Coupe du monde 2026 : la Belgique balaye les Etats-Unis, les larmes de Ronaldo, l'Argentine attendue... Matchs et résultats

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Découvrez toutes les infos sur la Coupe du monde 2026... Matchs, calendrier et tableau de la phase finale.

L'Essentiel

La Coupe du monde de la FIFA 2026 a débuté le jeudi 11 juin. Elle se terminera le 19 juillet avec la grande finale qui aura lieu aux États-Unis.

Au programme dans la Coupe du monde 2026 : ce mardi 7 juillet, c’est la suite et la fin des huitièmes de finale avec Argentine - Egypte (18 heures) et Suisse - Colombie (22 heures).

Les derniers résultats de la Coupe du monde 2026 : l’Espagne, grâce à un but dans le temps additionnel de Mikel Merino, a éliminé le Portugal d’un triste Cristiano Ronaldo (1-0). La légende a annoncé qu’elle avait joué son dernier Mondial. Au petit matin, la Belgique, grâce notamment à un doublé de Charles De Ketelaere, a écrasé les États-Unis (1-4). Les Diables Rouges affronteront la Roja en quart de finale.

Le Paraguay a fait encore parler de lui à travers un nouveau dérapage raciste sur Mbappé. Après la rencontre, la sénatrice paraguayenne, Celeste Amarilla, a reproché au capitaine des Bleus de ne pas avoir serré la main du gardien, en balançant des messages racistes. "Cette brute n’a même pas appris à écrire. Au lieu du lait maternel, il tétait des noix de coco, et les êtres les plus instruits qu’il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. Tu aurais dû lui faire un doigt d’honneur, Orlando Gill. Je le fais au Sénat et il ne se passe rien. Un Camerounais colonisé, qui fait semblant d’être français, rancunier, nouveau riche, arrogant et laid. Il était nerveux et mort de peur pendant tout le match, comme toute son équipe. Ils n’ont même pas réussi à marquer un seul but, ils ont gagné sur un coup de chance." Des propos lamentables...

Voir les images Les supporters les plus fous et les stars présentes à la Coupe du monde 2026

