Coupe du monde 2026 : la Belgique renverse le Sénégal, les Etats-Unis en 8e, pas de brouille Cherki / Deschamps... Matchs et résultats

COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026. Résultats, calendrier et les dernières actualités, suivez la phase finale de la Coupe du monde avec une équipe de France qui impressionne.

L'Essentiel

La Coupe du monde de la FIFA 2026 a débuté le jeudi 11 juin. Elle se terminera le 19 juillet avec la grande finale qui aura lieu aux États-Unis.

Au programme de ce jeudi 2 juillet à la Coupe du monde 2026 : l'Espagne affronte l'Autriche à 21h avant un immense choc entre le Portugal et la Croatie à 1h. Au petit matin, 5h, l'Algérie affronte la Suisse pour une place en huitième de finale.

Dans les derniers résultats de la Coupe du monde 2026, la Belgique a renversé le Sénégal après un match fou sur le score de 3-2. Dans la nuit, les Etats-Unis ont fait le job et se sont qualifiés pour les huitièmes de finale également en battant la Bosnie sur le score de 2-0.

Après certaines images lors de France - Suède laissant penser une brouille Deschamps / Cherki, le staff de l'équipe de France a démenti l'information. Le joueur était surtout fâché contre lui-même et son manque d'impact lors de ses entrées en jeu.

Voir les images Les supporters les plus fous et les stars présentes à la Coupe du monde 2026

