières rencontres de la compétition est victime d'une lésion à l'arrière de la cuisse gauche. Le sélectionneur anglais de la Suède, Graham Potter, s'est dit "vraiment triste pour Isak et pour nous", soulignant qu'il s'agit d'un "joueur clé de l'équipe, important sur le terrain comme en dehors", tout en assurant que le groupe allait le soutenir au mieux pour qu'il revienne plus fort.

13:01 - Douche froide pour l'Iran après un but annulé en Coupe du monde Lors de la Coupe du monde, l'Iran a vécu un ascenseur émotionnel hors du commun face à l'Égypte en voyant son but de la victoire, inscrit dans le temps additionnel, être finalement refusé pour un très léger hors-jeu. Ce dénouement cruel condamne la Team Melli à la troisième place de son groupe, derrière la Belgique et les Pharaons, la laissant dans l'attente des résultats des autres groupes pour espérer se qualifier en seizièmes de finale.

12:31 - L'émotion du séléctionneur du Cap-Vert après la qualification en 16es de finale de la Coupe du monde Novice et véritable Petit Poucet du Mondial 2026, le Cap-Vert a signé un exploit historique en se qualifiant pour les seizièmes de finale après trois matchs nuls héroïques contre l'Uruguay (2-2), l'Espagne (0-0) et l'Arabie saoudite (0-0). Enroulé dans son drapeau, le sélectionneur Pedro Leitao Brito, dit "Bubista", a dédié cette performance à l'Afrique et aux petites nations : "Nous sommes devenus un exemple montrant que les petits pays peuvent eux aussi atteindre de grands objectifs (...). Nous avons démontré que rien n'est impossible". Avant de défier l'Argentine le 3 juillet à Miami, le technicien affiche sa détermination : "Notre volonté, c'est de faire les choses en conservant notre identité, quel que soit l'adversaire."

12:05 - Quand Ousmane Dembélé insiste sur la concentration pour le reste de la Coupe du monde Ousmane Dembélé a signé un triplé lors de la victoire des Bleus face à la Norvège. Mais l’attaquant du PSG est apparu un peu moins inspiré au moment de répondre aux journalistes. Une chose est sûre, pour le Ballon d’Or, les Bleus doivent rester… concentrés ! Les Bleus doivent rester concentrés, selon Ousmane Dembélé (qui la répété six fois) pic.twitter.com/ukcuxp1jdl — Eurosport France (@Eurosport_FR) June 26, 2026

11:40 - Zaïre-Emery, Kanté… Plusieurs joueurs de l’équipe de France sans temps de jeu depuis le début du Mondial L'équipe de France réalise un excellent début de Coupe du monde avec une première place et trois victoires en autant de rencontres disputées. Plusieurs joueurs n'ont aucune minute au compteur chez les Bleus. Mike Maignan a toujours été titularisé au poste de gardien, donc Brice Samba et le petit nouveau Robin Risser n'ont pas eu l'occasion d'enfiler les gants. Chez les joueurs de champ, Warren Zaïre-Emery, N'Golo Kanté et Lucas Hernandez n'ont pas joué le début de cette Coupe du monde.

11:10 - Près de 14 millions de téléspectateurs devant France-Norvège sur M6 Le match entre la France et la Norvège a attiré de nombreux téléspectateurs. 13,7 millions de personnes ont suivi cette rencontre à travers l'Hexagone sur M6, indique la chaîne, samedi 27 juin. Le public sera-t-il au rendez-vous pour le prochain match des Bleus, prévu mardi à partir de 23h face à la Suède ? #Audiences #CDM2026

Triomphe daudience pour le match de COUPE DU MONDE / France-Norvège

Record daudience pour un 3ème match de poule de lEquipe de France en CDM depuis 2014



13,7M de tlsps en moyenne

+56% daud. vs les 3èmes matchs de poule des Bleus en 2018 & 2022 pic.twitter.com/ARMlV5xr0T — M6Pro (@M6pro) June 27, 2026

10:45 - Qui va finir cette Coupe du monde avec aucun point ? 16 sélections nationales ne passeront pas la phase de groupes de cette Coupe du monde 2026. Parmi elles, plusieurs équipes ont encaissé trois défaites en autant de matchs disputés : Haïti, Tunisie, Irak. La Jordanie, l’Ouzbékistan et le Panama peuvent également finir avec ce bilan. Ces trois équipes vont tenter de ne pas "être Fanny" dans ce Mondial.