En direct

12:02 - L'Égypte envisage une défense à cinq pour stopper Messi et l'Argentine en Coupe du monde 2026 L'Égypte disputera ce mardi son premier huitième de finale de Coupe du monde depuis 1934, une première depuis leur participation en 1934. Pour l'occasion, le sélectionneur Hossam Hassan envisage de modifier son dispositif habituel en 4-2-3-1 pour adopter une défense à cinq, afin de faire face à l'Argentine championne du monde en titre. 11:44 - Henderson forfait pour le reste de la Coupe du monde Henderson (36 ans) s'est blessé lors des célébrations de la victoire des Three Lions, retombant mal après avoir enjambé un panneau publicitaire. Évacué sur civière et sous oxygène, il a été transféré dans un hôpital de Mexico où sa grave blessure a été confirmée. 11:28 - Une intervention anglaise pour éviter de décaler le coup d'envoi du match des Anglais Le Premier ministre britannique Keir Starmer a admis lundi être intervenu pour que la Fifa n'avance pas le coup d'envoi du match de foot qui a opposé l'Angleterre au Mexique à Mexico dimanche soir en 8es de finale du Mondial 2026. 11:07 - Le soutien des supporters ressenti malgré la bulle de la Coupe du monde 2026 Guy Stéphan a évoqué l'ambiance extérieure et l'enthousiasme des supporters français. "On voit l'effervescence, même si on est dans notre bulle. On le ressent en sortant de l'hôtel", a-t-il dit, tout en tempérant : "On n'a pas encore assez de recul." 10:49 - Propos de la sénatrice paraguayenne : Guy Stéphan condamne fermement Interrogé sur les déclarations de la sénatrice paraguayenne, Guy Stéphan n'a pas mâché ses mots. "Indigne, abject et scandaleux. Je partage ce qui a été dit par la Fédération", a-t-il déclaré, s'alignant ainsi sur la position officielle de la Fédération française de football. 10:29 - La tension face au Paraguay, un test inédit lors de la Coupe du monde 2026 Guy Stéphan a qualifié le match contre le Paraguay de situation unique. "Non, je n'ai pas vu d'autres matches comme ça", a-t-il avoué. Selon lui, avoir traversé une telle adversité est "fructueux" car "cela amène des réponses sur ce que les joueurs sont capables de faire" : "C'était un jour pour disjoncter, et personne n'a disjoncté." 10:11 - Bouaddi et le choix du Maroc plutôt que la France, un sujet relativisé lors de la Coupe du monde 2026 Guy Stéphan a évoqué le cas de Bouaddi, formé entièrement en France avant de choisir d'évoluer avec la sélection marocaine. "On ne va pas le blâmer, au contraire", a-t-il dit, rappelant que la France est très bien pourvue au milieu avec Tchouaméni, Koné, Zaire-Emery ou encore Kanté. "Le souci, c'est de faire le bon choix. À ce poste-là, il y avait d'autres joueurs", a-t-il conclu. 09:54 - Upamecano, un patron défensif lors de la Coupe du monde 2026 Guy Stéphan a rendu hommage à la progression de Dayot Upamecano. "Dayot a, comme au Bayern Munich, pris une sacrée dimension. C'est un joueur très puissant, très bon dans le duel, qui ne fait pas n'importe quoi dans la relance", a-t-il estimé, le qualifiant de "joueur de top niveau". 09:33 - Coupe du monde 2026 : un milieu à trois contre le Maroc ? "Non" Interrogé sur la possibilité de passer à trois milieux de terrain face au Maroc, Guy Stéphan a été catégorique. "Je ne pense pas que cela soit une solution", a-t-il tranché sans développer davantage. 09:12 - Point santé sur Saliba, Tchouaméni et Thuram avant la Coupe du monde 2026 Guy Stéphan a fait le point sur les blessures au sein du groupe. Marcus Thuram va mieux et devait reprendre l'entraînement dès lundi, tandis qu'Aurélien Tchouaméni poursuit un travail individualisé, la course contre la montre étant réelle à trois jours du match contre le Maroc. William Saliba, lui, "va bien" et est simplement ménagé sur certaines séances. 08:52 - Barcola et Doué, deux profils complémentaires pour la Coupe du monde 2026 Guy Stéphan a distingué les caractéristiques respectives de Bradley Barcola et Désiré Doué. "Bradley est plus dans la profondeur, Désiré plus dans les petits espaces avec un goût pour le dribble", a-t-il expliqué. Sur la question de la titularisation, il a botté en touche : "Qui sera titulaire ? Vous le verrez à la veille du match." 08:32 - La jeunesse des Bleus mise à l'épreuve lors de la Coupe du monde 2026 Guy Stéphan a souligné que la moitié du groupe n'avait jamais participé à une Coupe du monde 2026. Face au Paraguay, les jeunes joueurs ont montré beaucoup de sang-froid lors de situations tendues, selon l'adjoint. "Didier fait attention en anticipant au maximum ce qu'il peut se passer", a-t-il précisé. 08:12 - Deschamps endeuillé mais "focalisé" pour la Coupe du monde 2026 Guy Stéphan a évoqué l'état d'esprit de Didier Deschamps après le décès de sa mère. "Il avait besoin de faire son deuil. Il a retrouvé de l'énergie, il est très présent, soucieux du moindre détail, focalisé sur les matches et peu sur ce qu'il y a autour", a-t-il confié. 07:52 - Coupe du monde 2026 : le style offensif des Bleus assumé depuis plus d'un an Guy Stéphan a rappelé que le jeu offensif pratiqué par les Bleus lors de la Coupe du monde 2026 ne date pas d'hier. "Sur les joueurs offensifs, cela fait quand même plus d'un an que ça dure", a-t-il indiqué, évoquant mars 2025 et le match contre la Croatie en Ligue des nations. Il a reconnu qu'un certain déséquilibre peut survenir, mais qu'il faut "l'accepter". 07:30 - Guy Stéphan évoque le scandale Balogun lors de la Coupe du monde 2026 Sur le scandale impliquant Trump, la FIFA et l'expulsion de Balogun, Guy Stéphan a dit se concentrer sur les matchs. "À titre personnel, quand je revois les images, je ne trouve pas que l'arbitre a pris une mauvaise décision. Après, tout ce qu'il se passe autour, cela me dépasse", a-t-il déclaré. 04:00 - La Belgique élimine les États-Unis (1-4) et rejoint l'Espagne en quart de finale ! Dominatrice de bout en bout, la Belgique a écrasé les États-Unis (1-4). Les Diables Rouges ont pu compter sur un grand De Ketelaere, auteur de ses premiers buts en Coupe du monde (9e et 33e). Vanaken (57e) et Lukaku (90e+3) ont aussi participé à la fête. Trop faibles, les Américains ont sauvé l'honneur sur un coup franc de Tillman (31e). En quart de finale de la Coupe du monde 2026, la Belgique affrontera l'Espagne. It”s called s̶o̶c̶c̶e̶r̶ ????????????????????????????????. ???? #USABEL #ScoredWithING pic.twitter.com/npWPnchKTa — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 7, 2026 02:54 - À la pause, la Belgique a pris une option sur les États-Unis (1-2) Dominatrice dans cette première période, la Belgique vire logiquement en tête face aux Etats-Unis (1-2). Pour l’heure, avec ce résultat, les Diables Rouges rejoindraient l’Espagne en quart de finale de la Coupe du monde 2026.