En direct

09:04 - La Coupe du monde se poursuit sans Balogun pour les huitièmes Balogun a gâché sa belle soirée en écopant d'un carton rouge à la 66e minute, suite à une intervention jugée involontaire mais dangereuse sur Tarik Muharemovic. L'arbitre a été alerté par la VAR avant de sortir le carton, laissant les États-Unis à dix pendant une demi-heure. La Bosnie a profité de la supériorité numérique pour se rapprocher mais n'a cadré que trois frappes, sans réelle menace. 08:43 - Balogun, homme du match de la Coupe du monde, ouvre le score sur une action opportuniste Folarin Balogun continue d'être le grand animateur offensif des États-Unis dans cette Coupe du monde. Après un doublé lors du match d'ouverture contre le Paraguay, l'attaquant de Monaco a inscrit son troisième but du tournoi à la 45e minute, d'une frappe subtile du gauche après que deux défenseurs bosniens ont dévié le ballon en sa direction. Il avait auparavant vu annuler un but pour hors-jeu à la 31e et frôlé le doublé en heurtant la barre transversale à la 45e+7. 08:26 - La Coupe du monde 2026 offre aux États-Unis une chance de battre leur record historique En s'extrayant de la phase de poules, les États-Unis restent en lice pour accomplir un parcours sans précédent dans l'ère moderne. Leur meilleur résultat remontait à 2022, avec une élimination en quart de finale face à l'Allemagne. Pour aller plus loin, la sélection de Mauricio Pochettino devra maintenant écarter la Belgique, qui s'est elle-même qualifiée en renversant le Sénégal 3-2 après prolongations. 08:12 - Les États-Unis rejoignent leurs co-organisateurs en huitièmes de finale de la Coupe du monde Les États-Unis ont rejoint le Canada et le Mexique, les deux autres pays organisateurs de la Coupe du monde, en se qualifiant pour les huitièmes de finale. Ils ont battu la Bosnie-Herzégovine 2-0 mercredi à Santa Clara, sous le soleil de la Baie de San Francisco et dans une atmosphère marquée par un survol de quatre avions de chasse avant le coup d'envoi. C'était la première participation bosnienne à un tour à élimination directe de Coupe du monde. 04:10 - LES USA EN HUITIEMES DE FINALE (2-0) C'est terminé ! Après une première période largement dominée, c'est une équipe des USA avec du caractère et du courage s'est qualifiée en huitièmes de finale en prenant le dessus sur la Bosnie (2-0) malgré l'expulsion de Balogun. Les hommes de Mauricio Pochettino affronteront au prochain tour la Belgique, avec un air de revanche d'un huitième de finale accroché en 2014 03:50 - 82' - Le bijou de Tillman pour le break (2-0) Superbe coup franc direct de Tillman en feuille morte à vingt mètres de but et la main de Vasilij n'est pas assez fermé pour repousser le ballon hors du cadre. Les USA font le break (2-0) 03:31 - 65' - Balogun expulsé Folarin Balogun laisse ses partenaires à 10 contre 11 après un tacle en retard sur Muharemovic. Stupeur dans le stade de Santa Clara 03:13 - Début de seconde période ! C'est reparti à Santa Clara pour la seconde période entre les USA et la Bonsie-Herzégovine. 02:57 - Mi-temps à Santa Clara (1-0) Après une large domination tout au long de la première période face à la Bonsie, les USA ont été récompensés juste avant la pause par un but opportuniste de Folarin Balogun. 1-0 à la pause entre les deux équipes dans ce seizième de finale de la Coupe du Monde 2026 02:48 - BALOGUN OUVRE LE SCORE (1-0) Folarin Balogun fait enfin sauter le verrou bosnien après une sublime passe de Pulisic. Le ballon est freiné à deux reprises mais cela n'empêche pas Balogun de reprendre en pivot le ballon et tromper Vasilij 02:02 - Les USA face à l'obstacle bosnien C'est parti à Sant Clara pour ce seizième de finale entre les Etats-Unis et la Bosnie-Herzégovine. 00:51 - La Belgique élimine le Sénégal (3-2 a.p.) ! Pape Matar Sarr envoie le ballon largement au-dessus et c'est terminé ! La Belgique élimine le Sénégal en 16e de finale de la Coupe du monde 2026 (3-2 a.p.) au terme d'un match dingue ce mercredi à Seattle. 00:05 - C'est parti pour la prolongation dans ce Belgique - Sénégal C'est parti pour la prolongation dans ce 16e de finale de la Coupe du monde 2026 entre la Belgique et le Sénégal. Les deux équipes vont disputer deux fois 15 minutes avant l'éventuelle séance de tirs au but... 01/07/26 - 23:59 - Fin du temps réglementaire dans ce Belgique - Sénégal C'est la fin du temps réglementaire dans ce 16e de finale entre la Belgique et le Sénégal (2-2) ! Place désormais à la prolongation entre ces deux nations, après la folle fin de rencontre qui a vu les Belges marquer deux fois en trois minutes, par Lukaku (86e) et Tielemans (89e). 01/07/26 - 23:14 - Le Sénégal double la mise face à la Belgique (0-2) Le Sénégal fait le break dans ce début de la deuxième période ! Sur une action anodine, Niakhaté sert parfaitement Ismaïla Sarr en profondeur, qui a échappé aux deux centraux belges. Après un superbe contrôle de la poitrine, l'ancien attaquant de l'OM fusille Courtois d'une volée du pied droit. 2-0 pour le Sénégal après 51 minutes de jeu ! 01/07/26 - 22:51 - C'est la mi-temps ! La Belgique menée par le Sénégal (0-1) C'est la mi-temps à Seattle ! Le Sénégal mène après la première période face à la Belgique (1-0), grâce à un but de Habib Diarra (25e). Un avantage finalement plutôt logique. 01/07/26 - 22:31 - Le sélectionneur de l’Équateur quitte son poste après l’élimination contre le Mexique Le sélectionneur de l’Équateur Sebastian Beccacece vient tout juste d’annoncer, ce mercredi, qu’il quittait son poste, après l’élimination de son équipe contre le Mexique (2-0) mardi soir, en 16e de finale de la Coupe du monde. 01/07/26 - 22:25 - Le Sénégal prend l'avantage (0-1) ! Le Sénégal prend l'avantage dans cette rencontre face à la Belgique ! Après une très longue séquence de possession, Mané finit par centrer depuis la droite. Sarr dévie de la tête mais le ballon heurte le poteau... sauf qu'il revient cette fois bien sur Habib Diarra qui conclut de près ! 1-0 pour les Sénégalais. 01/07/26 - 22:15 - Salah de retour à la Coupe du monde Touché et sorti face à l’Iran lors du dernier match de phase de poule de l’Égypte, Mohamed Salah a fait son retour à l’entraînement avec les Pharaons ce mardi. À quelques jours du 8e de finale face à l’Australie, la star égyptienne semble être apte à démarrer vendredi à 20h. 01/07/26 - 22:00 - C'est parti entre la Belgique et le Sénégal ! L'arbitre hondurien Said Martinez siffle le coup d'envoi de ce 16e de finale de la Coupe du monde 2026 entre la Belgique et le Sénégal ! C'est parti à Seattle pour 90 ou 120 minutes, qui sait... 01/07/26 - 21:50 - Mbappé et le record de buts en Coupe du monde : Gusto ne cache pas ses ambitions Interrogé sur l'éventualité que Kylian Mbappé batte le record de buts en Coupe du monde, Malo Gusto n'a pas dissimulé son soutien. "Quand on est de la trempe de Kylian, on se doit d'aller chercher les buts, les trophées et tout ça, donc on n'est pas surpris", a-t-il affirmé. Il a ajouté vouloir "l'aider pour ça" et que tant que cela "fait gagner l'équipe de France, on prend et on est contents." 01/07/26 - 21:28 - Olise salué par ses coéquipiers après sa prestation en Coupe du monde face à la Suède Michael Olise a été particulièrement mis en valeur par ses partenaires après le match de Coupe du monde contre la Suède. Mateta a dit avoir été "impressionné" par lui : "Il a fait ce qu'il sait faire, des passes décisives, et il a aidé l'équipe défensivement." Gusto a abondé dans le même sens : "Il a encore fait du Michael ce soir. Il a beaucoup aidé l'équipe comme à son habitude." 01/07/26 - 21:06 - Gusto alerte sur le Paraguay, bourreau de l'Allemagne en Coupe du monde Malo Gusto a mis en garde contre la tentation de sous-estimer le Paraguay au prochain tour de la Coupe du monde. "Il ne faut vraiment pas qu'on pense qu'on va être facile. Ils ont sorti l'Allemagne. On sait qu'ils ont beaucoup de qualités", a-t-il prévenu. Selon lui, l'essentiel sera de "rester concentrés, d'étudier, de travailler au maximum pour passer le prochain tour."