10:15 - Combien d’équipes avec trois victoires en autant de rencontres lors des poules ? Qui va faire le carton plein à l'issue des poules ? Pour le moment, deux équipes ont réussi à remporter trois matchs lors de la phase de poules de cette Coupe du monde 2026. L'équipe de France et le Mexique ont fait le triplé. La Colombie (victoires contre le Congo et l'Ouzbékistan) peut aussi le faire mais elle doit battre le Portugal cette nuit. L'Argentine (succès contre l'Algérie et l'Autriche) est en bonne position pour réussir le carton plein. Lionel Messi et ses partenaires défient la Jordanie.

09:45 - La colère de Marcelo Bielsa après l'élimination de l'Uruguay Après sa défaite face à l'Espagne (1-0), l'Uruguay prend déjà la porte dans cette Coupe du monde 2026. À l'issue de la rencontre, le sélectionneur Marcelo Bielsa a montré sa déception et... sa colère. "Je n'ai pas réussi à concrétiser le potentiel de l'Uruguay", a-t-il regretté dans un entretien après le coup de sifflet final. #ClubAmerica

Marcelo Bielsa : "Je n'ai pas réussi à concrétiser le potentiel de l'Uruguay"#beINFWC2026 pic.twitter.com/Atyo4RaVTb — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 27, 2026

09:20 - Didier Deschamps : quand sera-t-il de retour avec les Bleus ? Didier Deschamps n’était pas sur le banc de l’équipe de France pour le match face à la Norvège. Le sélectionneur des Bleus a fait son retour en France pour retrouver les siens après le décès de sa maman, dont les obsèques avaient lieu vendredi. Mais "DD" sera samedi avec le groupe. "Il sera à l’entraînement avec nous demain après-midi", a confirmé son adjoint Guy Stéphan en conférence de presse.

08:55 - Dembélé, Mbappé et Fontaine : ces Français qui ont signé un triplé lors d'un Mondial Ousmane Dembélé a fait taire les critiques face à la Norvège. L'attaquant du Paris Saint-Germain a signé un triplé lors de la première mi-temps. Il n'est pas le seul joueur à avoir réussi cet exploit avec les Bleus dans un Mondial. Just Fontaine l'avait déjà fait en 1958, il a même réalisé un quadruplé. Kylian Mbappé est aussi parvenu à inscrire un triplé en Coupe du monde. C'était à l'occasion de la dernière finale du Mondial, perdue par les Bleus face à l'Argentine au Qatar il y a quatre ans.

08:28 - Quel est le programme de la journée ? Les derniers matchs de la phase de poules de la Coupe du monde 2026 auront lieu ce samedi et dans la nuit. La liste de tous les qualifiés pour les seizièmes de finale sera donc connue. Voici le programme : Croatie - Ghana (groupe L) à 22h

Angleterre - Panama (groupe L) à 22h

Colombie - Portugal (groupe K) à 1h30

RD Congo - Ouzbékistan (groupe K) à 1h30

Algérie - Autriche (groupe J) à 4h

Jordanie - Argentine (groupe J) à 4h

07:31 - L'Egypte connaît son adversaire Si La Belgique doit patienter avant de connaitre son adversaire en seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, l'Egypte, pour sa part est fixé. Les Pharaons affronteront l'Australie le vendredi 3 juillet à Dallas (20h)

07:24 - Classement final du Groupe G Grace à son large succès face à la Nouvelle Zélande, la Belgique termine première du Groupe G, ci dessous le classement: 1. Belgique 7 pts (+4)

2. Egypte 5 pts (+2)

3. Iran 3 pts (0)

4. Nouvelle Zélande 1 pt (-6)

07:02 - Festival offensif de la Belgique (5-1) Dos au mur avant cette dernière journée, la Belgique s'est montré sous son meilleur jour en étrillant la Nouvelle Zélande (5-1). Une victoire de panache qui a permis à ses éléments offensifs de s'illustrer (Trossard, De Bruyne, Lukaku) et qui offre aux Diables Rouges la première place du Groupe F.

07:00 - 90+5' - Saelmaekers clôt le festival (5-1) Idéalement servi par Lukaku dans la surface, Alexis Saelemakers trompe à son tour le gardien adverse avec une frappe parfaitement ajustée au premier poteau. 5-1 pour la Belgique.

06:52 - Lukaku participe à la fête (4-1) A peine entré Romeo Lukaku parvient à marquer le quatrième belge et remettre son équipe en tête du Groupe F. L'attaquant a bénéficié d'une véritable offrande de Raskin pour tromper Crocombe d'une tête piquée. 4-1 pour la Belgique