Pour ce match couperet, Rudi Garcia avait fait des choix forts en laissant plusieurs cadres (Doku, De Bruyne, Lukaku) sur le banc des remplaçants au coup d’envoi. Ce choix a été payant, car les Belges ont réalisé leur meilleure entame depuis le début de ce Mondial. La bande à Tielemans a été portée par un doublé de De Ketelaere. Par deux fois, l’attaquant de la Belgique s’est retrouvé à la retombée de centres venus de la gauche (9e et 33e). Dominés dans les grandes largeurs, les Etats-Unis avaient un temps égalisé grâce à un coup franc dévié de Tillman (31e). A battle in Seattle. pic.twitter.com/d5HQRRPhxT — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) July 7, 2026 02:00 - États-Unis - Belgique, le coup d'envoi est donné ! Une place pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 est en jeu !

Le calendrier complet de la Coupe du monde

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Le tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 est entamé et se précise de jour en jour : suivez toutes les affiches jusqu'à la grande finale du 19 juillet et découvrez les futurs adversaires de le France.

Les résultats des matchs de la Coupe du monde

Suivez tous les résultats de la Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale. Les résultats sont mis à jour en quelques minutes à la fin des rencontres. Cherchez une équipe pour afficher tous ses résultats.

L'équipe de France est arrivée à cette Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis avec un statut : championne du monde en 2018 et finaliste en 2022, elle compte parmi les favoris de ce Mondial. Mais attention rien n'a été fait pour faciliter la tâche de la bande à Didier Deschamps qui vit sa dernière Coupe du monde à la tête de l'équipe de France. Nos Tricolores ont été alignés dans la poule I en compagnie du Sénégal, la Norvège et l'Iran. Un groupe difficile mais où les Bleus en sont sortis avec trois victoires en trois matchs...

La Coupe du monde 2026 tient un calendrier serré avec un nombre d'équipes décuplé. Après le match d'ouverture le 11 juin 2026, la phase de groupes a été programmée jusqu'au 28 juin. La phase finale éliminatoire a été fixée le jour même, avec pour la première fois des seizièmes de finale. Les huitièmes ont été fixés à partir du 4 juillet, les quarts à partir du 9 juillet, les demi-finales les 14 (date excellente pour la France) et 15 juillet. Enfin la date de la finale de la Coupe du monde a été fixée le dimanche 19 juillet 2026.

Du 11 au 28 juin 2026 : matchs des phases de groupe

Du 28 juin au 4 juillet : seizièmes de finale (32 équipes)

Du 4 au 7 juillet : huitièmes de finale (16 équipes)

9, 10, 11 et 12 juillet : quarts de finale aux stades de Boston, Los Angeles, Miami et Kansas City (8 équipes)

14 et 15 juillet : demi-finales aux stades de Dallas et d’Atlanta (4 équipes)

19 juillet : grande finale au MetLife Stadium en périphérie de New York

Liste des équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026