Le calendrier complet de la Coupe du monde

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Le tableau de la phase finale de la Coupe du monde 2026 est entamé et se précise de jour en jour : suivez toutes les affiches jusqu'à la grande finale du 19 juillet et découvrez les futurs adversaires de le France.

Les résultats des matchs de la Coupe du monde

Suivez tous les résultats de la Coupe du monde 2026, de la phase de groupes aux ultimes matchs de la phase finale. Les résultats sont mis à jour en quelques minutes à la fin des rencontres. Cherchez une équipe pour afficher tous ses résultats.

L'équipe de France est arrivée à cette Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis avec un statut : championne du monde en 2018 et finaliste en 2022, elle compte parmi les favoris de ce Mondial. Mais attention rien n'a été fait pour faciliter la tâche de la bande à Didier Deschamps qui vit sa dernière Coupe du monde à la tête de l'équipe de France. Nos Tricolores ont été alignés dans la poule I en compagnie du Sénégal, la Norvège et l'Iran. Un groupe difficile mais où les Bleus en sont sortis avec trois victoires en trois matchs...

La Coupe du monde 2026 tient un calendrier serré avec un nombre d'équipes décuplé. Après le match d'ouverture le 11 juin 2026, la phase de groupes a été programmée jusqu'au 28 juin. La phase finale éliminatoire a été fixée le jour même, avec pour la première fois des seizièmes de finale. Les huitièmes ont été fixés à partir du 4 juillet, les quarts à partir du 9 juillet, les demi-finales les 14 (date excellente pour la France) et 15 juillet. Enfin la date de la finale de la Coupe du monde a été fixée le dimanche 19 juillet 2026.

Du 11 au 28 juin 2026 : matchs des phases de groupe

Du 28 juin au 4 juillet : seizièmes de finale (32 équipes)

Du 4 au 7 juillet : huitièmes de finale (16 équipes)

9, 10, 11 et 12 juillet : quarts de finale aux stades de Boston, Los Angeles, Miami et Kansas City (8 équipes)

14 et 15 juillet : demi-finales aux stades de Dallas et d’Atlanta (4 équipes)

19 juillet : grande finale au MetLife Stadium en périphérie de New York

Liste des équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026